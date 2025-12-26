С днём спасателя!

Предупреждение. Спасение. Помощь

Профессия пожарный – не только одна из самых героических, но и самая сложная и опасная. Если обратиться к историческим хроникам, можно найти описание пожаров наравне с войнами и вражескими осадами – такое же страшное бедствие. Тушили пожары всем миром, услышав набат, возвещавший о пожаре, люди хватали подручные средства (багры, топоры, ведра) и бежали на борьбу с огнем.

Сегодня мы знаем, что защитой наших жизней занимаются бойцы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое основано 27 декабря 1990 года.

В 1995 году указом Президента Российской Федерации День спасателя установлен ежегодно 27 декабря. Выбор даты связан с днём основания ведомства. По сигналу тревоги дежурные пожарные бойцы за 20 секунд должны надеть специальную одежду – боевку, вес которой около 30-ти кг, и выехать на пожар. От четкости и быстроты действий пожарных зависят жизни людей попавших в огненный плен. Поэтому в редкие часы между вызовами бойцы проводят тренировки и разрабатывают планы пожаротушения.

Бойцы подразделения МЧС России г. Саянска несут свою героическую службу, и привлекают их совсем не социальные льготы и денежное довольствие, а понимание того, что они приходят на помощь людям в самых сложных ситуациях, когда помочь никто кроме них не может.

https://kniga-sayansk.ru/10-kategoriyamenyu/864-preduprezhdenie-spasenie-pomoshch За эти годы служба доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и мире.