Как менялась летняя мода в СССР с 1960‑х до 1980‑х годов. Фотографии из модных журналов

В начале 1960‑х благосостояние большинства жителей СССР увеличивалось: люди получали собственные квартиры и стабильную зарплату, а потребительские интересы росли. Желание красиво одеваться и самовыражаться через наряды стало обычным делом.

Тема стиля была весьма популярной. До этого стремление хорошо выглядеть и выделяться нередко встречало недружелюбное отношение общества.

К началу 1960‑х интерес к моде наконец признали нормальным явлением. Общесоюзные, республиканские и местные газеты регулярно писали о новостях моды, размещали пресс-релизы мероприятий и публиковали аналитические статьи о культуре одежды. Появились специализированные журналы мод, которые рассказывали читателям о тенденциях наступающих сезонов, публиковали красивые фотографии и анонсировали грядущие показы и коллекции. Самыми читаемыми считались прибалтийские «Силуэт» и «Ригас модес», фотографии из которых мы уже публиковали. В Москве выходили «Модели сезона» и «Журнал мод».

В 1960‑х в Советском Союзе были в моде искусственные ткани. Советские граждане активно покупали вещи из нейлона, винила, дралона, лайкры и похожих материалов. Основной причиной любви было удобство: искусственные ткани легко стирать и не нужно ежедневно гладить. Такая одежда стоила недорого, что в глазах покупателей оправдывало её немногочисленные недостатки вроде неприятной на ощупь фактуры.

Конец десятилетия — время моды на мини. Девушки носили юбки и платья выше колена на 10–20 сантиметров. Купить короткую юбку в СССР было проблемой, поэтому зачастую женщины просто обрезали и подшивали подолы покупных изделий.

В 1970‑х миди и макси не менее популярны, чем мини: длина юбок достигает огромной вариативности. Особенно ценятся джинсовые модели, но это большая редкость. Орнаменты и вышивки «в цветочек» с элементами древнерусских узоров и традиционные фасоны были отголосками славянского стиля и нарядов хиппи, популярных в те годы.

В следующем десятилетии вернулась мода на кружевные платья с рукавами-буфами и широкими поясами, а также элегантные шляпки, блузы с короткими рукавами и мини-юбки. Эти образы прекрасно иллюстрировали новую, смелую и немного агрессивную женственность 1980‑х годов.

