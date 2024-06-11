ВОТ НАШ ПРАЗДНИК !

12 июня 1936 года на всенародное обсуждение в СССР была вынесена Сталинская Конституция !

Данное событие было уникальным явлением в истории человечества и не имело аналогов в истории других стран. Оно стало примером широкой истинно народной демократии для всего мира и продемонстрировало истинно народную сущность Советского государства.

В обсуждении новой Конституции участвовало более 75 миллионов граждан СССР. Они внесли около 2,5 миллионов дополнений и поправок в основной закон пролетарского государства, публикуемых в периодической печати. Это явилось беспрецедентным актом демократии и народовластия. Впервые в истории на деле была применена так называемая «прямая» демократия. Народ сам, без каких-либо посредников, выбирал путь развития своей страны и ее основной закон...

Проект обсуждался в течение последующих 6 месяцев на всех уровнях.

Конституция не была плодом усилий одного человека. Разработку отдельных разделов Основного закона СССР осуществляли 12 подкомиссий, а их предложения обобщала редакционная комиссия, состоявшая из 12 председателей подкомиссий.

Большевик и верный ученик Ленина В.И., И. В. Сталин, очень хорошо понимал, что суть социалистической демократии - обеспечение реальных прав человека в обществе. И, когда возглавлявший правовую подкомиссию Н. Бухарин предложил предпослать тексту конституции "Декларацию прав и обязанностей граждан СССР", Сталин не согласился с этим и настоял, чтобы права Советского гражданина были закреплены непосредственно в статьях конституции.

Причем не просто провозглашены, но и самым подробным образом гарантированы.

Так впервые в мировой практике в Основном законе страны появились права на труд, отдых, на бесплатное образование и здравоохранение, на социальное обеспечение в старости и на случай болезни.

Общественное устройство СССР было установлено в 12 статьях главы.

Согласно:

Статье 1 Конституции «Союз Советских Социалистических Республик есть социалистическое государство рабочих и крестьян»

Статье 2 «политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата»

Статье 3 «вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся»

Статье 4 «экономическую основу СССР составляют социалистическая экономика и социалистическая собственность на орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и уничтожения эксплуатации человека человеком»

Статье 5 «социалистическая собственность в СССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)»

Статье 6 «земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием»

Статье 7 «общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций. Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь — согласно устава сельскохозяйственной артели»

Статье 8 «земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно»

Статье 9 «наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию чужого труда»

Статье 10 «право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан — охраняются законом»

Статье 11 «хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности»

Статье 12 «труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: „кто не работает, тот не ест“. В СССР осуществляется принцип социализма: „от каждого по его способности, каждому — по его труду“»

Новая конституция была принята 5 декабря 1936 года на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов и официально опубликована 6 декабря в издании Известия ЦИК СССР и ВЦИК, № 283.

С праздником, товарищи ! https://vk.com/wall-524993_1294826 «В этот день мы должны вспоминать Петра Первого - великого строителя Империи» Диакон Владимир Василик напомнил, что 12 июня, в День России и день памяти Великого Князя Михаила Александровича, исполняется 340 лет со дня рождения первого русского Императора 12 июня в нашей стране отмечается День России. За последние двадцать с лишним лет этот день так и не стал сколько-нибудь заметным и дорогим для народа праздником. Большинство наших сограждан воспринимают его как внеплановый выходной, в который можно отдохнуть на даче. И такое отношение к этому дню неудивительно. Скопированный с американского Дня независимости, российский праздник был учрежден в 1992 году «в честь» того, что 12 июня 1990 г. Россия приняла Декларацию о государственном суверенитете. По сути «День независимости России» стал кульминацией разрушения единого государства, охватывавшего когда-то одну пятую земного шара. О Дне России в интервью «Русской народной линии» размышляет кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета диакон Владимир Василик. Что я на это могу сказать? Для меня 12 июня праздником не является. По одной простой причине: нынешнее государство, образовавшееся в результате распада Советского Союза, границам исторической России не соответствует. За границей Российской Федерации мы оставили не менее 25 миллионов, если не более, наших соотечественников, о которых заботимся очень плохо. В 1991 году мы в одночасье расточили то, что веками собирали наши предки. Хуже того, мы обрекли на многочисленные несчастья и невзгоды и русский народ, и народы исторической России. И породили межнациональную вражду, ксенофобию, многочисленные конфликты, которые возникали и возникают на просторах нашей необъятной Родины, и которые часто заканчивались кровью. Я бы предложил этот день сделать днем скорби и покаяния за то беззаконное житие, в котором мы пребываем вот уже 20 лет. И шире того, за все те преступления и беззакония, которыми был ознаменован XX век. Связывать ли это с памятью Великого Князя Михаила Александровича, расстрелянного большевиками в 1918 году в этот день, не знаю, может быть, и стоит. Великий Князь Михаил Александрович явился, безусловно, жертвой, во всех этих страшных событиях. У него то ли не хватило воли удержать власть, то ли у него не хватило реальных возможностей для ее удержания. Фактом остается лишь то, что он не сделал того, что мог бы сделать. Не смог сохранить царскую власть и Империю, передал все на волю будущего учредительного собрания, ну, а как оно повело себя, нам известно. Но, тем не менее, он, как последний из Романовых, безусловно, достоин и памяти и поминовения, это бесспорно. Весь вопрос в том, сможет ли эта память нас объединить, нас консолидировать, нас возродить. Я бы напомнил еще об одной памятной дате. 12 июня, 30 мая по старому стилю, память преподобного Исаакия Далматского и день рождения Петра Великого. Если уж заменять этот день и делать праздник, то надо вспоминать не тех, кто разрушал историческую Россию, а тех, кто ее строил. В этот день мы должны вспоминать Петра Первого - великого строителя Империи, прорубившего окно в Европу и присоединившего к нам Прибалтику. Ту Прибалтику, которую мы потеряли, благодаря Горбачеву и Ельцину. Тем более, что в этом году мы отмечаем 340 лет со дня основателя отечественного флота и отечественной науки, со дня рождения первого Императора Всероссийского. И как раз это, я считаю, стоит праздновать. Память того, о котором сказал Пушкин: То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник. Он - укор тем, кто уничтожал и уничтожает научно-исследовательские институты и выгоняет ученых на работу, он укор тем, кто разрушил великую российскую армию. Он укор тем, кто распродал и распилил наш великий флот - и военный и торговый. И он, плотник, работавший своими руками, - укор современным бездельникам, прожигателям жизни, тем, кто покупает в московских ночных клубах бутылки шампанского по сто тысяч рублей за штуку, да еще и фейерверк по этому поводу устраивает. Хочется еще добавить, что не хватает на них петровской дубинки, и если мы будем праздновать этот праздник, вспоминать настоящую нашу славу и великий подвиг русского народа, строившего Российскую Империю, то думаю, это послужит к благу и возрождению России. Протодиакон Владимир Василик

https://ruskline.ru/news_rl/2012/06/09/v_etot_den_my_dolzhny_vspominat_petra_pervogo_velikogo_stroitelya_imperii/ Что отмечаем сегодня? РОССИЯ ИМЕНИ ЕЛЬЦИНА «Парад суверенитетов». Разрушение и расчленение СССР. «Шоковую терапию» Гайдара и гиперинфляцию. Нищету, безработицу и многомесячные задержки зарплаты. Рост преступности, заказные убийства и кровавые разборки «лихих девяностых». Вновь появившуюся детскую беспризорность. Приватизацию социалистической собственности по Чубайсу и успехи российских богатеев из списка Forbes Russia. Деиндустриализацию. Деградацию науки, «оптимизацию» образования и здравоохранения. «Естественную» убыль населения до 1 миллиона человек в год. Повышение пенсионного возраста на пять лет. Военные конфликты с сотнями тысяч погибших и миллионами беженцев. https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/1346 День независимости от чести и совести

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