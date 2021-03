Последние рыцари Советского Союза

В 1991 году практически вся армада Советской армии, МВД и КГБ пассивно наблюдала за распадом государства. На этом фоне выглядит совершенно необычно история рижского отряда милиции особого назначения, поскольку только Рижский ОМОН сохранил ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ и встал на защиту СССР. В январе 1991-го вся латвийская милиция присягнула новой власти, превратившись в национальную полицию. Исключение составил лишь Рижский ОМОН. Их объявляли вне закона, обстреливали их базы, давили на ближайших родственников. Но отчаянные люди в черных беретах все еще надеялись вернуть страну, которой уже не существовало. С приходом в Латвию независимости от СССР противостоять новым политическим силам решилась только кучка спецназовцев, решивших с оружием в руках отстаивать советские порядки до самого конца.В январе 1991-го вся латвийская милиция присягнула новой власти, превратившись в национальную полицию. Исключение составил лишь Рижский ОМОН.Их объявляли вне закона, обстреливали их базы, давили на ближайших родственников. Но отчаянные люди в черных беретах все еще надеялись вернуть страну, которой уже не существовало.

Советская агония и первые отряды ОМОН

В Прибалтике ОМОН появился в числе первых.

В конце 80-х СССР серьезно лихорадило. Происходили небывалые для советского человека события - массовые антиправительственные митинги будоражили всю страну, от Москвы до Средней Азии. Справляться с растущей народной агрессией становилось все сложнее, и МВД пришлось осваивать новые методы работы. В 1988 году в силовых структурах появились первые милицейские отряды особого назначения, призванные предотвращать общественные беспорядки.

Рижский ОМОН изначально составляли 120 хорошо подготовленных бойцов. На долю латышей приходилось от силы 20%.



В мае 1990-го Верховный латвийский совет с большинством представителей «Народного фронта» провозгласил курс на восстановление независимости и формирование альтернативного правительства. Так в Латвии образовалось двоевластие. Ставленник новых сил министр внутренних дел Вазнис перевёл ОМОН в личное подчинение, инициировав чистку по национальному признаку. Но командующий отрядом подчиняться министру отказался, официально заявив, что будет действовать исключительно в рамках советской Конституции. Ответом Вазниса стало прекращение выплат ОМОНу денежного довольствия, выдачи амуниции и горючего. Но ОМОН продолжал стоять на своем, пополняясь идейными бойцами.

Столкновения радикалов и ОМОНа

Рижский ОМОН, 1988 год.

13 января «Народный фронт» собрал митинг в поддержку новоиспеченных органов власти и в знак протеста против литовских просоюзных акций. К вечеру стратегические рижские объекты стали обрастать баррикадами. Заградсооружения возводились при помощи тяжелой техники, бетонных блоков и металлоконструкций, предоставленных по разнарядке руководителями крупных предприятий. Организованно заступали на охрану баррикад и защитники нового режима. Их питание обеспечивали оперативно развернутые полевые кухни.



Местный ОМОН решил действовать. На следующий день бойцы подразделения разоружили горотдел милиции, устроив там свою базу. Объектом внимания омоновцев стал мост на Милгравском канале, соединявший базу спецотряда с центром города. В ходе разблокирования здешних заграждений от шальной пули погиб проезжавший мимо водитель. Этот эпизод подтолкнул министра МВД к серьезному решению – разрешить милиционерам открывать огонь на поражение по омоновцам, угрожающим стратегически важным объектам.

В последующие дни от рук неизвестных пострадала супруга взводного командира ОМОНа, был обстрелян их пост и конвой. Уходя от угрозы, омоновцы нашли укрытие в здании МВД, что преподносилось как преступный штурм. В ходе возникшей перестрелки на улице были убиты 5 человек, около десятка оказались ранеными. Однако, по рассказам очевидцев, огонь велся из тыла ОМОНа, а телеоператоры, направлявшие свои объективы в сторону занятого ОМОНом здания, были застрелены в спину. В более позднем интервью представитель советской генпрокуратуры Костырев утверждал, что ОМОН попросту попал в западню. Другие сторонники версии о провокации тоже вспоминали, что детали происходящего указывали вовсе не на сумбурность действий на волне захвата зданий МВД, а на заранее спланированную операцию. С пульта УВД поступило сообщение дежурного, удивившегося оперативному разворачиванию прямого телеэфира с места перестрелки, а попавшие в ловушку омоновцы несколько раз передавали из здания милиции сообщения о пребывавших вокруг вооруженных лицах без опознавательных знаков.



После переговоров с силовиками ОМОН был вынужден отступить на базу, не имея достаточных сил для удержания объекта, отражения атак и лишившись поддержки союзных властей. Примечательно, что после этого эпизода около полутысячи рижских милиционеров выступили в поддержку омоновцев и потребовали отставки министра.

Последняя надежда на путч

Омоновцы на базе в августе 1991-год.

К лету 1991-го прибалтийские конфронтации обострились, а вдоль бывшей админграницы с союзными республиками появились пограничные пункты в виде вагончиков с представителями новосозданных силовых структур. ОМОН решил заняться ликвидацией антисоюзных таможенных формирований, выводя людей на улицу и сжигая передвижные «таможни». Чеслав Млынник (на фото - крайний слева) на базе рижского ОМОНа в августе 1991 года



Когда в Москве в августе 91-го взяло власть ГКЧП, у рижского ОМОНа появилась надежда. Не раздумывая они разоружили единственный боеспособный в Латвии полицейский батальон «Белые береты». Захватив на их базе оружие со снаряжением, омоновцы снова взяли под контроль стратегические рижские здания. Сопротивления не последовало, «штурмовые» националистические отряды националистов разбежались, а работа новоявленного правительства оказалась парализованной. Казалось бы, ОМОН победил, но судьба СССР решалась вовсе не в Риге. Путч провалили, а взявшие Ригу под контроль омоновцы вмиг оказались воинами несуществующей отныне страны.

Депортация и приговоры

ОМОНовцы с честью отстояли свое имя.

За двое суток омоновцы разоружили батальон латышских ополченцев, заняли столичный телеграф и здание МВД. Без сопротивления и людских жертв. Напуганное московской заварухой руководство Латвии скрывалось в подвальном бункере бомбоубежища. 20 августа, в буквальном смысле слова из-под земли, прозвучало обращение Верховного Совета к сотрудникам милиции и других силовых ведомств. Депутаты требовали не оказывать содействия лицам и формированиям, выступавшим от имени ГКЧП, выполнять исключительно законы и постановления СМ и ВС Латвии. Но реально в тот момент вся полнота власти в Риге принадлежала отряду милиции специального назначения. В течение трех суток бойцы ОМОНа организовывали и несли на улицах Риги службу: патрулировали, поддерживали общественный порядок, охраняли телецентр, Дом печати, прокуратуру, другие объекты государственной важности. Но попытка государственного переворота в союзной столице потерпела фиаско B тoт жe дeнь миниcтp внутpeнниx дeл CCCP Бopиc Пугo пoкoнчил c coбoй, a pижcкий OMOH и вoeнныe oт Mиниcтepcтвa oбopoны тeм вpeмeнeм пpoдoлжaли кoнтpoлиpoвaть cтoлицу Лaтвии. Ho чтo пoтoм дeлaть, oни нe знaли. Дaльнeйшиx укaзaний нe пocлeдoвaлo… He пoлучив пoддepжки и кoнкpeтнoй кoмaнды, бoйцы, к oблeгчeнию лaтвийcкoгo пpaвитeльcтвa, чepeз тpoe cутoк вepнулиcь в кaзapмы. Ha cвoeй бaзe пoд Pигoй OMOH зaнял кpугoвую oбopoну, и нa пpeдлoжeния pукoвoдcтвa Лaтвии cдaтьcя бoйцы зaявили, чтo будут oтcтpeливaтьcя дo пocлeднeгo пaтpoнa. Bepxoвный Coвeт Лaтвии oбpaтилcя в Mocкву c пpocьбoй cдaть pижcкий OMOH. Cтoличныe дeмoкpaты лeгкo coглacилиcь и дaли oтpяду укaзaниe cлoжить opужиe. Ho «чepныe бepeты» oткaзaлиcь. Toгдa пoлку мopcкoй пexoты, бaзиpoвaвшeмуcя нa дpугoй cтopoнe Дaугaвы, из Mocквы пocлeдoвaл пpикaз paзopужить OMOH. Mopcкиe пexoтинцы пpeдупpeдили кoмaндoвaниe, чтo ecли ктo-тo пoпытaeтcя cилoй paзopужить рижан, тo oни пoйдут им нa выpучку. O тaкиx жe нaмepeнияx зaявили кoмaндиpы eщe нecкoлькиx вoинcкиx чacтeй. Toгдa в Пpибaлтикe apмия мoглa лeгкo выйти из пoвинoвeния пpeзидeнтa.

На фото Чеслав Млынник - командир ОМОН г. Рига. B peзультaтe пoд угpoзoй дpaмaтичecкиx coбытий, пo cути вoeннoгo мятeжa, нa выcшeм пpaвитeльcтвeннoм уpoвнe пpинимaeтcя peшeниe o гapaнтияx бeзoпacнocти бoйцaм, члeнaм иx ceмeй и oб эвaкуaции иx из Pиги… А в городе на берегу Рижского залива несколько десятков милиционеров еще несколько дней добросовестно выполняли отданный приказ. Даже когда отряд вернулся в свои казармы, латвийские власти по-прежнему продолжали опасаться омоновцев и в срочном порядке требовали от Кремля немедленного вывода спецподразделения на территорию России. Председатель Верховного Совета Латвии, премьер-министр, латвийский Совет безопасности даже опубликовали совместное заявление об их отказе привлечь к суду рижских омоновцев, если те покинут без боя суверенную республику. Договоренность о передислокации рижского ОМОНа с Москвой все же была достигнута. Некоторые из бойцов отряда решили остаться в Латвии, большинство же приняли приглашение российской стороны. Слава о «черных беретах» как о профессионалах своего дела и людях, знающих, что такое долг, летела впереди них. Потому и посыпались, словно из рога изобилия, предложения о работе в ЮАР, Японии, Канаде. Но ребята отказались от этих заманчивых перспектив, предпочтя заморским странам российскую Сибирь. ОМОН держал оборону все то время, пока Москва переговаривалась с Ригой. Им предложили добровольно сдать оружие, бронетехнику и снаряжение под гарантии беспрепятственной отправки по одному на территорию России. Поступали и предложения сдать командный состав и разойтись по домам. Но Латвия была вынуждена уступать. Бойцы предпочли уходить с достоинством, забрав все свое оружие, документы и семьи. На их БТРах белели надписи: «Мы вернемся!». 1 сентября в Риге приземлились российские Илы-76, которые и увезли омоновцев подальше отсюда в сибирскую Тюмень. В небо в направлении Тюмени взмыли 14 военных самолетов, загруженных людьми и техникой. Дальше были ельцинские предательства, суды и приговоры. Но свой Союз рижский ОМОН отстоял. Подчиненные майора Млынника стали одними из первых изгоев признанной уже к тому времени суверенной Латвии. Передислокацией отряда руководил сам командир. К новому месту службы омоновцы прибыли при всем своем, вплоть до автомобилей. Отряд Млынника и Парфенова включили в состав областного ОМОНа. Рижанам надлежало теперь ловить сибирских бандитов, наркодельцов, спекулянтов золотом. Работу свою бойцы знали от и до, поэтому кривая пресеченных правонарушений в тюменском УВД поползла вверх. Но на этом история героев не закончилась. Некоторые из них все же были арестованы новым правительством. Капитан Сергей Парфенов был выдан правительству Латвии и отсидел четыре года в местной тюрьме. Многие омоновцы вместе со своим командиром прошли Приднестровье и Абхазию. В большинстве своём ОФИЦЕРЫ отправились на многочисленные войны бывшего СССР. Омоновцы воевали в Приднестровье, Абхазии. Некоторые бывшие бойцы ОМОНа подались даже в Югославию. Больше всего солдат ОМОН прошло через Чечню, где погибли два бойца, а более шестидесяти получили ранения. А самому Чеславу Млыннику несколько лет назад был вынесен смертный приговор членами «Перконкрустса» – фашистской организации Латвии. Люди, не изменившие данной присяге, встали с оружием на защиту своих взглядов и своего государства, несмотря на то, что все было против них. Герои не должны быть забыты!! Где вы, братья, черные береты?

Что стало с бойцами многострадального рижского ОМОНа сегодня, спустя около 30 лет после событий, круто изменивших всю их последующую жизнь? По непроверенной информации, командир отряда Чеслав Млынник живет сейчас в Москве, у него подрастают дочка и сын. А до этого были безденежье и бесквартирье в Питере, где бывший майор советской милиции просто старался выжить и прокормить семью, периодически ввязываясь в грязные истории. Были воюющие Приднестровье и Абхазия, дорогами которых вместе с бывшим командиром прошли десятки омоновцев-«рижан», и смертный приговор, в 2016 году вынесенный Млыннику членами «Перконкрустса» – фашистской организации Латвии. Чеслав Млынник, 2016 год

Сергей Парфенов, вернувшийся после латышского заключения в Тюмень, еще какое-то время работал в органах внутренних дел. Затем уволился, подался в охранный бизнес. Потом занимал должность директора филиала государственного предприятия «РОСТЭК – Урал». Значатся в послужном списке замкомандира рижского ОМОНа и несколько лет депутатства в тюменской городской Думе.

А некоторые до сих пор служат в тюменском отряде милиции особого назначения. Многие из них имели боевые награды за первую чеченскую кампанию, несколько человек сложили головы, выполняя свой долг. И еще: они по старой привычке так и называли себя рижско-тюменским ОМОНом. Говорили, что уже само по себе это обязывает их быть лучшими. Ведь именно таким сохранился в нашей памяти легендарный рижский ОМОН – преданный Родиной, но не предавший ее.



ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ

Раскидало вас по белу свету

Мелкими осколками гранаты.

Где ж вы, братья чёрные береты,

Преданные Родиной когда-то?



Множество дорог полито кровью

Офицеров рижского ОМОНа:

Сербия, Кавказ и Приднестровье,

Горные чеченские районы.



Клюнув на латышскую наводку,

Родина списала вас со счёта.

Чеслав Млынник брошен за решётку,

И на остальных идёт охота.



Три десятка русских офицеров,

В общем-то, ни в чём не виноватых

Ради политической карьеры

Выдали ребята-демократы.



Не учли предатели-деляги:

Люди – не разменные монеты.

И не желторотые «салаги»

Боевые чёрные береты.



Трудно человеку без причины

Оказаться дома вне закона,

Но умеют действовать мужчины

Из отряда рижского ОМОНа.



Раскидало вас по белу свету

Мелкими осколками гранаты.

Где ж вы, братья чёрные береты,

Преданные Родиной когда-то?

