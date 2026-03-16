35 лет назад состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР

«Централизация мешала»: как республики голосовали за сохранение СССР Митинг на Манежной площади в Москве, 17 марта 1992 года. Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

17 марта 1991 года более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР на всесоюзном референдуме. При этом руководители шести республик отказались провести у себя голосование.

Несмотря на волю народа, в том же году Советский Союз прекратил свое существование.

Решение о проведении референдума по вопросу о сохранении СССР и разработке Союзного договора было принято IV Съездом народных депутатов в декабре 1990 года. Инициатором всесоюзного голосования выступил президент СССР Михаил Горбачев, стремившийся легитимировать усилия по сохранению Советского Союза.

«Я вношу на рассмотрение Съезда предложение — провести по всей стране референдум, чтобы каждый гражданин высказался «за» или «против» Союза суверенных государств на федеративной основе», — заявил он. В принятом народными депутатами постановлении отмечалось, что референдум проводится «в связи с многочисленными обращениями трудящихся, высказывающих беспокойство о судьбах Союза ССР, и учитывая, что сохранение единого союзного государства является важнейшим вопросом государственной жизни, затрагивает интересы каждого человека, всего населения Советского Союза». Митинг на Манежной площади в Москве, 17 марта 1992 года. Владимир Акимов/РИА «Новости»

16 января 1991 года Верховный Совет СССР принял постановление «Об организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении Союза Советских Социалистических Республик».

Органам государственной власти союзных республик было рекомендовано обеспечить формирование комиссий референдума с учетом национального представительства голосующих. В соответствии со статьей 29 Закона СССР «О всенародном голосовании «референдуме СССР» было определено, что решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, имеет обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено только путем нового референдума.

17 марта 1991 года на всенародное голосование был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В голосовании приняли участие 9 из 15 союзных республик

Почти все они самостоятельно изменили форму проведения референдума. Так, в РСФСР решили выяснить мнение населения о введении поста президента России. Людям идея понравилась, и 12 июня 1991 года на должность был избран Борис Ельцин. На Украине к вопросу всесоюзного голосования добавили собственный, прямо указывавший на стремление к независимости: «Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?»

А в Казахстане вообще переформулировали главный вопрос референдума, который стал звучать так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» Митинг на Манежной площади в Москве, 17 марта 1992 года. Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Руководители Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии отказались проводить голосование.

При этом референдум состоялся в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Из 185,6 млн. граждан СССР, внесенных в списки, в референдуме приняли участие 148,5 млн (79,5%). 113,5 млн из них (76,43%) высказались за сохранение СССР.

В РСФСР «да» ответили 56,8 млн человек (71,3%). Меньше всего сторонников СССР оказалось на Урале: результат Свердловской области составил 49,33%, Свердловска — 34,17%. В Москве и Ленинграде за сохранение СССР проголосовали около половины участников референдума.

«Несмотря на то, что органами власти ряда республик (Грузия, Литва, Молдова, Латвия, Армения и Эстония) не были выполнены решения IV Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР о проведении референдума, имели место нарушения конституционных прав граждан, моральное давление на них, блокирование участков для голосования, более двух миллионов граждан СССР, проживающих в этих республиках, выразили свою волю и сказали «да» Союзу ССР», — говорилось в постановлении Верховного Совета СССР «Об итогах референдума 17 марта 1991 года». Также отмечались «высокая активность и гражданская ответственность участников всенародного голосования».

Верховный Совет СССР заключил, что принятое путем референдума решение является окончательным и имеет обязательную силу на всей территории СССР. Митинг на Манежной площади в Москве, 17 марта 1992 года. Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Президенту Горбачеву и Совету Федерации рекомендовалось ускорить разработку проекта новой Конституции СССР.

«На том референдуме я был в числе тех, кто хотел сохранить Союз. Я ведь сторонник того, чтобы Союз демократизировать. Централизация мешала, при всем том, что произошло с республиками. Надо было давать другие права, другие отношения», — так Горбачев обозначил свою позицию в 2016 году.

23 апреля 1991 года было принято «Совместное заявление» руководителей девяти союзных республик о программе действий по сохранению обновленного Союза. 15 августа был опубликован проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Подписание договора, призванного заложить основу новой системы государственного управления, было назначено на 20 августа 1991-го.

Однако начавшийся 19 августа путч сорвал подписание.

Процесс распада СССР завершился 8 декабря 1991 года, когда главы России, Белоруссии и Украины подписали Беловежские соглашения о прекращении существования Союза ССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

См. видео по ссылке: https://vk.com/video-116598369_456239707

Дмитрий Окунев

https://www.gazeta.ru/science/2021/03/16_a_13513298.shtml?utm_auth=false&updated

Первый Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года

https://rutube.ru/video/30453d4ddf46ed20959aa91ecb3075c7/

Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года

https://rutube.ru/video/b1e5a94b07c5e1651f90a5aafcb24865/

Предыдущие материалы:

Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года. Что это было?

Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года

Референдум 1991 года о сохранении СССР. Глас народа в пустоту

17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР!

Всесоюзный референдум 17 марта 1991 года о сохранении СССР: помним!

Годовщина референдума.

17 марта. Референдум-1991

