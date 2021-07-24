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Фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Все мы примерно представляем, как изменение климата влияет на окружающий нас мир. Но как будто все еще не до конца осознаем масштабность происходящего. Даже постоянно проводящиеся форумы, акции и исследования не могут в полной мере передать то, что творится с температурным режимом, уровнем Мирового океана, жизнью животных и растений.

Давайте посмотрим кадры, которые без слов рассказывают о тяжелом состоянии Земли и ее обитателей.

Ледник Вавилова в российской Арктике в последние годы входит в Карское море со скоростью около 5 км/год20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Такла-Макан — самая жаркая, самая сухая и самая большая пустыня Китая. Но даже здесь весна принесла жизнь растениям20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Чилийское озеро Акулео полностью высохло из-за 10-летней засухи и активного потребления воды населением, численность которого неуклонно растет20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Моржи предпочитают отдыхать на льду, но сейчас им все чаще приходится располагаться на обычном берегу20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Сухой климат в комплексе с высокой температурой ускоряют процесс загрязнения воздуха20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Засоление пресной воды, повышение уровня моря и температуры воды стимулируют рост вредных водорослей. Их цветение опасно для человека и дикой природыФото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Техас рискует лишиться одного из пляжей, потому что каждый год берег становится меньше на 15 м20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Ледник в заливе Харрис (Аляска) за 60–80 лет отступил на 10 км и теперь находится вне поля зрения20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Изменение климата привело к тому, что урожай шафрана — самой дорогой в мире специи — снизился вдвое

20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Соленая вода разрушает деревья, из-за этого появляются «призрачные леса»20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

В 1985 году Большое Соленое озеро питалось за счет таяния снега и дождей.

Сейчас в этом районе засуха20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Проливные дожди в Великой рифтовой долине Кении настолько наполнили 2 важных озера, что появилась вероятность их слияния20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Озеро Баринго содержит пресную воду, тогда как Богория, объект всемирного наследия, — щелочную. Их слияние может стать угрозой дикой природе.

Если уровень воды продолжит подниматься, то Мальдивские острова одними из первых уйдут под воду20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

На берега Карибского бассейна из-за недостаточно сильного ветра и высокой температуры вымывается большое количество водорослей20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Ледник Гринделл с годами становится все меньше20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Популяция белых медведей к середине XXI века может уменьшится на 30 %

20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Торфяные пожары в Сибири — один из источников большого количества углекислого газа20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Повышение температуры моря влияет на состояние кораллов  даже в кристально чистых водах около Айя-Напы (Кипр)20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Популярное среди туристов место недалеко от Боготы, столицы Колумбии20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Эрозия почвы, вызванная повышением температуры воздуха, разрушила дом в одной из деревень на Аляске20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Сильного снегопада в Лаг-Вегасе не было 3 717 дней. В 2019 году город обновил рекорд по количеству выпавших осадков20+ фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

природафото сегодняСветлана Митленко
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