"Ушёл на фронт лечить душу": Дальнобойщик стал замкомвзвода элитной части

Александр Александров обожал с детства ходить в походы. Своё призвание нашёл в дальних путешествиях - стал дальнобойщиком. С удовольствием крутил баранку много лет. И за все годы не растратил дух романтики в своих нелёгких странствованиях по стране. Увлечённо рассказывал и смеялся:

«Никогда не знаешь, как одеваться. Только вот вроде был в Краснодаре, там +20, сел в фуру, поехал, то да сё, глядишь, а ты уже в Новосибирске, а там уже -20».

Испытание командировками

За плечами балагура Сашки было три брака. Не каждая женщина готова была выдержать испытание разлукой, когда муж постоянно в долгих разъездах. Последняя жена ушла сама.

Душевные раны вылечит война

Лечить разбитое сердце Александр решил кардинально. В мае 2022 года решил твёрдо идти добровольцем на спецоперацию. Говорил, что душа рвётся туда, где он может быть по-настоящему полезен.

Ушёл в июне. Был заместителем командира взвода в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Попал под удар

Последний раз родные общались с Александром 23 октября 2022 года. Сказал, что у него всё хорошо. Звонил из села Берестовое Луганской области. А 1 ноября родные узнали, что Саши больше нет. Родственники подробностей не знают, всё засекречено.

Военные блогеры сообщают, что в день гибели замкомвзвода Александрова из-за плохой погоды не было атак ни с той, ни с другой стороны. По энергосистеме Украины был нанесён массированный удар русскими ракетами. Нацисты огрызались, как могли, в том числе не без помощи американских партнёров сумели засечь место дислокации нашей части и нанесли по ней удары из "хаймарсов"…