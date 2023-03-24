Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45

Для наших летчиков нет плохой погоды!Теперь несколько муралов.
Мурал посвященный комадиру батальона 31-й гв. отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ гвардии майору Алексею Николаевичу Осокину, участнику десанта на Гостомель.Майор Осокин погиб 3 марта 2022 года от полученных ранений. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Также награжден орденом Мужества, и медалью Суворова.
https://t.me/ok_spn/23207
В Севастополе именем Героя России Владислава Дорохина назвали десантный катер Д-296 Черноморского флота. Подвиг героя:
Владислав Дорохин служил в морской пехоте ЧФ на корабле "Ладный". В июне 2022 года во время спецоперации он был водителем-наводчиком БМП. При наступлении его группа попала в засаду, Дорохин до последнего патрона прикрывал отход сослуживцев. Когда закончились боеприпасы, он сымитировал сдачу в плен и подорвал гранатами себя вместе с приблизившимися к нему украинскими солдатами. Владиславу Дорохину посмертно присвоена Золотая Звезда Героя России.Также стоит отметить, что власти города активно работают над увековечиванием памяти героев СВО. В городе появятся улицы и парки названные в честь наших героев отдавших жизнь за Отечество.
Никто не забыт и ничто на забыто!
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Памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова.В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.
Подборка картин, посвященных защитникам Отечества-участникам спецоперации, от Студии военных художников имени М.Б.Грекова
Аллея ангелов. Донецк. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А.
Дорога в Россию. Пункт Перекоп. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А.
Порт Мариуполь взят. 2022 г. холст/масло. Дроздов А.Ю.
На Лисичанской фронте. 2022 г. холст/масло. Смирнов Е.А.
Раскол русского мира. 2022 г. холст/масло. Полетаев М.А.
Донбасс. Одноклассники. 2022 г. холст/масло. Корнеев Е.А.
Герои Z. 2022 г. холст/масло. Соловьева Е.А.
https://t.me/mod_russia/24371
"ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА!"Очередной видеошедевр от художников Георгия и Анастасии Бегма, при поддержке ТК "Отряд Ковпака". Ко Дню Защитника Отечества всем защитникам Родины посвящается: "Возвращайтесь живыми, ребята!"Но я могу показать только скрины.
https://t.me/otryadkovpaka/17975
Шевроны
Ну и напоследок немного юмораФильм Бернар-Анри Леви об Украине "Слава Украине" в день премьеры в Париже собрал 8 зрителей. Это фурор! Кстати, это правда.С головкой совсем апчхи. Чихнул и мозги видимо вылетели.Говорят, Дед ремня получил. Так, американский лидер пришёл на встречу с лидерами восточноевропейских стран - членов НАТО с тёмным пятном. После чего в соцсетях начали появляться соответствующие снимки и обсуждения. Ну а это уже шуточка про синяк американского лидераИ на сегодня все.
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