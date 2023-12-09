Магнитогорск с высоты — столица чёрной металлургии России

Причина образования Магнитогорска — строительство металлургического комбината, который со временем стал одним из крупнейших в России и СНГ. Город основан в 1929 году и через несколько лет будет отмечать столетний юбилей. Сейчас Магнитогорск занимает 25 место в России по площади и 47 — по численности населения.

Магнитогорск расположен в Челябинской области у подножия горы Магнитной, почти в 1500 км от Москвы. Город пересекает река Урал, которая делит континент на Европу и Азию. Магнитогорск — один из шести городов мира, которые находятся сразу на двух частях света.

Большую часть города построили в сталинское время — и это отразилось на архитектуре зданий. В Магнитогорске много арок, лепнины на стенах, башен и целые «ленинградские кварталы». План застройки города разрабатывали несколько лет — участвовали архитекторы из СССР и Европы, проводился всесоюзный конкурс, десятки проектов были отвергнуты. В итоге Магнитогорск начали строить как первый соцгород в СССР.

1. Магнитогорск получил название по имени горы, у подножия которой он находится. Первые упоминания о крупных залежах магнитного железняка в этой местности появились в 1740 году. Проба руды дала превосходный результат — из неё удалось получить 75% железа.

В 1743 году на берегу основали крепость Магнитную, а в 1759 году начали добывать руду для завода Оренбургской губернии. В 1774 году крепость заняли войска Пугачёва, но через два дня оставили её. Со временем крепость превратилась в станицу, а затем в посёлок Магнитный, рядом с которым с 1898 года добывали железную руду в промышленных масштабах.

В 1923 году , уже при СССР, на Магнитной горе провели дополнительные изыскательные геологические работы и решили строить в этой местности металлургический комбинат. 30 июня 1929 года на станцию Магнитогорская прибыл первый поезд по новой железнодорожной линии Карталы — Магнитогорск. Эту дату принято считать днём основания города. 2. Центральный переход через реку Урал, природную границу между Европой и Азией. На переходе установлен знак «Европа-Азия». В этом месте граница проходит официально — даже после того, как международный географический союз в 1959 году «отодвинул» линию разделения частей света. В тот год Оренбург, ещё один город, стоявший на двух континентах, оказался целиком в Европе. 3. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) часто называют «Магниткой». Предприятие строили не только советские рабочие и заключённые — власти привлекали более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии. Прототипом завода стал один из крупнейших металлургических комбинатов в США. 4. Магнитогорск был одной из крупнейших строек первой пятилетки в СССР. При строительстве были яркие лозунги — например, «О прошлом города не придется рассказывать никому — Магнитогорск растёт из будущего и то, что сможет стать его прошлым, начинается завтра».

Город строили с нуля — это была идеальная площадка для возведения первого соцгорода в СССР. А в романе Я. Л. Ларри «Страна Счастливых» будущий Магнитогорск представлен как коммунистический город небоскрёбов. 5. Завод строили в ускоренном режиме, поэтому первые магнитогорцы жили в на скорую руку построенных бараках. Мест хватало не всем, поэтому рядом с бараками появлялись палатки и жильё, которое рабочие возводили своими руками — шатры и землянки. Вокруг стройки появилось несколько палаточных городков. К октябрю 1929 года в Магнитогорске было 10 типовых рубленых деревянных домов для инженеров и техников, 2 клуба, 2 бани, пожарное депо, гараж, почта, телеграф, пекарня, магазин, медпункт, аптека и столовая. А первый капитальный дом построили в 1930 году.

Постепенно большая часть жителей переселилась из временного жилья, но бараки сохранялись даже после возведения капитальных домов и строительства города. Даже в 1959 году временные постройки составляли около 15% жилого фонда обоих берегов. Сейчас об этих временах напоминает памятник «Первая палатка» в центре города. 6. Октябрьская площадь.

Архитекторы планировали связать площадь с водным бассейном и раскрыть в сторону панорамы металлургического комбината. Но транспортные потоки организовали так, что пространство площади было нарушено — через неё проходят автомобильная дорога и трамвайные пути. 7. Площадь Носова.

Это пятое название — сначала площадь называлась Предмостная, затем Октябрьская, Орджоникидзе, Металлургов. И только в 2001 году, в честь 50-летия со дня смерти Г. И. Носова, площадь стала носить его имя. Носов — советский инженер-металлург, главный инженер, «народный директор» Магнитогорского металлургического комбината. 8. Ещё до начала строительства Магнитогорска началась публичная дискуссия об облике будущих соцгородов при новой промышленности. Авторы идеи планировали создать принципиально новые поселения социалистического типа. Магнитогорск должен был стать первым из таких городов.

Разработчики предлагали несколько вариантов планировки города — например, с зонированием в виде параллельных полос, чтобы расстояние от дома до станка не превышало 700 метров. В этом случае жилые кварталы шли бы вперемешку с производственными цехами завода. При этом дома планировали расположить так, чтобы из окон были видны парк или река Урал.

Ни один из первых проектов не устроил Магнитстрой — специальную организацию, которая занималась строительством будущего города. В итоге в квартале №1 начали возводить дома, которые главный архитектор разрабатывал для Москвы. Малые расстояния между домами планировали использовать как хозяйственные дворы, большие пространства — как зоны отдыха. 9. Проспект Металлургов — визитная карточка и одна из главных достопримечательностей города.

Здесь находится главный сквер, а дома построены во время расцвета сталинского ампира. Проспект заметно отличается от других районов города масштабами, парадным видом фасадов и разнообразием архитектурных форм. Особый акцент архитекторы сделали на балконах, эркерах, колоннах и окнах. Проспект соединяет площади Носова и Ленина, а визуально — части города по обе стороны реки Урал. После площади Носова улица превращается в Центральный переход. 10. Площадь Ленина.

Проектированием проспекта Металлургов занимались известные архитекторы из Москвы и Ленинграда. А начинался проект с площади Ленина, которую решили сделать открытой с четырёх сторон — так появилась задумка о строительстве улицы Нахимова (начальное название проспекта Металлургов) с небольшой прогулочной аллее в центре. Улица задумывалась небольшой, но затем её решили расширить до 100 метров с учётом бульвара.

Часть улицы со сквером разрабатывали московские архитекторы, а вторую часть, ближе к реке, ленинградские. Здесь работали архитекторы, которые затем создавали проекты типовых квартир для всей страны, проектировали Останкинскую телебашню, панораму Бородинской битвы, станцию метро «Автово». 11. Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова. По первому генплану на его месте планировали возвести здание райсовета, а напротив — гостиницу. Но от этих идей отказались в пользу нового главного корпуса университета. 12. С началом войны сотрудники Магнитогорского государственного технического университета им. Григория Ивановича Носова (тогда ещё института) разрабатывали новые виды вооружения и участвовали в налаживании производства броневой стали. А когда сюда эвакуировали учёных из других институтов, работа значительно ускорилась.

В 2024 году университет готовится отметить 90-летие. Выпускники МГТУ работают в 44 регионах страны и за рубежом. Среди выпускников есть руководители министерств и крупнейших предприятий страны, депутаты и даже 3 миллиардера из списка журнала Forbes. 13. Архитекторы несколько раз меняли концепцию строительства Магнитогорска и даже переносили основное строительство с одного берега на другой. В итоге первые кварталы остались на левом берегу, а «новый» город построили на правом. Сейчас левобережье города, где расположен Соцгород, преимущественно остаётся промышленным центром. Соцгород расположен в 2 км к югу от металлургического комбината.

Проектированием квартала №1 занималась группа немецкого архитектора Э. Мая. Но его проект критиковали советские архитекторы и представители власти, поэтому команда Э. Мая уехала из СССР. Квартал №1 считается памятником архитектуры европейского функционализма. 14. Проспект Металлургов, 12/14. Один из домов в ярко выраженном стиле сталинского ампира. 15. Сквер Металлургов. Раньше на месте проспекта и сквера Металлургов был овраг. Его засыпали, территорию выровняли — и построили одну из самых красивых улиц города. 16. Проспект Металлургов, 5 / Чапаева, 18 — дом-«слон». Здание прозвали так из-за арок, которые похожи на мощные ноги слона. Дом-«слон» относится к периоду сталинского неоклассицизма и стал одним из трёх объектов культурного наследия в Магнитогорске. 17. Сквер Металлургов вечером. 18. Проспект Металлургов, 11. 19. Завершение разработки проекта первого соцгорода в СССР было запланировано на 10 октября 1930 года, но срок был сорван. Это грозило срывом сроков и открытия металлургического комбината. К тому времени стало понятно, что строить нужно не рабочий посёлок, а полноценный город.

Всесоюзный конкурс проектов не принёс нужных результатов, поэтому дома начали строить не дожидаясь утверждения генерального плана. При этом строительство жилых домов отставало от графика — приоритет был на введение в строй комбината. 20. Арка между домами на улице Чапаева. 21. Октябрьскую площадь в Магнитогорске иногда называют «Сковородка». Площадь круглая, диаметр 110 метров. До появления клумбы в центре автомобили ездили напрямую — по правилам пересечения обычного перекрёстка. Октябрьская площадь — один из трёх объектов, которые вошли в список культурного наследия. 22. 23. Улица Октябрьская. 24. Чапаева, 23. Дом с башней.

В Магнитогорске башни построены сразу на нескольких зданиях — во время образования города это было популярной чертой архитектуры. Под башней в этом доме жилая двухуровневая квартира. 25. Площадь Орджоникидзе. 26. Дом с башней. 27. Площадь Носова — парадный въезд в правобережную часть Магнитогорска. От площади на въезде в город лучами расходятся в стороны Октябрьская улица, проспект Металлургов и улица Строителей. 28. Октябрьская улица. 29. Рядом с Центральным стадионом расположен парк у Вечного огня. Парк появился в 1970 годах, раньше его называли парк Победы. 30. Панорама правобережной части Магнитогорска. 31. Монумент «Тыл-фронту» — памятник боевой славы, одна из важнейших достопримечательностей города. Это первая часть триптиха, в который входят монументы «Родина-мать» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине. Памятник открыли в 1979 году. 32. Монумент поставили в Магнитогорске не случайно — после начала военных действий в Магнитогорск свозили оборудование многих заводов, эвакуированных из прифронтовых районов. Всего в город перенесли оборудование с 34 предприятий. До войны комбинат выпускал преимущественно рядовые марки металла. Качественные стали составляли всего 12 процентов общего производства. Чтобы обеспечить нужды фронта, необходимо было освоить выпуск специальных высококачественных броневых сталей.

Такую сталь раньше производили на южных заводах в небольших специальных печах. В Магнитогорске не было ни таких печей, ни специалистов, которые умели работать по этой технологии. В результате учёные изменили процесс изготовления и в 1941 году выпустили первую плавку броневой стали. А затем освоили и прокат броневых листов — для этого сюда перебазировали самый мощный в СССР толстолистовой броневой прокатный стан. В итоге фронт получил магнитогорскую броню на полтора месяца раньше срока, установленного правительством. 33. Парк «У Вечного огня». 34. Долгие годы парк был практически лесной зоной без благоустройства. Но в 2017 году начали глобальную реконструкцию — восстановили главную аллею, проложили дорожки, проредили заросли. 35. Проект Магнитогорска по реконструкции прибрежной зоны парка «У Вечного огня» вошёл в федеральный реестр лучших практик благоустройства, реализованных в 2021 году. Всего в Минстрой России поступило 400 заявок из 84 регионов, но в федеральный реестр лучших включили только 120 из них. 36. Площадь Народных Гуляний. Это единственная площадь в России, которая не просто предназначена для народных гуляний, но и носит соответствующее имя. Зимой здесь ежегодно заливают ледовый городок, а летом работает светомузыкальный фонтан. 37. На площади установлены куранты — в честь 50-летней годовщины города. Часовой механизм поначалу часто выходил из строя, но затем местный умелец с комбината Валерий Филимонов разработал электроприбор, который управляет всеми четырьмя циферблатами одновременно. Мастер даже подарил курантам фирменный «голос», хотя изначально часы задумывались без боя. 38. Светомузыкальный фонтан на площади Народных гуляний в Магнитогорске работает с июня по сентябрь. Музыкальное и световое сопровождение включают по вечерам. 39. Форма циферблата курантов повторяет чёрные тарелки первых радиоприёмников — создатели дизайна часов вдохновились именно этой темой. Такие приёмники были единственной возможностью в те времена услышать голос Москвы и быть на связи. По задумке нижнюю часть должны были украшать 4 фигуры, изображающие времена года. Но в итоге фигуры не вошли в композицию. 40. Панорама. 41. Парк «Притяжение» — новый грандиозный проект в Магнитогорске. Ещё в 2020 году в городе заговорили о строительстве нового парка, в 2022 году на День Металлургов сдали первую очередь, а в 2023 — вторую. Проект реализуется в несколько этапов, финал запланирован на 2025 год. 42. Площадь парка «Притяжение» по проекту — 400 га. Это на 10 га больше усадьбы Коломенское в Москве и почти в 2 раза больше Олимпийского парка в Сочи. 43. В рамках первой очереди высадили более 2 тысяч деревьев, 128 тысяч кустарников, 250 тысяч цветов. Газон занял 125 тысяч квадратных метров. 44. Пешеходная зона со световой инсталляцией. 45. Тематический сад в парк «Притяжение». 46. По задумке проектировщиков в парке должен появиться целый комплекс культурных, торговых, развлекательных и спортивных объектов. 47. Информационный центр парка «Притяжение» — стартовая зона территории. Здесь можно получить полную информацию обо всех объектах и локациях. 48. Стадион «Центральный». 49. На трибунах помещается около 15 тысяч человек. Поле стало домашним для футбольного клуба «Металлург». 50. Площадь Свердлова и памятник «Первая палатка» — символ эпохи первых пятилеток. 51. Кафедральный собор Вознесения Христова освятили в 2003 году. Здание построено по мотивам крестово-купольных храмов Древней Руси. В работе над иконостасом принимали участие иконописцы из Троице-Сергиевской лавры. 52. Храмы появились в Магнитогорске не сразу — город задумывался как «свободный от церквей». Сразу после основания города, организация атеистов начала активно работать в Магнитогорске. Но после Второй Мировой войны давление на верующих ослабло и им разрешили строить церкви. 53. Слева граффити «Бумажный самолётик» в Магнитогорске создал Маркус Генезиус, немецкий художник с мировым именем. На объёмном рисунке руки ловят бумажный самолётик. Это продолжение картины, первая часть нарисована на стене кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге — там руки отправляют самолётик. Так художник показал связь между Екатеринбургом и Магнитогорском.

Граффити справа называется «Летящая муза». Эту картину создали художники из Екатеринбурга Максим Реванш и Ян Капла. На картине изображён городской пейзаж Екатеринбурга — это ещё одна отсылка к тесной связи между городами. 54. 55. Урал — одна из немногих переименованных рек. До восстания Пугачёва она называлась иначе — Яик. Но после разгрома бунтовщика Екатерина II решила стереть память о произошедшем и даже повелела переименовать реку, с которой начался мятеж. Так Яик превратился в Урал. 56. Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших в России и СНГ. Первая доменная печь здесь была запущена зимой 1932 года. Летом того же года запустили вторую домну, в следующем году — ещё две. Также за первые два года запустили четыре мартеновские печи. Строители сдали объект с опережением на год. 57. В годы Великой Отечественной войны завод не только освоил выпуск броневой стали для фронта — в 1942 году на нём начала работать пятая домна, крупнейшая в СССР. После окончания войны развитие продолжилось — строились новые печи, коксовые батареи, прокатные цеха. Завод освоил производство лужёной жести, тонкой холоднокатаной листовой стали, углеродистой ленты и других форм продукции. 58. В 2011 году на ММК открыли стан «2000» холодной прокатки. Этот комплекс позволяет производить высококачественный холоднокатаный и оцинкованный прокат для производства внутренних и внешних деталей автомобилей, бытовой техники и строительных конструкций. 59. После войны Магнитогорский металлургический комбинат оставался флагманом отечественной чёрной металлургии. Практически каждый год здесь вводили в строй новые агрегаты, наращивали мощность производства. В 2022 году из-за санкций закрылись экспортные рынки. ММК сократил производство чугуна на 30% и остановил две доменные печи из восьми. 60. Ленинградская, 26 — проспект Карла Маркса 53. 61. 62. Пик по числу жителей в Магнитогорске был в 1991 году — тогда здесь проживало 444 тысячи человек. Сейчас около 410 тысяч. 63. Улица Горького — классическая парадная группа зданий сталинского времени. 64. Институт гуманитарного образования МГТУ им. Г. И. Носова. 65. Башня с колоннами на доме, улица Строителей, 57. 66. 18 января 1936 года была открыта первая трамвайная линия Щитовые — Заводоуправление. По количеству маршрутов трамвайное сообщение в Магнитогорске уступает только Москве и Санкт-Петербургу, хотя по длине линий занимает лишь 6-е место в России. 67. Монумент «Тыл-фронту». 68. 69. Площадь народных гуляний. 70. 71. Туристов Магнитогорск в первую очередь привлекает как центр промышленного туризма — за счет ММК. Кроме того, здесь можно увидеть первый соцгород в СССР, дома в стиле сталинского ампира во время его расцвета. И главное — проникнуться духом стального сердца Родины.



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