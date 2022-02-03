Польские дипломаты полезли в драку на людей Лаврова в итальянском ресторане в Берлине, и получили

И думал — угощу я друга, постой-ка, друг поляк! Что ж тут хитрить, пожалте к бою, уж мы пойдем ломить стеною»

На днях в мире международной дипломатии произошло экстраординарное событие — в Берлине в престижном итальянском ресторане La Maremma подрались представители российского и польского посольств. Причем один из участников побоища получил колото-резаную рану.

Случай поистине неслыханный. Раньше такое представить себе было невозможно.

Автор статьи в свое время работал в системе МИД РФ, и некоторые из его коллег-германистов много лет трудятся на ниве дипломатии в российском посольстве в Берлине до сих пор. Они на условиях анонимности согласились поведать о происшедшем.

«Естественно, закоперщиками драки выступили именно поляки, — говорит наш источник. — Несмотря на то, что каждый из них прошел большой тернистый путь от спертамотозоида до работника посольства, их спесь и гордыня частенько отшвыривает в какие-то пещерные времена.

Вообще мы с поляками (их в Берлине хватает) в местных кафе цеплялись с неоднократно. Если рядом будет столик с уроженцами Польши — они сделают все, чтобы испортить тебе праздник жизни.

С первых же секунд каждое твое движение сопровождается их сучковатым взглядом.

Только изготовишься разверстать на троих бутылец какого-нибудь «Хеннеси» под истекающую жиром стерлядку — чертов «пшек» обязательно сморозит под руку какую-то гадость. Причем практически всегда — про «курву Украину» и агрессора Россию. Пунктик у них, что ли, какой на этот счет…

И в тот момент по их лицам разливается бескрайняя желатиновая обида ущемленных в лучших чувствах высокородных шляхтичей. Дотошные, как вошь портошная. Ну, мы тоже — ребята зубастые, за словом в карман не лезем.

Шляхтич в ответ получают забористую тираду, где понятия «гнида казематная», «павиан бесхвостый» или «сука семисвечная» являются самыми безобидными.

«СП»: — И как они реагируют на это?

— Тут два варианта.

Облегченный — поляк резко заплескивает в себя стакан шнапса, после чего гордо удаляется в сортир, жуя по-коровьи, свисающую изо рта петрушку. А потом где-нибудь в углу тихо напивается в труху, сверля нас ненавидящим взглядом.

Более тяжелый — шляхтич вскрикивает раненым голосом, резко выпивает, жадно закусывает, стремительно встает «во фрунт», играя желваками и устремляется к нам в мордобойном порыве. Мы дружно встаем.

В полуметре от нас этот вуалехвост останавливается, резко «включает заднюю» — какое-то время смотрит на всех нас, как на черную плесень, внезапно заговорившую человеческим голосом, и устремляется реверсом на выход. Но праздник жизни уже обгажен насквозь и капитально…

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Нечто подобное произошло в ресторане La Maremma. Поляки опять выкурвили гадость. Провокационная фраза одного из них была сродни выстрелу в муравейник или броску гранаты в сортир. И понеслось. Результат известен…

Очень интересные комментарии к происшедшему появились на многочисленных сайтах российских соотечественников, проживающих в Германии и в Польше. Многие завсегдатаи чатов вспомнили даже Бородинскую битву. И переиначили стихотворение на «берлинский» лад. Вот один из таких шедевров:

Польский краковяк под перестук «камаринского»

«Мы долго молча отступали.

Досадно было — схватки ждали,

Ворчали «мидаки» (работники МИД РФ — И.М.)

Что ж мы? В посольские квартиры?

Не смеют что ли, командиры

Поляков изорвать мундиры

О наши кулаки?

Достали польские потуги,

И думал — угощу я друга,

Постой-ка, друг поляк!

Что ж тут хитрить, пожалте к бою,

Уж мы пойдем ломить стеною

И шляхи дружною толпою

Нам спляшут краковяк.

Смешались в кучу стулья, шторы

И русич, на расправу спорый

Чтоб укротить злой польский норов

Всадил тому в пятак…"

Ну и далее по тексту.

После такого духоподъемного стихотворении действительно кулаки сжимаются.

Ну, а если без шуток. Мы попросили прокомментировать ситуацию российского инструктора рукопашного боя, имеющего большой опыт работы за рубежом Леонида Полежаева.

«СП»: — Что думаете по этому поводу, Леонид?

— Шутки шутками, а ситуации достаточно тревожная. Уж если дипломаты стали кулаками махать — это говорит о высоком градусе психоза в обществе. И психоз этот ежедневно нагнетается в СМИ. Такое впечатление, что все живут в напряженном ожидании войны. Какие выводы можно сделать из этой локальной, но очень показательной «дипломатической потасовки»?

Первое. Многие ранее казавшиеся благополучными страны на глазах теряют флер своей псеводоцивилизованности. И жить в них становится все опаснее. Уж если дипломаты врукопашную с ножами сходятся — что говорить о простых смертных? Или о тех же туристах? И что мешает тем же полкам (а их в любой европейской стране хватает) броситься с кулаками на других русских? На тех же туристов, например?

Второе. Вообще наш мир добрее не становится. Он становится опаснее. Недавно в Мексике толпа каких-то местных отморозков накинулась на бойца смешанного стиля Олега Тактарова. Причем напали сзади и ударили битой по голове. А Олег Николаевич — опытный боец. Что говорить о простых смертных, не столь опытных?

Третье. В контексте набирающих силу массового психоза и русофобии именно русские могут стать объектами уличных или ресторанных нападений — как это произошло в Берлине. Я больше чем уверен — именно польские дипломаты инициировал конфликт. Зная характер поляков, я подозреваю, что и нож в ход пустили именно они.

Четвертое. Вокруг России сжимается кольцо врагов. Во многих странах русофобия стала чуть ли не национальной идеологией. Жить россиянам за рубежом становится все опаснее. Поэтому им надо максимально повышать уровень собственной безопасности. Сразу приходит на память убийство российского посла Карлова в Турции и взорванный самолет с российскими туристами над Синаем. Так что тренироваться и думать о собственной безопасности надо всем — в том числе и российским дипломатам. В каждом посольстве должны быть свои безопасники — пусть дипломаты возьмут у них ряд уроков рукопашного боя.

Между прочим, в Англии вся будущая элита в Гарварде и Оксфорде в обязательном порядке занимается боксом. Пора перенимать их опыт. Это становится насущным требованием времени.

Игорь Моисеев

Фото: DPA/TASS



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