Вот и еще один год уходит в историю, вот еще скоро мы станем старше на один год.

С одной стороны грустно, а с другой ведь новый год самый народный, самый не политизированный праздник у нас в стране.

И никакая Дума, никакой президент никогда не сможет его отменить.

Хочется немного вспомнить свою молодость, и то как праздновали новый год в СССР.

Кто-то по-доброму вспомнит, кто-то помоложе узнает, как в том прекрасном далеко отмечали этот праздник.

Новый год в Советском Союзе был главным, и едва ли не единственным праздником, не имевшим идеологического подтекста. Наверное, поэтому и отмечали его от всей души и старались использовать максимум скромных по тем временам возможностей.

В качестве официального Новый год в СССР стали встречать в 1935 году. Тогда и стали наряжать в домах, на площадях новогодние елки, а советская промышленность производить елочные игрушки: сначала очень простые — из ваты, ткани, картона, бумаги, затем все более яркие и нарядные, напоминающие дореволюционные. На советской новогодней елке стали соседствовать традиционные рождественские шарики, снежинки, ватные медвежата, снегурочки, фрукты и игрушки с новой символикой — рубиновыми звездами, дирижаблями, флажками с изображением пионеров и октябрят.

В те времена стали проводить новогодние праздники в школах, детских садах.

Тогда, да и позднее, в 70-80-х годах, как и сейчас, люди начинали ждать новогодних праздников задолго до их наступления.

В СССР причина заключалась в дефиците на продукты.

Кстати, в наше время к празднику тоже начинают готовиться загодя. Хотя все необходимое можно купить буквально в последние 2-3 дня. Видимо, традиция уже сложилась, и мы ее, даже не задумываясь, с удовольствием соблюдаем.

В те дни на улицах появлялись Деды Морозы со Снегурками. Люди становились радостными, в магазинах появлялись дефицитные деликатесы.

Новогодние столы буквально ломились от закусок, и это несмотря на то, что в магазинах не было особого изобилия, тем не менее, к этому празднику все умудрялись купить все, что необходимое для праздника. Обычно к новогоднему столу бог нашим гражданам присылал: холодец, салат оливье, винегрет, колбаса копчёная (лучше двух типов – сырокопченую – ее достать было трудно, но можно, и полукопченую), сыр, шпроты, солёные огурцы (у многих – маринованные болгарские), сельдь под шубой, селёдка, мандарины или апельсины.

Всяких буржуйских глупостей, вроде крабов, икры или слабосолёной форели не было и в помине.

Не было также свежих помидор, свежих огурцов и винограда – всё это появлялось только по весне (а виноград, само собой, только ближе к августу), а к зиме исчезало из магазинов. Из горячего курица, ну и ясное дело, пельмени. Пельмени лепились всей семьей и выставлялись на балконы. Это был целый ритуал!:)) Горячительные напитки были также стандартные: традиционное Советское шампанское (полусладкое было редкостью – дефицит) и водка.

У некоторых эстетов попадался марочный портвейн, а особо продвинутые интеллигенты разорялись на коньяк – желательно, армянский.

На запивон где-то с середины 70-х появилась «Пепси». Помимо «Пепси» на стол подавались морсы и компоты, и очень вкусный советский лимонад в стеклянных бутылках (сейчас такого лимонада и не встретишь, сплошная химия.

Ёлки дома были только настоящие! Правда, тоже приходилось хорошенько поискать хорошую елку, но худо-бедно всегда покупались.

Встречали Новый год традиционно за столом перед телевизором. В преддверии Нового года традиционно показывали Главный новогодний фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» Многие его знали уже наизусть, но, тем не менее, с удовольствием пересматривали, он действительно добавлял новогоднего настроения, так же как и запах мандарин.

Потом конечно новогоднее обращение генсека. Первым это ввел в обиход дорогой Леонид Ильич Брежнев.

Правда Леониду Ильичу это вскоре наскучило, и народ стал поздравлять под бой курантов народный диктор ЦТ Кириллов.

Ну а затем конечно, «Голубой Огонек», в котором зачастую звучали главные песенные премьеры года. Завершала Огонек традиционно, кажется, вечная Алла Борисовна.

Конечно не все время пили, закусывали и смотрели телевизор.

Собирались компаниями, танцевали, пели за столом, караоке тогда не было, потому пели душевные застольные песни, всей кучей ходили на площадь к городской ёлке, гурьбой, и стар и млад, катались с горки. Горки тогда, кажется, были больше, чем нынешние.

Ну а уже под утро, единственный раз в году по ТВ показывали «Мелодии и Ритмы зарубежной эстрады»!!! Бони М, Абба, Смоки, Африк Симон.…То есть, то, что в обычные дни по телику не показывали.

Ну а первого января отсыпались до обеда, доедали салаты, допивали горячительное, многие вечером продолжали празднование. Ну а второго января, если это не суббота или воскресенье, шли на работу.

Вот так и встречали новый год. Конечно, можно многое чего к этому добавить, может кто поможет?:)

С Наступающим всех Новым Годом!!

https://berni777.livejournal.com/14992.html

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А помните, как это было в детстве?

Те утренники в садике… и мама

На платье из х/б-ешного обреза

Всю ночь снежинки, блестки пришивала.

И бережно повешенный на стуле,

Наряд «снежинки» был к утру готов.

Нам в платье том казалось, мы – принцессы

Из самых-самых ярких детских снов.

И запах елки той, что ароматней нет,

В шарах стеклянных на пушистых лапах.

Звезды Советской на макушке свет,

Которую, конечно, вешал папа!

Почтовые открытки, телеграммы

От родственников дальних и не очень…

«Ирония судьбы» со всех экранов

В канун той Самой Новогодней Ночи!

И верили по-детски мы наивно,

Что Дед Мороз одарит нас подарком…

И уплетали дружно мандарины

Делили их с сестрой… а кто-то с братом!

И свет в глазах искрился неподдельно

И много лет прошло, но в сердце свято

Храним те самые счастливые мгновенья

Где молоды так были мама с папой!

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