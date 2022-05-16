Месть КГБ за гибель советских пленных в душманской тюрьме Бадабер Россия

О событиях 26-27 апреля 1985 года, произошедших недалеко от пакистанского Пешвара, узнал весь мир. Кроме — населения СССР. О том, как проходило восстание и сами события описаны вот тут: Восстание в лагере Бадабер. Бой смертников.

Но западные СМИ уверены — за гибель советских военнопленных, восставших в секретной тюрьме в Бадабере, КГБ отомстил. Причем отомстил самым жестоким образом.

Укреплённый район Бадабера был построен американцами в начале холодной войны в качестве Пешеварского филиала пакистанской резидентуры ЦРУ. Конгрессмен Чарли Уилсон среди «духов». Организовал финансирование тайной операции ЦРУ, в рамках которой поставлялось оружие моджахедам. Один из арсеналов был уничтожен в Бадабере.

Во время афганской войны в селении Бадабер располагался центр гуманитарной помощи, который якобы должен был предотвратить голодные смерти среди беженцев. Однако на деле он служил прикрытием для школы боевиков контрреволюционной афганской партии Исламского Общества Афганистана. Здесь же тайно содержались советские военнопленные, считавшихся на Родине без вести пропавшими.

Больше 30 лет назад, 26 апреля 1985 года, когда весь Советский Союз готовился к наступавшему 40-летнему юбилею Дня Победы, примерно в 18:00 в крепости Бадабера послышались выстрелы… Воспользовавшись тем, что почти вся охрана лагеря отправилась совершать вечерний намаз, группа советских военнопленных, устранив двух часовых у артиллерийских складов, вооружилась, освободила пленных и попыталась скрыться.

Как вспоминал впоследствии лидер ИОА, экс-президент Афганистана Бурхануддин Раббани, сигналом к восстанию послужили действия одного из советских солдат.

Парень смог разоружить охранника, принёсшего похлёбку. После этого он выпустил на свободу заключённых, которые завладели оружием, оставленным смотрителями тюрьмы. Дальше версии расходятся.

По одним данным, они попробовали прорваться к воротам, чтобы скрыться. По другим — их целью была радиовышка, через которую они хотели связаться с посольством СССР.

Факт содержания советских военнопленных на территории Пакистана стал бы существенным доказательством вмешательства последнего в афганские дела.

Так или иначе, восставшим удалось захватить арсенал и занять выгодные для уничтожения подразделений охраны, позиции. На вооружении советских солдат находились крупнокалиберные пулеметы, миномёты «М-62», ручные противотанковые гранатомёты.

По тревоге был поднят весь личный состав базы — около 3000 человек вместе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Но все их попытки взять штурмом позиции восставших потерпели поражение. Глава Исламского общества Афганистана и будущий президент Афганистана Раббани — именно он отдал приказ начать обстрел бадаберского арсенала, захваченного восставшими

В 23.00 лидер Исламского общества Афганистана Бурхануддин Раббани поднял полк моджахедов Халид-ибн-Валида, окружил крепость и предложил мятежникам сдаться в обмен на их жизни. Восставшие выдвинули ответное требование — связь с представителями посольств СССР, ДРА, Красного Креста и ООН. Услышав отказ, Раббани отдал приказ о штурме тюрьмы.

Ожесточенное сражение, продолжавшееся всю ночь и потери среди моджахедов показали — русские сдаваться не собираются. Более того, лидер ИОА, Бурхануддин Раббани сам чуть было не расстался жизнью под обстрелом гранатомётов. Было принято решение, бросить на восставших все имеющиеся силы. Последовали залповые обстрелы «Града», танков и даже ВВС Пакистана. А что было дальше, видимо, навсегда останется тайной.