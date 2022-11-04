Z-клевета Симоньян

Даже выпуская правильный сборник поэзии о войне на Украине, редактор Russia Today не может перестать свинячить

Книга стихов о боях на Донбассе и последующих событиях вышла под аккомпанемент крика души её издателя:

«Когда мы обратились в издательства с предложением издать тот самый сборник современной фронтовой поэзии «Поэzия русского лета», который мы сами составили, сделали иллюстрации и вообще все, нам ответили:

— Уберите с обложки букву Z. С этой буквой ни один книжный магазин не возьмет.

Это цитата. И это, конечно, приговор. Нам всем»

В качестве подтверждения главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян предъявила переписку с какой-то книжной фирмой, но её название тщательно замазала.

При виде такой конспирации я предположил, что конторой рулят её друзья-либерасты, типа музыканта Андрея Макаревича или главреда радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, а Симоньян их покрывает. Наверняка так и есть, но неужели весь книжный бизнес России столь гнусен и труслив? Да ещё и глуп: отказываться от участия в проекте, который продвигает одна из главных пропагандисток Кремля, невыгодно даже чисто коммерчески.

Заглянул на сайт издательства «Чёрная Сотня» и сразу увидел как раз книгу с большой буквой Z на обложке. Ниже указывалось, что «сборник рассказов от участников и очевидцев: военных, мирных жителей освобождённых городов, волонтёров и военных корреспондентов» выйдет грядущей зимой. Среди авторов музыкант Аким Апачев, военкор Владлен Татарский, поэтесса и тоже военкор Анна Долгарева, участник обороны Славянска Александр Жучковский, первый министр иностранных дел ДНР Екатерина Губарева. Может, «Чёрная сотня» - исключение и Симоньян о столь небольшой фирме не знает? Старое и солидное издательство «Центрполиграф» рекламирует книгу военкора Семёна Пегова «Я и рыжий сепар. Репортаж под «Градом». Буквы Z на обложке нет, зато с неё улыбается тот самый «рыжий сепар»: командир батальона «Спарта» и герой ДНР Арсен Павлов, он же Моторола. На сайте издательства «Книжный мир» ещё хлеще. Историк и ветеран войны в Боснии Михаил Поликарпов представляет уже второе издание книги «Донбасс. Пять лет сражений и побед! Русская весна и русская мечта!» На обложке Моторола и командир луганского батальона «Призрак» Алексей Мозговой. Директор издательства «Астерион» Владимир Никифоров сообщил, что счёл бы за честь издать «Поэzию русского лета», тем более среди его сотрудников есть и воевавшие в Донбассе, и работавшие там волонтерами. Однако в «Астерион» никто не обращался. Наоборот оно само предложило издать серию из пяти книг посвящённых войне на Украине, но не прошло конкурс президентских грантов.

Окончательно ситуацию разъяснил рязанский поэт Сергей Филатов. Благодаря за сборник, в котором есть и его стихи, Филатов уточнил: книгу «отказалось печатать одно из издательств из-за буквы Z на обложке».

Всё встало на свои места. Не иначе, Симоньян решила подкинуть выгодный заказ кому-то из друзей, но те, убоявшись неприятностей с западными партнёрами, отказались? И тогда она издала сборник сама и объявила трусливой дрянью издателей России, которые о проекте вообще не слышали. Глядишь, людишки клевете поверят, признают на столь скверном фоне главной патриотки и забудут невинные шалости. Среди которых - попил казённых денег вместе с многочисленным и прожорливым семейством, умильные посиделки с макаревичами, и, конечно, постоянное враньё с телеэкрана.

Юрий Нерсесов

http://apn-spb.ru/opinions/article36028.htm