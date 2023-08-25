Территория Героев...(108)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гвардии старший лейтенант Илья Кулаков вместе с подчиненным личным составом выполняли боевую задачу по обороне позиций российских войск. Украинские боевики предприняли попытку прорыва позиций оборонительного рубежа роты Ильи. Кулаков, заметив движение техники и пехоты противника, своевременно подал команду личному составу изготовиться к бою. Заняв огневую позицию и подпустив противника поближе, гвардии старший лейтенант Кулаков открыл огонь из РПГ по вражеской технике. Прицельным огнем Илья подбил 2 вражеских танка. Противник, начав нести потери, после непродолжительного боя, отступил на исходный рубеж. Также, в ходе боя, Кулаковым был обнаружен и уничтожен из стрелкового оружия вражеский БПЛА квадрокоптерного типа, несшего на себе ВОГ.

Несмотря на понесенные ранее потери, противник предпринял повторную попытку прорыва рубежа обороны на данном направлении. Но благодаря грамотному командованию Кулакова данная попытка была пресечена. В бою Илья с грамотно занятой огневой позиции вел огонь по противнику из РПГ, благодаря чему вывел вражеский танк из строя. Заметив, что подбитый им танк, пытается укрыться в прилегающей лесополосе, выдвинулся к нему и закинул в открытый люк командира танка гранату, в результате чего танк был уничтожен.

Противник вновь был отброшен на исходный рубеж.

В ходе боя было уничтожено три танка и до 45 человек пехоты противника, а также захвачена зенитная установка польского производства.

За героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии старший лейтенант Илья Кулаков награжден орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/6615

Матрос Качаев Илья Матрос Илья Качаев выполнял обязанности оператора одной из систем управления оружием большого десантного корабля на северном молу входа в главную базу Черноморского флота.

В ходе наблюдения за внешним рейдом с помощью прибора ночного видения Илья обнаружил сверхмалую надводную цель, быстро приближающуюся ко входу в бухту. Идентифицировав цель как безэкипажный катер, Качаев незамедлительно доложил об обнаруженном объекте вышестоящему командованию и первым приступил к уничтожению приближающегося надводного дрона.

Благодаря грамотным и решительным действиям матроса Ильи Качаева, все силы и средства для отражения атак безэкипажных катеров противника были приведены в полную боевую готовность, что позволило уничтожить группу приближающихся объектов, исключив потери среди личного состава и техники Черноморского флота

https://t.me/rabotaembrat/6580

Сержант Алферов Александр В ходе специальной военной операции сержант Александр Алферов выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Позиции группы, которую Алферов обеспечивал связью, подверглись массированному минометному обстрелу со стороны украинских националистов, предпринявших попытку отбить обороняемый российскими военными поселок. Командно-штабная машина, которая обеспечивала связь в группе и с вышестоящим штабом, получила повреждения от разорвавшегося рядом снаряда, в результате чего подразделение на время полностью лишилось связи.

Оценив обстановку, Алферов под непрекращающимся огнем со стороны противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою. В условиях, сопряженных с риском для жизни, не теряя самообладания, Алферов оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи и тем самым восстановил связь в группе.

Самоотверженные действия сержанта Александра Алферова на поле боя позволили восстановить управление в батальонной тактической группе и обеспечить устойчивую связь с командованием группировки, что позволило нанести огневое поражение по позициям противника.

https://t.me/rabotaembrat/6579

Старший лейтенант Побережнюк Никита Подразделение старшего лейтенанта Никиты Побережнюка выполняло боевую задачу по охране и обороне одного из важных военных объектов.

Организовав инженерное оборудование позиций, Побережнюк выставил посты и боевые охранения, распределил личный состав на подготовленные позиции для обеспечения надежной охраны и обороны. Проверяя один из наблюдательных постов, Побережнюк заметил в воздухе беспилотный летательный аппарат противника. Оценив обстановку, офицер отдал приказ на поражение воздушного объекта, и сам открыл огонь по дрону. В результате точного попадания самодельное взрывное устройство, прикрепленное к беспилотному летательному аппарату, сдетонировало вдали от наших позиций.

Благодаря четким и грамотным действиям старший лейтенант Никита Побережнюк вместе с подчиненными, несмотря на темное время суток, смогли уничтожить вражеский беспилотник на значительном удалении от своих позиций и не допустить потерь среди личного состава и повреждений объекта.

https://t.me/rabotaembrat/6590

Гвардии старший матрос Лаптев Даниил Подразделение, в составе которого действовал гвардии старший матрос Даниил Лаптев, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник неоднократно предпринимал попытку восстановить контроль над утраченными территориями, активно применяя при этом ствольную и реактивную артиллерию. В ходе очередного артиллерийского залпа со стороны врага военнослужащий, который находился с Даниилом на огневой позиции, получил тяжелое ранение. Оценив ситуацию, гвардии старший матрос Лаптев оперативно оказал неотложную помощь пострадавшему бойцу, чем спас ему жизнь.

Группа боевиков на БМП, прорвав оборону российских войск, вырвалась из лесополосы и продолжила движение в тыл наших подразделений. Мгновенно сориентировавшись в обстановке, Даниил Лаптев взял гранатомет раненого напарника и прицельным выстрелом уничтожил вражескую боевую машину вместе с находящимся в ней личным составом.

https://t.me/rabotaembrat/6591

Старшина Коротов Максим Оператор беспилотных летательных аппаратов старшина Максим Коротов, действуя на важном тактическом направлении в составе ударной разведывательной группы артиллерийского подразделения, осуществлял поиск целей, корректировку огня артиллерийских, минометных, танковых расчетов, а также осуществлял контроль огневого поражения объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

В ходе выполнения боевой задачи группе Максима была поставлена задача по выявлению артиллерии и огневых точек противника, ведущих систематический обстрел российских войск. Боевикам удалось установить позицию российской группы, и они предприняли попытку атаковать российских военных силами диверсионно-разведывательной группы.

Максим оперативно выявил направление атаки противника, определил личному составу ориентиры, обозначил сектора обстрела. Заняв оборону в зоне своей ответственности, прицельным огнем из стрелкового оружия Максим Коротов уничтожил трех боевиков, не дав им обойти российское подразделение с фланга. В ходе боя Максим Коротов был ранен, но, несмотря на полученное ранение, продолжил выполнять боевую задачу.

Успешно отразив все атаки боевиков, нанеся им существенный урон, группа быстро сменила позицию и продолжила разведку, в результате которой была обнаружена замаскированная гаубица американского производства. Передав на командный пункт информацию о её местонахождении, координаты цели и корректируя огонь, в результате удара российской реактивной артиллерийской батареи, гаубица была уничтожена вместе с расчетом.

https://t.me/rabotaembrat/6598

Гвардии капитан Волков Алексей Заместитель командира батальона морской пехоты гвардии капитан Алексей Волков выполнял задачи по организации обороны на одном из тактических направлений. Батальон Алексея своевременно выполнил комплекс мероприятий по защите своего подразделения от средств поражения и закрепился на рубеже обороны.

Противник, стремясь прорвать оборону наших войск и выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, трижды атаковал позиции морских пехотинцев силами штурмовых групп и бронетехники, а также и нанося удары с применением артиллерии и минометов. Находясь под огнем националистов, Волков оперативно выявлял направления ударов и огневые точки противника, руководил подчиненными в бою, передавал координаты целей для организации артиллерийской поддержки. Благодаря четким и грамотным действиям офицера, личный состав батальона, сдержав натиск противника и нанеся ему существенный урон, перешел в контрнаступление. Разгромленные боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи.

Грамотные, уверенные и решительные действия гвардии капитана Алексей Волков позволили выполнить поставленную боевую задачу, удержать занимаемые позиции, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских войск на данном направлении

https://t.me/rabotaembrat/6599

Прапорщик Фомин Александр В ходе специальной военной операции прапорщик Александр Фомин обеспечивал подразделения реактивной артиллерии боеприпасами.

При очередном марше колонна материальных средств, в составе которой двигался автомобиль Александра, подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны противника, стремящегося сорвать снабжение российских подразделений на передовой.

В условиях непрекращающегося огня прапорщик Александр Фомин, умело сориентировавшись в ситуации, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, совершил противоогневые маневры и вывел машину из-под минометного огня противника в безопасное место.

https://t.me/rabotaembrat/6603

Гвардии старший лейтенант Кондалеев Владислав Гвардии старший лейтенант Владислав Кондалеев выполнял боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта. Командуя вверенной батареей гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Владислав оказывал артиллерийскую поддержку обороняющимся российским мотострелковым подразделениям и уничтожал огневые средства, вооружение и военную технику противника.

Украинские боевики, стремясь выбить российских военнослужащих с занимаемого рубежа, предпринял попытку атаковать позиции российских мотострелков силами пехоты, усиленной танками и бронетехникой, а также и нанося при этом артиллерийские удары. Расчеты российских беспилотных летательных аппаратов своевременно выявили выдвижение бронетехники и живой силы противника и передали координаты района на пункт управления. Артиллеристы батареи Кондалеева, получив координаты целей противника, произвели математические расчеты, установили поправки на погодные условия и выполнили боевую задачу, нанеся удар с закрытых огневых позиций с минимальным расходом боеприпасов. Точным огнем гаубичной самоходно-артиллерийской батареи Кондалеева было поражено три боевых бронированных машины иностранного производства, а также уничтожено свыше двадцати украинских боевиков. Контроль за поражением целей и корректировка огня проводилась разведчиками с применением БпЛА.

Благодаря грамотной и профессиональной работе гвардии старшего лейтенанта Владислава Кондалеева, своевременным и умелым действиям личного состава его батареи, артиллеристам удалось сорвать атаку противника, нанести ему значительный урон и удержать занимаемые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/6604

Сержант Григорьев Никита Подразделение сержанта Григорьева выполняло задачу по обороне стратегически важной высоты. Под непрерывным артиллерийским огнем противника сержант Григорьев, находясь на наблюдательном посту, обеспечил профессиональную работу оптико-электронных средств разведки и выявил движение трех единиц вражеской бронетехники. Оценив обстановку и поняв, что прорыв техники националистов приведет к большим потерям среди российских войск, Никита принял решение уничтожить вражескую технику с помощью противотанковых управляемых ракет.

Сержант Григорьев умелыми действиями уничтожил три единицы техники, тем самым, не допустив ее прорыва к позициям российских войск.

Благодаря проявленному сержантом Никитой Григорьевым мужеству и самоотверженности удалось избежать потерь среди наших войск и удержать высоту под контролем.

https://t.me/rabotaembrat/6612

Ефрейтор Кольцов Яков Старший наводчик минометного взвода ефрейтор Яков Кольцов, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по взятию и удержанию опорного пункта украинских боевиков на стратегически важном перекрестке дорог, в районе одного из населенных пунктов.

В ходе боя, ведя огонь из стрелкового оружия, умело используя рельеф местности, Яков лично уничтожил группу боевиков, находящихся на долговременной огневой точке. Продвигаясь далее, ефрейтор Кольцов бесстрашно ворвался в укрепленный блиндаж и занял там позицию для ведения огня. Сковав действия противника, Кольцов обеспечил беспрепятственный подход остальной группы.

Благодаря мужественным действиям ефрейтора Якова Кольцова российским войскам удалось взять под контроль стратегически важный перекресток дорог, что создало условия для беспрепятственного снабжения подразделений на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/6613

Ефрейтор Носов Илья В ходе специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал стрелок-помощник гранатометчика ефрейтор Илья Носов, выполняло боевую задачу по обороне населенного пункта.

Илья, находясь на наблюдательном посту вблизи населенного пункта, обнаружил кочующий миномет противника, установленный на пикапе.

Скрытно заняв огневую позицию, ефрейтор Носов открыл огонь из гранатомета по автомобилю националистов и уничтожил его. Националисты открыли ответный огонь из стрелкового оружия. Но, несмотря на это Илья Носов продолжил вести огонь по противнику, поразив часть боевиков.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям ефрейтора Носова противник был уничтожен, что не позволило организовать скрытную атаку на подразделения российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6616

Младший сержант Бандуров Пётр В ходе специальной военной операции, артиллерийскому расчету, в составе которого действовал младший сержант Петр Бандуров, была поставлена задача по удержанию обороны на одном из участков местности, прилегающего к водной преграде.

Украинские боевики предприняли попытку высадки десанта на противоположный берег. Они выдвинулись на быстроходных катерах в направлении позиций российских войск. После того, как вражеские катера были обнаружены российскими военными, Бандуров, получив целеуказания от командира, быстро и точно навел орудие на цель и произвел выстрел, потопив один из катеров. Националисты, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию Бандурова с подконтрольного им берега. Несмотря на огневое воздействие со стороны противника, расчет артиллеристов продолжил выполнять задачу и поразил второй катер с личным составом противника. Точным наведением орудия младший сержант уничтожил 2 лодки и до 15 боевиков.

Смелость и профессионализм младшего сержанта Петра Бандурова не позволили противнику высадиться на берегу, подконтрольному ВС РФ.

https://t.me/rabotaembrat/6621

Ефрейтор Чанг Василий В ходе специальной военной операции минометный расчет ефрейтора Василия Чанга выполнял боевые задачи по огневой поддержке российских мотострелковых подразделений.

Противник превосходящими силами, форсировав водную преграду, предпринял попытку закрепиться на противоположном берегу и выбить наши войска с занимаемых рубежей. При поддержке артиллерии и минометов украинские националисты атаковали российские позиции силами пехоты и бронетанковой группы.

Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, минометный расчет, в составе которого действовал Василий, открыл огонь по врагу. Благодаря профессиональным навыкам Василия, был уничтожен танк и минометный расчет, атаковавшие наши позиции с противоположного берега. Оказавшиеся в отрыве от основных сил передовые отряды противника были заблокированы российскими военными. Не имея возможности для отступления, украинские националисты, понеся существенные потери, сложили оружие.

Смелость и профессионализм ефрейтора Василия Чанга позволили отразить атаку противника на важном тактическом рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/6622

Сержант Саврасов Константин Сержант Константин Саврасов в ходе специальной военной операции вместе со своим расчетом выполнял боевые задачи по поддержке действий российских войск минометным огнем.

Находясь под непрерывным огневым воздействием противника, проявляя мужество и героизм, расчет миномета под руководством Саврасова бил в местах сосредоточения военную технику и живую силу противника, готовящегося перейти в наступление. Противник предпринял попытку совершить прорыв обороны в зоне ответственности Саврасова и бросил большие силы в атаку. Выбрав выгодную огневую позицию и обеспечив ее качественную маскировку, Константин на протяжении долгого времени поражал объекты боевиков и подавлял их огневые точки. Прицельным минометным огнем было уничтожено 5 единиц вражеской техники, а также большое количество живой силы противника. Противник, потеряв часть сил на подходе к позициям ВС РФ, был вынужден отступить.

Смелость и отвага сержанта Константина Саврасова, а также профессионализм его подчиненных, позволили удержать оборону, нанеся значительный урон врагу.

https://t.me/rabotaembrat/6627

Старший лейтенант Константинов Павел В условиях применения противником средств поражения и радиоэлектронной борьбы, оператор управления комплексом с БпЛА старший лейтенант Павел Константинов выполнял боевую задачу по обнаружению позиций противника с использованием беспилотного летательного аппарата.

В ходе выполнения полета при использовании средств оптико-электронной разведки БпЛА, Павел обнаружил замаскированные позиции техники и живой силы украинских боевиков и оперативно передал их координаты для нанесения поражения, а сам, применяя дрон, приступил к корректировке огня артиллерии.

Благодаря своевременным и точным артиллерийским ударам по объектам противника готовящаяся атака боевиков была сорвана. Противник, лишившись значительной части сил, отступил.

https://t.me/rabotaembrat/6628

Старший сержант Кукушкин Илья Старший сержант Илья Кукушкин в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков находился на огневой позиции батареи и выполнял огневую задачу в составе минометного расчета.

В ходе ведения огня расчет Ильи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не взирая на риск для жизни, Илья продолжал действовать в составе расчета, осуществляя подготовку боеприпасов и заряжая миномет. В ходе боя запас боеприпасов минометного расчета стал иссякать. Кукушкин, понимая важность минометной поддержки обороняющихся войск, под огнем противника выдвинулся к ближайшему полевому складу за снарядами. Скрытно передвигаясь от укрытия к укрытию, Кукушкину удалось оперативно восполнить боезапас минометного расчета и обеспечить непрерывное ведение огня по противнику.

Самоотверженные, грамотные действия старшего сержанта Ильи Кукушкина позволили выполнить поставленную боевую задачу и удержать населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/6635

Сержант Кулаков Игорь Сержант Игорь Кулаков в составе зенитного ракетного расчета выполнял боевую задачу по прикрытию районов дислокации российских подразделений и военной техники от средств воздушного нападения противника.

Украинские боевики, преследуя цель лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха, а также уничтожить вооружение и военную технику на позициях, предпринимали попытки атаковать позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и артиллерии. Находясь на боевом дежурстве, Кулаков в составе расчёта зенитного ракетного комплекса средствами радиолокационного обнаружения своевременно засек разведывательный беспилотный летательный аппарат противника, с которого велась воздушная разведка и корректировка огня артиллерии украинских националистов. Оперативно оценив обстановку, расчет классифицировал обнаруженную цель, взял ее на сопровождение и пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил беспилотник украинских боевиков. Всего за несколько недель активных боевых действий расчетом зенитного ракетного комплекса Кулакова было уничтожено четырнадцать БПЛА различного класса.

Грамотные и профессиональные действия сержанта Игоря Кулакова и его расчета позволили предотвратить артиллерийские обстрелы и удары противника с воздуха, тем самым сохранить жизни российских военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники.

https://t.me/rabotaembrat/6636

Майор Тимофеев Илья В ходе ведения наступательных действий на одном из тактических направлений штурмовой отряд под командованием майора Ильи Тимофеева продвинулся вглубь обороны украинских боевиков и закрепился на новых рубежах.

На новом рубеже Тимофеев грамотно распределил силы подчиненного личного состава, заблаговременно подготовил в инженерном отношении оборонительные позиции, выстроил боевой порядок и систему ведения огня подразделения. Противник под прикрытием огня минометов и артиллерии предпринял попытку выбить российских штурмовиков с занимаемых рубежей и атаковал.

Находясь под огнем врага, Тимофеев контролировал изменения обстановки в ходе боя, оперативно выявлял направления атак и огневые точки противника, руководил подчинёнными, а также корректировал огонь своей артиллерии. В ходе отражения наступления украинских боевиков подразделением Тимофеева были уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины иностранного производства, а также большое количество украинских боевиков. Потеряв на поле боя значительную часть бронетехники и личного состава, противник отступил.

Грамотные действия подразделения в обороне, а также мужество, отвага майора Тимофеева и его подчиненных сорвали планы украинских боевиков, позволили выполнить боевую задачу по удержанию занимаемых позиций, что в дальнейшем способствовало развитию наступления российских войск на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/6643

Сержант Ильин Виктор Заместитель командира взвода-начальник радиостанции сержант Виктор Ильин вместе с экипажем в ходе специальной военной операции выполнял задачи по обеспечению связи должностных лиц пункта управления с вышестоящим командованием.

В момент, когда противник вел обстрел района дислокации наших военнослужащих произошел разрыв связи между передовым пунктом управления дивизии и подчиненными частями соединения. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни из-за непрерывного огня со стороны противника, Ильин выдвинулся для проверки работоспособности ретранслятора, установленного на одной из вышек.

Во время движения Виктор получил ранение от разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда, но, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил выполнять поставленную задачу. Проявляя мужество, храбрость и, невзирая на полученное ранение, Ильин поднялся на высоту и восстановил работоспособность поврежденного противником ретранслятора.

Самоотверженные действия сержанта Виктора Ильина на поле боя позволили восстановить управление подчиненными частями и обеспечить передачу координат районов дислокации артиллерии противника по которым впоследствии наша артиллерия нанесла огневое поражение.

https://t.me/rabotaembrat/6644 Получившие награды участники СВО — военнослужащие группировки войск "Днепр" рассказали о своих подвигах на поле боя.

По словам наводчика Даниила Полякова, во время наступления у его команды из четырех человек было лишь одно орудие и, несмотря на это, они остановили наступление украинских боевиков.

"Подбили достаточно много: три БМП и один танк. Мы работали по всем направлениям", — рассказал он.

Старший механик Валерий Максимов также поделился своей историей: он и его товарищи получили награды за успешный штурм поселка, который очистили от националистов, а также за спасение мирных раненных жителей. См. видео по ссылке

https://t.me/izvestia/139985 Артему Фокину 26 лет. За время участия в СВО он награжден тремя орденами Мужества.

По его словам, все эти награды — заслуга подчиненных ему солдат. И главное, чтобы те, с кем ты бьешься плечом к плечу, вернулись живыми и здоровыми домой. А вот противник не считается с потерями. На том направлении, где служит Артем, украинцы теряют каждый день порядка трехсот человек: «Не щадят они людей». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/29739

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! 22 января 2023 года, выполняя боевую задачу, верный воинской присяге

Кривовица Олег Николаевич,

10.12.1998 года рождения, погиб при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Олег родился в р.п.Благовещенка. В 2015 году окончил 9 классов Благовещенской СОШ №1 им. П.П. Корягина, где активно занимался в военно-патриотическом клубе "Каскад". Затем поступил в Алтайский строительный техникум, после была армия, контракт.

Олег был молод, полон сил, любил жизнь, мечтал иметь свой дом, семью. Хотел стать опорой своим маме и бабушке.

https://t.me/incident22/35188 Позывной "Перо".

07.02.2001-13.04.2022

Служил в 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии 215 ОРБ СпН г.Иваново. В должности старшего разведчика группы СпН.

С 22.02.2022 находился в зоне СВО.

Героически погиб 13 апреля 2022 года при миномётном обстреле, прикрывая товарищей в Харьковской области Изюмского района с. Малая Камышеваха.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/geroirossii/4804

Капитан Астафьев Дмитрий Командир мотострелковой роты отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, капитан

Дмитрий Владимирович Астафьев

удостоен звания Героя России посмертно.

В специальной военной операции он принимал участие с самого начала.

В мае этого года рота под командованием Дмитрия Астафьева уничтожила около 200 военнослужащих ВСУ и наёмников, семь танков, около 30 единиц техники, четыре орудия полевой артиллерии. 20 мая 2023 года противник многочисленными силами атаковал позиции роты Дмитрия Владимировича. Под непрекращающимся огнём командир перераспределил свой личный состав, наводил и корректировал работу артиллерии, чтобы сдержать наступление врага. В ходе тяжёлого боя капитан Астафьев уничтожил наблюдательный пост, технику, ликвидировал до 10 военных ВСУ. Сам получил серьёзное ранение. Враг окружал, и Астафьев отдал приказ на перегруппировку сил.

Он вызвал огонь на себя и прикрыл отход своих бойцов. Выполнил воинский долг ценой собственной жизни.

Золотую Звезду Героя Российской Федерации передали семье капитана Дмитрия Астафьева.

Ранее, в 2022 году, Дмитрий Астафьев был награждён медалью Суворова, медалью «За боевые заслуги», орденом Мужества.

Ему было 32 года.

Остались жена и маленькая дочь.

https://belduma.ru/news/detail.php?ID=91900

Доброволец Кочанжи Павел При выполнении боевых задач в зоне специальной операции погиб депутат муниципального образования г. Санкт-Петербурга МО "Невский округ", артиллерист-разведчик

Павел Сергеевич Кочанжи.

Несмотря на бронь (Павел – действующий депутат МО Невский округ, г. Санкт-Петербург), выпускник Михайловской военной артиллерийской академии не остался в стороне от спецоперации и пошёл добровольцем на СВО.

В 2022 году Кочанжи окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности инженер специальных радиотехнических систем.

В зоне боевых действий служил артиллеристом-разведчиком.

Павлу было 24 года.

https://t.me/rabotaembrat/6583

Гвардии майор Лебединский Вячеслав Лебединский Вячеслав Александрович-участник СВО на Украине.

Родился 17.06.1983 года. Окончил среднюю школу. После окончания военного училища проходил службу в Воздушно-десантных войсках РФ.

Прошел путь до командира батальона, майор.

Выполнял задачи Специальной военной операции на Украине в должности командира командира парашютно-десантного батальона 331-го парашютно-десантного Костромского ударного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Погиб при выполнении боевой задачи 30.06.2023 года.

Награды:

Медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени, Медаль «Всеармейский конкурс» 1-е место, медаль «За отличие в военной службе» 3-й степени, Нагрудный знак «Офицер 3-й степени», Нагрудный знак «Инструктор-парашютист», Нагрудный знак «Окончание высшего учебного заведения».

https://37kp.ru/лебединский-вячеслав-александрович/

Военнослужащий Ювица Александр Житель Туапсинского района отдал свою жизнь защищая Родину.

Выполняя свой воинский долг, в зоне СВО погиб

Ювица Александр Анатольевич,

атаман Небугского хуторского казачьего общества.

Он родился 15 сентября 1977 года. Служил в армии с 1995 по 1997 год. Имел высшее экономическое образование, работал директором ООО, увлекался пейнтболом, рыбалкой, ретро автомобилями отечественного производства.

Александр Анатольевич был награжден медалями "За возвращение Крыма" и «За защиту Крыма».

С начала проведения СВО убыл в составе «БАРС-16» в зону боевых действий. С октября 2022 года воевал в составе «БАРС-11».

Александр Ювица погиб 6 августа при эвакуации раненых с поля боя.

У него остались жена и двое детей - сын и дочь.

https://t.me/glavatuapseregion/560

Ефрейтор Плотников Виктор Плотников Виктор Владимирович

Родился Стерлитамакском зерносовхозе Стерлитамакского района Республики Башкортостан. Учился в МОБУ СОШ села Октябрьское Стерлитамакского района.

В 2007 году был призван на военную службу военным комиссариатом города Стерлитамак и Стерлитамакского района Республики Башкортостан.

30.08.2008 года переведён на военную службу по контракту в должности старшего сапёра. В период с 19.11.2008 по 30.11.2009 годы принимал фактическое участие в контртеррористических операциях в составе ОГВ(с) на территории Северо-Кавказского региона. Является ветераном боевых действий. В апреле 2010 года уволен с военной службы. Звание – ефрейтор.

25.09.2022 был призван в рамках частичной мобилизации службу военным комиссариатом города Стерлитамак и Стерлитамакского района Республики Башкортостан.

Погиб на территории проведения специальной военной операции.

В знак высшей признательности и уважения жителей Стерлитамакского района за проявленное мужество и героизм при участии в специальной военной операции звание «Почетный гражданин Стерлитамакского района» присвоено в 2023 году.

Посмертно представлен к награждению Орденом Мужества за отвагу, проявленную в ходе спецоперации.

https://str.bashkortostan.ru/district/honorary/1487/

Военнослужащий Мельник Алексей В ходе специальной военной операции погиб житель г. Моздока

Мельник Алексей Дмитриевич, 1998 г.р.

Алексей нaвceгдa ocтaнeтcя пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy.

https://zpobeda.ru/aleksej-melnik/

Военнослужащий Иванов Владимир 10 июля 2023 года в ходе специальной военной операции погиб житель Новоторъяльского района (Йошкар Ола Марий Эл)

Иванов Владимир Сергеевич, 16.05.1980 г.р.

https://zpobeda.ru/vladimir-ivanov-3/

Военнослужащий Степанов Сергей В Булунском районе (Республика Саха) объявили дни траура по

Степанову Сергею Сергеевичу,

погибшему в ходе спецоперации.

31-летний Сергей Степанов погиб во время специальной военной операции на Украине.

Степанов С.С. был мобилизован в сентябре 2022 года, выполнил с честью и достоинством свой воинский долг перед Отечеством.

Посмертно удостоен ордена Мужества.

https://vk.com/wall-74008979_15396

Военнослужащий Багаев Хох Житель Южной Осетии

Хох Валерьевич Багаев

погиб в ходе СВО.

Ему было 40 лет.

https://zpobeda.ru/hoh-bagaev/

Старший сержант Перешивко Сергей 14 августа в посёлке Игра (Удмуртия) проводили в последний путь

Перешивко Сергея Николаевича,

погибшего в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/sergej-pereshivko/

Рядовой Амиров Рамиль При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции геройски погиб

Рамиль Амирович Амиров.

Амиров Рамиль Амирович родился 13 ноября 1983 года в с.Ахуново. Начальное профессиональное образование получил в ПУ-98 г.Учалы.

С 2002 по 2004 годы проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Работал проходчиком в ООО «Шахтостроительное управление». В сентябре 2022 года призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Погиб 10 августа 2023 года.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно.

https://t.me/ruslan_qilyazetdinov/4254

Военнослужащий Мурашов Иван Мурашов Иван Александрович

из Курска погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции.

Иван Александрович ушел на службу по контракту.

Погиб 23 февраля 2023 года, ему было 37 лет.

https://zpobeda.ru/ivan-murashov/

Военнослужащий Григорьев Николай Погиб житель д. Большая (Кингисеппский район, Ленинградская область) Пустомержа Григорьев Николай Сергеевич

https://zpobeda.ru/nikolaj-grigorev-2/

Гвардии рядовой Жаркой Денис Жаркой Денис Викторович

В сентябре прошлого года Денис Викторович в рамках частичной мобилизации вновь был призван на военную службу. Принимал участие в специальной военной операции по защите мирных жителей Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

При выполнении поставленных задач погиб, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным воинской Присяге.

У Дениса Викторовича осталась любящая семья: супруга, сыновья, сестры.

https://zpobeda.ru/denis-zharkoj/

Военнослужащий Меркурьев Иван В деревне Звягино Ржевского муниципального округа простились с погибшим в зоне СВО

Меркурьевым Иваном Евгеньевичем.

Иван — уроженец д. Звягино, закончил МОУ Чертолинская СШ, служил в рядах Российской армии.

Он погиб, защищая интересы Родины, и до конца остался верен гражданскому и воинскому долгу.

https://zpobeda.ru/ivan-merkurev/

Военнослужащий Иванов Павел При выполнении задач, в зоне СВО на территории Украины, 3.08.23, погиб

Иванов Павел.

https://zpobeda.ru/pavel-ivanov/

Гвардии ефрейтор Антонов Сергей 5 августа 2023 года в ходе проведения военной спецоперации по защите мирного населения на территории ЛНР, ДНР и Украины, проявив мужество и героизм, погиб

гвардии ефрейтор Антонов Сергей Алексеевич.

Сергей Алексеевич родился 5 декабря 1995 года, проживал в городе Кировске.

Окончил Кировский политехнический техникум по специальности автомеханик.

С 2014 по 2015 гг. проходил военную службу по призыву в ВС РФ в должности старшего стрелка.

https://zpobeda.ru/sergej-antonov/

Военнослужащий Блинов Вячеслав 18.11.1987 - 2023

погиб на поле брани, за страну, за Отечество, за нас.

https://vk.com/wall-201190697_667346

Военнослужащий Болдырев Чингиз В боях под Кременной погиб боец из Калмыкии

Болдырев Чингиз Викторович.

Чингиз родился в селе Красинское Лаганского района. Был мобилизован для участия в СВО в октябре прошлого года. Участвовал в боевых операциях в составе десантно-штурмовой группы.

Погиб от множественных ранений 01.08.2023 года.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-46642240_8230

Военнослужащий Медведев Александр В ходе проведения специальной военной операции героически погиб

Медведев Александр Валентинович.

Александр родился 12 января 1983 года. Окончил Колянурскую среднюю школу.

В сентябре 2022 года был мобилизован.

У Александра осталась жена, дочь и сын.

https://zpobeda.ru/aleksandr-medvedev/

Военнослужащий Плотников Николай В ходе специальной военной операции на Украине, в составе 29 общевойсковой Армии Восточного военного округа, вследствие ранения, полученного при выполнении боевого задания, верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, 07.06.2023 г в районе села Никольское Донецкой Народной Республики, погиб уроженец села Фирсово Сретенского района, Читинской области

Плотников Николай Викторович 24.06.1977 г.р.

Николай Викторович родился и вырос в селе Фирсово, был старшим сыном в многодетной семье.

В 1992 году окончил Фирсовскую среднюю школу. Поступил и успешно окончил Кокуйское профессиональное училище, получил специальность водитель. Во время прохождения срочной службы принимал участие в первой Чеченской компании. Награжден нагрудным знаком «Участник боевых действий», медалью имени маршала Жукова.

Николай работал в МОУ Фирсовская СОШ, доме престарелых села Фирсово, на Сретенском судостроительном заводе, КГСАУ. Везде о нем отзываются, как об исполнительном, скромном работнике.

О скромности Николая Викторовича говорит и тот факт, что о награждении его медалью имени маршала Жукова во время прохождения срочной службы узнали только на церемонии прощания (награда имени Великого маршала-победителя в перечне медалей и орденов отличается высокой значимостью и вручается войнам за храбрость, стойкость и мужество проявленные в ходе боевых действий.).

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность во время боевых действий, посмертно Николай Викторович награжден «Орденом Мужества».

Доброволец Плотников Владимир 28.06.2023 года состоялись похороны

Плотникова Владимира Викторовича 20.08.1978г.р.,

уроженца села Фирсово, погибшего в районе города Артемовск Донецкой Народной республики 29.03.2023 года

в составе ЧВК «Вагнер».

Младшего брата Плотникова Николая Викторовича.

https://m.ok.ru/z.o.n/topic/156453610286032

Доброволец Фёдоров Дмитрий 22.06.2023 года односельчане проводили в последний путь

Федорова Дмитрия Андреевича

16.05.2002 г.р., уроженца села Фирсово, погибшего в ходе СВО на Украине 31.05.2023 года в районе города Артемовск Донецкой Народной республики

в составе ЧВК «Вагнер».

https://m.ok.ru/z.o.n/topic/156453610286032

Доброволец Плотников Виктор Виктор Плотников

из Ростовской области получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу в ходе спецоперации в боях под Артемовском.

15 февраля Виктора похоронили в родном Донецке.

Виктор - боец «ЧВК». Он подписал контракт и отправился в зону спецоперации.

https://t.me/DonDay/1773

Доброволец Матюнин Александр В специальной военной операции погиб

Матюнин Александр Олегович.

Александр родился 8 января 1996 года в с. Семеновка Верхнехавского района Воронежской области. В начале 2000 годов семья переехала в Усмань. Учился в лицее № 1.

В апреле 2023 года, находясь в исправительной колонии подписал контракт с подразделении ШТОРМ Z для участия в Специальной военной операции на территории Украины.

Служил в отдельной мотострелковой бригаде.

2 июня 2023 года в ходе выполнения боевой задачи в районе поселка Новобахмутовка Ясиноватского района ДНР героически погиб.

28 июля 2023 года с воинскими почестями похоронен на кладбище в г. Усмани.

https://zpobeda.ru/aleksandr-matjunin-2/

Сержант Пыжов Дмитрий 35-летний житель Курска

Дмитрий Пыжов

погиб в зоне СВО

Дмитрий Викторович являлся сержантом войсковой части.

Он погиб при выполнении боевых задач на СВО 1 августа 2023 года.

https://zpobeda.ru/dmitrij-pyzhov/

Военнослужащий Котов Владимир 15 августа 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб коммунист

Владимир Николаевич Котов.

https://zpobeda.ru/vladimir-kotov/

Военнослужащий Шахманов Рустам Шахманов Рустам Имангалиевич

п.Черлак, Омская область

https://zpobeda.ru/rustam-shahmanov/

Военнослужащий Дементьев Александр При выполнении боевого задания в ходе проведения специальной военной операции погиб

Дементьев Александр Иванович.

Александр родился в селе Петропавловка 10 октября 1975 года. Закончил Петропавловскую СОШ №1. После окончания школы прошел обучение на водителя автомобиля. Работал в с. Петропавловка госавтоинспектором, затем работал в пожарной службе. Был призван в сентябре в рамках частичной мобилизации на СВО.

Погиб 3 августа 2023 года.

У Александра осталась мама, дочь, брат, сестра.

https://zpobeda.ru/aleksandr-dementev/

Военнослужащий Блинов Вячеслав Погиб участник СВО, житель Сузунского района Новосибирской области

Вячеслав Блинов.

Военный старался спасти раненого боевого товарища, но был убит солдатами противника.

В зону СВО Вячеслав отправился по зову сердца.

– Родился и погиб героем, – подчеркнули собравшиеся на похоронах.

Источник

Военнослужащий Горбунов Олег Погиб житель д.Любница (Валдайский район Новгородской области)

Горбунов Олег.

https://zpobeda.ru/oleg-gorbunov-2/

Военнослужащий Кнор Сергей Простились с уроженцем х. Поперечный,

Кнор Сергеем Васильевичем.

Сергей погиб 6 августа 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Ему было 37 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-knor/

Старший лейтенант Цеденов Баатр В ходе проведения специальной военной операции 4 августа героически погиб

Цеденов Баатр Олегович 1985г.р.

Родился Баатр посёлке Ики-Чонос,в Целинном районе Калмыкии. Он был жизнерадостным,весёлым и безмерного добрым парнем,отдавшим жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа.

Он мужественно защищал Отечество в зоне проведения боевых действий , где он пал смертью храбрых.

За подвиг и героизм, проявленных при исполнении воинского долга в специальной военной операции Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Цеденов Баатр Олегович представлен к Ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/baatr-cedenov/

Военнослужащий Михеев Игорь В ходе проведения специальной военной операции погиб

Михеев Игорь Александрович

из Корткероса.

https://zpobeda.ru/igor-miheev/

Военнослужащий Шаньгин Денис На территории Украины в ходе проведения спецоперации в зоне вооруженного конфликта 27 июля 2023 года погиб выпускник МОУ «Кречетовская СШ» стрелок- помощник гранатометчика 3 десантно-штурмового батальона

Шаньгин Денис Геннадьевич.

После окончания 9 классов Шаньгин Д.Г. уехал для обучения в г. Северодвинск. В школьные годы он увлекался физкультурой, принимал участие в общешкольных мероприятиях.

Денис Геннадьевич был хорошим другом, внимательным, заботливым сыном и братом.

Шаньгин Д.Г. имел государственные награды: нагрудный знак «За дальний поход», медаль «За отвагу», орден «Мужества».

https://zpobeda.ru/denis-shangin/

Военнослужащий Буторов Сергей Погиб в зоне СВО житель с. Тарбагатай

Буторов Сергей Иннокентьевич

Сергей Иннокентьевич родился 4 августа 1980 г.

Всю свою жизнь прожил в с. Тарбагатай. Воспитывался мамой, которая до самой кончины работала в Центральной библиотеке, бабушкой и дедушкой. Отец умер в 1981 г.

Сергей, окончив 9 классов Тарбагатайской школы, поступил в ПУ-36 по профессии «тракторист-машинист с/х производства». Окончил училище в 1995 г. Срочную службу в рядах Российской Армии проходил в Читинской области, демобилизовался.

Был мобилизован для участия в СВО 21 сентября 2022 г.

https://zpobeda.ru/sergej-butorov/

Матрос Кузьменко Сергей В станице Шкуринской проводили в последний путь бойца — матроса Сергея Кузьменко.

Он погиб, защищая безопасность нашей Родины в ходе специальной военной операции.

Сергею был 31 год.

Погиб 8 августа при исполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/sergej-kuzmenko/

Военнослужащий Сидоренко Олег В зоне проведения СВО погиб житель г. Анапа, Краснодарский край

Сидоренко Олег.

Осенью Олег ушёл добровольцем на фронт. Участвовал в тяжёлых боях под Донецком.После одного из таких боёв в январе с ним пропала связь.

Олег захоронен на Аллее Славы.

https://vk.com/wall-83807798_14612

Военнослужащий Панкратов Сергей В Оренбургской области простились с Героем-земляком

Панкратовым Сергеем Игорьевичем.

Учился он в Теренсайской средней школе. Сергей был умный и ответственный. Имел большое уважение со стороны сверстников и учителей. Всегда позитивно настроенный. Занимался в спортивных секциях. После 9 класса в 2017 году поступил в педагогический колледж г.Орска.

В 2019 году призвали в армию. Служил в Приморском крае во 2-й мотострелковом батальоне миномётной батареи. Через месяц срочной службы заключил контракт.

С 1 марта 2022 года часть перебросили в зону СВО. Погиб 30.07.2023 г.

https://zpobeda.ru/sergej-pankratov/

Старший лейтенант Кузьмин Михаил Кузьмин Михаил Алексеевич

г.Ижевск, Удмуртская Республика

В ижевской школе № 68 прошла торжественная линейка, посвященная открытию памятного стенда в честь старшего лейтенанта Михаила Кузьмина. Боец погиб в ходе специальной военной операции. Михаил Кузьмин 12 октября выполнял боевую задачу по встрече вновь прибывшего личного состава. Двигаясь на БТР в составе колонны, попал под минометный огонь противника. В результате обстрела старший лейтенант Кузьмин получил смертельное ранение.

За смелость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, старший лейтенант Михаил Кузьмин награжден орденом Мужества посмертно. За время военной службы он награжден знаком отличия «За службу на Кавказе» и медалью «Участнику миротворческой операции в Нагорном Карабахе».

https://ok.ru/group/61081967460500/topic/156097204013972

Капитан Гончаров Артём Командир роты капитан

Артем Гончаров

геройски погиб 9 июня 2023 года в зоне проведения специальной военной операции.

Артем Гончаров родился 19 мая 1991 года в поселке Конышевка Курской области. В 2013 году окончил Военный учебный центр Военно-Воздушных сил Военно-Воздушной Академии имени проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Активно занимался спортом. Профессионально выступал за футбольный клуб «Росич» Конышевского района.

https://ok.ru/zhirovskie/topic/156235751251370

Военнослужащий Харчилава Юрий Погиб исполняя воинский долг, защищая нас от фашизма, Харчилава Юрий позывной "Джигит".

Кавалер Ордена Мужества.

Добрый, искренний, любящий отец, верный товарищ, храбрый воин, настоящий патриот своей страны! Человек с большой буквы, редкий человек. Он вкладывал добро и теплоту в каждого кто находился рядом.

с.Староюрьево, Тамбовская область

БАРС-13

https://t.me/rusmirBars13/1974

Гвардии рядовой Олег Браташенков В ходе специальной военной операции на Украине 17 апреля погиб житель Ленинградской области

Олег Сергеевич Браташенков.

https://lentv24.ru/gvardii-ryadovoi-oleg-bratasenkov-iz-leno...

Лейтенант Кузьмин Михаил Ломоносовский район прощается с офицером войсковой части 74927, лейтенантом Михаилом Кузьминым, погибшим в результате полученных ранений в ходе специальной военной операции в московском госпитале 9 августа этого года.

Родился Михаил 29 июля 1980 года и всю жизнь прожил в деревне Лаголово. Окончил Русско-Высоцкую среднюю школу, учился на «хорошо» и «отлично». После школы окончил Профессиональное училище № 4, а в 2017 году получил диплом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Увлекался автомобилями и очень любил футбол.

22 августа 2022 года Михаил подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал добровольцем в зону специальной военной операции.

Упорство и трудолюбие помогли ему в несении службы. Его добросовестность и целеустремленность, исключительную смелость и самоотверженность, готовность рисковать жизнью ради своей Родины отмечались сослуживцами и руководством.

Ушел воевать Михаил в звании рядового и за особые личные заслуги перед Родиной и государством, проявленные в боях, получил офицерское звание лейтенанта.

https://vk.com/wall-45285689_13725 Житель пос. Калитино Волосовского района Ленобласти Сергей Иванов погиб 7 марта 2023 года в ходе спецоперации на Донбассе в поселке Водяное Донецкой Народной Республики.

https://ok.ru/lentv24/topic/155231344787705

Младший сержант Игдисамов Эдуард В Стерлитамаке простились с военнослужащим, младшим сержантом

Эдуардом Венировичем Игдисамовым.

Он погиб на СВО против Украины.

Родился 11 июля 1978 года в г. Стерлитамак

Эдуард Игдисамов проработал более 10 лет старшим инструктором кинологом в исправительной колонии №21 УФСИН России по Республике Башкортостан.

Эдуард Игдисамов представлен к награждению Орденом Мужества посмертно.

https://bash.memorial/igdisamov-eduard-venirovich

Старший лейтенант Рудой Алексей В Орле простились со старшим лейтенантом ВДВ, героически погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины

Алексей с детства мечтал стать десантником и был очень настойчив в достижении своей цели. В знаменитое Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени Василия Маргелова поступил с третьего раза в 2014 году. Десантники — солдаты универсальные, поэтому их учат владеть всеми видами современного оружия, водить танки и бронемашины, одинаково эффективно действовать в разных боевых условиях. Случайных людей там нет. Поступить сложно, учиться еще сложнее.

Старший лейтенант Рудой принимал участие в специальной военной операции. В ходе выполнения боевой задачи был ранен и отправлен в госпиталь. После того как прошёл лечение, вернулся обратно на фронт.

При выполнении очередной боевой задачи спецоперации по освобождению территорий от неонацистского режима Алексей героически погиб.

Награжден медалью «За отвагу» и представлен к ордену Мужества (посмертно).

Старший лейтенант ВДВ Алексей Рудой похоронен со всеми воинскими почестями.

Ему было 29 лет.

Без любящего мужа и папы остались жена и маленький сын.

https://t.me/geroirossii/4927

Военнослужащий Осламенко Семён Героически погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины Осламенко Семён

Участие в спецоперации Семён принял в совсем юном возрасте – ему было всего 19 лет. Но к этому времени парень уже получил профессиональное образование – выучился в автомобильно-техническом колледже в Уссурийске на сварщика, имел четвёртый разряд. Правда, диплом получить так и не успел, так как на следующий день после последнего экзамена молодого человека забрали в армию, где он стал служить в морской пехоте. Так сбылась его давняя мечта – стать морпехом.

В марте 2022 года, спустя три месяца срочной службы, он подписал контракт и стал снайпером. А уже в апреле Семён Осламенко был направлен в зону проведения специальной военной операции. Там он попал в группу снайперов, созданную при 155-й бригаде гвардейской морской пехоты. Подробнее читать по ссылке

https://t.me/geroirossii/5065

Старший лейтенант Николаев Александр В Брянской области в бою с группой украинских диверсантов погиб 23-летний пограничник Александр Николаев.

https://t.me/rabotaembrat/6633

Гвардии ефрейтор Манюков Юрий Боец подразделения спецназа Псковской бригады ГРУ

Манюков Юрий Вячеславович.

Юрий с отличием окончил школу №10, затем Елецкий лицей сферы бытовых услуг и сервиса, где получил специальность «Автомеханик, слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств».

С 2006 года проходил срочную службу в рядах Российской армии в подразделении морской пехоты Северного флота. Отдав долг Родине, вернулся в Елец и начал работать в локомотивном депо. Родные и близкие характеризуют Юрия как открытого, простого, честного парня с большим сердцем и доброй душой. Для него понятия чести, патриотизма, любви к Родине были не просто словами.

В 2015 году Юрий принял решение связать свою жизнь с армией и подписал контракт о прохождении службы в ГРУ, где неоднократно был поощрён командованием за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

Юрий погиб 27 февраля 2022 года спустя три дня после начала специальной военной операции. Его подразделение вошло в город Харьков, где успешно продвигалось по местным улицам и занимало стратегически важные объекты, но впереди их ждала подлая засада…

Спецназовцы перегруппировались и заняли оборону в городской школе №134 по улице Шевченко, где в течение десяти часов отражали атаки неонацистов.

Указом президента Российской Федерации от 27 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции на территории Украины, гвардии ефрейтор Манюков Юрий Вячеславович награждён орденом Мужества (посмертно).

Славный город Елец гордится своими героями, увековечивает и чтит память о них. https://t.me/geroirossii/5052

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Я ВЕРНУСЬ К ТЕБЕ, МИЛАЯ, СЛЫШИШЬ... Я вернусь к тебе, Милая, слышишь,

Ты не думай, прошу, о плохом.

Тёплый дождь барабанит по крыше

За твоим полуночным окном. Спит сынишка давно в колыбели,

Видит дочка волшебные сны.

Как же за год они повзрослели...

Как же Вас я люблю... до луны. Не грусти и не плачь до рассвета,

Вытри слёзы, Родная моя.

Там, где мы - однозначно Победа,

В нашем мире не вечна война. Ты поставь за меня Богу свечку,

Помолись от души за ребят.

Нам с молитвой становится легче,

Защищает она от преград. Спит сынишка давно в колыбели,

Видит дочка волшебные сны.

Как же за год они повзрослели...

Я вернусь, обещаю, с войны! Юлия Некрасова 2023 https://t.me/geroirossii/4962

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