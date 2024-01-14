Плагиатор ли Борис Акунин?

Признаюсь, что мне большинство беллетристических произведений Бориса Акунина (он же - Г. Ш. Чхартишвили, он же - Анатолий Брусникин, он же - Анна Борисова) нравятся хорошим слогом и увлекательным сюжетом (причем, это относится как к приключенческому циклу про Эраста Фандорина, так и к серии "Провинциальный детектив", главной героиней которого является монашка Пелагия). Казалось бы, что же еще нужно для того, чтобы признать сочинения Акунина качественной литературой? А вот что - оригинальность сюжета.

И вот здесь у Акунина явный провал. Очень часто, читая ту или иную книгу Акунина, я ловил себя на мысли, что где-то я уже читал нечто очень похожее. Вот только никак не мог вспомнить, где именно.

И вот, на днях я решил перечитать "Москву и москвичи" В. А. Гиляровского (в последний раз я читал эту замечательную книгу еще будучи школьником, то есть довольно давно). И с удивлением для себя обнаружил, что в большинстве случаев, когда в своих детективных романах, повестях и рассказах Акунин пишет о Москве, он откровенно, не особенно скрываясь, впрочем и не особенно это афишируя (соотвествующих ссылок на первоисточник он ведь не указывает) заимствует у знаменитого московского репортера и бытоописателя Москвы последней четверти XIX - начала ХХ века не только персонажей его книги (иногда даже не потрудившись хотя бы изменить имя), но и целые сюжеты.

Хотите доказательств?

Сейчас вы их найдете.

Поклонникам творчества Акунина, вероятно, нет нужды напоминать, с чего начинается действие, наверное, самого веселого произведения этого автора "Пиковый валет" (эта повесть о мошенниках, действующих в Москве в 1886 году вошла в книгу беллетриста "Особые поручения"). А если кто-то подзабыл, то все-таки немного напомню.

Иллюстрации Игоря Сакурова к повести Акунина "Пиковый валет": Некий аферист, представлявшийся Шпейером (на самом деле мошенник по кличке Момус, он же - самовольно покинувший военную службу корнет Дмитрий Саввин) умудрился продать заезжему английскому лорду особняк московского генерал-губернатора В. А. Долгорукова (Тверская, 13), что вызвало огромный скандал и чуть было не выставило московского градоначальника на посмешище, если бы не чиновник особых поручений Эраст Петрович Фандорин, начавший веселую и захватывающую охоту за Момусом.

В книге Б. Акунина это описывается на стр. 16 - 23 (в издании: Б. Акунин. Особые поручения. Две повести о приключениях Эраста Фандорина. - Захаров. АСТ. - Москва, Назрань, 2000).

А вот теперь откроем "Москву и москвичи" В. А. Гиляровского на страницах 121 - 122 (издание: В. А. Гиляровский. Москва и москвичи. - Минск, 1980). К счастью, теперь изданий этой книги Гиляровского множество (есть даже аудиокниги), вот только многие ли эту книгу читают? И что же мы там можем прочитать?

А вот что:

"Много анекдотов можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся, собственно, к генерал-губернаторскому дому...

В конце семидесятых годов в Москве работала шайка "червонных валетов", блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и высланы все, кроме главы атамана Шпейера, который так и исчез неведомо куда. Самым интересным был финал суда: когда приговор был прочитан, из залы заседания вышел почтенный, профессорского вида, старик, сел на лихача, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпейера, и на ней написано карандашом: "Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен. Шпейер".

Вот этот самый Шпейер, под видом богатого помещика, был вхож на балы к Долгорукову, при первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывал у него на приеме, в кабинете, а однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпейер привез лорда, показал, в сопровождении дежурного чиновника, весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подьезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами, следом за ней приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя... Подробности этого скандала я не знаю, говорили разно. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии.

Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, он купил его у владельца, дворянина Шпейера, за 100 тысяч рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой и деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпейера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделались с англичанином - осталось неизвестным. Выяснилось, что на 2-й Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома. После этого только началась ловля "червонных валетов", но Шпейера так и не нашли. Вся Москва об этом молчала, знал только один фельетонист "Современных известий", Пастухов, но с него Долгоруков взял клятву, что он никогда не закнется об этом деле. Много лет спустя Пастухов, по секрету на рыбной ловле, рассказал мне об этом факте, а потом подтвердит мне его известный в свое время картежник Н. В. Попов, близко знавший почти всех членов шайки "червонных валетов", с которыми якшался, и добавил ряд подробностей, неизвестных даже Пастухову".

Так дом московского генерал-губернатора выглядел в конце XIX - начале ХХ века:

А так он выглядит сейчас:

В повести Бориса Акунина "Пиковый валет" почти что ничего не изменено за исключением некоторых имен.

Так генерал-губернатор Москвы в 1865 - 1891 гг. князь Владимир Андреевич Долгоруков

Гравюра с фотографии 1887 года: именуется как "Долгорукой" (sic!), причем, во многих произведениях автора, где он фигурирует. При этом, многие привычки князя Долгорукова у Акунина тоже списаны из книги В. А. Гиляровского. В том числе и его взаимоотношения с собственным камердинером Григорием Ивановичем Вельтищевым (у Акунина - Фрол Григорьевич Ведищев).

Мало примеров?

Тогда вот еще:

Лазарь Соломонович Поляков - богатый московский банкир из выкрестов, о котором В. А. Гиляровский упоминает в своей книге (стр. 122 - 123) у Акунина превращается в отца Эсфири Литвиновой из романа "Статский советник".

Оттуда же Акунин позаимствовал анекдот: "Ну и хочется вам затруднять свой язык? Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович! Зовите просто - ваше превосходительство!"

Кадр из фильма "Статский советник": Начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора П. М. Хотинский, о котором В. А. Гиляровский пишет как о "вечной московской "притче во языцех" (стр. 122), у Акунина - находящийся в той же должности Петр Парменович Хуртинский из романа "Смерть Ахиллеса".

Городовой Федот Иванович Рудников, который держал под контролем всю Хитровку, который подробно описан В. А. Гиляровским (стр. 17 - 19), выведен у Акунина в книге "Любовник Смерти" под именем главного злодея околоточника "Будочника" - Будникова (одну букву в фамилии все же беллетрист поменял, как и переставил местами имя и отчество - вместо Федота Ивановача - Иван Федотыч). Да и вся Хитровка с ее ночлежками, кабаками, дешевыми шлюхами, ворами-"котами" и их подружками-"марухами" Акуниным списана все из той же "Москва и москвичи" В. А. Гиляровского. Перечитайте и убедитесь сами.

Вопрос: нужно это считать плагиатом, или же это - нормальный литературный прием? По мне, так это не совсем честно, особенно, если автор не указывает источник из которого заимствует свои сюжеты.

Когда-то активный в ЖЖ Борис Акунин - borisakunin (его блог назывался "Любовь к истории") именовал своих взаимных френдов "Благородным собранием". Вот только не слишком благородным выглядит литературное воровство автора? Не так ли?

Впрочем, видимо не случайно Г. Ш. Чхартишвили избрал себе такой литературный псевдоним - "Акунин". В Японии, а как всем хорошо известно, писатель является японистом, это слово означает нечто вроде "разбойник с принципами" (об этом он сам упоминает в своем романе "Алмазная колесница"). Так значит, принципы Анунина позволяют заниматься плагиатом?

Или это все же не плагиат?

Что вы, мои уважаемые друзья, думаете по этому поводу?



Благодарю за внимание.

Сергей Воробьев.