Пять лет в капкане ВТО. Россия бросает вызов глобалистам

Будущее нашей страны зависит от создания независимой и суверенной экономики+

Ровно 5 лет назад, 22 августа 2012 года, Россия присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО), став 156-м членом этой структуры. Лоббисты присоединения к этой наднациональной глобалистской организации утверждали, что членство России откроет перед ней огромные перспективы в области международной торговли, создав благоприятные условия для выхода отечественных товаров на основные мировые рынки. Тем не менее, спустя пять лет после присоединения к ВТО Россия не получила никаких значительных выгод и преференций, лишь увязнув в торговых спорах с другими странами. Кроме того, политическая и экономическая агрессия Запада против нашей страны поставила перед Москвой необходимость создания самодостаточной экономики, независимой критически от глобального рынка. И эта потребность входит в прямое противоречие с фундаментальными принципами ВТО и экономического глобализма в целом, заправилы которого желают превращения России в слабый сырьевой придаток.

ВТО была создана в 1995 году, в разгар триумфа Западного мира, который до того момента всего лишь несколько лет назад одержал победу над своим главным политическим, идеологическим, военным и экономическим соперником – СССР. На первый взгляд, цели у организации вполне себе благородные: уничтожение торговых барьеров по всему миру, в том числе избыточных пошлин, развитие коммерческой кооперации между государствами.

Адепты вступления России в ВТО утверждали, что этот шаг позволит получить новые возможности для развития экспорта отечественных товаров за рубеж, увеличить внешние инвестиции в российскую экономику. Что же до экспансии иностранных производителей на отечественном рынке, чему поспособствует ВТО, то сторонники вступления в эту организацию утверждали, что это лишь простимулирует российских производителей к улучшению качества товара в борьбе за потребителя, а также приведет к снижению цен и «оптимизации» «неприбыльных производств». Помимо прочего, лоббисты вступления в ВТО со всей уверенностью заявляли, что членство нашей страны в этой структуре снизит кредитные ставки для населения, а также малого и среднего бизнеса.

Несомненно, перспективы заманчивые. Да только к реальности они имели весьма смутное отношение. Но для взявших власть в России в «благословенные 90-е» либералов-рыночников, фанатично исповедовавших принципы свободного рынка, вера в «светлое капиталистическое завтра» и помощь Запада в построении соответствующей торгово-экономической модели полностью застилала глаза и скрывала реальное положение дел. Люди, управлявшие страной в те годы, вероятно, искренне желали встроиться в мир «золотого миллиарда», пусть даже для этого, по словам одного из главных инициаторов реформ, погибнут несколько десятков миллионов «не вписавшихся в рынок» граждан страны.

Стремясь любыми силами затащить Россию в глобалистские экономические структуры Запада, отечественные либералы-рыночники начали переговоры о вступлении в ВТО еще в 1994 году. Продолжались они целых 18 лет – дольше, чем вел переговоры любой другой из участников организации. Потрачено на это было немало сил, а сам вопрос о присоединении к этой структуре фактически расколол страну надвое: одни были за, другие выступали категорически против.

Противники, среди которых было множество экономистов и ученых, проанализировав возможные последствия, совершенно справедливо утверждали, что отечественные предприятия могут не выдержать конкуренции с иностранными, а снижение импортных пошлин, что является одним из главных условий присоединения к ВТО, приведет к тому, что хлынувшие в Россию более дешевые иностранные товары вытеснят целый сегмент отечественных производителей с собственного же рынка. Одно из главных опасений вызывал аграрный сектор российской экономики.

Кроме того, Россия в процессе затянувшегося на 18 лет переговорного процесса прошла через откровенные унижения, фактически выпрашивая у некоторых недружественных государств согласия на присоединение к организации. Так, последней страной, не дававшей на это разрешение была Грузия, которая с момента прихода к власти Михаила Саакашвилив 2004 году встала на откровенное антироссийские позиции. Кроме того, нелегко давались Москве переговоры и с «западными партнерами» – США и Евросоюзом. Бывший министр экономического развития России Эльвира Набиуллина и глава ВТО Паскаль Лами

Пять лет – срок не самый маленький, посему позволяет подвести первые итоги. Чего же Россия и ее граждане получили от членства в ВТО? Лоббисты вступления в организацию утверждали, что от этого выиграет простой потребитель. Мол, границы откроются, товаров станет больше, цены снизятся. Однако в последнем досанкционном 2013 году, то есть спустя год после присоединения к ВТО, рост цен на продукты в России, по данным Росстата, составил 6,5 процента. Уровень 2014-2017 года в данном контексте брать в расчет не имеет смысла, поскольку инфляционные процессы в это время были напрямую связаны с экономическим давлением Запада на Россию. Таким образом, членство ВТО не привело к снижению роста цен в нашей стране.

Кроме того, как уже было сказано, ВТО по идее должна способствовать развитию мировой торговли, а значит, и снятию протекционистских таможенных барьеров. С этой целью развитым странам предлагалось установить таможенное обложение на уровне 3,5 процента, тогда как развивающимся странам – 9,5. По идее, это должно было защитить рынки развивающихся стран в первое время их нахождения во Всемирной торговой организации. Однако таких льгот Россия не получила. В число развивающихся стран нас не включили. Это значит, что у нашей страны по сути отняли такой инструмент защиты собственного производителя, как повышенные таможенные тарифы.

Что касается конкретных цифр потерь России от присоединения к ВТО, то с точностью подсчитать их сейчас вряд ли представляется возможным. Во всяком случае, официальных цифр на этот счет нет. Тем не менее, месяцем ранее в КПРФ заявили, что за прошедшие годы потери отечественного народного хозяйства от нахождения России в ВТО составили 871,3 миллиарда рублей. Большая часть негативного эффекта, по мнению коммунистов, пришлась на сельскохозяйственную отрасль и пищевую промышленность. Кроме того, нелегко пришлось машиностроению и легкой промышленности.

Верны ли расчеты КПРФ или нет, сказать сложно, однако совершенно точно известно, что с вступлением во Всемирную торговую организацию Россия нажила себе головную боль в виде исков по четырем спорам в рамках ВТО. Два из них – с Евросоюзом относительно расчета «энергокорректировок», один – по Третьему энергопакету ЕС, а еще один – с Украиной. Во всех этих процессах Москва является истцом. Кроме того, наша страна выступает ответчиком по иску Японии и ЕС относительно утилизационного сбора на автомобили, запрета на экспорт свинины из Евросоюза и так далее. При этом Москва уже проиграла споры с Брюсселем по тарифам на пальмовое масло, бумагу и холодильники. Иными словами, основным пятилетним итогом пребывания России в ВТО стало то, что мы просто-напросто увязли в торгово-экономических спорах с нашими «партнерами».

Однако отечественные либеральные экономисты не желают признавать столь неприглядное положение дел, предпочитая отмахиваться какими-то общими фразами про то, что «законотворчество стало прозрачнее», что нужно «еще немного подождать, и вот тогда...». Более откровенным в плане оценок пятилетнего пребывания России в ВТО оказался глава минсельхоза Александр Ткачев, по словам которого членство во Всемирной торговой организации не дало нашей стране никаких преференций. «И, если бы мы с таким сознанием сегодня были бы, как пять лет назад, и наш голос был бы слышен, мы были бы категорически против», – сказал чиновник на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Кроме того, необходимо отметить, что западные страны не очень-то спешат соблюдать нормы ВТО, когда дело касается отношений с Россией, вернее, когда собственные политические и экспансионистские настроения пересиливают установленные в этой организации правила. Начавшаяся три года назад агрессия Запада, который нагло и бесцеремонно вторгся в жизненно важную сферу интересов России, поставила на повестку дня вопрос о геополитической субъектности России, ее выживании и существовании в качестве полноценного центра силы. Последовавшее спустя несколько месяцев масштабное санкционное давление на нашу страну подтвердило взятый Вашингтоном курс на раскручивание маховика конфронтации с Москвой.

Введенные против нашей страны несколько лет назад санкции и их дальнейшее расширение является прямым нарушением принципов, которые исповедует ВТО. И к которым так хотели приобщиться наши «борцы за народное счастье» в 90-е годы. У Запада не было никаких правовых основ для введения санкций. Тем не менее, принцип экономической целесообразности и соблюдения взятых на себя обязательств был легко принесен в жертву в угоду политическому моменту и желанию наказать «выбившуюся из стойла» Россию.

Так же на нормы и принципы ВТО в нужный момент наплевали и западные марионетки. Та же Украина с 2014 года последовательно вводила дискриминационные ограничения против десятков российских компаний. Так, Киев запретил ввозить мясную и молочную продукцию из нашей страны, а также вино-водочные изделия, оборудование для железнодорожной отрасли и другие товары. Ограничения были наложены и на ввоз российской печатной продукции, а также поддержанных автомобилей.

Россия, как известно, ввела в дальнейшем против Запада ответные санкции. Шаг России был вынужденной реакцией, однако наличие в нем политического мотива также не подлежит сомнению. Таким образом, в настоящий момент и Запад, и Россия отбросили принципы ВТО ради текущей геополитической целесообразности.

Сложившаяся ситуация ставит Россию на очередном историческом распутье – продолжать попытки встраиваться в Западный мир и его экономико-политические глобальные структуры или начать строить собственную экономическую модель, основанную на экономической самостоятельности страны и независимости ее народного хозяйства от других игроков на мировой арене.

Известный немецкий экономист XIX века Фридрих Лист назвал такую систему экономической автаркией. Изучив опыт взаимодействия государств с разным уровнем экономического развития, он указал на необходимость выстраивания внешних торгово-экономических связей исходя из исторических и культурных особенностей, а также учитывая политическую целесообразность. По его мнению, главный вопрос не в противоречиях «рынок или не рынок» и «свобода и несвобода торговли», главный момент, который необходимо учитывать, – не лишиться политического и экономического могущества, а также национальной независимости при кооперации с экономически более развитым государством.

По всей видимости, наши либералы-рыночники Листа не читали, а если и читали, то быстро отложили в сторону как «непрогрессивного» и «устаревшего». Между тем, немецкий экономист еще в XIX веке сформулировал закон, который объясняет всю суть ВТО и ей подобных глобалистских организаций. Лист отметил, что повсеместное и тотальное введение принципов свободной торговли усиливает лишь то общество, которое уже давно и успешно идет по рыночному пути, и в то же время ослабляет общество, которое в недавнем прошлом имело отличную от рынка хозяйственную модель. По его мнению, такая развивающаяся экономика, кооперируясь на принципах свободной торговли с более развитыми экономиками рано или поздно попадает в зависимость к последним.

Иными словами, рынок, считал немецкий экономист, – это инструмент, который обогащает богатого и разоряет бедного, усиливает сильного и ослабляет слабого. Рецептом противодействия экономической экспансии более развитых экономик Лист видел в эффективном протекционизме и развитии собственных промышленно-хозяйственных областей без оглядки на «свободный рынок». Только это, утверждал он, поможет обеспечить экономическую самостоятельность – автаркию, а значит, и политическую независимость государства. Предпринимаемые ныне Россией в условиях санкций усилия по выведению из кризиса собственного сельского хозяйства и промышленности являются шагами именно на пути к построению самодостаточной экономики. Совершенно очевидно, что принцип самодостаточности вступает в жесткое противоречие с принципами свободного рынка и глобальной экономики, где та или иная страна в определенной степени, но все-таки зависит от иностранных производителей. ВТО, как инструмент глобализма, призвана обеспечить эту зависимость. Посему членство России в этой организации логично и оправдано лишь в том случае, если мы, наплевав на свою историю, культуру и собственные национальные интересы, сломя голову, аки Украина, бросились бы на Запад в надежде на то, что он нас наконец-то примет.

И если Россия действительно взяла курс на суверенное, независимое от мирового глобализма государства, она должна делать шаги на пути к созданию системы полноценной экономической автаркии, а не встраивания в торгово-финансовые институты Запада, где нам уготована роль отсталого и вымирающего сырьевого придатка. Политическая независимость России может быть лишь в том случае, если будет обеспечен экономический суверенитет нашей страны. Лишь тогда Россия сможет заявить о себе как о полноценном мировом альтернативном центре силы, который, опираясь на свою экономическую самостоятельность, успешно отстаивает свои интересы и продвигает собственное видение глобального устройства.

В этом плане нашим западным «партнерам» можно лишь сказать спасибо за санкции. Они если и не окончательно убрали западнические иллюзии у значительной части нашей элиты, то как минимум подорвали веру в то, что США и стоящие за ними мировые финансовые круги хотят блага и процветания России. Теперь нам придется делать окончательный выбор – или мы сдаемся и продолжаем дальше встраиваться в глобализированную экономику, управляем которой совсем не мы, или в условиях постепенного усиления внешнего экономического давления строим все более независимую и крепкую державу. Излишний оптимизм здесь ни к чему, однако все-таки думается, что Россия постепенно, не спеша, но все же делает шаги именно во втором направлении.

Иван Прошкин

http://ruspravda.info/Pyat-let-v-kapkane-VTO-Rossiya-brosaet...