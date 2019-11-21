Карамели с рисунками и стихами Владимира Маяковского

Этикетки карамели «Красноармейская звезда» с рисунками и стихами Владимира Маяковского. 1923 - 1924 гг.
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