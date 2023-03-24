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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Для наших летчиков нет плохой погоды!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Теперь несколько муралов.
Мурал посвященный комадиру батальона 31-й гв. отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ гвардии майору Алексею Николаевичу Осокину, участнику десанта на Гостомель.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Майор Осокин погиб 3 марта 2022 года от полученных ранений. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Также награжден орденом Мужества, и медалью Суворова.
https://t.me/ok_spn/23207

В Севастополе именем Героя России Владислава Дорохина назвали десантный катер Д-296 Черноморского флота. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Подвиг героя:
Владислав Дорохин служил в морской пехоте ЧФ на корабле "Ладный". В июне 2022 года во время спецоперации он был водителем-наводчиком БМП. При наступлении его группа попала в засаду, Дорохин до последнего патрона прикрывал отход сослуживцев. Когда закончились боеприпасы, он сымитировал сдачу в плен и подорвал гранатами себя вместе с приблизившимися к нему украинскими солдатами. Владиславу Дорохину посмертно присвоена Золотая Звезда Героя России.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Также стоит отметить, что власти города активно работают над увековечиванием памяти героев СВО. В городе появятся улицы и парки названные в честь наших героев отдавших жизнь за Отечество.
Никто не забыт и ничто на забыто!
https://t.me/southtower/7928
Памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45

Подборка картин, посвященных  защитникам Отечества-участникам спецоперации, от Студии военных художников имени М.Б.Грекова

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45 Аллея ангелов. Донецк. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А.  

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45 Дорога в Россию. Пункт Перекоп. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А. 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Порт Мариуполь взят. 2022 г. холст/масло. Дроздов А.Ю.  

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45На Лисичанской фронте. 2022 г. холст/масло. Смирнов Е.А. 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Раскол русского мира. 2022 г. холст/масло. Полетаев М.А. 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Донбасс. Одноклассники. 2022 г. холст/масло. Корнеев Е.А. 

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Герои Z. 2022 г. холст/масло. Соловьева Е.А.
https://t.me/mod_russia/24371

"ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА!"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Очередной видеошедевр от художников Георгия и Анастасии Бегма, при поддержке ТК "Отряд Ковпака". Ко Дню Защитника Отечества всем защитникам Родины посвящается: "Возвращайтесь живыми, ребята!"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Но я могу показать только скрины.
https://t.me/otryadkovpaka/17975
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45

ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Ну и напоследок немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Фильм  Бернар-Анри Леви об Украине "Слава Украине" в день премьеры в Париже собрал 8 зрителей. Это фурор! Кстати, это правда.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45С головкой совсем апчхи. Чихнул и мозги видимо вылетели.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Говорят, Дед ремня получил. Так, американский лидер пришёл на встречу с лидерами восточноевропейских стран - членов НАТО с тёмным пятном. После чего в соцсетях начали появляться соответствующие снимки и обсуждения. Ну а это уже шуточка про синяк американского лидераНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45И на сегодня все.

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