Стихи о главном, ч.2

И.К. Айвазовский. Корабль "Мария" во время шторма (1892)

НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ...

Ветер воет, скалится,

Смертью лютой дразнится -

Старое суденышко носит по волнам;

Паруса зашитые

Да корма пробитая,

Со стихией борется смелый капитан.

Не видать далекого

Берега широкого -

Буря беспощадная скрыла путь домой;

Шепчет в море смертное

Строчки безответные:

"Не печалься, милая! Не бойся, я с тобой!

".

Молний ярких всполохи

Разрывались в воздухе,

Снасти всё трещали в ярости морской;

Лишь в пучине трепетной

Путь его начертанный -

Как бы отыскать ему снова путь домой?

Душу непокорную

Душит буря чёрная -

Как посмел ты, бешеный, драться с Пустотой?!

Но - не плачет в горести,

С ветром диким борется,

Шепчет, как молитву: "Не бойся, я с тобой!".

Где-то, в тихой гавани,

Где он вышел в плаванье,

Где растут деревья на седых камнях,

Ждёт подруга верная

Паруса заветные

И встречать выходит на мрачных берегах.

Нет вестей от милого,

Всеми позабытого -

Слышит только девица ласковый прибой;

Там, за дымкой сизою

Шепчет море синее

Тихим, добрым голосом: "Не бойся, я с тобой"...

2.07.2024 Комиссар Яррик

https://t.me/astramilitarum/36305

Глаза солдатских матерей

Глаза солдатских матерей

До дна наполнены печалью,

Как много бесконечных дней

Они в разлуке повстречали…

Привыкли собрано молчать,

Молиться, сдерживая слёзы…

Пусть много лет в груди стучат

Сердца. Пусть обойдут морозы,

Пусть рук не тронет старина,

Волос — метель, лица — морщины,

Пусть все невзгоды и года

Плывут, не задевая, мимо…

Немыслимо им стать слабей,

Поддаться хоть на миг безволью…

Глаза солдатских матерей

До дна наполнены любовью.

https://lit-ra.su/stihi-o-materyah-voyny/glaza-soldatskih-ma...

«КАКИЕ ПАРНИ ПОГИБАЮТ…!»

Какие парни погибают,

Какие чистые сердца

Грехи людские искупают

Бессмертным Подвигом Бойца!

Какие парни погибают...

России верные сыны,

Они в тылу не прозябают,

Пугливо прячась от войны.

Какие парни погибают.

Не жаждут славы, не шумят.

Они живут, а не играют.

Они горят, а не дымят!

Какие парни погибают.

Презрев достаток и уют,

Они успех не покупают,

И честь свою не продают!

Какие парни погибают

От пуль безжалостной орды,

И землю кровью поливают,

Чтоб на земле цвели сады.

Какие парни погибают.

Таким бы только жить и жить...

Они хребет не прогибают,

Чтоб чью-то милость заслужить.

Какие парни погибают, -

Вдали от праздных позолот

Геройской смертью поднимают

Страну из гибельных болот.

Какие парни погибают.

И в лентах траурных венков

Невольно слезы прошибают

Видавших виды мужиков.

Какие парни погибают!

В аду засучив рукава,

Они Отчизны подтверждают

На Жизнь священные права!

Какие парни погибают

Без слез, истерик и соплей,

Пока другие подгнивают

В эскорте голых королей.

Какие парни погибают.

И верю я, что в лучший мир

Они скорее попадают,

Чем самый пафосный кумир!

Какие парни погибают,

Элита, что могла бы быть....

Пусть лики их напоминают

О том, что нам нельзя забыть!

Какие парни погибают…

И боль и гордость за своих!

Пусть в Царстве Божьем пребывают

Их души после мук земных!

А.Куряев

Держись, Солдат!

Спасибо за мужество, Милый солдат,

Не знаю тебя, но безумно горжусь.

Тебе так идёт камуфляжный "наряд",

Хоть труден, конечно, в "наряде" том путь.

Тебе так идёт автомат у плеча,

Улыбка в глазах и весëлый шеврон.

Любому врагу ты задашь "стрекача" -

Волшебная сила в твоём позывном.

Держись, Мой родной, незнакомый Герой,

Держись, Милый друг, всеми названный брат.

Весь мир адекватный сегодня с тобой -

Живым возвращайся, Российский Солдат.

Я знаю, дорога твоя не легка,

Ни раз ею хаживал славный твой дед.

И рядышком где-то, возможно, душа,

Сквозь годы тебе посылает "привет".

От тех, кто не сдался и выдержал всё,

Дошёл до Берлина, разрушив фашизм.

Чья кровь в твоих жилах сегодня течёт,

И ты до победы, мой Милый, держись...

Держись, Мой родной, незнакомый герой,

Держись, Милый друг, всеми названный брат.

Весь мир адекватный сегодня с тобой -

Живым возвращайся, Российский Солдат.

©Юлия Некрасова, 2023

Ты береги его! О, Господи!.. Прошу!..

Ты береги его! О, Господи!.. Прошу!...

Верни живым к дочурке и сыночку.

Я жить ведь без него на свете не смогу -

Прошу, поставь войне проклятой точку.

Прошу, укрой его от "града" и свинца,

От вражьих мин, что жалят, словно, пчëлы.

Как часто я молюсь, на миг закрыв глаза,

А впереди опять грядёт год Новый.

А впереди опять холодная зима,

При чëм и здесь, и там в сырых окопах.

Ты береги его для нас, и для меня,

Ты береги его на всех дорогах.

Прошу, будь рядом с ним на острие атак,

Не важно в обороне ль, наступленьи.

Пусть ангел за спиной смягчает каждый шаг -

Я у тебя, Господь, ищу спасенья...

Пусть будет Новый Год счастливее для нас,

Для всех людей сегодняшней России.

И долгожданный мир навек придёт в Донбасс -

Дай, Господи, Мужчинам нашим силы!...

©Юлия Некрасова, 2023

Художник: ZaПобеду (https://t.me/dnrlnrruss).

Мы в ночь идем в смертельный бой.

Там смертью даже тени дышат.

С собой лишь совесть с мастерством,

Все остальное будет лишним.

Пока печалится закат,

И безмятежно снег кружится.

Молчит о чем-то каждый брат,

Ищу я знаки на их лицах.

Здесь для предателей нет мест.

Но вдруг борьба? потеря смысла?

Тот взгляд иной. И время есть,

Будет о чем поговорить нам.

Тут первый шаг лишь не простой,

Ну а потом, когда с разбега

Помогут совесть с мастерством

Все сделать так же, как ты делал.

Только увидев сталь в глазах,

Я за отряд буду спокоен.

Можно! за Русь и жизнь отдать...

Но надо! всех вернуть из боя!

14.12.2023 АНеПоэтЛи

не жена бойца. И не невеста.

Не стоит задавать пустых вопросов.

Чтобы любить страну, у каждого есть сердце.

Мое болит, мое с тревогой бьется

За тех, кто по причинам разным несет службу,

Кто ранен или больше не вернется.

Не знаю, как остаться равнодушным,

Если на наше время посмотреть серьезно.

В моей душе живут одни молитвы,

А руки ищут, что же можно сделать.

Я провожаю мысленно убитых,

А для живых прошу чистого неба.

Я не могу смотреть на праздность жизни

Всех тех, кто в это непростое время

Не то, что не отдали долг Отчизне,

А своровали, народ ставя на колени.

Я не учу кого-то ненавидеть,

Не призываю сносить Кремль или сжечь Киев.

Все просто: если можно, помогите

Тем, кто рискует, ведь попасть другие

Могут легко на их пустое место.

Быть может, это станут ваши дети.

Я не жена бойца. Не мать и не невеста.

Я просто делаю, что говорит мне сердце.

19.10.2023. АНеПоэтЛи

Военным Медикам

Не плачь, прошу, украдкой, медсестра,

Не всё бывает гладко на войне.

Ты за него боролась, как могла...

С бинтами и со скальпелем в руке.

Его душа ушла за горизонт,

В обитель Божью, где цветут сады.

Пополнил он собой небесный полк,

В твоих руках оставив вмиг мечты.

Тебе девчонке, знаю, не легко,

Но выбрала сама ты этот путь.

Спасать от ран на фронте мужиков,

И время вспять, увы, не повернуть.

Прошу тебя, ты только не робей,

С лица салфеткой слëзы промакни.

Взгляни в глаза ты Родине своей,

Поверь, как никогда Вы с ней близки.

У вас сейчас два сердца в унисон,

Одна душа, в осколках, на двоих.

И враг, я знаю, будет побеждён,

Для всех наступит долгожданный мир.

Не плачь, прошу, украдкой, медсестра,

Не всё бывает гладко на войне.

Ты за него боролась до конца...

А скольких ты спасëшь ещё парней!..

© Юлия Некрасова, 2023 (https://t.me/Yuliya101010).

Пред ними низко голову склони

Ну кто сказал, что мир на трёх китах

Держался и держаться будет вечно?

Но знайте, это далеко не так.

Мир там, где есть натруженные плечи,

Есть те, кто знают, что такое долг

И честь души, служение Отчизне,

Становятся в один Бессмертный полк

И жертвуют собою ради жизни.

Кто смог себя поднять над суетой,

Избрал тернистый путь во имя счастья,

Кто в этот мир пришёл не на постой

И принял в нём активное участье.

Они, как все, хотят любить и жить,

Встречать лучей сиянье на рассвете,

С невестой в вальсе свадебном кружить

И радоваться солнышку и детям.

Но в нужный час не кто-нибудь, ОНИ

Идут туда, где жарко, где труднее.

Пред ними низко голову склони,

Любовью к ним ответной пламенея.

Служение Отчизне, долг и честь -

Вот три кита, которым всё по силе.

Всегда так было, будет так и есть.

На том стоит и держится Россия.

Нина Ганькина, 2023

"Ожидание с войны".

Я никогда тебя не перестану ждать,

Вернëшься ты живым и невредимым.

Хоть, прерывается порой меж нами связь -

Дни тишины, как ад, невыносимы.

Нам Бог с тобой поможет всё перетерпеть,

Всё пережить, всё вынести на свете.

Даст ангела, что от тебя прогонит смерть -

Моя любовь к тебе сильнее смерти.

И ты сдаваться там, пожалуйста, не смей,

Борись и выгразай для нас Победу.

Я с сыном перед сном качаю колыбель,

На дочку дай мне в будущем надежду.

Я знаю, трудно... очень трудно на войне,

С тобою, Милый, все мои молитвы.

И верить хочется, ты с ними, как в броне -

Спасут они тебя на поле битвы.

Нам Бог с тобой поможет всё перетерпеть,

Всё пережить, всё вынести на свете.

Даст ангела, что от тебя прогонит смерть -

Моя любовь к тебе сильнее смерти.

©Юлия Некрасова, 2023

А под Авдеевкой невыносимо жарко,

Хотя и там зима, да ветряный декабрь.

Так хочется ребятам в качестве подарка

На Новый Год - победы скорой пожелать.

Победы скорой над восставшим вновь фашизмом,

Сомкнуть в котёл и этот важный взять рубеж.

Как много там мужчин своей рискуют жизнью,

Как много на таких ребят сейчас надежд.

И тысячи молитв летят невольно в небо

От близких и любимых, дорогих людей.

Храни их, Господи! Храни, Мария Дева!

Храни их, Ангел, в каждом из кровавых дней!...

©Юлия Некрасова, 2023 (https://t.me/Yuliya101010).

СПЕЦНАЗ – РАБОТА ДЛЯ МУЖЧИН,

Спецназ – работа для мужчин,

Сквозь боль и кровь, сквозь холод лютый.

Где вся команда, как один,

И где судьбу вершат минуты.

Минуты жизни. Здесь! Сейчас!

Которой часто ты рискуешь.

Где каждый раз – последний раз,

Где запах смерти носом чуешь.

Где люди, те, кого спасаешь,

Кого не можешь не спасти,

И помнишь всех кого теряешь –

Ты должен этот груз нести

Всегда, до самого конца.

Я помню фразу у отца:

«Ведь в этом ратный долг солдата».

И страх, как выстрел автомата,

Прошёл и нет, и снова долг.

И снова, снова тренировки,

Ребята, наш знакомый полк,

В руках всё те же «ВАЛ» винтовки.

И запах липы на привале,

И снова шутим, коль устали.

И снова ночью ждём приказ,

И инструктаж перед заданьем.

Готовы все. Готов спецназ!

Сосредоточенно сознанье.

В такой момент порыв один:

Спецназ – работа для мужчин!

Мы здесь. За вашею спиною.

Из разных мы Российских уголков.

Одною связаны судьбою -

Наш выбор пару лет уже таков.

Мы вместе с вами до победы

И, даже если тяжело дышать.

Свалились вмиг на вас все беды,

Мы эти "тучи" будем разгонять.

Улыбкой, делом, разговором,

На фронте, дома и в госпиталях.

И пусть не просто волонтёрам -

У нас любовь огромная в сердцах.

Её для каждого там хватит,

Мы вместе всё осилим и пройдём.

За мир ведь кто-то кровью платит...

Держись, Солдат! Мы всё переживëм!..

Держись, Солдат... мы за спиною -

Надёжный тыл со всей, поверь, страны.

Мы вместе справимся с войною -

Добьëмся мира, счастья, тишины!...

©Юлия Некрасова, 2023

На передовой

Землянка в три наката в N-ской части,

Забытый богом в поле уголок,

Передовая, вечно тлеющие страсти,

Один на всех со спиртом котелок.

Неспешный разговор, спасибо сигарете,

Коптит из гильзы тонкий фитилёк,

А боль в душе, как стоны в лазарете,

И до победы путь ещё далёк.

С утра опять обычная работа

И воля сжата в твёрдом кулаке,

Идёт расчётливо, без жалости - пехота

И быстрота сверкает на штыке.

Но не дрожат от напряженья нервы,

Глаз выбирает в окуляре цель

И не помогут неприятелю резервы,

Смертелен путь в свинцовую метель.

Поверь и в то, потери не напрасны,

И русский дух, как прежде, на волне,

Мы для врагов, как никогда опасны,

Пусть знают все, кто против нас в войне.

14.12.2023г. Владимир Афонин

(тем, кто живёт как раньше или «нетвойняшкам»)

Ложишься ночью в теплую постель,

И в кране есть горячая вода.

А там на передке в окоп метель

И сухпаек порой одна еда…

…Ты ценишь в жизни деньги и комфорт,

Чтоб все давалось быстро и легко.

А пацаны, что защищают фронт,

Мечтают о простых свечах в окоп.

За сорок километров от войны

Течёт обычная простая жизнь.

Её с тобой нам дарят пацаны,

Что спать сейчас в окопах улеглись.

За десять месяцев твоих ночей

На теплой свежей мягкой простыне,

Ты даже не послал для них свечей…

Ведь ты не хочешь думать о войне.

©️Таня Витязь, Белгород, 2023 г.

Солдату России

Пусть с тобой мы даже не знакомы,

Но сегодня ты родней родных.

Тебе прошу защиты я у Бога,

Милости прошу у всех святых.

Пусть тебя любовь моя согреет,

Пусть тебе она прибавит сил,

Чтоб ты в бою всегда был осторожен,

И конечно, чтобы победил.

Хочу обнять тебя я,

И сказать спасибо,

Что храбр ты, вынослив, терпелив.

Верю я, ты одолеешь зверя,

К семье вернёшься, дом свой защитив.

Прошу тебя, родной, ты только выстой!

Окрепни лишь в суровом том бою.

И пусть воздаст тебе великая Россия,

За мужество и преданность твою!

Евгения Сиземова, 23.12.22г.

О, Господи, послушай наших женщин,

Что молятся сегодня за детей!

Они сегодня все с войною венчаны,

Спаси, помилуй, наших сыновей!

Пусть вдовами не станут наши дочери,

А внуки дожидаются отцов!

Нам не нужны посмертно громы почестей,

Пусть не растут погосты из крестов.

Прости меня, не посчитай за наглость,

Мою мольбу послушай и пойми,

Сильны мы верой,тем,что ты есть рядом,

Что ты даёшь нам капельку любви.

Ведь ты слепил из пацана мужчину

Его ты дальше в жизни поведешь.

Молюсь сегодня за войны кончину

И ты со мной победу тоже ждешь...

02 01 2024 Дивногорск. Любовь Сотникова

Он шёл в атаку с мыслью о жене,

С лицом родного сына пред глазами.

Они всегда с ним рядом на войне,

Конечно рядом с мыслями о маме.

В окопах вспоминал своих друзей,

Как вместе за девчонками гонялись.

Один из них был раненый старлей,

С которым здесь вчера оборонялись.

Во сне он возвращался вновь домой,

В объятия семьи своей любимой.

Во сне он не причастен был войной,

Тихонько наслаждался жизнью. мирной.

А завтра снова бой и полоса

И там ещё ведь надо закрепиться.

Давно уже не верил в чудеса,

Но тут лишь остаётся помолиться.

Господь Всевышний, слышишь? Сбереги,

Спаси меня от смерти и увечий!

Но если всё ж убьют меня враги,

Семью мою храни до нашей встречи.

Молчало небо искорками звёзд,

Арта молчала, будто бы нарочно.

Покрытый белым инеем блокпост

Наставил в наших судьбах многоточий...

/Евгений Воронин/ 10.01.2024

На войне скажу, ребята,

Не бывает маловато,

Жизнь - одна и смерть - одна,

Да родная сторона.

Милый, раненый браток,

Потерпи ещё чуток,

Нам осталось пару вёрст,

Сможем выпрямиться врост.

Эх, проклятая война,

Крови пролито сполна!

Пыль дорог, орудий грохот,

Да бесовский, адский хохот.

Ты, дружок, не засыпай,

Маму с братом вспоминай.

Тут ползти ещё чуть-чуть,

Там вертушка - к дому путь.

На войне друзья в цене,

Кто стоит спина к спине,

Кто прикроет, не продаст,

Долга чести не предаст.

Друг родимый, дорогой,

Неизвестный ты герой,

Подожди, не умирай,

Ты успеешь ещё в Рай.

Но в ответ лишь тишина...

Слёз нахлынула волна:

Ты прости меня, сынок,

Не донёс, не спас, не смог.

В небе синем облака,

Мирно смотрят свысока,

Всё ползут за горизонт,

Вечной жизни - вечный фронт.

/Евгений Воронин/ 13.09.2022

Пишу тебе письмо с передовой,

Из под Изюма, прямо из окопа,

Ты прочитай потом его, родной.

Пойми, сынок, война - это работа.

Работа тяжкая, работа наизнос:

Сегодня дождь, а завтра солнце в спину,

Атака в лоб , патрона перекос

И смерти друга страшная картина.

Под жуткий грохот градов и гвоздик,

Мы на позиции нацистские врывались,

Негромким был последний в жизни крик

Упавших братьев тех, что не поднялись.

Я помню лица, помню имена

Однополчан стоявших со мной рядом.

"Спасибо!"- верю, скажет нам страна

За то, что мы прожили жизнь недаром.

Тебе всего лишь годик с небольшим

И так смешна неловкая походка,

Пройдут года, ты вырастешь, мой сын,

И за отца тебе не будет горько.

Прости, малыш, я знаю ты поймёшь,

Пишу письмо тебе из окруженья,

Когда-нибудь ты сам его прочтёшь,

Увидишь в нём родное отраженье.

Уверен будь, твой Папа жизнь отдал

За ваше с Мамой будущее счастье,

Он никого нигде не предавал,

К судьбе России не был безучастен.

Живи, сынок, с улыбкой на лице,

Достойно, не взирая на невзгоды

И помни о своём родном отце.

Ну всё, пора! Опять пошли укропы...

/Евгений Воронин/ 18.07.2022

Рассказали историю. Мобилизованный солдат после тяжелого боя пристроился спать в воронку из-под снаряда. Ночью холодно. Лежит дрожит. Вдруг чувствует к спине приваливается что-то большое и тёплое. Что это, он не понимает, но боится пошевелиться, чтобы не лишиться тепла. Потом осторожно поворачивает голову: а это заяц! Решил в эту же воронку спрятаться на ночлег. Так они и спали всю ночь вместе с зайцем, грели друг друга. Рано утром тот убежал.

Григорий Кубатьян (https://t.me/reporter_shturmovik )

Он уходил, не обернувшись,

Он оставался налегке.

Туда, за солнцем потянувшись,

Слегка от взрыва покачнувшись,

От FPV на передке.

Он уходил без сожаленья

И с чувством лёгкости в душе.

Мелькнула жизнь, как сновиденье,

Исчезли страхи и волненья...

И запах гари в блиндаже.

Там впереди горели звёзды,

Волшебный голос звал к себе.

Напоминал он детства грёзы

И вызывал восторг, и слёзы,

Но кто-то вновь тянул к земле.

Он обернулся, там родные:

Жена и мама, и отец,

Там две дочурки озорные,

И руки друга золотые...

И отпустил его Творец.

В себя пришёл он в медсанбате,

Изранен, порван, но живой.

Комбат принёс на маскхалате

На волевых, на русском мате,

Родным вернул с передовой.

P.S.Мораль истории понятна:

Творит молитва чудеса.

Она всегда благоприятна,

Родных спасает многократно,

Молитвы слышат Небеса.

21.01.2024 Евгений Воронин

https://vk.com/eugencrow

В один миг повзрослели мальчишки,

Когда в жизни ворвалась война.

Если раньше; девчонки, и книжки.

То, сегодня, бои, где видна.

Кровь убитых товарищей рядом,

С кем вчера ещё вместе курили.

А, сегодня, не встретитесь взглядом,

Тут война... Здесь сегодня убили.

Наших воинов, что верой и правдой,

Ради близких, что дома их ждут.

Против тех, кто направлены "радой",

Здесь стоят... И в атаку идут...

Кто мальчишками были вчера тут,

А, сегодня, герои в свой час.

Что бессмертье СВОё обретут,

За Отчизну свою... И за нас...

Виктор Сибирцев 25.01.2024

ПИСЬМО

Здравствуй, батя! Выдалась минутка

И решил черкнуть хоть пару строк,

Чтобы вечер, не казался жутким,

Ведь от бездны грань на волосок.

Знаешь, папа, — битвы на экране

Не покажут ужасы войны.

Это только сидя на диване

Рассуждать легко со стороны.

Да, победа нелегко даётся —

Мы теряем лучших из ребят .

Смерть кругом и кровь рекою льётся .

Правда в том, что нет пути назад.

Ведь нельзя, пройдя до половины

Отступить, предав себя и флаг.

В этом все, кто здесь сейчас, едины,

Понимая, друг где и где враг.

К нашей роте пёс хромой прибился ,

Он уж точно знает где спасут ...

...А ещё — мне дом сегодня снился,

Ряской затянувшийся наш пруд.

На блиндажных свечках ужин греем,

Здесь опасно разводить костёр .

Главное — мы тут не озверели,

Даже если зол враг и хитёр.

Может быть вернусь домой в апреле,

Там уже и саду снова цвесть...

Ноги береги, чтоб не болели...

Бать, умру — не запятнаю честь.

2024г. Автор: Олег Кожанов.

Дорогому брату...

Четыре цифры за спиной,

Четыре пули в магазине,

Часы неспешно бьют отбой.

Когда мы примем бой в долине,

Уже не станет нас с тобой.

Окоп пустой. Осталось двое -

Не так уж мало для живых! -

Да ветер панихидой воет.

Закрыты небом от святых:

Идёт война - они не терпят боли.

Надежды будто бы и нет:

Нас ждёт неравное сраженье,

Но всё никак не пробивает свет.

Ответит солнце мёртвой тенью,

Холодным дном чужих планет.

Разверзся ад и волчий голод,

Конец не кажется концом.

Сковало снегом мёртвый город.

Как бы сказаться мертвецом -

Уж до того пронизывает холод.

Но тут раздался за рекой

Короткий свист с ударом плети.

То снайпер наш! Живой! Родной!

Во вражью спину четко метит -

А думали, снесло его волной.

Одна, другая, третья плётка -

Сечет нещадною рукой,

В миру обыкновенно кроткой,

Четыре цифры на груди лихой

Спеклись от взрыва и нечётки.

Давно уж сбился я с пути -

Но видя грохот этой битвы,

Сорвав нательный крест с груди,

Читал украдкою молитву,

Чтоб друга милого спасти...

Два брата мрачных русских скал

Прошли пустыни, джунгли, пашни,

Но не забыли тех, кто встал.

Нам далеко до Темной башни,

Где вспомним всех, кто жил и пал.

Когда ж не будет нас с тобой,

Положат у гробов забытых

Четыре цифры за спиной.

Коль Небеса для нас закрыты,

Прикроет снайперский огонь…

05.02.2024. Комисар Яррик, @astramilitarum

Придет весна

«Весна в окопах»

Придёт весна, снега растают.

Ручьи затопят блиндажи.

Лишь только дроны всё летают,

И вьются в небе, как стрижи.

Как ванны все полны окопы,

Но не лечебная в них грязь.

Внатяг все нервы, словно стропы,

И вновь пропала напрочь связь…

Сейчас водицы бы напиться,

Но негде взять здесь питьевой.

Одеться в чистое б, умыться,

И на часочек хоть домой.

Придёт весна, грязищи море,

И в ней увязнут напрочь танки.

Тут кровь и пот, и с ними горе,

И поистлевшие останки…

(Георгий 08.02.2024)

«Ливень стучится в окна палаты»

Ливень стучится в окна палаты,

Дым сигаретный в ней под потолок.

На койках лежат молодые солдаты,

Кто-то без рук из них, кто-то - без ног.

Трубки торчат и железки из тела,

Каждый в палате всё знает про боль.

Каждому в плоть что-то, да прилетело,

В ранах у каждого вёдрами соль.

К стенке один паренёк отвернулся,

Слышно, как плачет местами навзрыд.

Без ног и руки «из-за ленты»вернулся,

Всё причитал, что теперь инвалид.

Ребята сказали, жена приходила,

Ты, мол, прости, подала на развод.

И это его напрочь и подкосило,

Какой уже день он не ест и не пьёт…

Ливень стучится в окна палаты,

Небо рыдает от этих картин.

На койках лежат молодые солдаты,

Воин, крепись! Ты, поверь, не один!

Георгий 09.02.2024

Солдат

И один в поле воин, парни,

И один в поле воин - рать.

Если мне по военной карме

Не сегодня час помирать.

Все не вечные, просто люди.

Раньше смерти не умирай.

А куда потом, Бог рассудит,

Кто в чистилище, кому в рай.

Мы еще повоюем, братцы,

Смерти страх - это как НЗ.

Напоследок. И надо драться,

Вон, в посадке, кубло мазеп.

Здесь, один на один со смертью,

Я - за жизнь и за павших вас.

Посекли шкуру малость черти.

Но граната есть про запас.

Беспилотник... Наш... Следом арта -

Как в копеечку в их квадрат.

Станет жовто-блакитным жарко,

Кто там целый - на низкий старт.

Вновь случилось пройти по грани,

Смерть - не сваха, пусть подождёт.

Не кровят, Слава Богу, раны.

Говорила мне в детстве мама:

Всё до свадьбы, сын, заживёт...

Георгий Демихов

«Чучун»

По жизни скромный и молчун;

Как пулемёт надёжный.

По позывному звать «Чучун»,

Он дока осторожный.

К ребятам он всегда с душой,

Последнее отдаст.

Он молодец вообще большой,

Господь ему воздаст!

В конторе был по части РЭБ,

Врагов глушил он дроны.

Недаром ел Чучун свой хлеб,

От нас ему поклоны.

Он свыше тысячи прыжков

Свершил на парашюте.

Таких бы больше мужиков,

Что прост, без всякой мути.

На квадроцикле вывозил

С ранением братуху.

И дрон за ними всё юлил,

Смерть обманул старуху.

Он переехал этот дрон,

В сторонке Рэмбо курит!

Врагам Чучун нанёс урон,

И смерть не раз он дурит.

Сам лично Бог его хранит,

«Чучун» искусный воин.

За всех ребят душа болит,

По-русски он был скроен!

Георгий 14.02.2024

Стих посвящён воину с позывным «Чучун». Свою командировку он дорабатывал уже в группе эвакуации. При вывозе раненого с позиции на квадроцикле за ними гнался FPV дрон, но с помощью маневрирования удалось сбить дрон квадроциклом и проехать его в последствии. После командировки на СВО посидел не много дома и заскучал. Не много подумав, собрался в очередную командировку и уехал в Африку. Среди бойцов музыкального коллектива имел БОЛЬШОЕ уважение. Спасибо за службу Воин России!

«Рыдает Белгород навзрыд»

Рыдает Белгород навзрыд:

Опять погибли горожане.

Фашист по мирняку палит,

Их так учили на майдане.

Ковром осколки от витрин,

Тела в крови лежат накрыты.

И среди женщин и мужчин

Немало и детей убитых…

Рыдает Белгород навзрыд:

Доколе это будет длиться?

Фашист по мирняку палит,

Когда же даст ответ столица?

Довольно может линий красных?

Кому хотим мы угодить??

И жестов добрых и напрасных,

Довольно наших хоронить!

Ответ должны мы дать суровый,

Не место больше впредь соплям!

А то фашист начнёт по новой,

Иль это снова съесть всё нам?

Георгий 15.02.2024

«У кассы очередь скопилась»

У кассы очередь скопилась,

Конца и края не видать.

И много в ней народа злилось,

Он что, решил там всё скупать???

Стояли, злостно причитая,

Тележек десять, мол, с горой.

Он что, с голодного к нам края?

Камазом это всё домой?

Застыла очередь на кассе,

Считает тщательно кассир.

Урюк, изюм в творожной массе,

Сосиски, хлеб, российский сыр…

Орехи, мёд, халва, сгущёнка,

Печенье, творог, козий сыр.

Консервы рыбные, тушёнка,

Он накормить собрался мир?

У кассы очередь скопилась,

Конца и края не видать.

И много в ней народа злилось,

Откуда им же было знать?

И он сказал, что всё в дорогу,

Везёт гостинцы на Донбасс.

Смолкали люди понемногу,

Не поднимая своих глаз…

Георгий 20.02.2024

Ни шагу назад

Он был упёртый, как баран,

Так говорят в народе.

В атаку шёл, как на таран,

Был всех смелей во взводе.

И зло мороз кусал, как пёс,

Ветра нещадно дули.

Он боль терпел всегда без слёз,

И беды не согнули.

Но минус вдарил таковой,

Что руки зачерствели.

Его отправили домой,

Спасти скорей хотели.

Он отморозил пальцы все,

Да не было перчаток.

В бою том в лесополосе

Промёрзли все до пяток.

Он был упёртый, как баран,

Так говорят в народе.

В атаку шёл, как на таран,

Есть дух в его породе.

Дай Бог, получится спасти,

И сохранить всё ж руки.

Промёрзли сильно две кисти,

Какие ж это муки…

Георгий 22.02.2024

https://t.me/Georgiypoems/2265

ТРЕТИЙ ГОД

Гремит, сверкая смертью, сталь,

И голос рвётся, будто птица.

Опять измученный февраль,

Идёт четвёртая седмица.

Поднялась вся страна на бой,

На брань перед ревущим градом -

И все друзья были со мной,

И мы с тобою были рядом.

Удар! И в хаосе невзгод

Теряем близких очертанья.

В огне сгорел тот первый год,

Второй - приносит испытанья.

Сгорели в пламени цветы,

Сгорели заживо, без счета -

Теперь не будут их мечты

Свершать великие полëты.

Уж третий год - болит душа,

Уж десять лет - всё рвутся жилы,

Идём по лезвию ножа

От каземата до могилы.

Но силы есть ещё идти,

Но силы есть ещё держаться,

Родных и милых нам спасти

И за Отчизну молча драться.

За тихий двор, за стариков,

За мерный рокот волн прибоя,

За мирный город наших снов -

За это бьёмся мы с тобою!

Идёт безжалостно война,

Стирает время, болью давит.

Не наша в том с тобой вина,

Но наше дело - всё исправить.

Пройдет измученный февраль,

Пройдет четвертая седмица,

И снова яблоня цветёт,

И снова поле колосится.

И снова встретимся с тобой,

Весна вернёт уставшим силы,

Друзья помашут нам рукой,

И мы с тобой - всегда живые!

24.02.2024. Комисар Яррик @astramilitarum

«Палаты все битком полны»

Палаты все битком полны,

Там некуда приткнуться.

Изрядно ранены сыны,

Врачи не спавши бьются.

Там кто без рук, а кто - без ног;

А кто совсем без глаз…

Но там в палатах с каждым Бог,

Незримо для всех нас.

Никто не плачет, не корит,

В слезах не причитает.

У всех там что-то, да болит,

И каждый понимает.

Что нет войны, где без потерь

И без ранений тяжких.

Но рядом Бог, ты только верь!

И мы в одной упряжке!

Палаты сверх уже полны,

Там некуда приткнуться…

Без рук и ног лежат сыны.

Врачи над ними бьются…

Но день придёт, настанет час!

Всё это прекратится!

Я об одном молю сейчас,

Дай Бог им излечиться…

Георгий 26.02.2024

https://t.me/Georgiypoems/2298

«Не оставим Родины солдата»

Давят стены с четырёх сторон,

Тошно стало, не мила палата.

И к народу с плачем на поклон,

Не оставьте Родины солдата!

Многим вовсе это не понять,

Свои руки ноги коль на месте.

Не спешат по силам помогать,

Десять жалко им, не то, что двести…

Никого, поверьте, не сужу;

За державу просто мне обидно!

Из окна больничного гляжу,

И ни одного из них не видно.

Кто-то там за них пойдёт в окоп,

Кто-то там уйдёт в бой безвозвратно.

Кто-то там получит пулю в лоб,

Знать им это очень неприятно.

Так всю жизнь их хата в стороне,

Кто-то там за них всё-всё уладит.

Сострадания нет у них стране,

Не поможет, но всегда нагадит.

Давят стены с четырёх сторон,

Тошно стало, не мила палата.

И к народу с плачем на поклон,

Тяжела же доля у солдата…

Георгий 26.02.2024

Стих посвящён всем тем, кто говорит, что кто-то там должен помочь…. Я никого на СВО не отправлял…. Моих братьев там нет… Моя хата с краю, я просто хочу жить и работать… Там всё есть, а если нет то выдают бесплатно…. А почему я?

https://t.me/Georgiypoems/2299