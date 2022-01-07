Горящий Казахстан

«Турция давно и плотно находится в Казахстане. Во многом ее влияние связывалось с кланом Назарбаева, который под конец своего правления решил отройти от Евразийской идеи и стать так называемым аксакалом тюркского мира по-турецки.

Строительство мечетей, различные политические, образовательные учреждения, научные проекты в Казахстане - все это в последние годы зацикливалось на Турецкую республику.

В этой связи, Турция исходила и исходит из того, что Казахстан является частью туркоцентричной подсистемы международных отношений, и он должен отойти от своих традиций и принять турецкие за тюркские традиции и обычаи. Для этого делалось все, прежде всего в образовательной и экономической сферах. Турция была не слишком довольна приходом к власти Токаева, который ассоциировался больше с Москвой.

В этой связи, Анкаре было бы интересно изменить ситуацию в Казахстане в свою пользу, и не исключено, что помимо западных, польских и украинских ушей, в происходящем были активно задействованы и турецкие коллеги. Этим объясняется их максимально сдержанная и аккуратная реакция на официальном уровне на данный момент».

Кадры из мэрии Алматы после её захвата участниками беспорядков.

Этимология казахского протеста: кто такие мамбеты?

Для российского обывателя погромы и протесты в Казахстане вызвали ассоциацию с украинским Майданом и событиями 2014 года. Однако есть характерные черты — во-первых, засилье сельского одичавшего люда, а во-вторых, отсутствие признаков государственности (https://t.me/ia_steklomoy/16547) — либо новой государственности, которая была свойственна тем же протестам в Белоруссии, — в виде флагов..

Французский канал @actualiteFR сравнил действия (https://t.me/actualiteFR/15745) одичавших местных жителей, грабящих Алма-Ату, с французскими погромщиками из «Жёлтых жилетов». Правда, казахским протестующим француз сильно польстил таким сравнением. Ведь речь идёт о мамбетах.

Среди казахов слово «мамбет» равно как и слово «мырка» у киргизов — крайне оскорбительно. Это то же самое, что русского назвать словом «пид$рас».

❗️ Это не просто бедные казахи.

Мамбеты, в отличие от русских крестьян и провинциальных жителей, живут гораздо хуже. Зачастую у них нет электричества, а если оно есть, то платить за него, фактически, нечем. Одеваются они в самые дешёвые китайские вещи — именно поэтому, если посмотреть на видео из Алма-Аты, большинство погромщиков в дешёвых спортивных костюмах и трениках. Живут мамбеты в саманных мазанках (а кто-то вообще в юртах), в которых хорошо если есть какая-то печка (а зачастую обычный очаг с дымоходом).

Далеко не всегда мамбеты могут отдать детей в школу на регулярной основе, а кормятся за счет тяжелого сельского труда. Сегодня много работы — значит, ребёнок в школу не пойдёт, не до того. С медицинской помощью у мамбетов, естественно, тоже обстоит никак. Равно как и с социальными благами. Их просто нет.

👳🏾‍♀️ В общем-то, мамбеты живут лишь немногим лучше негров из дикой Африки.

А ещё мамбетов не учитывают в статистических сводках: на них не распространяется подсчет ВВП или уровня благосостояния, их нельзя брать и учитывать в подсчете средних зарплат населения. Они живут общинами — зачастую, в отдаленных регионах. И составляют порядка четверти всего реального населения Казахстана: при всем желании, представители соцслужб и просто переписчики населения в отдаленные места, где проживают мамбеты, не доберутся.

Из-за таких условий жизни для мамбетов понятие государственности не просто не применимо — оно для них максимально непонятно. Ну представьте крестьянина из XVIII века. Или негра из глубин Африки.

Поэтому и законы для них, всякие там уголовные и административные кодексы — это что-то из разряда вороньего карканья. Они просто не мыслят подобными категориями.

Вот если городского жителя подбивать на какое-то правонарушение, первой мыслью у него будет «А чем мне это грозит?». Мамбеты на такую тему, во-первых, не задумаются, а во-вторых, такая дилемма им не грозит: если они и окажутся на зоне, то для них это равносильно поездке в санаторий, где тепло и кормят каждый день (кто голодал — поймёт что такое «кушать каждый день»).

Мамбеты сами по себе — люди-то неиспорченные. Просто так их спровоцировать не получится. Ну не получится прийти к ним какому-то щирому хохлу, дать денег и подбить на непотребство.

Но! Для них обычные жители пятиэтажек — это сродни олигархам. «Мерзлому гретого не понять» — это про казахских мамбетов. Они смотрят на тех, кто живет в обычных пятиэтажках-хрущёбах, как на врагов народа.

На этом и сыграли.

В дополнение к материалу "Рыбаря" https://t.me/boris_rozhin/19083 о мамбетах.

Тут конечно еще надо смотреть, а кто раскачивал их на это и обеспечивал подвоз до Алма-Аты в условиях странного "непротивления" со стороны руководства МВД и КНБ Алма-Аты, которое помимо прочего, обеспечило попадание больших объемов оружия в руки в том числе и этой публики.

Относительно же общего явления, в отсутствии СССР, понятное дело, что в Казахстане вряд ли кто-то будет озабочен системными усилиями по поднятию этих людей по цивилизационной лестнице. По факту, часть населения Казахстана застыла в дикой архаике (среди всех этих кланов, жузов и т.п.) и некому их пытаться вытащить из этого состояния.

Отсюда звериный характер событий в Алма-Ате и фактическое использование этой темной массы (причем еще и разбавленной заботливо выпущенным в Алма-Ату уголовным элементом) некими силами, которые манипулировали протестами, начинавшимися казалось бы как вполне обычные протесты рабочего класса с понятными и оправданными требований против обнаглевших чиновников и находившихся с ними в сговоре газовиков.

И если бы это были обычные протесты, то после того, как власть слилась и согласилась открутить цену на газ назад и убрать правительство (которое конечно же виновато в том, что довело ситуацию до такого состояния), то перед нами были классические протесты с социально-экономическими требованиями, где протестующие добились успеха без всякой серьезной крови и погромов. Могли бы даже стать примером успешной борьбы за свои права. Могли бы...Теперь поминая протесты в Казахстане будут поминать уже не их, а то что происходило в Алма-Ате.

К сожалению (в первую очередь для адекватных казахов возмутившихся повышением цен на газ), это был лишь самый верхний уровень происходивших событий, за которыми скрывались борьба между Токаевым и Назарбаевым, деятельность западных НКО, амбиции турецкого пантюркизма, вопросы контроля над казахским ураном и транспортным коридором "Один пояс - один путь" и т.д. и т.п. Ну и само собой, различные уголовные элементы и те самые мамбеты, о которых в первых числах января никто и не вспоминал.

Рассказывает Маргарита Симоньян:

Лет дцать назад в Нью-Йорке, на типичной нью-йоркской вечеринке, где никто никого не знает, познакомилась я с одной казашкой, умницей и красавицей. Она в Нью-Йорке училась, но не как я — на деньги американской госпрограммы, — а на казахстанские деньги.

И это меня изумило.

Она рассказала, что Назарбаев ежегодно отправляет учиться в США пять тысяч лучших выпускников школ с единственным условием — чтобы они вернулись обратно.

Я тогда уже понимала, что Америка учит нас не по доброте душевной, а чтобы мы вернулись и перекраивали Родненькую по ее, Америки, образу и подобию. И уже понимала, что в этом я ее, Америку, кажется, перехитрю.

Но вот в чем была хитрость казахов за госсчет обучать потенциальную пятую колонну, я так и не поняла.

Пять тысяч. Ежегодно. Своими руками.

Биткойн начал резко дешеветь.

Аналитики заявляют, что возможно это связано с ситуацией в Казахстане.

В республике сосредоточено (https://t.me/sputniklive/28547) около 18% всех мировых мощностей по добыче биткоинов.

Мародеры в Алматы полностью разграбили (https://t.me/sputniklive/28567) 7 гипермаркетов Magnum.

Респект из грузинской тюрьмы.

Экс-президент Грузии Саакашвили поддержал происходящее (https://t.me/sputniklive/28571) в Казахстане.

Он вспомнил, что в прошлом году в его киевском доме состоялось собрание казахстанских оппозиционеров.

Также Саакашвили подчеркнул, что бывший президент Назарбаев сделал для Казахстана довольно много.

Более тысячи человек пострадали в Казахстане из-за массовых беспорядков.

Об этом сообщает местное ТВ со ссылкой на Минздрав.

400 человек госпитализированы, 62 — находятся в реанимации.

Ранее МВД Казахстана рассказали (https://t.me/sputniklive/28548) о гибели тринадцати сотрудников полиции (причем два из них были обезглавлены) и военнослужащих национальной гвардии. Еще 353 пострадали.

Зачинщики беспорядков окружили две крупные больницы в Алматы.

Они не пропускают в здания пациентов и медицинский персонал, сообщает телеканал "Хабар-24"

Здание администрации в Алматы практически уничтожено.

Утром также горели здания телеканалов. Разгромлены офисы пяти телеканалов.

Пожарные службы в городе не работают, большинство их техники было сожжено во время беспорядков.

Корреспондент @sputnikKZ рассказал, что происходило утром в Алматы.

Из-за проблем с интернетом — в аудиоформате (https://t.me/sputnikKZ/14018).

В магазинах Алматы почти не осталось продуктов, сообщает @sputnikKZ

В Ауэзовском районе города небольшие продуктовые магазины распродали уже все продукты. Когда будет новый завоз - неизвестно.

Крупные супермаркеты даже не открывались.

В Алматинской области похожая ситуация. Работают только мелкие магазины, цены на продукты в них значительно выросли за последние дни.

6 января. 18.40. В беспорядках в Казахстане погибли 18 силовиков, ранены 748.

За это время задержаны 2 298 человек, сообщили в МВД.

Ранее стало известно, что двое из убитых силовиков были обезглавлены боевиками.

@SputnikLive

В результате беспорядков уничтожен Золотой фонд казахского кино.

Он сгорел в результате пожаров в Алматы, сообщает @sputnikKZ со ссылкой на местное ТВ. В фонд входили шедевры казахского кинематографа.

Зато у США "есть вопросы" относительно законности запроса Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ.

Об этом заявила Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Предприниматели предлагают создать народные дружины для защиты бизнеса в Алматы.

Среди добровольцев, готовых выйти на охрану - бывшие военные, в том числе воины-афганцы.

@sputnikKZ