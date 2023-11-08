"Ушёл на фронт лечить душу": Дальнобойщик стал замкомвзвода элитной части
Александр Александров обожал с детства ходить в походы. Своё призвание нашёл в дальних путешествиях - стал дальнобойщиком. С удовольствием крутил баранку много лет. И за все годы не растратил дух романтики в своих нелёгких странствованиях по стране. Увлечённо рассказывал и смеялся:
«Никогда не знаешь, как одеваться. Только вот вроде был в Краснодаре, там +20, сел в фуру, поехал, то да сё, глядишь, а ты уже в Новосибирске, а там уже -20».
Испытание командировками
За плечами балагура Сашки было три брака. Не каждая женщина готова была выдержать испытание разлукой, когда муж постоянно в долгих разъездах. Последняя жена ушла сама.
Душевные раны вылечит война
Лечить разбитое сердце Александр решил кардинально. В мае 2022 года решил твёрдо идти добровольцем на спецоперацию. Говорил, что душа рвётся туда, где он может быть по-настоящему полезен.
Ушёл в июне. Был заместителем командира взвода в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.
Попал под удар
Последний раз родные общались с Александром 23 октября 2022 года. Сказал, что у него всё хорошо. Звонил из села Берестовое Луганской области. А 1 ноября родные узнали, что Саши больше нет. Родственники подробностей не знают, всё засекречено.
Военные блогеры сообщают, что в день гибели замкомвзвода Александрова из-за плохой погоды не было атак ни с той, ни с другой стороны. По энергосистеме Украины был нанесён массированный удар русскими ракетами. Нацисты огрызались, как могли, в том числе не без помощи американских партнёров сумели засечь место дислокации нашей части и нанесли по ней удары из "хаймарсов"…
«На похоронах 9 ноября было много людей. В основном девушки. Ох, как же они его любили! Мы ещё переживали, что кто-то вспомнит ревность, какие-то обиды, но нет. Никто не ссорился. Наоборот, все вспоминали Сашу с теплотой», – поделилась сестра героя.
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«Простой русский парень, скромный и принципиальный, улыбчивый и серьезный, он выполнил свой гражданский долг, как воин, встал на защиту нашей Родины. Саше было всего 32 года… Очень тяжело, когда погибают такие молодые люди. Каждый, кто знал Александра, может сказать, что он был добрым и порядочным парнем со светлой душой» , — пишут о своем бывшем ученике в Майской средней школе.
https://vologda.bezformata.com/listnews/operatcii-pogib-alek...
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