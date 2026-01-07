Белогвардейская пропаганда на канале СПАС

Мой любимый канал СПАС продолжает радовать. На сей раз глубочайшим «историческим» фильмом о Сталине. Ну кто бы сомневался, все протухшие басни про репрессии, про чуть ли не поражение Сталина в Великой Отечественной и прочие пожалейки про расстрелы за мимолётное упоминание в частной беседе. Мол, советские чиновники-то взятки берут.

И сразу всех к стенке!

Людей-то собрали представительных. Тут тебе и попы высокопоставленные. И даже целый генерал разведки, да ещё и с корочкой кандидата в доктора по истории. Но несут граждане такое, что уши заворачиваются. И ведь бога не боятся!

Про эту, с позволения сказать, фильму мне написали подписчики. Мол, доколе это терпеть. Ну ознакомился, да. Согласен, история безобразная совершенно.

Ещё более печально, что антисоветские бредни вещает канал почти государственный. У него же Патриархия официальной хозяйкой записана. Надо же как-то в рамках официальной исторической науки придерживаться.

Впрочем, канал для меня лично всегда был странненьким. Начать с того, что главный религиозный канал страны создавал Иван Демидов. Да-да, тот самый модный чувак в черных очках из Музобоза. Он же был и первым директором, неисповедимы, как говорится, пути его.

И вот пропагандистская фильма Александра Егорцева «Зачем современная Россия возвращается к образу Сталина». Кто там и куда возвращается – для меня большой вопрос. По-моему, чиновники как не переносили на дух товарища Сталина, так и не переносят.

В народе да, отношение к вождю, кажется, поменялось. Сметает ветер истории потихоньку мусор с его деяний.

Народ-то не обманешь, так что спрашивать надо не «зачем», а «почему». Лично мой ответ – потому что насмотрелись и наелись этой самой буржуазной демократии. Оно через платёжку ЖКХ до любого дойдёт.

И сразу для затравки нам показывают какого-то большого начальника митрополита. Который яростно протестует против то ли памятника Сталину, то ли ещё какого увековечивания памяти о нашей истории. Против чего именно не показано.

Митрополит крутит по телевизору какие-то списки, якобы, репрессированных. И восклицает – а какое отношение Сталин имел к Забайкальскому краю?

Есть у меня некоторый ответ. Не было бы без Сталинских пятилеток никакого Забайкальского края сегодня. Потому как при царе там почти никто не жил. В Читу декабристов ссылали как в жуткую даль!

Даже в 1939 году, по данным справки ЦУНХУ, вся Чита едва насчитывала 121 тысячу населения. А к моменту распада СССР население выросло больше, чем втрое.

И ещё неприятный факт статистики. Если брать весь край, то сегодня там не набирается и миллиона, численность населения 983 тысячи. И это на четверть меньше, чем в «проклятом» советском 1989 году! На четверть, братцы! Вот в этом точно Сталин лично виноват!

Ладно, такими вопросами религиозный канал не задаётся. Ведущий с надрывным пафосом вещает о страшных репрессиях. И заодно оттаптывается на почившей КПСС.

«Куда только партия смотрела… но партия, как дама с низкой социальной ответственностью всё поняла и приняла… кто девушку ужинает, тот её и танцует».

Обозвать ум, честь и совесть эпохи продажной женщиной – это уровень. Хотя для людей церковных как-то неудобно пересказывать скабрезные анекдоты про «ужинает» и «танцует».

Да и вкуса к историческим материалам никакого. Ну что за ерунда о «даме с низкой социальной ответственностью»? Школьная двойка за стилизацию! ВКПб – продажная девка социализма! Вот это бы хоть прозвучало в духе эпохи, хотя стыд, конечно, полнейший такое говорить.

Так сразу представляется фронтовой окоп года сорок второго. Когда перед последней отчаянной атакой, из которой не вернуться никак, боец замерзшей рукой выводит на коленке заявление. Если не вернусь – прошу считать коммунистом. В смысле, считать меня дамой с пониженной социальной ответственностью. Тьфу!

Для многих открытие, но ту Победу в грозовых годах выгрызли большевики. Большевики, большевики, не надо нос воротить. Весь народ поднялся, это правда, но без руководящей и направляющей сдали бы и Ленинград и Москву.

А вот человек с красивыми регалиями. Целый генерал, бывший разведчик Решетников. Целый кандидат по истории в доктора. Практически настоящий учёный, член всяких красивых советов и общественных палат за всё хорошее.

И заодно лютый монархист, антисоветчик. Сугубо моя оценка его деятельности, я не настаиваю. И да, один из основателей «Двуглавого орла». Опять же, на мой глупый вкус – сугубо мракобесная полусекта, не имеющая никакого отношения к истории. И я не один так думаю.

Герр хенераль сообщает, что Сталин «уничтожал лишних людей, ненужных». Ау, ребята, смотрим выше на статистику. В три раза за годы Советской власти Чита приросла. Уничтожал-уничтожал Сталин лишних, а они знай плодятся. А тут окружены заботой партии и правительства с 1991 года и край на четверть в людях похудел. Дотянулся проклятый Сталин!

Заодно генерал сообщает о мифических приговорах троек, о каком-то священнике, которого расстреляли ни за что в 78 лет. За другого, которого на носилках принесли на расстрел.

Естественно, всё это без доказательств, без фамилий, без указания статей и без архивно-следственных дел. Сугубо сказочка об ужасающих репрессиях. Так всё и было, верим кандидату исторических наук.

А вот какой-то историк казачества. Повествует о тяжёлой судьбе родственника. Мол, был герой русско-японской, герой Первой Мировой. А потом в частном разговоре сболтнул, что де, советские чиновники иногда и взятки берут.

И что Вы думаете – расстреляли. И добавляет с мрачной миной: «Обвиняли только потому что он бывший офицер императорской армии».

Ну покажите мне в Сталинском кодексе статью «бывший офицер». Вам командующий советским Генштабом товарищ Шапошников, мозг армии, ни о чём сказать не хочет? Царский полковник, между прочим.

Вы не поверите и генерал Брусилов (тот самый, с Брусиловским прорывом) тоже в Красной Армии служил. По убеждениям. Как его не расстреляли только за то, что был офицером императорской.

Страшное скажу. Парад Победы в 1945 проводили два царских унтера. Один командовал, второй принимал. Фамилия первого унтера Рокоссовский, а второго Жуков. Как их не расстреляли, загадка.

А Берлин во главе Третьей армии брал генерал Горбатов. Черниговский царский гусар, если мне память не изменяет. Он же стал комендантом Берлина, а потом ещё и ВДВ создавал ещё до Маргелова.

Впрочем, если верить ведущему, Сталин никого не побеждал. Это у них миф номер один. Чудом не проиграл товарищ Сталин умнице Гитлеру.

И дальше по накатанной вешают лапшу про какой-то секретный доклад маршала Жукова. Написанный уже после двадцатого съезда лично для Хрущёва.

Якобы, доклад готовился пленуму ЦК. Чтобы раскрыть им страшную правду как близки мы были к поражению в 1941 и 1942 годах. И во всём, во всём виноват лично Сталин.

Но тут же оговариваются, что Хрущёв доклад опубликовать побоялся и страшно засекретил. Очень удобно, отличный ответ на неудобные вопросы. Мол, почему про этот доклад в советские годы никто слыхом не слыхивал.

Господин генерал с двуглавым орлом так и сообщает. Это был огромный провал, за который несет ответственность Сталин. Напоминаю – закончился провал нашим парадом в Берлине. А вот великие державы типа Франции никаких провалов не допустили и Гитлеру просто сдались. Но они хорошие, а Сталин плохой.

Ещё один миф, что Сталин, якобы, помогал церкви возродиться. Ну как Вам сказать, у них же патриарх сейчас главный? Так вот без Сталина не было бы никакого патриарха, как бы дико не звучало.

Потому что его с петровских времён не было. Вот вообще, оберпрокурор Синода был. Гражданский министр по надзору за верующим населением. А патриарха не было.

Избрали на революционной волне в 1917 впервые патриарха очень странным собором. Но там и с документами было не очень, да и патриаршество не задалось. Нет, братцы, патриарха церкви впервые за полтыщи лет подарил именно Сталин. В 1943, кажется, году, если память не изменяет.

Зато «историки» нам сообщают, что Гитлер открыл 900 храмов и народ пошёл! А Сталин после Победы пустующие храмы малость призакрыл. Надо ли понимать господ орластых «историков» в том смысле, что Гитлер нашей церкви помог больше? Бред какой-то.

Ну и традиционные байки про Коммунарку, Сандармох, Соловки. Опять ни грана фактов, зато эмоции на разрыв. Людей бросали как животных в ямы! Расстреляли невинного студента юрфака!

На соловках заключённых расстреливали без суда за попытку помолиться. И все тут, под корнями, даже имён не сохранилось!

Читается как лютейший бред. Где дела, по каким статьям? Да хоть бы Сталинскую Конституцию почитали. Что там о религиозных обрядах сказано. Верьте себе на здоровье, граждане, только в школу не лезьте. Это же прямо в тексте!

И ехидный вопрос – по каким статьям, каким органом выносились эти приговоры к высшей мере за молитву? И как начальник лагеря отчитывался куда девались заключённые, если даже списков не сохранилось уничтоженных?

Клюква это лютейшая. Поинтересуйтесь на досуге попытками раскопать на научной основе хоть один «расстрельный полигон». Была пара попыток и тут же пресечена, в том числе церковниками. Кто там захоронен, в каких количествах и захоронен ли вообще историческая наука просто не знает. И проверить ей не дают! Интересно почему?

Завершается историческая фильма высокой патетикой от канала СПАС:

«Готовы ли мы оправдать убийство наших родных?!»

Смотреть это противно и скучно. Это не история, даже не пропаганда, какая-то солянка из геббельсовской пропаганды и белогвардейских листовок. Стыдно.

Для контраста мнение настоящего священника Александра Шумского. Не католик, не вражеский агент, кажется, нормальный верующий православный поп. Шумской писал:

«Господин Решетников во всех наших бедах винит советскую власть. Например, он утверждает, что советской властью на Украине якобы внедрялась мысль о том, что Украина – самостоятельное, независимое государство… По Решетникову – в СССР не было никаких подлинных достижений, потому, что всё создавалось с помощью США и Запада, и не было, оказывается, у нас при советской власти полной независимости. И вообще, красный проект – это орудие Запада для разрушения восточно-славянской цивилизации».

Нет, мы со всем уважением. Как знать, может когда-то генерал и правда был крупным разведчиком. Еще гляди и пользы родной стране принёс, тогда только шляпу снять.

Но сейчас это какой-то странный «историк». Который вместо научных вещей несёт (лично на мой вкус) какую-то лютейшую пургу с экрана. Причём, пургу откровенно вредную и вражескую родной стране.

И обратите внимание – достаточно большой «исторический» фильм на федеральном канале. За почти государственные деньги снятый. Ну чего душу кривить, не на взносы богомольных старушек гигантское хозяйство церкви содержится.

И полная профанация. Ни одного факта, ни одного документа, ничего. Только дурные завывания какой плохой был Сталин. И какой плохой сегодня стал народ, который почему-то упорно не желает признавать Сталина злодеем. Наоборот, считают государственным деятелем и выдающимся.

Опять церкви с народом не повезло? И в этом тоже товарищ Сталин, несомненно, виноват.

Ярослав Бушмицкий

Добавлю реакцию Захара Прилепина на этот "шедевр СПАСа":

СКАНДАЛ НА СПАСЕ

В очередной раз на «Спасе» собралась группа (мракобесов) аналитиков, чтобы рассказать про ужасного Сталина.

Традиционно открыл комментарии ИХ СОБСТВЕННЫХ зрителей.

