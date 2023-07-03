Манёвр ВСУ разоблачён - всё случится буквально на днях

Манёвр ВСУ разоблачён. Украинские войска готовятся к кульминационному событию в рамках своего контрнаступления. Всё случится буквально на днях. Прогнозами в прямом эфире поделились Александр Казаков и Роман Шкурлатов.

ВСУ готовятся к генеральной атаке в рамках текущего контрнаступления. По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, всё, что было до этого, – лишь подготовка к главному удару, сообщил экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Руководитель оборонного ведомства Украины утверждает: то так называемое продвижение, которое было достигнуто, – только начало. Что имеется в виду, чиновник не пояснил, однако пообещал по-настоящему серьёзные успехи на передовой в ближайшем будущем: "Вы всё увидите".

В такой манере министр объяснил прессе, по какой причине кампания оказалась куда менее эффективной, нежели анонсировалось изначально. Резников также оправдал это тем, что основные резервы, которые прошли обучение на Западе и оснащены техникой из США и ЕС, пока не были отправлены в атаку.

Каких действий ВСУ ожидать на полях сражений в ближайшее время, в эфире "Первого русского" спрогнозировали советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков и председатель правления Общероссийской организации "Офицеры России" подполковник запаса Роман Шкурлатов.

В чём слукавил Резников?

Первый из экспертов с удивлением подчеркнул, что министр обороны Украины неожиданно откровенен, но, конечно, далеко не во всём. Собеседник Царьграда объяснил, в чём состоит эта полуправда Киева:

Редкий случай, когда Резников не соврал. Наверное, ему дали хорошую шпаргалку. Когда началось украинское наступление, у нас было два главных вопроса. Первый: где будет направление главного удара? Его пока так и не было. Они, как по учебникам, заняли позиции так, чтобы мы не поняли, где будет вестись основная атака. Украинцы и сами, начиная сражение, ещё не знали ответа на этот вопрос. Они намеренно били примерно по восьми главным точкам и смотрели, где у нас слабое место. Второй вопрос: когда ВСУ задействуют стратегические резервы? Вот тут Резников уже врёт. Ответ на этот вопрос мы получили. Из 10-го и 11-го корпусов противник уже начал задействовать механизированные бригады на Запорожском фронте.

АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ ОЦЕНИЛ ГРОЗНЫЙ АНОНС МИНИСТРА ОБОРОНЫ УКРАИНЫ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, КИЕВ НЕ БЛЕФУЕТ, НО КОЕ В ЧЁМ ВСЁ ЖЕ ЛУКАВИТ. ФОТО: ЦАРЬГРАД

Расслабляться нельзя

Роман Шкурлатов, в свою очередь, подчеркнул, что русским войскам надо готовиться: летом ВСУ попробуют прорваться, и, вероятнее всего, это произойдёт на Запорожском направлении.

Он указал, что враг может попытаться ударить по Орехову и выйти к Мелитополю или Бердянску. Также нельзя исключать, что украинские войска решатся на форсирование Днепра.

Надо избежать, особенно в таком деле, как война, головокружения от успехов. Первые робкие попытки противника что-то прорвать, куда-то продвинуться, естественно, наткнулись на нашу глубоко эшелонированную оборону. Естественно, ВСУ получили по зубам и продолжают это делать с завидной регулярностью. Но нас это не должно расслаблять, нас это, наоборот, должно готовить к тому, что враг будет пытаться навалиться всей мощью, как только он наконец нащупает слабое место,– констатировал эксперт.

Сроки уже просчитаны

Казаков согласился, что район Орехово – наиболее вероятная цель для киевского режима, который всё ещё рассчитывает на большой прорыв. Однако у противника есть ещё несколько возможных вариантов.

Это может быть Бахмутское направление, кроме того, под угрозой Угледар, где ВСУ могут попытаться пройти через Волноваху к Мариуполю. Для этого у врага пока действительно остаётся стратегический резерв.

Но благодаря нашему Верховному главнокомандующему мы знаем, что ВС России воздушными, ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками начиная с 1 мая уже полтора месяца утюжат украинские позиции. Мы бьём именно по живой силе и технике, а также по боеприпасам и ГСМ. Раньше мы не знали, насколько мы понизили украинский потенциал. Теперь президент сказал: до 30%. Это много, тем не менее остаётся вполне себе прилично, – подчеркнул собеседник "Первого русского".

Он также спрогнозировал возможные сроки грядущей кульминации "контрнаступа" ВСУ:

Мы действительно ждём, что это случится на днях. Наверное, до саммита НАТО, который запланирован на 11-12 июля. Мы ждём главного удара. Всё-таки, скорее всего, это будет направление Орехово – Токмак.

https://tsargrad.tv/articles/manjovr-vsu-razoblachjon-vsjo-sluchitsja-bukvalno-na-dnjah_815953