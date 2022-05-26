Продолжаем публикацию оригинальных обоев Взятых с разных ресурсов в том числе и с ресурса Минобороны России. Возможно, пригодится. Z и V: в твоем сердце, на компьютере и телефоне!Преемственность поколенийПортрет росгвардейца, 2022 г.Мурал Рудневу Руслану Игоревичу на территории лётной школыПавлов Арсен в ДонецкеМурал чеченским воинам в ГрозноА теперь о мальчике ЛешеВеликие предки, благодарные потомки.
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6
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