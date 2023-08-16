Коллекция Вишневской и Ростроповича в Константиновском дворце

История дворца довольна грустная, много раз у нас был шанс его лишиться, однако сейчас все трудности позади. Сейчас Государственный комплекс "Дворец конгрессов", резиденция Президента Российской Федерации - это государственная резиденция и современный деловой и историко-культурный центр.

На территории комплекса помимо самого дворца расположена гостиница, состоящая из отдельного корпуса и VIP-коттеджей, современный пресс-центр, парк с каналами и разводными мостами, а также павильон переговоров в прибрежной части нижнего парка.

История дворца в Стрельне начинается с 1715 году, когда Император Петр I задумал создать здесь парадную императорскую резиденцию, способную по масштабам и красоте затмить знаменитый Версаль. Из-за грандиозности проекта подготовительные работы затянулись на 5 лет.

Работы велись активно всего год, пока Петр не обратил внимание на Петергоф, Микетти покидает Россию, а проект подхватывают русские архитекторы М.Г. Земцов и П.М. Еропкин, которые продолжают его до смерти Петра I в 1730 году. Строительство прекращается, недостроенный дворец консервируют, заколачивая окна и двери, покрываю крышу временной кровлей.

Сорок лет Дворец остается пустым и бесхозным и на протяжении всего XVIII века используется только в хозяйственных целях: в огромных сухих подвалах-гротах хранились изысканные токайские вина, толк в которых знал еще Петр I.

В 1797 году император Павел I дарит ее своему второму сыну - великому князю Константину Павловичу. Так начинается эпоха Константиновичей, которая длилась более века. Дворец обретает новую жизнь, настоящих хозяев и свое название.

Новому владельцу - цесаревичу Константину Павловичу, дворец достался в плачевном состоянии. Новый хозяин приступает к воссозданию Константиновского дворца и ставит перед архитектором А.Н. Воронихиным задачу - сохранить исторический облик здания в память о своем великом предке.

Дворец сегодня

Поскольку прямых наследников у Константина Павловича не было, после его смерти император Николай I подарил усадьбу своему сыну Константину Николаевичу, которому в ту пору шел четвертый год. В столь нежном возрасте мальчик получил высокое звание генерал-адмирала.

В 1848 году, когда великий князь уже был женат, его супруга Александра Иосифовна с жаром взялась за наведение порядка и уюта во дворце.

В 1892 году владелец усадьбы Константин Николаевич умирает и вплоть до 1918 года дворцом владеет его третий сын Дмитрий Константинович вместе с матерью Александрой Иосифовной. Последний владелец дворца слыл гостеприимным хозяином. Летом и осенью во дворце проживала большая семья его старшего брата Константина Константиновича. Здесь же находились и личные апартаменты их родной сестры Ольги, греческой королевы.

Разрушительную и беспощадную революцию Константиновский дворец встретил великолепием золоченых статуй и хрустальными звуками фонтанов. После расстрела большевиками последнего владельца - великого князя Дмитрия Константиновича, - начался процесс гибели дворца. Личные вещи августейших особ, книги, документы, богатейшая коллекция картин и керамики рассеивают по разным музеям, многие предметы утрачиваются безвозвратно.

В 1918 году дворец был национализирован, и в его стенах разместилась детская трудовая школа-колония. Началась постепенная деградация ансамбля и разрушение дворца.

В 1930-х годах шли работы по реконструкции интерьеров дворца с целью размещения санатория, однако после перепланировки в здании разместились курсы усовершенствования политсостава Краснознаменного Балтийского флота.

Во время Великой Отечественной войны в Константиновском дворце немцы оборудуют наблюдательный пункт. В результате массированных обстрелов и пожара от здания остался только каменный остов.

В 1948 году было принято решение восстановить Константиновский дворец с размещением в нем Ленинградского Арктического училища (ЛАУ), что делало невозможным комплексное воссоздание утраченных интерьеров, как это делалось в Петергофе, Павловске, Царском Селе. С опорой на исторические проекты были воссозданы лишь главные парадные залы.

Начало XXI века стало поистине судьбоносным для Константиновского дворца. В апреле 2000 года десятки уважаемых и всемирно известных петербуржцев - Кирилл Лавров, Валерий Гергиев, Алиса Фрейндлих, Михаил Пиотровский, Вадим Знаменов, Юрий Темирканов и другие - обратились к Владимиру Путину с письмом, в котором просили срочно передать гибнущий памятник мирового значения достойному хозяину.

В 2001 году Указом Президента России В.В. Путина бывшая царская резиденция обретает новое высокое предназначение, получив статус Государственного комплекса "Дворец Конгрессов", сочетающего в себе функции государственной резиденции, музея и делового центра.

Важнейшей составляющей программы возрождения Константиновского дворца стали работы по созданию декоративно-художественного убранства его интерьеров. Перед авторами проектов была поставлена сложная творческая задача: воссоздать исторический облик интерьеров, учитывая новые функции «Дворца конгрессов» как места проведения государственных мероприятий.

В результате на основе изучения исторических документов, чертежей и фотографий была восстановлена художественная отделка практически всех интерьеров дворца. В то же время были созданы новые залы для встреч на высшем уровне, оснащенные новейшими системами безопасности, информации и связи, а также технологические помещения, лифты, дополнительные входы.

Вместе с Константиновским дворцом расцвела и вся Стрельна. Сегодня это малоизвестное прежде название звучит на всех языках планеты, а в ожерелье пригородных дворцово-парковых ансамблей Петербурга вернулась прекрасная жемчужина, о которой долгие годы стыдливо умалчивали путеводители.

После саммита «Большой восьмёрки» в 2006 году сюда может попасть любой желающий. Надо только присоединиться к экскурсионной группе.

И именно в этом дворце и размещена коллекция Вишневской и Ростроповича.

https://bangkokbook.ru/foto/kollekciya-vishnevskoj-i-rostrop...

https://vladimirkhazov.livejournal.com/51164.html