12 апреля 1961 года человечество вошло в новую эпоху – эпоху покорения космоса. Первопроходцем стал старший лейтенант советской армии Юрий Гагарин! Благодаря архивным кадрам, сегодня мы можем увидеть, как проводился запуск ракеты.

Юрий Гагарин – первый человек в космосе

https://t.me/truekpru/116973 «Скоро в полёт!». Сергей Королёв перед стартом 12 апреля 1961 года.

«В сквере Ленинградского суворовского военного училища будущие офицеры Советской армии встречают космонавта №1. Эта встреча носит особый характер: военный человек приехал к военным людям. Тут и музыка, и аплодисменты, и улыбки, но весь церемониал носит черты армейской четкости, своеобразного лаконизма.

Юрий Алексеевич фотографируется с отличниками училища, посещает аудитории, где проходят занятия, беседует с суворовцами об их учении, о занятиях спортом. Затем коллектив собирается клубе на встречу с Гагариным. Затаив дыхание, слушает военная молодежь рассказ о том, как покоряется советским людям космос, об этапах, трудностях и победах великого пути».

Из газеты «Ленинградская правда» №97 от 25.04.1965. Юрий Гагарин на рабочих окраинах Франции

Вернувшись из своего космического путешествия, Юрий Гагарин стал настоящим послом СССР зарубежом - он совершил ряд поездок за границу, в том числе во Францию, с которой СССР заключил научно-технические соглашения в 1966 году.

Космонавт ездил туда трижды: в 1963, 1965 и 1967 годах, проезжая Ле-Бурже, Париж, Пюто, Иври, Витри, Нантер, Версаль, Довиль и Гавр.

На окраине Парижа, в рабочем городке Пюто, его машина проехала по красной ковровой дорожке из гвоздик, а в небо в этот момент взлетали тысячи голубей. И именно по улице своего имени он въехал в Иври-сюр-Сен, где его приветствовал генеральный секретарь французской коммунистической партии Морис Торез с супругой. Юрий Гагарин получал букеты цветов, его приветствовали градом конфетти на улицах Иври, а большинство муниципальных зданий были украшены транспарантами «Добро пожаловать, Юрий Гагарин».

Он присутствовал на открытии целого города, который будет в будущем носить его имя, и станет символом красных коммунистических пригородов. Впоследствии другие проекты государственного жилья – в Роменвиле, Дранси или Коломбе – также получат имя в его честь. Улицы Гагарина тогда были в Витри, Вильжюиф, Бобиньи. А в пригороде Парижа – Сен-Дени он получил звание почетного гражданина.

В целом, его приезд имел небывалый успех - большими тиражами были напечатаны открытки, которые разлетались как горячие пирожки - Гагарин раздавал автографы тысячами. Ив Готье, автор французской биографии Гагарина, пишет, что …

«…в Париже те, кому удалось пожать ему руку, фактически распространяли прикосновения космонавта, прикасаясь к рукам других людей, которым не так повезло, как им».

https://t.me/vatnikstan/9861 Восток-2 (6.8.61-7.8.61) Восток-3 (11.8.62-15.8.62) Восток-4 (12.8.62-15.8.62) Восток-5 (12.6.63-19.6.63) Восток-6 (16.6.63-19.6.63) Встреча космонавтов Владимира Ляхова и Александра Александрова после приземления «Салюта-7». 1983 год.

Редкая хроника- первый отряд космонавтов (без звука)

Мотор-Роллер - Я прилетел на Байконур

Десять советских мультфильмов о космосе и пришельцах Полёты за пределы Земли вошли в число главных достижений социализма и во многом определили советскую культуру на 1960–80‑е годы. Мультипликация оказалась универсальным искусством для космической рефлексии: возможностей литературы не хватало для наглядной демонстрации космического пространства, а технологии киносъёмок ещё не достигли уровня, который позволил бы убедительно показать межзвёздные странствия.

Главное имя в советской космической мультипликации — Владимир Тарасов. Режиссёр-мультипликатор создал относительно немного работ, однако большинство из них получили всесоюзные и международные награды. Его видение космоса как возможности осмыслять земные темы в новом, сюрреалистическом формате стало эталоном и для других мультипликаторов, и для современных режиссёров (не только и не столько отечественных). В одном из интервью Тарасов сказал: «…чем больше интересных понятий мы вложим в ребёнка, тем лучше будет развиваться его интеллект». Возможно, именно такой подход объясняет, почему большинство советских мультфильмов о космосе наполнены философскими размышлениями и психоделичными визуальными образами. Взрослым эти картины интересны так же, как и детям — а иногда и больше. Чаще всего это не просто приключения, космос — не просто декорация для типичной фабулы, а пространство для разговора об экологии, политике, ядерной угрозе и вечных ценностях. Накануне Дня космонавтики предлагаем вспомнить и пересмотреть не самые популярные, но заслуживающие внимания мультфильмы о космосе и пришельцах. В подборке не будет «Тайны третьей планеты», которая хорошо известна зрителям всех возрастов и в дополнительных напоминаниях не нуждается. «Фаэтон — сын солнца» (1972) Фильм-притча, режиссёром которого выступил Василий Ливанов. Создатели задаются вопросом: что, если древнегреческие мифы в действительности рассказывают о визите инопланетян на Землю? В сценарии сплетаются легенда о Фаэтоне, полёт космонавтов к астероиду Церера и визит инопланетян на древнюю Землю в каменном веке. Мультфильм критикуют за множество научных ошибок, однако с художественной точки зрения он интересен подходом к повествованию и анимации.

«Зеркало времени» (1976) «Космос хранит образы прошлого» — таким слоганом сегодня часто сопровождают одну из работ Владимира Тарасова (не последнюю в нашем списке). В основе смело психоделичного мультфильма простая история — отец рассказывает сыну о космосе, времени и пространстве. Благодаря авангардному и сюрреалистичному видеоряду путешествие получается научно-фантастическим. Музыка Бориса Шнапера и голос Василия Ливанова усиливают впечатление.

«Контакт» (1978) Десятиминутный мультфильм о встрече художника с таинственным инопланетянином. История пропитана добром и гармонией, а стилистика скорее отсылает к хипповым 60‑м, нежели к 70‑м. Герои совсем не разговаривают: чтобы понять друг друга, им не нужны слова. Универсальным языком становится музыка Нино Роты Speak Softly Love в оригинальной аранжировке (композиция в другой интерпретации звучит в «Крёстном отце»).

«Возвращение» (1980) Пожалуй, самая «земная» из всех работ Владимира Тарасова напоминает о важности родного дома — не Земли как дома для всего человечества, а именно своего дома. Космический корабль возращается из далёкого путешествия, но из-за повреждений автоматическая посадка невозможна. Посадить аппарат вручную способен пилот Платонов, но вот беда — он крепко спит, и никому не по силам разбудить его… Интересный факт — культовое аниме «Евангелион», похоже, вдохновлено именно «Возвращением» вплоть до покадровых оммажей. https://vk.com/video299421756_456239038 «Будет ласковый дождь» (1984) Предостережение о ядерной войне основано на одноимённом рассказе Рэя Брэдбери, которого весьма уважали в Советском Союзе. Мультфильм отступает от первоисточника в деталях, но сохраняет настроение безысходности, очень типичное для первой половины 1980‑х из-за очередного обострения холодной войны. Действие разворачивается в недалёком ныне 2026 году: человечество уже обратилось в пепел, но робот-помощник этого не понимает и продолжает готовиться к Новому году.

«Контракт» (1985) Ещё одна работа Владимира Тарасова, но в нехарактерной для него стилистике. «Контракт» — это не психоделическая история о дружбе и космических путешествиях, а триллер с прямолинейной критикой капитализма. Колонисту, прибывшему на далёкую планету, не хватает денег на бритву, а робот-бунтарь восстаёт против начальства и пытается помочь человеку. Идеи ленты не устарели, скорее, обрели новую актуальность — например, мультфильм напоминает, как важно внимательно читать условия договоров.

«Из дневников Ийона Тихого. Путешествие на Интеропию» (1985) Астронавт Йон Тихий (его озвучил Лев Дуров) охотится на курдля, выясняет значение слова «сепульки» и спасается от хмепа. Мультфильм — яркая и забавная экранизация научно-фантастического рассказа Станислава Лема, пожалуй, самая «детская» в нашей сегодняшней подборке. Это дебютная работа мультипликатора Геннадия Тищенко. Встретили её не слишком тепло: создателей критиковали за вольное обращение с первоисточником и низкое качество анимации.

«Урок» (1987) 17-минутная притча Роберта Саакянца предвосхищает кино о космических завоеваниях вроде «Звёздного десанта» и «Аватара». Любители охоты и приключений с Земли отправляются на неизвестную планету, где бездумно и бесцельно истребляют животных и растения. Правда, недолго — оказывается, что на этой планете есть закон, который мгновенно и без какой бы то ни было сентиментальности карает любого убийцу. Мультфильм сдержан по цветовой палитре, но в то же время не скупится на откровенность и жестокие детали. Саундтрек из композиций Жана-Мишеля Жарра, Джона Леннона, групп Yello и Boney M делает «Урок» по-настоящему взрослым произведением. https://vk.com/video-78543962_170867561

«Перевал» (1988) Исследователи терпят крушение в далёкой галактике. Из-за утечки радиации они вынуждены покинуть корабль, основать собственный посёлок и выживать как первобытные люди — но уже не на Земле. В основу сценария положен роман Кира Булычёва «Посёлок». Писатель участвовал в создании мультфильма, но результатом остался недоволен. Впрочем, Булычёв оказался в меньшинстве: критики и зрители хвалят «Перевал» за необычный визуальный стиль и тонкую работу художников.

«Здесь могут водиться тигры» (1989) Ещё одна экранизация рассказа Рэя Брэдбери. Исследователи с Земли прибывают на далёкую планету с чудесной особенностью: любая мысль здесь материализуется. Воду можно превратить в молоко или вино, а человек может парить в воздухе. Большинство участников экспедиции в восторге от планеты и её возможностей, однако один из них намерен устроить мощный взрыв и заполучить как можно больше полезных ископаемых. За десять минут зритель проходит через триллер и драму, а затем остаётся один на один с размышлениями о безрассудном потребительстве.

Виктория Мокина

https://vatnikstan.ru/archive/multfilmy-o-kosmose/ Буду космонавтом! Плакат 1984 года.

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