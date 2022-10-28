Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.9

Продолжаю выкладывать работы замечательного художника Вадима Окладникова, который не оставляет свою работу над портретами наших героев. Хотя никто его не просит этого делать. Это движение Души. В ютубе появились красивые ролики с этими работами. И это просто замечательно. Только большая просьба! Тот кто использует для своих роликов эти работы, указывайте, пожалуйста, имя художника. Он работает в силу своего душевного порыва, а не ради награды, радуется, что вы берете его работы, потому что, чем больше роликов, тем больше людей знают о наших героях. И все-таки труд каждого человека достоин хотя бы того, чтоб люди знали, кто этому поспособствовал. Плакат на доме Петропавловска на Камчатке героя России Попова Плакат с этого портрета чапорнгш Геннадий Кунявский. Бывший десантник ВДВ. Хотя бывших не бывает! В руках у него портрет работы Вадима Окладникова. Вот последние его стихи

"В отпуске был в Туле. Это мои впечатления об этом прекрасном городе, который мне очень понравился!"

Чтоб на Россию ветром западным не дуло,

В местах былинных поселился человек.

Река Упа, на ней основан город Тула,

Российский щит и меч, уже который век!

Гармошка, пряник вместе с тульским самоваром…

А как же Ясная Поляна хороша!

В них соль земли воспета русской, и не даром,

В них вся загадочная русская душа!

Да, велика она, добра и хлебосольна,

Друзьям рубаху даст, накормит и споет.

Но кто с мечом на Русь придет – получит больно!

Так больно, что уже обратно не уйдет!

Земля российская всегда врагам не рада,

Скажу воякам из «недружественных стран»,

Что их в России встретит тульский дождь из «Града»,

А будет мало – есть и «Смерч» и «Ураган»!

Так и живет с гармошкой, пряником и чаем,

Земля, которая воспета Львом Толстым.

Ее оружием из Тулы защищаем,

И за ценою мы веками не стоим!

А потому фашистов нынешних из Штатов,

На нас науськавших бандеровских волков,

На Украине будем бить, со всем их НАТО,

Из самых разных Тулой сделанных стволов!



октябрь 2022 г.

Напоминаю, что Геннадий Куняевский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Продолжу выкладывать работы художника. Вадим просил поставить портреты Дорохова Сергея и Архипова Владимира рядом, поскольку они служат в одном подразделении. Командир и его подчиненный. И напоследок 2 портрета больших артистов. Скажем спасибо художнику за его самоотверженный труд. Ведь все эти работы он делает в свободное от основной работы время. Меня поражает его работоспособность! И эти работы должны видеть люди!

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