Под диктатурой английской королевы

Официально считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная. Но

- английская королева имеет право ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ (без законодательных ограничений и без объяснения причин);

- английская королева имеет право отправлять в отставку правительство (аналогично);

- английская королева имеет право распускать парламент;

- раз в год она выступает перед парламентом и озвучивает свои требования на ближайшее время (то есть фактически формирует политику государства).

В домашних делах полномочия Короны широки. Назначение министров, тайных советников, членов исполнительных органов и других должностных лиц. Вдобавок, монарх является главой вооружённых сил (британская армия, королевский флот, королевские ВВС и разведка). Прерогатива Суверена – объявлять войну, заключать мир, направлять военные действия.

Касаются прерогативы королевы и иностранных дел: обсуждать условия и ратифицировать договора, союзы, международные соглашения; парламентские решения не нужны. Суверен также аккредитует британских высоких комиссаров и послов, и принимает иностранных дипломатов.

Также Суверен почитается источником справедливости, и назначает судей по всем видам дел.

Общий закон гласит, что Корона «не может ошибаться»; монарх НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СУДИМ в суде за уголовные преступления.

Фактически королева контролирует ВСЕ ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную. И, наконец, монарх – Верховный правитель англиканской церкви и может назначать епископов и архиепископов (то есть глава не только светской, но и духовной власти, чего нет нигде в мире, даже в Иране).

БОЛЬШЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЛАСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ НИ У ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА В МИРЕ. Даже корейский «чучхе», которого «демократические СМИ» выставляют примером диктатора, нервно курит в коридоре.

Более того, внутренней почти абсолютной власти ей не достаточно. Не считая десятков стран Британского Содружества, которые формально независимы, в 16 странах британская королева ОФИЦИАЛЬНО считается главой государства и её представляют НАЗНАЧАЕМЫЕ королевой генерал-губернаторы.

Среди этих стран, например, Канада, куда британская королева каждые два года ездит с «дружеским визитом», который на самом деле является инспекцией. Генерал-губернатор уверяет королеву в своей лояльности, отчитывается о текущем положении дел и выслушивает инструкции на ближайшее время. Если королеву что-то не устраивает – она его увольняет и назначает нового.

Какая демократия, о чём вы? Жёсткая вертикаль власти, никому не подконтрольная.

Почему-то безосновательно считается (я подозреваю, что это результат мощной идеологической промывки мозгов), что все королевские прерогативы есть фикция и дань традиции.

Между тем, в случае особой необходимости королева проявляют всю полноту власти. Так, в 80-е она лишила (на время) Маргарет Тэтчер информации, поступающей от разведки МI-6. Она же самолично ввела войска в районы, охваченные шахтерскими волнениями.

И именно королева в высшей инстанции принимала решение о направлении войск в Ирак.

Кроме того, следует учитывать и такой малоизвестный факт: принц Чарльз контролирует так называемый «Островной клуб», включающий в себя 4000 олигархов из всех стран Содружества. Это финансово-экономический «кулак» британской монархии, стуком которого она может открыть или выбить многие двери.

Более того, 117 корпораций, чьи штаб-квартиры находятся в лондонском Сити, входят в список 500 крупнейших корпораций мира. И владельцами и главами практически всех этих корпораций являются члены палаты Пэров (в том числе и печально известная корпорация «Rand»).

Я не развожу здесь никаких теорий заговора – всё это общеизвестные факты, находящиеся в свободном доступе в интернете. Единственное, что я сделал – это собрал их вместе и посмотрел непредвзятым взглядом.

Кстати, о демократии и парламентаризме. Выборной в Британии является лишь нижняя Палата Общин. Верхняя, имеющая полномочия отменять решения нижней – Палата Пэров, является НАСЛЕДСТВЕННОЙ.

Представители сей дворянской элиты практически поголовно ведут свой род от представителей таких «достойных» профессий, как рэкетиры, грабители, контрабандисты, торговцы наркотиками, оружием и рабами, пираты. Просто вместо «страусиных туфлей» у них пышные гербы и именные ливреи.

Между прочим, о пиратстве. По многочисленным косвенным свидетельствам нити от сомалийских, южно-китайских и прочих пиратов ведут прямиком в Британское Адмиралтейство. Именно оттуда, по утверждениям источников, идёт слив информации пиратам, кого, где и когда грабить. Ведь заметьте, несмотря на постоянные ухищрения капитанов обойти опасные воды, перемены маршрута и прочие хитрости, пираты стабильно знают, где пройдут судна, когда и какой на них будет груз (и выбирают самые незащищённые и дорогостоящие).

Я не могу привести здесь неопровержимых доказательств (если бы они у меня были, то я бы давно передал их в суд), но косвенных указаний на это очень много.

И, нельзя забывать, что именно британская корона непосредственно занималась торговлей наркотиками в течение как минимум двух столетий (это для тех, кто забыл про «опиумные войны»). И отнюдь не чай возили «чайные клиперы» – из-за чая не началась бы американская война за независимость. Просто патриотам надоело, что их народ уничтожают наркотиками, и они потопили очередную партию.

Впрочем, значительную часть торговли наркотиками британские спецслужбы контролируют до сих пор. Американское вторжение в Афганистан началось потому, что талибы развернули войну с наркотиками, уничтожили на своей территории все посевы мака и опиума, а также сократили наркотраффик через свою территорию в десять раз. А терять сорок-пятьдесят миллиардов долларов наркооборота для британцев оказалось слишком неприятно, и они спровоцировали своих агентов влияния в США на вторжение.

Линдон Ларуш (и ряд других исследователей тоже) прямым текстом говорит, что Администрация Президента переполнена британскими агентами влияния, а их деятельность направлена на уничтожение США. США, по его словам, стремительно превращаются в фашистское государство, в полном соответствии с британскими фашистскими доктринами (вы же помните, что идеология фашизма возникла именно на Острове?).

Более подробно об этом можно прочитать, например, здесь или в более свежих публикациях.

Вы до сих пор не верите, что такое возможно? Тогда вспомните фамилии основателей ФРС США (частной конторы) – это Варбурги, Морганы, Рокфеллеры и Ротшильды. Или британские пэры, или банкиры британских пэров.

Кстати, сэр Генри Морган получил титул пэра и пост губернатора Ямайки за пиратство. Как и сэр Френсис Дрейк, и многие другие.

В настоящий момент Британия разрабатывает сразу несколько направлений, на которых они надеются вернуть былое могущество и реализовать свой проект глобальной английской монархии.

Во-первых, существует канал, по которому британские элиты воздействуют на американские. Здесь особую роль играет т.н. «Британско-Американское сообщество», роль которого вскрывает в своих работах и выступлениях политик, учёный и исследователь Линдон Ларуш. Существует целая сеть организаций, клубов и исследовательских центров (в их числе ультраправая Domestic Fascist Network), которые опосредованно формируют политику США, являясь при этом британскими по собственности и по сути.

Во-вторых, Англия всерьез намерена расширять состав стран-членов Содружества. Так, на саммите в Тринидаде и Тобаго туда была принята Руанда. Необычность ситуации заключалась в том, что эта страна никогда не была английской колонией – раньше она принадлежала Бельгии и Германии. При этом, когда в Руанде в 1994 году начался геноцид тутси, «Запад» долгое время попустительствовал этому

Это свидетельствует о том, что Англия развернула некое геополитическое наступление, призванное установить гегемонию в странах третьего мира. Кстати, планы по расширению БС были озвучены еще в 2007 году его генеральным секретарем Доном МакКинонаном. Тогда в числе кандидатов назывались Руанда, Йемен, Сомали и Израиль.

Кроме того, из бывших британских колоний не захотели находиться в составе Британского Содружества Ирак, Египет и Израиль. Кроме того, в Ливии и Иране находятся нефтяные месторождения, ранее находившиеся в собственности «Бритиш Петролеум».

Не подскажете, куда была направлена американская агрессия? И где в последнее время происходят «спонтанные народные выступления»? Странно, именно в этих странах!

Технология попытки проведения «бархатной революции» в Иране на 90% совпадает с той, которая была применена в Украине в 2004 году. Даже символика и «фишки» практически совпадают, только вместо оранжевого выбран зелёный цвет ислама.

В своё время из состава Британского Содружества выходил и Пакистан (что для него тоже закончилось тяжёлыми последствиями, государственным переворотом 1977 года и приходом к власти военных). После чего через несколько лет он вновь вошёл в Британское Содружество.

Практика организации восстаний и поддержки сепаратистов для Британии характерна уже столетиями. Полковник Лоуренс, получивший прозвище Аравийский, организовал в 1916-1918 известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его в романтическом свете, но в реальности это был типичный британский офицер, хладнокровный и расчётливый, чьей задачей было ослабить Оттоманскую Империю.

Получили арабы свободу после своего восстания тогда? Нет, буквально через пару лет они попали под британский «протекторат». И уже британские компании (тот самый пресловутый «Бритиш Петролеум») начали качать ближневосточную нефть.

Вообще, в мире достаточно много авторитарных правителей. И в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Но претензий ко многим из них со стороны «просвещённого Запада» нет, поскольку они не возражают против неоколониальной политики, выкачки природных ресурсов из своих стран и ограбления своих народов. А термин «недемократичный режим» применяется только к тем из них, кто сопротивляется грабежу.

Кто в мире считается главными тиранами? Фидель Кастро, Уго Чавес, Муаммар Каддафи, Ахмадинеджад, Лукашенко. Что у них общего? Только одно – везде в этих странах была проведена национализация природных ресурсов (в случае Белоруссии – не проводилась приватизация), что не позволяет Империям безнаказанно воровать их ресурсы.

Можно с большой степенью уверенности говорить, что «недемократичный» в кривых зеркалах западной пропаганды давно означает в реальности «патриотичный, действующий в интересах своей страны».

Причём действовать исподтишка, подковёрно, интригами и коварством, для британской короны не внове.

Олдос Хаксли, британец, знаменитый своей антиутопией «О, дивный новый мир!», приводит в своих исследованиях многочисленные факты подкупа британцами (после провала очередной высадки экспедиционных войск) глав стран, вошедших в антинаполеоновскую коалицию. Подкупали даже монархов, в том числе российского Александра (какого чёрта иначе ему было вести войско под Аустерлиц, где его разбил Наполеон?), используя для этого банкирскую сеть Ротшильдов.

Именно в странах, бывших колониями Великобритании, появился термин «компрадор – человек, представляющий интересы иностранного капитала в своей стране». Поскольку британцы правили не только силой оружия, но и активно подкупали и развращали местные элиты. Причём не только военные и политические, но и интеллигенцию (формируя из неё диссидентов) и торговцев.

Кстати, именно компрадорская буржуазия активнее всего выступала против национально-освободительных и социалистических движений в колониях, никогда не поддерживая их и всегда действуя, как «пятая колонна».

Лев Троцкий, идеолог мировой революции, особо подчёркивал, что без социалистической революции в Великобритании мировая революция обречена, и до последних дней своей жизни (уже находясь в изгнании и скрываясь) он готовил переворот именно среди британских рабочих.

Ещё пару интересных фактов. В 1914 году большая часть украинской угольной и металлургической промышленности принадлежала британским банкам. В первые годы независимости Украины, когда шла активная приватизация, ряд украинских олигархов получила значительные ссуды на покупку предприятий именно в этих отраслях. И как вы думаете, от кого? Не поверите – от британских банков!

Меня давно интересовало, откуда у вчерашних «простых советских граждан» сотни миллионов долларов на покупку огромных металлургических заводов и горнодобывающих комбинатов. И когда я начал копать, оказалось, что большинство денег у них – заёмные. И сразу возникает следующий закономерный вопрос – не являются ли они всего лишь марионетками, посредниками, наёмными управляющими, за которыми стоит британский и транснациональный капитал?

Для тех, кто следит за международными событиями, уже очевидно, что неудавшиеся выступления в Иране, недавние попытки вызвать беспорядки в Молдове и Белоруссии, а теперь и события в Ливии – вызваны извне.

В бедных странах «нищие протестующие» неожиданно оказываются массово экипированы новейшими iPhone (стоящими несколько тысяч) с проплаченным безлимитным интернетом. А среди глав митингующих оказываются лидеры НПО, финансируемых такими «организациями по продвижению демократии», как американская IATP, соросовский фонд «Возрождение» или другими организациями, работающими на иностранные разведки.

А если копнуть, то эти организации задолго до начала беспорядков в специальных тренировочных лагерях отрабатывают методологию процессов на грантовые деньги.

И в лидеры этих организаций подбирают амбициозных беспринципных молодых людей, жадных до денег и власти. Например, как бывшего бармена, экс-лидера «Поры» Владислава Каськива, переметнувшегося сейчас в стан Януковича (своего «заклятого друга»).

Но вернёмся к британским баранам и их козням.

Наши соотечественники, живущие в Ливии, массово сообщают родным, что никаких боевых действий в стране нет, беспорядки были вызваны кучкой обдолбанной или подкупленной молодёжи, а шумиху вокруг этого раздули «честные и неподкупные демократические СМИ». Никаких тысяч трупов, никаких бомбардировок городов, никаких «снайперов, стреляющих в головы».

Таких сообщений в блогосфере сейчас десятки, если не сотни.

Кстати, по наводке одного моего коллеги, наберите в гугле «неизвестные снайперы». Эти мифические существа появляются в десятках мест по всему миру, где возникают очаги нестабильности. Останавливать толпу снайперами бесполезно и бессмысленно, она их просто не замечает, а кровь её только больше злит. С разгоном толпы гораздо лучше справляются очереди из пулемётов над головами.

Но «неизвестные снайперы»(тм) регулярно появляются и собирают свою кровавую жатву. А потом в «демократических СМИ» появляются постановочные фотки и статьи про «зверства тиранов». Хотя сами «тираны» не в курсе, откуда такая «радость» им на головы.

Впрочем, «мировой общественности» все равно, что в Ливии нет диктатуры (там вообще-то власть советов, а Каддафи управляет только армией и разведкой, и то весьма опосредованно). СМИ скажут, что там «мало демократии» (как СМИ сказали, что в Ираке есть оружие массового поражения, а в Афганистане «Аль-Каида»), и НАТО сможет захватить контроль над нефтяными месторождениями ещё в одной стране.

Российские и украинские «свободные СМИ», принадлежащие компрадорским олигархам, радостно эту ложь растиражируют. Они уже это делают.

«Мировая общественность» проглотила бомбардировки Сербии, убийство в тюрьме Милошевича (кто-то ещё думает, что он сам умер?), захват Ирака и Афганистана, издевательства над пленными в Гуантанамо – проглотит и «тиранию Каддафи». А Президент Ирана Ахмадинеджад и Аятолла Хаменеи – на очереди.

Правь, Британия, и «боже, храни королеву»…

Александр Роджерс