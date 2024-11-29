Территория Героев...(154)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Захватил секретную карту, устроил засаду и сдержал наступление врага – нет счета подвигам гвардии лейтенанта Никиты Петрова

В июне 2023 года парашютно-десантный взвод под командованием лейтенанта Никиты Петрова выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника в районе населенного пункта Кременная в ЛНР.

Оценив обстановку, военнослужащий возглавил штурмовую группу и ранним утром, используя густой туман, незаметно подобрался к вражеским оборонительным позициям. Соблюдая режим максимальной скрытности, подразделение лейтенанта Петрова уничтожило военнослужащих вооруженных сил Украины, захватив опорный пункт противника. Благодаря грамотным и смелым действиям офицера удалось избежать потерь среди личного состава.

В ходе изучения захваченных позиций в одном из вражеских блиндажей были обнаружены средства связи и карта с расположением подразделений неонацистов в данном районе. Полученная информация в дальнейшем обеспечила успешное наступление подразделений полка в глубину обороны противника.

Позже лейтенант Петров, действуя в составе штурмовой группы, при выполнении боевой задачи по разведке местности, используя беспилотный летательный аппарат, вскрыл передвижение двух диверсионно-разведывательных отрядов неонацистов. Оценив обстановку, офицер принял решение организовать засаду и при выходе врага на указанный рубеж уничтожил противника огнем из бесшумного оружия.

Кроме того, парашютно-десантный взвод под командованием лейтенанта Петрова выполнял боевую задачу по отражению вражеских атак в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Офицер грамотно руководил подчиненным личным составом и умело корректировал артиллерийский огонь. Были уничтожены три танка, четыре боевые бронированные машины и более 50 военнослужащих вооруженных сил Украины.

Понеся потери в живой силе и технике, противник не смог развить наступление на данном направлении и вынужден был отступить на ранее занимаемые рубежи.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Никите Петрову присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/45963 Капитан Дмитрий Рыбалко – образец мужества и героизма

26 июля 2023 года командир инженерно-саперной роты капитан Дмитрий Рыбалко в ходе оборонительных действий на участке Работино-Вербовое, оценив вероятный характер действия противника, принял решение на подрыв фугасов, установленных в проходах в минном поле. Провода, ведущие к фугасам, были перебиты и восстановление их было невозможным. Для подрыва фугасов необходимо было дойти до них и произвести подрыв накладным зарядом. Под артиллерийским огнем противника Дмитрий Рыбалко, взяв с собой одного сапера, выдвинулся к установленным фугасам. Последовательно передвигаясь по позициям и выходя к одному из фугасов, капитан Рыбалко вместе с сапером обнаружили противника и своевременно уничтожили его из стрелкового оружия. Для прикрытия 5-й мотострелковой роты саперы установили смешанное минное поле на левом фланге, это вместе с подрывом фугасов позволило отразить наступление шести единиц техники противника и до сорока человек пехоты.

27 июля 2023 года в ходе оборонительных действии на участке Работино-Вербовое капитан Рыбалко вместе со своим личным составом вели стрелковый бой с противником. Оценив обстановку, капитан Рыбалко принял решение параллельно восстанавливать и наращивать минно-взрывные заграждения. В результате грамотных действий капитана Рыбалко личный состав без потерь успешно выполнил боевую задачу и отразил контрнаступление противника.

17 сентября 2023 года в ходе оборонительных действий в районе населенного пункта Работино капитан Рыбалко вместе с двумя саперами под артиллерийским огнем противника выполнял задачу по установке минно-взрывных заграждений. В ходе установки мин противник нанес огневое поражение кассетным боеприпасом, в результате чего Дмитрий и один сапер были ранены, но, несмотря на полученные ранения, офицер продолжил руководить личным составом. Задача по установке минно-взрывных заграждений была выполнена успешно.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дмитрию Рыбалко присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/46039

Лейтенант Талдыкин Эдуард Подразделение под командованием лейтенанта Эдуарда Талдыкина выполняло боевую задачу по разведке путей движения колонн российских войск, готовящихся к наступлению на позиции украинских боевиков.

Группа Эдуарда скрытно выдвинулась в район выполнения задачи, где провела инженерную разведку местности. Во время обследования дорожного полотна и обочины инженеры обнаружили и уничтожили 7 неразорвавшихся кассетных боеприпасов и 2 боеприпаса, сброшенных противником с беспилотников.

Продвигаясь далее, Эдуард обнаружил на пути следования бревно, препятствующее продвижению на автомобильной технике. Детально осмотрев препятствие, Эдуард лично обнаружил тщательно замаскированный рядом с деревом фугас. Несмотря на сложные погодные условия и ночное время, Эдуард Талдыкин, рискуя собственной жизнью, обезвредил взрывчатку, после чего саперы убрали препятствие с маршрута следования колонны.

Всего в ходе выполнения задачи саперы под командованием лейтенанта Эдуарда Талдыкина очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов более 12 километров дорожного полотна, что способствовало стремительной переброске основных сил подразделения и последующему улучшению положения по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/9125

Старший прапорщик Петров Юрий Старший прапорщик Юрий Петров в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевые задачи по обороне занимаемых позиций.

Находясь на наблюдательном посту, старший прапорщик Петров обнаружил диверсионную группу украинских боевиков численностью восемь человек. Оценив обстановку и доложив о приближающемся противнике, Юрий занял выгодную позицию и открыл огонь по диверсантам.

Потеряв в первые минуты боя четырех человек, оставшиеся в живых боевики спешно отступили.

Продолжая вести наблюдение, Юрий заметил приближение беспилотника противника, оснащенного взрывчаткой, к позициям ВС РФ. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, старший прапорщик Петров открыл огонь по дрону и уничтожил его на подлете, что позволило предотвратить жертвы среди личного состава и продолжить удерживать позиции на заданном рубеже.

Благодаря решительным действиям старшего прапорщика Юрия Петрова диверсионная группа противника понесла потери и отступила, а подразделение российских войск без потерь продолжило выполнять поставленные задачи.

https://t.me/rabotaembrat/9090

Гвардии рядовой Богач Иван Подразделение под командованием гвардии рядового Ивана Богач выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного российским войсками от украинских боевиков.

Противник неоднократно предпринимал попытки выбить российских десантников с занятых позиций и восстановить контроль над поселком.

Ведя разведку местности с помощью беспилотника, Иван обнаружил группу украинских боевиков, которая предприняла попытку скрытно подобраться к позициям российских военнослужащих и внезапно атаковать их во фланг.

Иван, грамотно распределив личный состав по огневым позициям, одним из первых вступил в бой с противником. В течение нескольких часов подразделение под командованием гвардии рядового отражала нападение врага, стремящегося вернуть утраченные позиции. Иван Богач в бою проявил выдержку и стойкость, являясь образцом мужества для подчиненных, профессионально руководил отражением нападения боевиков. По итогу боя враг, понеся большие потери, отступил.

Смелые и решительные действия гвардии рядового Ивана Богач, а также грамотное руководство подчиненным личным составом позволило группе отразить атаки противника и создать условия для развития наступления российских войск на позиции украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/9113

Старший сержант Грачев Дмитрий Заместитель начальника расчета зенитного ракетного комплекса старший сержант Дмитрий Грачев выполнял боевую задачу по защите военных и промышленных объектов, мест размещения российских подразделений от средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, предприняли попытку нанесения удара по позициям российских войск с применением ударных дронов самолетного типа.

Находясь на боевом дежурстве, расчет Грачева своевременно обнаружил имеющимися радиолокационными средствами несколько неопознанных воздушных целей.

Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушные цели, как ударные БПЛА самолетного типа, Дмитрий произвел захват целей и произвел пуски ракет по дронам.

Благодаря профессиональным действиям расчета старшего сержанта Дмитрия Грачева при отражении воздушной атаки боевиков было уничтожено несколько ударных и разведывательных дронов самолетного типа, что предотвратило атаку противника на позиции российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9101

Сержант Жигмытов Дмитрий Сержант Дмитрий Жигмытов в составе расчета артиллерийского орудия выполнял боевую задачу по уничтожению техники, живой силы противника и ведению контрбатарейной борьбы на важном участке фронта.

Подразделению российских штурмовиков удалось выбить врага с укрепленных позиций, но противник, не желая оставлять позиции, запросил подкрепление.

Дмитрий получил координаты от разведывательной группы о скоплении живой силы и техники врага, готовящихся выдвинуться на подкрепление терпящим поражение сослуживцам. Дмитрий оперативно навёл орудие на цель и выполнил огневую задачу.

В ходе артиллерийского удара расчет Жигмытова уничтожил основную часть бронетехники и живой силы украинских боевиков, чем лишил возможности противника ввести в бой резервы, что привело к отступлению боевиков.

Смелые и решительные действия сержанта Дмитрия Жигмытова а также слаженные и профессиональные действия расчета орудия позволили сохранить жизни российских бойцов и выполнить поставленную задачу.

https://t.me/rabotaembrat/9118

Рядовой Пуляев Владимир Рядовой Владимир Пуляев в составе подразделения выполнял боевую задачу по удержанию позиций на важном тактическом рубеже.

Противник, стремясь вернуть под контроль утраченные в ходе боев позиции, сосредоточил штурмовые группы пехоты и предпринял попытку прорвать оборонительные рубежи российских войск.

Пуляев, находясь в обороне, грамотно действовал в бою в своей зоне ответственности. Постоянно перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, Владимир вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам.

В ходе отражения атаки один из российских военнослужащих получил осколочные ранения и не мог самостоятельно передвигаться. Владимир, рискуя собственной жизнью, находясь под угрозой атаки FPV-дронов противника, оказал ему первую помощь, а затем вынес на себе с поля боя в безопасное место.

Благодаря мужеству, героизму и отваге рядового Владимира Пуляева удалось сдержать натиск наступающего противника до прибытия основных сил, которые в результате контратаки отбросили украинских боевиков на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/9096

Ефрейтор Ламзин Андрей Ефрейтор Андрей Ламзин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с линии боевого соприкосновения российских военнослужащих, получивших ранения.

Андрей регулярно совершал рейсы в районы ведения интенсивных боев.

В ходе наступательных действий на одном их направлений российские войска значительно вклинилась в оборонительные позиции украинских боевиков. Враг, ожесточенно сопротивляясь, предпринимал попытки атак на российских штурмовиков, используя минометы и артиллерию. В результате обстрелов несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения разной степени тяжести. Ламзин, не дожидаясь прекращения огня со стороны украинских боевиков выдвинулся к месту эвакуации. Транспорт, которым управлял Андрей, подвергся минометному обстрелу и налету FPV-дронов противника.

Быстро ориентируясь в сложной обстановке, умело маневрируя на опасных участках местности, ефрейтор Ламзин вывел транспорт из-под огня противника, не допустив его поражения. Несмотря на опасность, Андрей в кротчайшие сроки доставил своих товарищей в пункт оказания медицинской помощи, чем спас их жизни.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Андрея Ламзина неоднократно удавалось спасать жизни российских военнослужащих и своевременно оказывать им квалифицированную медицинскую помощь, что способствовало сокращению сроков их возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9097

Ефрейтор Белеванцев Алексей Ефрейтор Алексей Белеванцев выполнял задачу по доставке личного состава на оборонительные позиции российских войск, сдерживающих атаки превосходящих сил украинских боевиков.

На маршруте следования транспортное средство с российскими военнослужащими подверглось массированному артиллерийскому обстрелу и атаке FPV-дронов со стороны боевиков.

В результате попадания дрона автомобиль ефрейтора Белеванцева получил повреждения и загорелся, а сам он оказался контужен и ранен осколком в ногу.

Понимая, что эвакуация из машины равносильна гибели всего личного состава, ефрейтор Белеванцев, невзирая на ранение, принял решение вывезти автомобиль из зоны поражения вражеской артиллерии.

Разогнавшись, Алексей мастерски маневрируя на сложном участке местности, направил машину в лесополосу.

Укрывшись от огня противника и атак fpv-дронов в лесу, Алексей, эвакуировав подчиненных, приступил к тушению машины.

После того, как возгорание было потушено, Алексей Белеванцев доставил подкрепление на передовую, что позволило российским войскам сдержать наступление противника и отбросить его на исходные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/9091

Гвардии рядовой Дында Андрей В ходе специальной военной операции оператор БпЛА гвардии рядовой Андрей Дында выполнял задачи по обнаружению военной техники, позиций средств огневого поражения, а также диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков, действующих в его зоне ответственности.

При ведении воздушной разведки с помощью беспилотника Андрей обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) украинских боевиков, который занял огневую позицию и был готов открыть огонь по позициям российских подразделений. Рядовой оперативно передал на командный пункт информацию о ЗРК и ее координаты.

На основании данных, переданных оператором, российскими артиллерийскими подразделениями по огневой позиции ЗРК был нанесен огневой удар, в результате чего было уничтожено пусковая установка комплекса, а также большое количество живой силы противника.

Благодаря мужественным и грамотным действиям гвардии рядового Андрея Дынды удалось защитить позиции подразделения от вражеской атаки.

https://t.me/rabotaembrat/9114

Прапорщик Сердюков Евгений Прапорщик Евгений Сердюков выполнял боевую задачу по обеспечению непрерывной доставки боеприпасов мотострелковым подразделениям на передовые рубежи.

В ходе очередного выезда во время разгрузки вооружения на передовой, противник начал артиллерийский обстрел позиций российских военнослужащих с последующим штурмом. Находясь под огнем артиллерии, Евгений умело маневрируя, оперативно вывел машину Урал в защищенное место, а затем приступил к отражению атаки противника.

После того как нападение украинских боевиков было отбито, Сердюков оперативно оказал первую помощь военнослужащим, получившим ранения, и организовал их эвакуацию в безопасное место.

Смелые и своевременные действия прапорщика Евгения Сердюкова позволили сохранить вооружение и технику, а также обеспечить подразделение необходимым боекомплектом и спасти жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9099

Лейтенант Ишкин Рамиль Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов штурмового подразделения лейтенант Рамиль Ишкин в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по поиску целей, корректировке огня артиллерийских, минометных и танковых расчетов, вел контроль поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе ведения воздушной разведки с помощью коптера в сложной радиоэлектронной обстановке, Рамиль обнаружил скопление живой силы противника и замаскированный опорный пункт с оборудованной позицией минометного расчета.

Ишкин своевременно передал координаты вскрытых целей артиллерийскому подразделению, после удара которого вражеские позиции были подавлены.

Благодаря смелым и профессиональным действия лейтенанта Рамиля Ишкина был уничтожен опорный пункт украинских боевиков, что способствовало продвижению российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/9103

Младший лейтенант Репин Константин Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» под командованием младшего лейтенанта Константина Репина выполнял боевые задачи по защите наступающих подразделений российских штурмовиков от средств воздушного нападения противника.

В ходе штурма укрепленных позиций украинских боевиков, российские военнослужащие подверглись артиллерийскому обстрелу. Находясь на скрытой огневой позиции, Репин визуально обнаружил вражеский беспилотник, который вел корректировку огня по российским военнослужащим. Быстро сориентировавшись в обстановке, Константин произвел пуск по вражескому дрону. В результате точной стрельбы, разведывательный дрон был сбит. В ходе боя расчетом, под руководством Репина были уничтожены четыре разведывательных дрона противника.

Лишившись возможности корректировать и прицельно вести огонь, украинские боевики не выдержали натиска российских военнослужащих и отступили с занимаемых позиций.

Благодаря профессионализму и отваге младшего лейтенанта Константина Репина задача по продвижению российских войск в глубь обороны противника была выполнена.

https://t.me/rabotaembrat/9131

Гвардии рядовой Мухин Алексей Гвардии рядовой Алексей Мухин, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по штурму опорного пункта противника.

В ходе активных боевых действий Алексей Мухин скрытно подобрался к границе опорного пункта противника и, застигнув украинских боевиков врасплох, первым вступил с ними в стрелковый бой. Ведя огонь по врагу, Алексей уничтожил пулеметную точку, мешавшую дальнейшим действиям группы.

Во ходе боя группа подверглась артиллерийскому обстрелу, в результате которого были ранены двое российских военнослужащих. Не растерявшись, гвардии рядовой Мухин оперативно оказал первую помощь раненным военнослужащим и организовал их эвакуацию в безопасный район. Не выдержав натиска российских штурмовиков, враг бросил на позиции раненых и отступил.

Благодаря смелости и мужеству гвардии рядового Алексея Мухина, удалось выполнить все поставленные перед группой задачи по штурму особо важного опорного пункта противника и не допустить потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/9132

Гвардии рядовой Варич Владимир Гвардии рядовой Владимир Варич в ходе проведения специальной военной операции, в составе подразделения, держал оборону на одном из важных направлений наступления противника.

Находясь на наблюдательном посту позиции, гвардии рядовой Владимир Варич обнаружил приближающуюся диверсионную группу украинских боевиков из семи человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке в направлении наших подразделений. Оценив обстановку и доложив о приближающихся диверсантах, Владимир, заняв выгодную позицию открыл огонь из пулемета по противнику, сковав его перемещение.

В ходе скоротечного боя, диверсионно-разведывательная группа противника, застигнутая врасплох огнем Владимира, не в силах оказать сопротивление, понесла потери и отступила.

Благодаря смелым и решительным действиям гвардии рядового Владимира Варича подразделение противника было уничтожено.

https://t.me/rabotaembrat/9117

Прапорщик Баринов Иван Прапорщик Иван Баринов выполнял боевую задачу по штурму укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

Продвигаясь в глубь обороны противника, группа штурмовиков, под руководством прапорщика Ивана Баринова обнаружила вражеский опорный пункт.

Грамотно распределив личный состав по огневым позициям Иван Баринов одним из первых вступил в бой с противником. Ворвавшись на опорный пункт, Иван обнаружил украинского боевика с гранатой, уже готовившегося бросить ее в сторону наших бойцов. Молниеносным рывком сократив дистанцию до врага, Иван сбил его с ног и повалив на землю, зафиксировал кисть с гранатой, не дав врагу разжать пальцы для детонации. Обезвредив боевика, и вставив чеку обратно в гранату, прапорщик Баринов продолжил выполнение боевой задачи. Пользуясь внезапностью, штурмовая группа российских мотострелков выбила украинских боевиков из опорного пункта и закрепилась в нем.

Смелые и самоотверженные действия прапорщика Ивана Баринова позволили спасти жизни своих товарищей и успешно выполнить задачу по штурму опорного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/9100

Младший сержант Абрамов Владимир Наводчик-оператор танкового экипажа младший сержант Владимир Абрамов в ходе проведения специальной военной операции выполнял боевую задачу по огневой поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских боевиков.

Действуя на одном из важных тактических направлений, Абрамов получил команду выдвинуться на огневую позицию и атаковать скопление бронетехники украинских боевиков, выдвинувшихся на подкрепление терпящему бедствие противнику.

Выждав подходящий момент, Владимир грамотно рассчитал расстояние до цели и произвел выстрел управляемым снарядом с дальности более 4,5 км. Метким выстрелом младший сержант поразил головную машину, что стало полной неожиданностью для врага. Сменив огневую позицию, и не дав украинским боевикам обнаружить свое местоположение, Владимир Абрамов с той же точностью произвел выстрел по замыкающей машине, чем сковал колонну противника на узком участке дороги. После поражения нескольких бронемашин, украинские боевики бросились в бегство, оставив подбитую бронетехнику и раненых.

Благодаря смелым и решительным действиям, а также профессиональным навыкам младшего сержанта Владимира Абрамова, противник был лишен возможности ввести в бой резервы и, не сдержав натиск российских военнослужащих, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/9104

Ефрейтор Ташланов Ян Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Ян Ташланов, получило задачу наступать на одном из тактических направлений.

Ян Ташланов обеспечивал непрерывное обеспечение боеприпасами наступающих штурмовых групп. В течение нескольких суток, грамотно выбирая маршруты и используя условия местности, Ташланов непрерывно подвозил боекомплект непосредственно на передовые позиции российских штурмовиков, что обеспечивало бесперебойное снабжение и высокий темп ведения наступательных действий. Также, постоянно находясь под обстрелами, ефрейтор, невзирая постоянные артиллерийские обстрелы и угрозу атаки FPV-дронов вывозил раненых в тыл и снова возвращался с боеприпасами.

В один из рейсов машину, которой управлял Ян, атаковали FPV-дроны. Двигаясь на высокой скорости он оценил траекторию движение FPV-дрона и за несколько секунд до его атаки совершил резкий маневр и изменил траекторию движения автомобиля, уйдя тем самым от атаки коптера-камикадзе, и своевременно доставив снаряды на позиции.

Благодаря грамотным и отважным действиям ефрейтора Яна Ташланова штурмовые подразделения были обеспечены боекомплектом, что позволило продвинуться в глубину обороны противника и создать условия для развития наступления российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/9102

Младший сержант Данилов Александр Подразделения российских войск вели наступление на одном из важных тактических направлений. Санитар штурмовой роты младший сержант Александр Данилов оказывал раненым военнослужащим первую доврачебную помощь непосредственно на передовой и организовывал их эвакуацию с поля боя.

Российские штурмовики закрепились на окраине населенного пункта, выбив противника с хорошо укрепленных позиций. Украинские боевики предприняли попытку контратаку сопровождая действия своих подразделений артиллерийским огнем и налетами FPV-дронов.

Данилов, изучив данные разведки, и определив основные огневые точки противника и сектора обстрела, проработал максимально безопасные маршруты для вывоза раненых. Несмотря на неоднократные угрозы собственной жизни, Александр на своем санитарном автомобиле Урал, эвакуировал с поля боя более 10 раненых бойцов, не допустив потерь.

Благодаря самоотверженности и профессионализму младшего сержанта Александра Данилова, всем раненым его подразделения оказывалась своевременная квалифицированная помощь, что способствовало их скорейшему возвращению в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9108

Рядовой Орлов Игорь В ходе отражения наступления противника на одном из тактических направлений, рядовой Игорь Орлов выполнял задачи по корректировке огня артиллерии и контролю огневого поражения сил украинских боевиков.

В ходе боя Игорь обнаружил и обеспечил поражение нескольких автомобилей врага, и личный состав украинских боевиков, осуществлявших переброску штурмовых подразделений к переднему краю.

Наблюдая за полем боя, Игорь заметил движение автомобилей противника, которые вели переброску штурмовиков к переднему краю. Действуя мужественно и решительно, Орлов передал координаты сосредоточения сил врага на командный пункт. Огнем артиллерии и минометов подкрепление противника было уничтожено. Не сумев ввести в бой резервы, противник отступил.

Смелые и профессиональные действия рядового Игоря Орлова позволили пресечь попытки противника прорвать оборону российских подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/9124

Гвардии ефрейтор Рябков Антон Механик-водитель самоходной артиллерийской батареи гвардии ефрейтор Антон Рябков выполнял боевую задачу по уничтожению укреплённых опорных пунктов и долговременных огневых сооружений украинских боевиков.

В ходе боя противник с помощью разведывательного дрона обнаружил огневую позицию российских артиллеристов. Антон Рябков заметив дрон, не растерявшись открыл по нему огонь из стрелкового оружия и уничтожил его. После чего начал вывод установки на запасную огневую позицию. При передвижении орудие попало под артиллерийский обстрел противника и атаку FPV-дронов. Проявив личное мужество и самоотверженность, маневрируя под огнем украинских боевиков, на сложном участке местности гвардии Рябков вывел орудие в безопасное место, не допустив повреждений, чем обеспечил быстрое развертывание установки и артиллерийскую поддержку российских подразделений.

Благодаря высокому профессионализму, решительным действиям гвардии ефрейтора Антона Рябкова, расчету артиллеристов удалось отразить атаку врага и закрепится на новом рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/9109

Доброволец Шихкеримов Ризван Шихкеримов Ризван Казимагомедович

родом из республики Дагестана, г.Махачкала, родился 22.06.1982

Ушел на службу по контракту добровольно.

Когда сослуживца и земляка тяжело ранило, другие сослуживцы решили, что он погиб, но Ризван не смог оставить его на поле боя и уйти, он отправился на поиски его тела, но в душе была надежда, что тот еще жив.

Долгое время ходил по темному лесу, нашел и вытащил его. После того как он спас жизнь сослуживца, он отправился обратно на поле боя, где лежали другие раненные и погибшие сослуживцы, он не мог их оставить в тяжелый период, вернулся за ними и вытащил их.

https://vk.com/wall-214486361_113138

Младший сержант Костров Андрей Младший сержант Андрей Костров отправился в зону СВО вместе с другом, который узнав о мобилизации товарища, решил подписать контракт.

«Я призвался и ему рассказал, – вспоминает Андрей разговор с приятелем, – а он говорит: я с тобой поеду. И все, и за компанию, вдвоем».

Друзья, ставшие теперь еще и боевыми братьями, живы и здоровы. За проявленное мужество удостоены высоких наград. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/46218 Сибиряк Дмитрий Леньков поделился своими размышлениями о том, почему наши бойцы сражаются на фронте.

Он отметил, что их борьба охватывает не только защиту земли, но и сохранение её внутреннего мира. См. видео по ссылке

https://vk.com/wall-214486361_111299 Эти бойцы группировки войск «Север» получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» из рук главы Министерства обороны РФ.

Остановить колонну бронетехники врага, не позволить ему пройти по нашей земле, дать достойный отпор — конечно, это поступок настоящих героев! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1295

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Акберов Бабек Эльдар Оглы.

16.09.1982 - 26.10.2023 г.

Рядовой.

г. Петрозаводск Республика Карелия. Героически погиб в направлении Алчевска. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_113246 Командир разведгруппы.

Боец ЧВК "Вагнер". Командир разведгруппы. Герой родился, учился и жил в городе Сураж Брянской области. В 2001 году окончил СОШ имени Ленина. Увлечённый волейболом и баскетболом, он был общительным, целеустремлённым и дружелюбным, активно участвуя в школьных мероприятиях и соревнованиях. В 2005 году Денис Валерьевич окончил Суражский промышленно - аграрный техникум и устроился в ООО "Агропромэнерго". В 2008 году женился, воспитывал двоих сыновей. В 2012 году он открыл собственный автосервис и магазин автозапчастей, обладая сильным характером и настойчивостью. В октябре 2022 года Денис Валерьевич добровольно вступил в ЧВК "Вагнер", где стал командиром разведгруппы. 28.01.2023 года, в ходе выполнения задания Героически погиб, прикрывая отход своих бойцов. За мужество и отвагу, проявленные в боях и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности, при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни награждён медалью "За Отвагу" посмертно. 16 сентября 2023 года на стенах техникума была установлена памятная доска в его честь. https://vk.com/wall-214486361_111354 Гвардии младший сержант.

Командир 3-го отделения инженерно - сапёрной роты. Героически погиб при выполнении боевого задания в Курской области. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Двумя Орденами Мужества. Вторым посмертно. За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке награждён Медалью Суворова. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу, высокий профессионализм при выполнении задач по обнаружению и обезвреживанию (уничтожению) взрывоопасных предметов на местности (объектах), при участии в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию, при организации и руководстве разминированием награждён медалью За разминирование. https://vk.com/wall-214486361_113118 Младший сержант.

Владимир Константинович родился в г. Ижевске. Его юные годы были насыщены знаниями и увлечениями. Учился в школе № 17, активно участвовал в спортивной жизни и стремясь к вершинам в шахматах и велоспорте. По окончании девятого класса он продолжил свое образование в строительном лицее № 4, где добился призовых мест в соревнованиях по джиу - джитсу. Окончив лицей, проходил срочную службу в Иркутской области г.Залари. После прохождения срочной службы заключил контракт. Службу по контракту проходил в Таджикистане. Его служба была отмечена выдающимися спортивными достижениями роты, а также мастерством в профессии старшего оператора БПЛА. Участвовал в военной операции в Сирии. За высокие показатели в военной деятельности и воинскую доблесть в военной службе награждён медалью "За воинскую доблесть II степени". Летом 2022 года по собственному желанию направился для выполнения специальных задач в зону СВО. Незадолго до смерти, за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях и при проведении специальных операций в условиях, сопряжённых с риском для жизни был награждён медалью "За боевые отличия". Владимир Константинович Героически погиб при исполнении обязанностей военной службы на территории ЛНР. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_111341 Девятьяров Дмитрий Валерьевич.

30.10.1988 - 21.10.2024 г.

Разведчик - наводчик разведывательного отделения.

Ефрейтор.

Позывной: "Огонёк". Героически погиб с. Новоалександровка, ДНР. https://vk.com/wall-214486361_113109 Герой СВО Родился Валера 8 мая 1993 года в городе Жанатасе Республики Казахстан. Когда Валере было 4 года, родители переехали жить в сельскую местность. Любил читать. Самой любимой книгой была «Молодая гвардия». В семье любили свободное время проводить вместе: рыбачить, путешествовать, ходить в горы. В 2008 году переехали жить в Россию и обосновались в деревне Чемоданово. Закончив Юхновскую школу, молодой человек поступил учиться в Калужский технический колледж. Получил специальность электромонтёра. В 2012 году призван на службу в знаменитую 76 гвардейскую десантно-штурмовую дивизию в 104 полк. Отслужив срочную службу, В.А. Степанченко подписал контракт и началась у него военная жизнь. Долгосрочные командировки в горячие точки: 2014 год – Украина, 2016 год - Сирия. Валерий создал семью и стал отцом троих детей. Несмотря на безупречную службу, старался все свободное время проводить с семьёй. Организовывал поездки по святым местам Псковской земли. За службы был награждён медалями : «Генерала Армии Маргелова», «За боевое отличие», «За участие военной операции в Сирии». С февраля 2022 года Валерий Александрович принимал участие в СВО на Украине, получил ранение, после реабилитации вернулся в строй. 24 ноября 2022 года в г.Счастье, Луганской области боец был смертельно ранен. Погиб Валера, как настоящий герой, прикрывая собой сослуживца. Награждён боец медалью «За отвагу» посмертно. 22 июня 2024 года в сквере Памяти деревни Чемоданово была открыта памятная доска Валерию Александровичу Степаненко, Гвардии сержант 237 полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии, заместителю командира взвода, командиру орудия самоходно-артиллерийского взвода. https://vk.com/wall-222921857_23582 Позывной:"Фергана". Родился в городе Фергана, Узбекистан. Вступил в брак и стал счастливым отцом двоих чудесных детей. В 2009 году судьба привела его в Россию, где он начал новую главу своей жизни. На протяжении последних лет он преданно трудился дробильщиком на фабрике окомкования Лебединского горно - обогатительного комбината, вкладывая душу в каждую выполненную задачу. Икболжон Зулфихорович ждал, что ему, как и его друзьям, которых он провожал, придёт повестка. Но телеграмма с вызовом в военкомат всё не появлялась. Тогда он сам пришёл в военкомат и заявил о своём желании служить. Подписал контракт. 06.10.2022 г. был мобилизован. 19 ноября 2023 г. Икболжон Зулфихоржонович Героический погиб под Ясиноватой. В Губкинской школе №2 в память о Икболжоне Алихужаеве была открыта парта Героя. В этой школе сегодня учатся дети погибшего Героя. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_111834 Журко Дмитрий Владимирович родился 30 апреля 1995 года в Кустанайской области Республики Казахстан. В 1999 году семья переехала на постоянное место жительства в Россию - п.Увельский Челябинской области. В 2002 году Дима пошёл в первый класс МБОУ «Увельская средняя общеобразовательная школа №1». Тогда же поступил в школу искусств по классу хореографии, но не окончил её, спустя три года пропало желание заниматься. Когда стал старше, увлёкся паркуром, затем начал рисовать граффити. Пропадал на стадионе, гоняя мяч на футболе. Занимался гиревым видом спорта, имел много медалей и юношеский разряд, выступал на областных соревнованиях. Окончив школу, поступил учиться в ГБПОУ «Южноуральский государственный технический колледж» Челябинска и переехал туда жить. Спустя два года решил идти в армию. В 2013 году Дима уехал на срочную службу в Алейск Алтайского края. В 2014 году был награждён медалью «За возвращение Крыма», уже в то время были неспокойные времена. Отдав долг стране, после службы в армии поехал покорять Москву. Поступил учиться по программе «Капитаны России», направленной на подготовку нового поколения предпринимателей, способных пополнить интеллектуальную и бизнес-элиту страны, а также создавать тысячи новых корпораций, работающих на благо России. В 2017 году подписал контракт с Федеральной службой охраны Российской Федерации в Москве. В 2021 году расторгнул контракт. В марте 2022 года Дима создал свою семью. Отцом он не успел стать. Началась специальная военная операция, Дмитрий не смог остаться в стороне. В июле 2023 года подписал контракт с 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизией. Дмитрий погиб 8 октября 2023 года под Токмаком Запорожской области. Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Журко Дмитрий Владимирович был награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_23613 Позывной: "Жура". Николай Николаевич родился в шахтерском городе Шахты Ростовской области. После службы в армии, в 2014 году, он подписал контракт и стал военнослужащим. 19.02. 2022 г. в день своего рождения, Николай Николаевич был отправлен на СВО. 24.10 2024 г. Николай Николаевич погиб.... как Герой! У Николая Николаевича осталась супруга и семилетний сын. Награждён медалью "За Отвагу". За самоотверженность, отвагу и другие отличия при выполнении поставленных задач в условиях боевых действий, за умелые и решительные действия, способствующие успеху в выполнении боевых задач, и за грамотное руководство подчиненным личным составом в процессе выполнения боевых задач награждён медалью "За боевые отличия". За выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией в сфере военной службы и Героические поступки в условиях вооруженного конфликта награждён медалью Суворова. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга представлен к Ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_111213 Гвардии рядовой.

Позывной : "ЗИЛ". Алексей Анатольевич родился в г.Самара. Начиная с 07.12.2023 г. был направлен в зону боевых действий СВО ДНР. 10.12.2023 г. на боевом задании был ранен осколком в ногу, где в расположении, после боевого задания оказали помощь, но в госпиталь не направили. 08.01 2024 г. был направлен на штурм на боевое задание в лесополосу, с заходом в село Северная часть села Водяное Ясиноватского района (Авдеевское направление). Со слов сослуживцев, командиром роты, командиром взвода, замполитом с боевого задания Алексей Анатольевич не вернулся. Героически погиб при выполнении боевой задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-214486361_111021 Белоглазов Олег Алексеевич родился 17 января 1991 года в деревне Шата Сухоложского района Свердловской области. В 1998 году Олег пошёл в первый класс МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8». С 2010 по 2011 годы проходил срочную службу на Дальнем Востоке в космических войсках. Служебные обязанности исполнял добросовестно, проявил себя мужественным и грамотным военнослужащим, готовым прийти на помощь своим товарищам. Отслужил, вернулся и уехал в Екатеринбург, работал в строительной фирме. В последние годы работал на заводе «ФОРЭС» в Асбесте шахтовщиком, на заводе получил профессию крановщика. В 2013 году Олег женился, родились дети. 29 сентября 2022 года был мобилизован для участия в специальной военной операции. Ефрейтор Белоглазов Олег Алексеевич проходил службу в должности старшего наводчика миномётного взвода. За небольшой срок службы Олег проявил самоотверженность, мужество и отвагу. 02.11.2022 года Белоглазов Олег Алексеевич погиб в боях под селом Червонопоповка Луганской Народной Республики. Указом Президента Российской Федерации Белоглазов Олег Алексеевич награждён орденом Мужества, посмертно. В МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» состоялись соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в память о выпускнике Белоглазове Олеге Алексеевиче. В ДК «Кристалл» состоялся концерт «Своими песнями славь Отечество». В МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» в память об Олеге Белоглазове открыта Парта Героя. В МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа № 8» прошёл турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый памяти Белоглазова Олега, в котором приняли участие учащиеся с 5 по 11 классы. https://vk.com/wall-222921857_23654 Рамиль Рахимьянович Героически погиб выполняя боевую задачу.. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён Орденом Мужества посмертно.

Любимый муж, сын и отец троих детей. https://vk.com/wall-214486361_110570 Младший лейтенант Сангинов Давлатшох Сангинов Давлатшох Дехконбоевич с позывным "Гюрза" Героически погиб на зоне проведения СВО под Авдеевкой. Он, как командир взвода, дал пройти своим на штурм, но сам выбраться не смог. При каждом разговоре с ним он всегда говорил, что главная задача - спасать своих. Он воевал на СВО с 2022 г. с сентября. "Нельзя спасти всех, но нужно к этому стремиться".

Гюрза. https://vk.com/wall-214486361_111305 Военнослужащий Хасанов Руслан Хасанов Руслан Николаевич родился 12 августа 1986 года в Челябинске. В 1993 году поступил в первый класс МАОУ «СОШ №24 города Челябинска», учился там до 3-го класса. Мама Руслана трагически погибла. По семейным обстоятельствам Руслан переехал в село Муслюмово, продолжил обучение в МКОУ «СОШ посёлка Муслюмово железнодорожной станции». После окончания школы поступил в ГОУ СПО «Уральский государственный колледж», где учился по специальности «Правоведение» в период с 2003 по 2005 годы, получил квалификацию юриста. Не остановился на достигнутом и окончил ОЧУ ВО «Международный инновационный университет» г.Сочи, получил высшее образование в 2017 году по специальности «Юриспруденция». 13 декабря 2005 года был призван Кунашакским РВК на воинскую службу в пгт Рощинский Самарской области, спецназ ГРУ. Служил младшим сержантом, позже стал командиром отделения разведки войск специального назначения. Старался и учился самосовершенствоваться, не стоял на месте, всегда говорил: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Устроился на Челябинский металлургический комбинат. В 2010 году Руслан вступил в брак. 13 апреля 2012 года Руслан трудоустроился в ОМОН, в котором проходил службу в должности «боец». 5 ноября 2013 года находился в служебной командировке на территории Кабардино-Балкарской Республики, получил удостоверение повышения квалификации «Бойцы ОМОН, оперуполномоченные СОБР» в Северо-Кавказском институте повышения квалификации. 24 сентября 2013 года получил благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей. 18 ноября 2015 года выдана благодарность за образцовое исполнение служебных обязанностей при исполнении долга на территории Северо-Кавказского региона. Был в командировке 6 месяцев, успешно пройдя свой боевой путь, получил статус ветерана боевых действий. В 2016 году проходил обучение бойцов ОМОН в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Был награждён медалью «За отличие в службе». В 2021 году в связи с переездом в Екатеринбург проходил службу в уголовно-исполнительной системе прапорщиком внутренней службы. За период службы был в командировках Ростовской области. За успешные и образцовые навыки и достижения получил звание лейтенанта внутренней службы, имел 9 поощрений: 7 благодарностей, 1 ценный подарок, 1 денежная премия. Награждён дипломом от 2022 года. Был в командировке в Украине. В 2023 году не смог остаться в стороне, так как имел хорошие навыки в подготовке и обучении сотрудников в сфере боевых задач и операций, было желание помогать молодым и неопытным товарищам. Так было принято решение отдать долг родине, поступил в 35-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду 41-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии командиром взвода. 17 февраля 2024 года взвод успешно взял Авдеевку ДНР. Следующей целью 20 февраля 2024 года было взятие посёлка Ласточкино, выехав с задачей на поле боя, целый взвод был накрыт ракетной артиллерией. Хасанов Руслан Николаевич за боевые заслуги, храбрость, самоотверженность, за успешно выполненные боевые задачи получил награды: орден Мужества (посмертно), медаль «За взятие Авдеевки». https://vk.com/public222921857 Военнослужащий Камакшин Александр Камакшин Александр Кузьмич родился 21 августа 1995 года в деревне Горная Карталинского района Челябинской области. В 2000 году при трагических обстоятельствах не стало папы и Саша стал главным в своей семье. После этого мама с малолетними детьми переехала на свою малую родину в Заозёрный - посёлок в Копейском городском округе Челябинской области, где у Александра появились первые и самые надёжные друзья. В 2002 году Саша пошёл в первый класс МОУ «СОШ №5» Копейского городского округа. Окончил 9 классов, поступил в ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова», получил профессию токаря. Во время учёбы подрабатывал с отчимом на озёрах рыбаком. В 2014 году Сашу призвали на срочную службу. По его желанию он попал на одну из самых восточных территорий России - остров Сахалин. Служил в военной разведке. Вскоре после дембеля он встретил свою первую и настоящую любовь. В 2017 году родился сын. 29 сентября 2022 года Сашу мобилизовали. Получив вещи и обмундирование в г. Екатеринбурге, их отправили в Ростов-на-Дону. Там он попал в разведывательный взвод. В это время командир дал команду выбрать себе позывной. Так как Саша с самого первого дня мобилизации все свои вещи подписывал «Т-34», то долго думать с позывным не пришлось. Все сослуживцы хором сказали: «Танк». 11 декабря 2022 года вблизи населённого пункта Кременная Луганской Народной Республики Александр Кузьмич Камакшин, 1995 года рождения, погиб, подорвавшись на мине. Указом Президента Российской Федерации Камакшин Александр Кузьмич награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_23765 Мозжерин Алексей Олегович родился 14 апреля 1993 года в с.Ольгино Уярского района Красноярского края. В 2000 году пошёл в первый класс МОУ «Красногорьевская основная общеобразовательная школа №23». Алексей очень хотел стать десантником, но волею судьбы был распределён в Хабаровский край: первые 6 месяцев он служил артиллеристом в п.Тейсин, а следующие 6 месяцев - сапёром-подрывником в г.Бикин. После армии Алексей уехал работать вахтовым методом, строил спортивные объекты для олимпиады в Сочи, а в 2014 году вместе с невестой переехал в г.Красноярск. Он устроился работать в компанию «Сибиряк», где работал почти 4 года. Ребята, с которыми он работал, рассказывали, что Лёша - это человек-праздник, там, где он - всегда музыка, смех, веселье. В 2018 году Алексей женился, а в 2019 году родилась замечательная дочь. В 2019 году Алексей сменил род деятельности и устроился в обувную фирму «Танго» водителем-экспедитором. Он очень любил машины, мог часами кататься по ночному городу, ремонтировать не только свой автомобиль, но и автомобили всех своих многочисленных друзей. 28 сентября 2022 года, когда пришла повестка, он ни на секунду не засомневался, принял её с достоинством. На третий день после того как он уехал на СВО, его распределили в 3-ю роту 1-го батальона 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского ордена Суворова Краснознамённого полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. Он был счастлив, что теперь причастен к ВДВ. На поле боя он проявлял себя, как настоящий мужчина. Товарищи всегда знали, что могут на него положиться. Командиры доверяли ему и отправляли на самые важные направления. Алексей погиб 25 марта 2023 года в лесах под Кременной Луганской области. Он стоял в карауле ночью и заметил снайпера и окрикнул товарища… Ребята говорят, что он спас много жизней, отдав свою. Указом Президента Российской Федерации за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность Мозжерин Алексей Олегович награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_23488 Военнослужащий Загородний Савелий Савелий Загородний 7 сентября 2022 года погиб в бою в Марьинке, награждён посмертно Орденом Мужества. https://vk.com/wall-214486361_111996 Гвардии старший лейтенант Щукин Артём Гвардии старший лейтенант Артем Щукин, офицер подразделения спецназа Вооруженных сил России. Выпускник РВВДКУ 2019 года. Родился в городе Козельск Калужской области, там же с медалью закончил школу №3, в школе также был участником поискового отряда. После окончания школы поступил в Рязань на факультет спецназа. С отличием окончив училище, Артем получал диплом лично из рук верховного главнокомандующего. После выпуска был распределен в одну из бригад СпН. Участник специальной операции с первых дней. За успешное выполнение боевых задач был награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени. 10 декабря 2023 года старший лейтенант Щукин в составе своего подразделения выполнял боевую задачу в Крынках, где свой плацдарм удерживали ВСУ. Задача группы состояла в разведке с целью дальнейшего уничтожения противника с последующим захватом позиций. Артем вместе с подгруппой получил задачу продвинуться к одному из домов и закрепиться, после чего занять позицию и огнем прикрыть выдвижение остальной части группы. На подходе к зданию подгруппа попала под огонь противника, который находился внутри здания. Получив пулевое ранение, Артем оценив обстановку дал команду своей подгруппе на отход, а сам остался прикрывать. Ведя бой смог ликвидировать нескольких противников. Ввиду тяжелого ранения погиб на поле боя с оружием в руках. Указом президента России за мужество, отвагу и героизм гвардии старшему лейтенанту Артему Щукину посмертно присвоено звание Героя России. https://t.me/okspn/33973 Военнослужащий Добровольский Роман При выполнении воинского долга 26 октября 2024 года в зоне СВО погиб Добровольский Роман Евгеньевич. Ему было 52 года. Он прослужил в Группе «А» с 1993 по 1997 год, капитан. Затем работал в Московском уголовном розыске. Уволился в запас в звании подполковника. Все, кто знал Романа Евгеньевича, запомнят его настоящим патриотом своей Родины, целеустремленным, энергичным, отзывчивым и скромным человеком, всегда готовым оказать помощь сослуживцам. https://t.me/specnazAlpha/31638 Военнослужащий Шишенко Александр Александр Михайлович Шишенко. 07.07 2003, Енакиево, Донецкая Народная Республика. - 04.03.2024. Работино, Запорожская область. Россия. Командир штурмовой группы, позывной "Шиша". Награждён тремя орденами Мужества и Георгиевским крестом IV степени. https://vk.com/wall-214486361_111759 Доброволец Грязнов Николай Погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО Мастер спорта по самбо СССР, воспитанник Кстовской школы самбо Грязнов Николай Иванович Его жизнь оборвалась так рано, но давайте помнить о его мужестве, его героизме и невероятной воле к жизни. https://vk.com/wall-26261647_7456 Доброволец Соколов Максим Соколов Максим Владимирович родился 28 декабря 1986 года в д.Девятово Сарапульского района Удмуртской Республики. С 1 по 7 классы учился в МБОУ «Нечкинская СОШ». После окончания 7 класса с отличными результатами продолжил учёбу в МБОУ «Лицей №26» г.Сарапула, а затем в МБОУ «СОШ№ 2». В 6 классе Максим спас тонущего в пруду ребёнка, за что получил государственную награду - медаль «За спасение погибавших». Высшее образование получил в ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных знаний» г.Казани по специальности «Юриспруденция». Проходил военную службу по призыву с 2005 по 2007 годы. С 2007 по 2011 годы проходил службу в органах внутренних дел. В период с 2017 по 2019 годы проходил государственную гражданскую службу в Федеральной антимонопольной службе Российской Федерации по Удмуртской Республике. С мая 2019 года по октябрь 2021 года был избран Главой муниципального образования «Нечкинское». В апреле 2022 года по велению сердца и разума Максим заключил контракт с Министерством обороны РФ. Для прохождения военной службы по контракту в должности гранатомётчика Максим выбрал 15-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Александрийскую миротворческую бригаду, которой уже в период прохождения Максимом службы - 9 мая 2022 года - Президент Российской Федерации присвоил почётное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Максим принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик. Погиб при выполнении боевых задач 03 июня 2022 года в районе населённого пункта Студенок Изюмского района Харьковской области, обеспечивая отход военной техники при эвакуации раненых боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года за проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Максим Владимирович Соколов награждён орденом Мужества, посмертно. Приказом Министерства обороны Российской Федерации от 30 июня 2022 года награждён медалью «За боевые отличия», посмертно. 31 мая 2023 года в честь погибшего на СВО Максима Соколова на доме культуры села Юриха Сарапульского района установили памятную доску. https://vk.com/wall-222921857_23534 https://vk.com/wall-214486361_112382 Доброволец Козлов Александр Козлов Александр Витальевич родился 14 июля 1993 года, житель города Железногорска. Александр не мог остаться в стороне и добровольно принял решение вступить в ряды Вооружённых Сил России для защиты нашей Родины, Российской Федерации. Он честно и мужественно выполнял свой воинский долг. 24 августа 2024 года, Александр героически погиб при выполнении боевых задач на территории Курской области. За проявленный героизм, смелость и решительность в ходе проведения боевых действий, Александр был дважды удостоен государственной награды: орден Мужества. Одно из награждений посмертное. https://t.me/geroirossii/7699 Старший лейтенант Исбакиев Магомед Указом президента звание Героя Российской Федерации посмертно присвоено старшему лейтенанту Магомеду Исбакиеву, командиру группы 7-го отряда 45-й гв. ОБрСпН ВДВ. Старший лейтенант Исбакиев, он же Кобра, принял свой последний бой 15 октября 2022 года сдерживая прорыв механизированных сил ВСУ вместе со своими разведчиками в районе Новой Каменки Бериславского района Херсонской области. Вместе с Коброй в тот день погибли несколько разведчиков группы, а также «Корнет» - капитан Иса Магомедов, офицер 80-й ОМСБр, которому посмертно будет присвоено звание Героя России. Вместе, разведчики спецназа ВДВ и арктической бригады в тот день уничтожили свыше десяти единиц техники противника. Спустя четыре дня на том же участке свой бой примет и группа Прибоя, а сам капитан Александр Николаев также будет удостоен звания Героя России. Таким образом, за события 15-19 октября на одном участке фронта сразу три офицера удостоены званий Героев России. Старшему лейтенанту Магомеду Исбакиеву было 38 лет, он был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, медалями ЧВК «Вагнер», в том числе орденом «За победу над ИГИЛ».

Летом на встрече с президентом РФ майор спецназа ВДВ Денис Диденко попросил посмертно присвоить звание Героя России Исбакиеву, с которым вместе служил. Тогда президент ответил, что очень важно, что за боевого друга ходатайствуют именно сослуживцы. И вот, решение о присвоении Золотой звезды принято. https://t.me/okspn/34099

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

«Во благо Родины». Исполняет Александр Альберт композитор Андрей Алекс

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