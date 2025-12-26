С днём спасателя!

Предупреждение. Спасение. Помощь
Профессия пожарный – не только одна из самых героических, но и самая сложная и опасная. Если обратиться к историческим хроникам, можно найти описание пожаров наравне с войнами и вражескими осадами – такое же страшное бедствие. Тушили пожары всем миром, услышав набат, возвещавший о пожаре, люди хватали подручные средства (багры, топоры, ведра) и бежали на борьбу с огнем.
Сегодня мы знаем, что защитой наших жизней занимаются бойцы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое основано 27 декабря 1990 года.
В 1995 году указом Президента Российской Федерации День спасателя установлен ежегодно 27 декабря. Выбор даты связан с днём основания ведомства. По сигналу тревоги дежурные пожарные бойцы за 20 секунд должны надеть специальную одежду – боевку, вес которой около 30-ти кг, и выехать на пожар. От четкости и быстроты действий пожарных зависят жизни людей попавших в огненный плен. Поэтому в редкие часы между вызовами бойцы проводят тренировки и разрабатывают планы пожаротушения.
Бойцы подразделения МЧС России г. Саянска несут свою героическую службу, и привлекают их совсем не социальные льготы и денежное довольствие, а понимание того, что они приходят на помощь людям в самых сложных ситуациях, когда помочь никто кроме них не может.
На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, свыше 2,5 миллиона спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим.
За годы работы ведомством ликвидированы десятки тысяч чрезвычайных ситуаций, потушены миллионы пожаров, доставлено более 500 тысяч тонн гуманитарных грузов, обезврежено свыше 1,7 миллиона взрывоопасных предметов, всего помощь получили более пяти миллионов человек. Тысячи россиян эвакуировали сотрудники МЧС из различных горячих точек мира.
Яркие кадры из жизни спасателейФотокорреспондент "Комсомольской правды" Владимир Веленгурин в ресторане Седьмое небо во время пожара в Останкино. Владимир выполнял поручение: сфотографировать состояние тросов, держащих башню. Так как у спасателей не было своего фотографа
У МЧС сегодня юбилей - 35 лет. История становления министерства проходила у меня на глазах. Я активно работал вместе со спасателями и многие чрезвычайные ситуации отражались на моих фотографиях и печатались в "Комсомольской правде".
27 декабря 1990, 35 лет назад, был создан Российский корпус спасателей. Его тогда возглавил Сергей Шойгу, и с этого момента спасательная служба стала стремительно развиваться в стране. Позже корпус стал называться ГКЧС (Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям), а с 1994 года стал привычным уже для нас МЧС. Дело Шойгу продолжил Владимир Пучков, а два года назад МЧС возглавил Евгений Зиничев.
Я помню мечты спасателей начала 90-х: "Вот был бы у нас свой самолет, и мы бы оперативно могли бы попадать в места ЧС…" Эти мечты уже многократно сбылись. Самая современная техника на вооружении МЧС успешно позволяет противостоять угрозам природного и техногенного характера. А десятки тысяч спасателей ежедневно берегут жизни людей, порой с риском для себя…
А вот и снимки с различных ЧС за тридцать пять лет.Сергей Шойгу и Сергей Кудинов на борту самолета Ил-76, летящего в район Осетино-Ингушской войны в 1992 годуСпасатели работают на наводнении вблизи города Серова Свердловской областиВ июне 1993 в результате прорыва дамбы от наводнения пострадало около 7 тысяч человек. 15 погиблоНа работах по ликвидации последствий крушения товарного поезда в Московской области в 1993, повлекшего и гибель людейСпасатели под прицелом грузинских боевиков забирают тела погибших пилотов вертолета МИ 6 . Вертолет летел в блокадный город Ткварчели с продовольствием и был сбит в горах на подлете к городуЗемлетрясение в Нефтегорске 28 мая 1995. На Сахалине за 17 секунд полностью разрушило городСпасатели достают мальчика из руин дома, который находился там несколько днейНаводнение в Ленске (Якутия) в 2001 году затопило и разрушило 3300 домовПожарный поднялся пешком в ресторан "Седьмое Небо" во время пожара в Останкино. Сам ресторан не сгорел. Столы были сервированы и покрыты толстым слоем пеплаВывоз детей и женщин на лодке в безопасное место вовремя наводнения в Ленске ( Якутия) в 2001 году. От наводнения пострадало более 30 тысяч жителейЗаместитель министра МЧС Юрий Воробьев осматривает затопленный Ленск с борта вертолетаКрушение грузового самолета Руслан в Иркутске. 6 декабря 1997 он упал на жилые дома, в результате чего погибли 72 жителя городаСпасатели несут к вертолету раненого жителя Грозного для эвакуации в госпиталь. Грозный, февраль 1995Пожарный из шланга тушит здание школы в Беслане, где находятся захваченные террористами школьники. Действия пожарного прикрывают автоматчикиКолона МЧС пробирается через размытые дороги на севере Афганистана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в марте 2002 годаВрач МЧС оказывает помощь афганцам, пострадавшим от землетрясения в марте 2002 годаСпасатели оказывают помощь пострадавшим в Трансвааль-парке 14 февраля 2004. В результате обрушения аквапарка погибло 28 человекСпасатели оказывают помощь пострадавшим в Трансвааль-парке 14 февраля 2004. В результате обрушения аквапарка погибло 28 человекАфриканские дети радостно приветствуют самолет МЧС с продовольственной помощью прибывшей для народа Руанды. Июль 1995 годаСпасатели МЧС работают на пожаре в МанежеВо время спасательных работ на месте гибели теплохода "Булгария" в Татарстане в июле 2011 года. В место, где затонул теплоход, ударила молнияВ марте 2011 спасатели МЧС оказывают помощь Японии после сокрушительного цунамиВ марте 2011 спасатели МЧС оказывают помощь Японии после сокрушительного цунами. После тяжелой работы они спят на полу автомобиля, который везет их в лагерьВодолазные работы спасателей МЧС в Черном море недалеко от Адлера. На месте катастрофы самолета Министерства обороны , который летел в СириюПожарный МЧС после проливки самолета, севшего на кукурузное поле в Московской области в августе 2019 годаВ день защиты детей спасатели МЧС поздравляют детей больных коронавирусом в детской больнице Москвы через стекло окна третьего этажаЛетом 2020 года спасатели МЧС несколько раз провели дезинфекцию всех вокзалов МосквыЛетом 2020 года спасатели МЧС несколько раз провели дезинфекцию всех вокзалов МосквыВ августе 2020 спасатели МЧС вылетели в Бейрут на ликвидацию последствий взрыва в порту городаВ августе 2020 спасатели МЧС вылетели в Бейрут на ликвидацию последствий взрыва в порту городаВ августе 2020 спасатели МЧС вылетели в Бейрут на ликвидацию последствий взрыва в порту города
Владимир ВЕЛЕНГУРИН
