Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 45

Для наших летчиков нет плохой погоды! Теперь несколько муралов.

Мурал посвященный комадиру батальона 31-й гв. отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ гвардии майору Алексею Николаевичу Осокину, участнику десанта на Гостомель. Майор Осокин погиб 3 марта 2022 года от полученных ранений. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Также награжден орденом Мужества, и медалью Суворова.

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В Севастополе именем Героя России Владислава Дорохина назвали десантный катер Д-296 Черноморского флота. Подвиг героя:

Владислав Дорохин служил в морской пехоте ЧФ на корабле "Ладный". В июне 2022 года во время спецоперации он был водителем-наводчиком БМП. При наступлении его группа попала в засаду, Дорохин до последнего патрона прикрывал отход сослуживцев. Когда закончились боеприпасы, он сымитировал сдачу в плен и подорвал гранатами себя вместе с приблизившимися к нему украинскими солдатами. Владиславу Дорохину посмертно присвоена Золотая Звезда Героя России. Также стоит отметить, что власти города активно работают над увековечиванием памяти героев СВО. В городе появятся улицы и парки названные в честь наших героев отдавших жизнь за Отечество.

Никто не забыт и ничто на забыто!

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Памятную доску военнослужащему Черноморского флота Герою России Владиславу Дорохину открыли в Симферопольской гимназии № 1 имени И.В. Курчатова. В церемонии приняли участие власти города и республики. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил родителей погибшего воина за воспитание сына и сообщил, что в школьном музее организован уголок памяти, посвященный Владиславу Дорохину.



Подборка картин, посвященных защитникам Отечества-участникам спецоперации, от Студии военных художников имени М.Б.Грекова

Аллея ангелов. Донецк. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А.

Дорога в Россию. Пункт Перекоп. 2022 г. холст/масло. Ананьев Д.А.

Порт Мариуполь взят. 2022 г. холст/масло. Дроздов А.Ю.

На Лисичанской фронте. 2022 г. холст/масло. Смирнов Е.А.

Раскол русского мира. 2022 г. холст/масло. Полетаев М.А.

Донбасс. Одноклассники. 2022 г. холст/масло. Корнеев Е.А.

Герои Z. 2022 г. холст/масло. Соловьева Е.А.

https://t.me/mod_russia/24371

"ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЖИВЫМИ, РЕБЯТА!" Очередной видеошедевр от художников Георгия и Анастасии Бегма, при поддержке ТК "Отряд Ковпака". Ко Дню Защитника Отечества всем защитникам Родины посвящается: "Возвращайтесь живыми, ребята!" Но я могу показать только скрины.

https://t.me/otryadkovpaka/17975



Шевроны

Ну и напоследок немного юмора Фильм Бернар-Анри Леви об Украине "Слава Украине" в день премьеры в Париже собрал 8 зрителей. Это фурор! Кстати, это правда. С головкой совсем апчхи. Чихнул и мозги видимо вылетели. Говорят, Дед ремня получил. Так, американский лидер пришёл на встречу с лидерами восточноевропейских стран - членов НАТО с тёмным пятном. После чего в соцсетях начали появляться соответствующие снимки и обсуждения. Ну а это уже шуточка про синяк американского лидера И на сегодня все.

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