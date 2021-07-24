Фото, показывающих, что экологи даже преуменьшают проблемы планеты

Все мы примерно представляем, как изменение климата влияет на окружающий нас мир. Но как будто все еще не до конца осознаем масштабность происходящего. Даже постоянно проводящиеся форумы, акции и исследования не могут в полной мере передать то, что творится с температурным режимом, уровнем Мирового океана, жизнью животных и растений.

Давайте посмотрим кадры, которые без слов рассказывают о тяжелом состоянии Земли и ее обитателей.

Ледник Вавилова в российской Арктике в последние годы входит в Карское море со скоростью около 5 км/год

Такла-Макан — самая жаркая, самая сухая и самая большая пустыня Китая. Но даже здесь весна принесла жизнь растениям

Чилийское озеро Акулео полностью высохло из-за 10-летней засухи и активного потребления воды населением, численность которого неуклонно растет

Моржи предпочитают отдыхать на льду, но сейчас им все чаще приходится располагаться на обычном берегу

Сухой климат в комплексе с высокой температурой ускоряют процесс загрязнения воздуха

Засоление пресной воды, повышение уровня моря и температуры воды стимулируют рост вредных водорослей. Их цветение опасно для человека и дикой природы

Техас рискует лишиться одного из пляжей, потому что каждый год берег становится меньше на 15 м

Ледник в заливе Харрис (Аляска) за 60–80 лет отступил на 10 км и теперь находится вне поля зрения

Изменение климата привело к тому, что урожай шафрана — самой дорогой в мире специи — снизился вдвое

Соленая вода разрушает деревья, из-за этого появляются «призрачные леса»

В 1985 году Большое Соленое озеро питалось за счет таяния снега и дождей. Сейчас в этом районе засуха

Проливные дожди в Великой рифтовой долине Кении настолько наполнили 2 важных озера, что появилась вероятность их слияния Озеро Баринго содержит пресную воду, тогда как Богория, объект всемирного наследия, — щелочную. Их слияние может стать угрозой дикой природе.

Если уровень воды продолжит подниматься, то Мальдивские острова одними из первых уйдут под воду

На берега Карибского бассейна из-за недостаточно сильного ветра и высокой температуры вымывается большое количество водорослей

Ледник Гринделл с годами становится все меньше

Популяция белых медведей к середине XXI века может уменьшится на 30 %

Торфяные пожары в Сибири — один из источников большого количества углекислого газа

Повышение температуры моря влияет на состояние кораллов даже в кристально чистых водах около Айя-Напы (Кипр)

Популярное среди туристов место недалеко от Боготы, столицы Колумбии

Эрозия почвы, вызванная повышением температуры воздуха, разрушила дом в одной из деревень на Аляске