В России строят "цифровой трубопровод". Это круче "Северного потока-2"

Пока США пытаются заткнуть "Северный поток-2", в России стартовал новый, гораздо более любопытный проект. Именно с него может начаться совершенно новая эпоха в истории не только нашей страны, но и всего мира.

Это тоже будет "трубопровод". Только потекут по нему не литры, не баррели, не кубические метры. А потечёт... информация. Биты и байты. Миллиардами и триллионами штук в секунду...

Сейчас будет – еще понятнее)

От Мурманска до Владивостока

Прямо сейчас - на севере нашей страны, в Арктике, - специальные суда производят подготовительные работы.

Их задача – наметить маршрут для оптоволоконного кабеля, который протянется по дну моря от Мурманска до Владивостока.

Проще говоря, через Арктику проводят скоростной интернет. Такой же, как у вас дома, только кабель будет толще и мощнее – его пропускная способность составит до 200 терабит/секунду. Все сезоны "Игры Престолов" можно будет перекинуть за сотые доли секунды :)

Вы спросите:

– Ну, и что тут особенного? Такие кабели уже сто раз прокладывали в самых разных частях планеты. В том числе и в океанах.

Так-то оно так, но есть тут кое-какие нюансы...

Первоначальная цель

Естественно, кабель прокидывают не для того, чтобы парни из Мурманска кадрили девчонок из Владивостока по скайпу.

Этот кабель проходит через Арктику и предназначается для Арктики. То есть, теперь на Крайнем Севере появится устойчивая и быстрая связь.

Делается это, опять же, не для того, чтобы чукчи разговаривали с якутами о поголовье северных оленей. Хотя, и для них интернет тоже будет в помощь и в радость.

Но главная цель все же в другом. Арктика сейчас – это глобальная территория развития. Трудно перечислить все проекты, которые там реализуются прямо сейчас. Ну, вот, например, некоторые:

– Крупнейший завод "Ямал СПГ"

– Порт Сабетта

– Северный Широтный Ход (аналог БАМа, только на севере)

– Развитие Северного морского пути

– Многочисленные военные базы

И так далее и тому подобное. Общие вложения в Арктику оцениваются в 10 триллионов рублей (это как 40 Крымских мостов).

Все это требует информационной поддержки (современная стройка – это довольно мощный электронный документооборот). Поддержки требуют корабли на Северном Морском пути. Да и просто жители и рабочие, которые живут на Севере – им ведь тоже хочется посидеть на Ютубе, или покадрить ту самую девушку из Владивостока :)

Как говорится, где есть интернет, там есть жизнь. Вроде шутка, но в 2020 году в ней все больше становится правды.

На данный момент интернет в Арктике, конечно, есть. Но он слабый и очень дорогой – спутниковый. Если вы живете на Ямале, то вам проще выписать какой-то фильм на DVD-диске по почте из Москвы, чем скачать его в Интернете.

Две будущие цели

Я бы не стал заострять особого внимания на данном событии, если бы "Цифровой трубопровод" просто давал скоростной интернет в Арктику. На самом деле, этот проект несет куда более интересные перспективы.

Одна из них – просто интересная, а вторая – крышесносная. Итак, начнем с первой.

1. Связь Европы и Азии

С давних времен Россия является связующим звеном между Западом и Востоком. В информационный век ничего не поменялось – теперь Россия сможет связывать два мира путем оптоволокна.

Если мы посмотрим на глобус (именно на глобус, а не на плоскую карту), то увидим, что самый короткий путь из Европы в Японию, Корею и Китай лежит через Арктику.

Да, Чукотка малость мешает, но все равно, арктический морской путь на несколько тысяч километров короче, чем традиционный.

Это означает, что по арктическому кабелю можно будет связать Европу и Китай, Японию, Корею. То есть два крупных информационных центра планеты. Причем сигналы по этому соединению будут передаваться несколько быстрее, чем по традиционным сетям.

Для простого пользователя такое изменение скорости может быть незаметным, но оно очень важно для других сфер жизни. Например, для науки, медицины, военных, биржевых игроков, да даже просто геймеров.

Развивая подобную логистику, Россия занимает более прочные позиции в мировой системе. В случае чего, "Буржуям недорезанным" можно будет отрубить не только газ, но и интернет :))

2. Арктические суперкомпьютеры и Дата-центры

А вот это уже прям напоминает воплощение научной фантастики в жизнь.

Как известно, главный минус Арктики – очень низкие температуры. Но иногда морозы – это, наоборот, большой плюс. Например, арктический холод можно использовать как естественное охлаждение для суперкомпьютеров и Дата-центров.

Напомню, Дата-центр – это такое здание, в котором установлены серверы, то есть компьютеры, на которых хранится информация интернета.

Например, Ютуб имеет свои Дата-центры, в которых хранится все видео сайта. Таких Дата-центров разбросано много по миру.

Все эти здания напичканы серверами. И просто представьте, как сильно оно греется! Чтобы его охладить нужно едва ли не столько же энергии, сколько требуют сами компьютеры.

Охлаждение Дата-центров – большая проблема. Но Арктика может их решить. Достаточно просто установить Дата-центр где-нибудь на Таймыре или Ямале – и сама природа будет помогать охлаждению.

А это – резкое снижение затрат и увеличение эффективности компьютеров.

Но тут возникает другой вопрос – а где взять энергию для таких Дата-центров? Ведь каждому из них требуется чуть ли не собственная электростанция. И где же взять столько энергии за Полярным кругом?

А вот тут как раз и можно вспомнить про Плавучую Атомную Станцию, которую недавно запустили на Чукотке.

Эту станцию много критиковали и даже смеялись – мол, зачем она вообще нужна в таких диких краях?

Но если подумать теперь... Не являются ли Плавучие АЭС и Арктический интернет-кабель – звеньями одной цепи? Воплощением одного проекта? Ведь каждая такая АЭС сможет "тянуть" несколько десятков Дата-центров.

Получается, у России появляется шанс стать очень популярной площадкой для размещения Дата-центров всего мира.

Ведь так как мы, Арктику не осваивает больше никто. У нас есть и ледоколы, и плавучие АЭС, и теперь вот будет кабель.

Ни у одной страны нет ни одного из этих пунктов. Так что можно немного пофантазировать и представить, что к 2100 году весь мировой интернет "переедет" на Ямал, а Россия станет главным хранителем информации :)

Сколько это стоит и чьё оборудование

Отрадно, что проект этот практически полностью является российским. Его разрабатывают российские инженеры (из Питера), использовано будет российское оборудование и российское оптоволокно (очередной завод по его производству как раз построили недавно).

Обойдется весь проект примерно в 65 миллиардов рублей (менее 1 миллиарда долларов). Что выглядит просто какими-то копейками, по сравнению с общими вложениями во все арктические проекты (10+ триллионов рублей).

В общем, поживем – увидим. В любом случае, мы как минимум получим быстрый интернет в Арктике. А это значит, что фотографий белых медведей в сети станет гораздо больше :)

http://ru-good.ru/page/v-rossii-strojat-cifrovoj-truboprovod...