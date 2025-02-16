Курские события

Этот текст приписывают главе Гончаровского сельсовета Суджанского района Курской области

Проблема в чём? Проблема в том, что мы двое суток докладывали на Москву очень приятные, обнадёживающие новости. Вот в этот момент мы очень сильно теряли территории. Я был удивлён.

Я, ну как сказать, можно сказать, местный житель, но я так не ориентируюсь на местности, как ориентировались они.

Я просто поражён был. Ну, мне один человек объясняет, что они коптерами изучали последние два месяца всю местность.

Ну я говорю, блин, ну как они лихо двигаются и по лесам, и по полевым дорогам, понимаете? Они ж не везде шли по центральной дороге, я имею в виду федеральные асфальтированные. Вот это меня очень сильно удивляло. Все говорят о предательстве.

Вот все гражданские люди, которые всё это пережили - и продолжают переживать - о предательстве. Но я скажу вам честно, моё мнение — чистейшее, коррупционное разгильдяйство. Вот просто разгильдяйство.

И буквально двумя неделями ранее у главы администрации в кабинете, у Богачёва, я конфликтовал с полковником, как мне ему представили, командующим приграничьем Суджанского района или ещё какого-то - солдатами. Фамилию он отказался говорить, когда я сказал «представьтесь», он отказался, и присутствовал Богачёв. Но я хочу другое сказать.

Вот эта Куриловка, в которую они зашли в одну из первых, она соединяется с основным муниципальным образованием федеральной дорогой. Она обстреливалась уже как месяц. И туда хлеб, воду, продукты возил я. И я говорю, а там есть полевая дорога, полевая внизу под ярами.

И люди ко мне обращались, помоги эту дорогу запустить. И уже всё было решено, только военные не давали закопать противотанковый ров. И я говорю главе района, что я обращусь к губернатору, если он эту проблему не решить.

У нас скорая не может, пожарка не может туда проехать. И тут мне звонит глава района, говорит, приезжай, сейчас этот полковник у меня в кабинете, постараемся решить эту проблему. Я приезжаю, и он, мягко говоря, воспринял это в штыки.

Я вам скажу больше, у нас чуть дело до драки там не дошло. Потому что, знаете, после каких слов? Я говорю, вы оставляете там людей в Куриловке, которые кормят срочников. Мы же кормим ваших срочников.

Он говорит, это ваши хотелки, их кормит министерство обороны. Я говорю - вы свинья после этих слов! Два с половиной года гражданские люди кормят всех ребят в окопах.

И вы такое говорите. И знаете, что еще меня удивило? Он мне сказал: как я закопаю противотанковый ров, завтра у меня танки с Украины пойдут. Как я их остановлю? Я говорю - а что, нельзя какое-то временное поставить? И вот эти слова я не забуду никогда, когда он сказал про эти танки.

И по этой, бл@дь, дороге, простите за мат, танки пошли через две недели. Самое интересное, что таблички «Мины» есть. Ну, а мин там нету.

Почему? Потому что у нас там был пожар двумя месяцами ранее, ночью. Мы с пожарными тушили этот овраг огромный, ну вот, у объездной дороги, и мы наткнулись ночью на табличку «Мины».

Я позвонил и говорю, в район позвонил, говорю, здесь табличка «Мины». Мы можем дальше тушить? Мне сказали - да. И я понял, что это бутафория.

Вот после этого я понял, что это бутафория. Никаких мин там нету. Я еще ему говорю, подожди, значит, людям дорогу там нельзя запустить именно для эвакуации?

А овцы? Кто-то же с министерства обороны разрешил там овцы, а овец разместить. Эта слобода Гончаровка заканчивается. И начинается деревня Куриловка.

Есть объездной путь. И вот за этот объездной путь у нас был конфликт. Потому что я говорю, его надо запустить, чтобы скорая пожарка могла доехать.

Автолавка фиг с ним, я вожу туда более-менее нормально. Там всего две бабушки, которые просили помощи. Все остальные добирались сами на своем транспорте.

Но вот этот пофигизм, я просто поражен был. Смотрите еще что. При эвакуации с населенных пунктов, там было несколько военнослужащих срочных.

Я был поражен, когда они с мирными через реку, через Брод, мы там их встречали. Были два рожка. Я говорю, парень, извини, это все, что осталось? Он сказал, нет, это все, что нас было.

Два рожка. И он сказал, нам сказал о командовании, это именно срочник говорит, продержаться сутки. Но мы их эвакуировали оттуда уже на третьи сутки.

То есть они бродили, местные они бродили по лесу, наткнулись на нас, и мы им сказали, что сзади украинцы, побежали с нами! И вот так они двух солдатиков спасли. Именно жители местные.

И они вот это рассказали. Связи не было у них никакой. Вот как только началось все ночью, их предупредили, не переживайте, сутки продержитесь, и там все будет хорошо.

Вот это со слов военных. Как глава муниципального образования, я вам могу сказать, я ошарашен был и удивлен, и шокирован то, что у нас никто, вот надо признать, вся гражданская власть, мы не обладали никакой информацией и не получали никакой команды, что нам делать, эвакуировать или нет. Горбунов в 12 часов дня, я перед этим говорил, может вы не слышали, 6-го в 12 дня в администрации района проводил оперативное совещание.

Ни слова не было об эвакуации. Ни слова. То есть он показывал своей областной властью, что ситуация под контролем.

Просто сейчас, как обычно, пройдет артобстрел, чуть-чуть серьезнее, чем вчера, позавчера, ну грубо говоря, то били при границе, а теперь ударили по центру города. Все будет нормально, будем восстанавливать по процедурам дома. Вот и все.

Но когда я увидел эвакуацию документов с ФСБ и с полицией, я понял всю серьезность. Я понял всю серьезность, что ситуация неконтролируема. Ну и дальше.

Смотрите, на следующий день штаб был создан в администрации Большесолдатского района. Уже вывели с администрации района людей всех, ну именно административную власть. Никакая власть в Судже уже не работала.

Все были, и глава района были в Большесолдатском. Оттуда координировали, возможно, как вывезти с тех населенных пунктов, где еще украинцев нет. Но меня поражало дальше, что я включаю телевизор вечером посмотреть, что творится, потому что сами не обладаем информацией.

У нас Смирнов докладывает, что все нормально, ситуация под контролем. И я понимаю, что если мы уже в Большесолдатском... Ровно через два дня уже штаб переносят в Беловский район. Я приезжаю в Беловский район.

Мы оттуда начинаем эвакуацию тех окраин с Беловских районов, населенных пунктов, людей. Туда привозим гуманитарку, оттуда кто желает выехать. Но я вам хочу сказать больше.

Мы приезжаем в Плехово сегодня. Завтра уже украинцы там. Мы приезжаем в Уланок.

На следующий день украинцы уже там. Мы приезжаем в Воробжу. На следующий день, то есть масштаб движения.

Еще. Поругался с мэром города. Почему поругался? Я говорю - зачем ты даешь интервью, находясь в Большесолдатском районе, что в городе Судже все спокойно? И тебя же по первому каналу подхватили!

Почему? Не из-за того, что ты такой молодец, а из-за того, что как раз очки втирают президенту. Сам мэр города нам докладывает, мы не придумываем!

Ты понимаешь или нет, как это выглядит? Ну ты же знаешь, что там всё не так! Надо правду говорить! Я говорю, мы с тобой сейчас находимся в Беловском районе.

У нас там есть заправка, у нас Конопельки. Лежат 14 тел солдат. А от Конопельки этой заправки до Суджи 2 километра.

А мы не можем эти тела забрать, потому что там все под контролем Украины. Ты говорю, говоришь территориально спокойно, а мы не можем даже за 2 километра подъехать. Есть такой глава Беловского района.

Ему звонит руководитель районного МФЦ. И говорит, Николай Викторович, пожалуйста, чем мы можем помочь? Может, людей обзванивать? У нас есть телефоны на эвакуацию. Куда прибывать? Понимаете, в чем дело? Глава района говорит, вот вы посмотрите, там в соцсетях, вот в таком-таком-то населенном пункте негативно высказываются, что районная власть не справляется или же некачественно справляется.

Вы начните выкидывать туда информацию другую. Хвалите нас. Я поражен вот этому подходу.

Вы понимаете или нет? Я вот этому подходу поражен. Я говорю, как? Да, говорит, он сказал: «А вы вкиньте свою, и как будто люди, не все хором критикуют районную власть вот в этих вот населенных пунктах. А есть и которые довольны. То есть разбавьте негатив». Понимаете как? Вот это вот, это просто, вот я не знаю.

И думаю, что должно в стране произойти, чтобы эти все петухи, которые по 30 лет сидят, поняли, что соберись, уйди, потому что война пришла. Понимаете? Нет, они в войне нашли лазейки, где комфортно себя чувствовать. У меня такое чувство, что вот эти люди, у которых нету даже грани в коррупции, они психически ненормальные.

Если у вас будет какая-то возможность, не надо их сажать. Я понимаю, наша система этих людей никогда не привлечет. Отправьте их на лечение, ведь страдают люди гражданские.

Они на все, они сидят в кабинетах и они не боятся ничего. И самое главное, что они игнорируют все то, что происходит на земле. Просто игнорируют.

Вот я вам скажу честно, всех солдат, каждое муниципальное образование, главы всех советов, с первых дней одевают, кормят и обувают. На 11 число я видел только один блокпост. Нет, один блокпост возле Большесолдатского района.

Это граница Суджанского района и Большесолдатского. Село-ориентир - Мартыновка. Вот после Мартыновки километров через восемь там блокпост.

Со стороны Белгородской области два поста. Вот. И со стороны Коренева посты есть.

Наши. И все. Только на въездах.

То есть останавливают гражданское население, чтобы туда не ехали. Да мне, честно вам сказать, мне кажется, они больше оглядываются, чтобы самим выжить. Вот настолько там обстановка хаотичная.

Они ж вот поставили блокпосты, они никем не защищены. И вот даже вот штаб в Большесолдатском. В Большесолдатском еще было, наверное, человека четыре вооруженных вокруг администрации.

Да? С рациями. А в Беловском районе я не видел там никого военных и вооруженных. И даже когда мы развозили гуманитарку, ну, честно сказать, у меня в машине остался, давали месяца два назад каску и бронежилет, когда я в Куриловку продукты питания возил.

Вот. У меня в машине осталась. У меня машина подвела, не завелась, все осталось там.

Вот. И все. А вот когда мы ехали, развозили, то ни у кого не было бронежилетов.

Даже этого элементарных вещей не было. Что касается Гончаровки. Со мной вообще никто ничего не советовался, где что размещать.

Вообще. Ну, я вам скажу то, что с населенных пунктов работали Градом. Это было.

Это было периодически. Вот это меня удивляло. Прямо посреди улицы Град становился и работал.

Понимаете? И я это лично видел, меня это удивляло. Это было недели за две, за три до всего случившегося. Что касается идеологически, дай Бог, люди верят.

Вот в последнее время люди начинают верить, когда стали видеть правду. Когда перестали умалчивать или же завуалированно как-то докладывать. Люди стали верить.

Дальше. Ну и крайне негативно относятся ко всей местной и областной власти. Понимаете? А почему? Потому что люди коллективные жалобы писали еще за месяц до всего случившегося в Судже.

Писали на президента, на министерство обороны. Они-то внутри все это видят, что что-то назревает. Они видят.

Простые жители, таксисты, торгаши, работники муниципальной сферы. Они видят, что каждый день что-то накручивается, накручивается, накручивается. Понимаете? И они что-то не то.

И бьют, бьют, бьют все чаще и чаще дронами. И такие бьют места, как заправка, свет, вода. То есть инфраструктуру выключать.

Башни эти, телефонные эти, вышки эти бьют. То есть простой даже человек понимает. Не-не-не, нас чего-то лишают для того, чтобы какие-то действия сделать.

И были жалобы. И теперь эти люди говорят, елки-палки, ну если мы это понимали, почему вы этого не понимали? Вот такие ситуации. Они, конечно, людей обоснованно, и сейчас, которые потеряли в лучшем случае кров.

И я вам честно скажу, вот все, что произошло, нам, гражданской власти, нужно искупать вину, а не делать видеоролики, что мы, какие мы герои. Стыдно. Вот мне стыдно, я вам скажу честно.

Я хоть и понимаю, что от меня мало что зависело, но мне стыдно, что вот я не смог правильно, вовремя, основную массу грамотно эвакуировать. А вот теперь развозим эту гуманитарку, где возможно. Это как искупление вины.

Нельзя это за достижение ни одному главе гражданскому, нельзя это за достижение приносить. Ни в коем случае. Это обязанность, да.

Но у нас уже это уже, я не знаю, определенные есть компании, которые определенных политических лидеров выдвигают, выносят, это противно смотреть. Развезли хлеб, развезли воду, развезли тушенку. Смотрите, какие у нас чиновники ЕРы.

Позор. Не ЕРы.

https://telegra.ph/Glava-Goncharovskogo-selsoveta-Sudzhanskogo-raiona-Kurskoi-oblasti-08-18

Карнаухов добавляет к этой картинке

"Суджа"

В августе мы работали в Курской области с первых дней вторжения ВСУ.

Однажды днем я зашел в кафе, где обратил внимание на стоящего посередине зала пожилого человека. Он был не один. В кирзовых сапогах, простые пыльные брюки и растянутая футболка с коротким рукавом. Лицо показалось знакомым. Я силился вспомнить кто это и поэтому продолжал наблюдать за ним. Он не сев за стол попросил меню, посмотрел и махнул рукой, покачал головой и пошел в сторону выхода. Я догнал его, спросил, что случилось, почему не остались.

Город был переполнен беженцами, поэтому почти наверняка они были с оккупированных территорий. Когда я начал с ним разговор я вспомнил, что это священник из Суджи, который во время захода в город противника закрылся в храме с людьми, откуда вел трансляции, прощаясь со всеми нами.

Из кафе он уходил потому, что денег на еду у него не было. Осталась в Судже и одежда. Из пожитков на руках только то, что было с собой, когда получилось выйти из окружения.

Я уговорил его сесть за стол, все купил, приступили к трапезе. Батюшка не спешил разговаривать. Думаю вы сталкивались с такими ситуациями, когда ты по атмосфере понимаешь, причину поведения человека. Здесь у священника был внутри комок, который сдерживал всю ту боль и ужас, который он пытался прятать внутри, не давая себе проявить реакцию на то, что он переживал сейчас, сидя рядом со мной. Неспешно он начал говорить… Теперь замолчал я. Надолго. До сих пор. Я до сих не могу воспроизвести весь тот ужас, свидетелем которого он стал.

Я часто возвращаюсь внутри к тому разговору. И каждый раз мне становится страшно. Он так все это смог рассказать, так передать события, что ты как в кино видишь эти сцены, слышишь крики и стоны, предсмертный вой, звуки ударов ножей и выстрелов в жесткую спину человека, не ожидающего смерти, ты содрогаешься от предсмертных конвульсий невинных девочек.

В составе ВСУ в Суджу вошли более 100 боевиков «Грузинского легиона». Они убивали любого, кто встречался на их пути, рыская по домам молоденьких девушек, не успевших эвакуироваться. Одну из них они затащили в здание, в котором успели оборудовать свою позицию. Сразу содрали одежду и начали насиловать. Это был вечер, спустя несколько часов она уже не кричала, теряя сознание… Боевиков было много, никто не останавливался, влияли алкоголь и наркотики, снижающие чувствительность и вызывающие звериное влечение. Она умерла на рассвете, залитая кровью, избитая, в ледяном одиночестве. Я искал данные о ее имени, но не нашел. Но сегодня, когда я уже отчаялся выяснять кто она я понял, что в ту ночь и до сих пор, такой вой отчаяния и ужаса возносится и из других захваченных населенных пунктов в сотнях домов… Поэтому, нужно молиться о невинно убиенных и замученных, пусть без имен, Бог их знает...

Таких сцен много, леденящих, жутких, ужасающих бесчеловечностью.

Можно написать много различных выводов. Но я скажу об одном: Россия должна возобновить проведение оператвино-боевых операций в отношении противника. Виновные должны умирать в любой точке земного шара, спустя любое время, пока их легкие выдыхают адское зловоние. Их нужно уничтожать медленно, мучительно, давая каждому из них возможность испытать то же самое, что и их невинные жертвы...

https://t.me/sskarnaukhov/84462

Думаете, хоть что-то изменилось за эти полгода?

Ни-че-го. Почти

Вот что описывает Роман Алехин, курянин.

Курская битва 2.0. Ряд командиров продолжают писать историю лжи и предательства

06.02.2025 года командованию группировки ВС РФ на Суджанском направлении было нанесено оперативное поражение.

Именно командование ВС РФ на направлении виновато в том, что вчера противник улучшил свое положение в Курской области. И очень может быть, что сегодня он продолжит улучшать свое положение, а командование, чтобы скрыть очередную ложь последних месяцев опять начнет гнать без подготовки бойцов, наращивая потери.

А что можно было ожидать, если направлением командует Сухраб Ахмедов, уход из 20 армии которого праздновали не только лишь все? Кто-то ожидал другой исход? Да и к ряду других генералов было и остается много вопросов с 6 августа.

Но важно, что не только Верховного, народ и страну они предают. Они предают и бойцов, которые воюют на фронте, которые на себе испытывают последствия лжи генералов и которых ложь догоняет даже после боя.

Известный русский принцип управления - "Награждение непричастных и наказание невиновных" уже не используют, а используют еще более изощренный: награждение виновных и наказание героев, то есть тех, кто исправляет ошибки виновных, совершая героические поступки.

Так вчера было с Ахмат, как было это и 7 августа, а также 5 января. Кстати, узнайте сколько госнаград и сколько Звезд Героя было отклонено командованием и не донесено до Верховного по представлению Ахмата! Даже наш брат Аид был представлен несколько раз, но на вопрос о том, почему не получил заслуженную награду, ответ один: "Ахмат, брат...".

А если бы Владимир Путин лично запросил все представления с подробным описанием этих подвигов, минуя генералов ВС РФ, то он бы закрылся бы в кабинете на несколько дней, читал бы и гордился настоящими и великими сынами Отечества.

Но дальше будет хуже. Потому что они не умеют и не хотят учиться командовать в тех новых (хотя уже три года) условиях, в которые их выдернули из их бумажных уставов. Потому что они блокируют командование тех, кто умеет менять управление, в зависимости от ситуации на фронте. Потому что 38 журналов, которые надо заполнять каждый день боевым офицерам и под 20 генеральских проверок в подразделении на Курском направлении в месяц. И каждый ждет, что ему с воодушевлением расскажут, как танки бороздят (даже если их нет в подразделении) и как бойцы рвутся в бой, а они расскажут, как деды воевали на ослах и на вопрос о снабжении произнесут единственное, что усвоили из "Науки побеждать" Суворова: "там враг, у него много всего - идите и возьмите".

Вчера, говорят, сняли комбрига 11 бригады ВДВ, но ничего не изменится. Вообще ничего. Сегодня с новым все будет также или хуже, потому что сегодня генералы будут отбивать не противника, а доказывать, что ложь прошлых месяцев, которая привела ко вчерашним последствиям - это не ложь. И будут доказывать, что вчера противник ничего не занял. Не удивлюсь, если доказывать также, как на Новоегорьевке - убивая бойцов, но теперь в Черкасской Конопельке и Фанасеевке об задачу - "поставить флаг в населеннике и сфоткаться".

Но Бог с нами, друзья, и наши воины могучи и отважны, потому что иначе не объяснить уже тот результат, который они дают при таком командовании фронтом.

https://t.me/Alekhin_Telega/12981

Про оперативное поражение на курском направлении

Мне тут кто-то, представляясь сотрудником МО некто пишет, что в тексте (представленно выше) дискредитация МО, так как нет никакого оперативного поражения.

А какое есть? Стратегическое? Вот тут, конечно, спорно сильно было бы.

Не ради спора или оправдания, а просвещения военной теории для - отвечу товарищам.

Не буду туту расписывать курс военной стратегии и все термины тактического, оперативного и стратегического искусства, а просто объясню на пальцах.

Хотя для начала все же дам понятие операции: операция - такой акт войны, в течение которого усилия войск без всяких перерывов направляются в определенном районе театра военных действий к достижению определенной промежуточной цели.

Курская битва 2.0. - не операция?

Один из сценариев, который сейчас обсуждается всеми, в том числе при поддержке власти и околовластных СМИ - это мирные переговоры и окончание войны. Даже в этом году.

Так вот, в этом сценарии звучат разные варианты, в том числе продиктованные помощником трампа - окончание конфликта по линии ЛБС.

Какая стратегическая (даже не оперативная) цели у Зеленского в этом сценарии?

Правильно - максимальное время удержаться в Курской области, а лучше показать динамику. И они и их американские кураторы неоднократно уже заявляли, что для Зеленского это главный козырь.

Хотя, да, бесспорно, что Верховный давно сказал, что козырем это не является и любые конституционные территории России не являются предметом торга.

Но у нас есть в Харьковской области и неконституционные, которые как бы за скобками.

Исходя из этого сценария - это что тогда? Не надо сравнивать с Бердиным и 5 января, потому что совершенно разные достижения у ВСУ.

Тогда для Зеленского это как раз оперативные успехи, хотя он имеет право считать это и стратегическим успехом, то есть это позволит задержать наше наступление в Курской области на какое-то время, то есть задержать для ВС РФ завершение той самой Курской операции. Что позволит прийти ему к переговорам с "козырем".

И тут уже в рамках больших целей Зеленского и кураторов - без разницы цена операции в жизнях, а тем более в технике, которой у них может быть и больше количества солдат.

Но это, конечно, в сценарии, который нам толкают сегодня из всех утюгов.

Если же взять сценарий войны до полноценной победы по Клаузевицу, а также стратегию истощения по Свечину, то, конечно, каждый такой акт ВСУ будет только приближать нашу победу. Но пока, если честно, этот сценарий не просматривается в действиях командования, отвечающего за стратегию. Или они уж очень сильно его маскируют.

Изучайте теорию войны, товарищи, даже если ей не учат в учебных заведениях. Это полезно для победы!

https://t.me/Alekhin_Telega/12987

БЫВШЕЕ РУКОВОДСТВО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖНО СУДИТЬ.

Хинштейн «с ужасом и стыдом» обнаружил в начале работы скопившийся долг перед семьями погибших военнослужащих, а также несправедливый подход к выплатам за ранение.



Положение бюджета Курской области «не просто плохое, а очень плохое», заявил губернатор Александр Хинштейн на встрече жителями трех районов курского приграничья.

«В бюджете минус 17 млрд. руб.», — сказал Хинштейн (цитата по 46TV). Он пояснил, что приходится «работать с тем, что есть» и в сжатые сроки решать значительное количество вопросов, волнующих жителей Курской области.

Еще с июля в области появился долг перед семьями погибших участников военной операции, региональные выплаты не проводились, другая задолженность образовалась перед раненными, рассказал губернатор и уточнил, что обнаружил это «с ужасом и стыдом» в декабре, когда был назначен на должность. Кроме того, продолжил он, областное постановление предусматривало только однократную выплату за ранение: если раненый военнослужащий после лечения вернулся на передовую и снова получил ранение, «это уже не считается».

«Мы изменили, конечно же, этот несправедливый, неправильный подход. А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая», — сказал Хинштейн.

https://t.me/specnazAlpha/34103