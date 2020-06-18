Фатальная ошибка перестройки - итоги антиалкогольной кампании 1980-х

В Советском Союзе несколько раз пытались бороться с пристрастием населения к алкоголю. Самая масштабная антиалкогольная кампания, охарактеризовавшая начало перестройки и правительства Михаила Горбачёва, стартовала 16 мая 1985 года.

Попытки оградить граждан от пагубной привычки употреблять алкоголь в СССР предпринимались неоднократно.

Сначала, когда в 1917 году к власти пришли большевики, они административно запретили производство спиртных напитков вплоть до 1923 года. Затем к методам борьбы с пьянством советские власти возвращались в 1929-м, 1958-м, 1972-м годах. Но самой масштабной антиалкогольной кампанией, о которой современники вспоминают по сей день, стала борьба с «зелёным змием» в 1985–1987 годах.

Недавно Михаил Горбачёв, в те годы занимавший пост генсека ЦК КПСС, признал ошибочной свою антиалкогольную кампанию.

«Считаю, что антиалкогольная кампания всё-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлёсты с закрытием магазинов, особенно в Москве», — заявил Горбачёв сайту «КП».

По его словам, в намерении искоренить пьянство 30 лет назад следовало действовать постепенно, а не «топором по голове».

«Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом. Если мы забросим это, будет ещё хуже», — добавил Горбачёв.

«Сорокоградусная засуха: антиалкогольные плакаты СССР»

Пьянству бой

О необходимости очередной антиалкогольной кампании первым заговорил генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. По словам советского лидера, из-за упадка морально-нравственных ценностей пристрастных к алкоголю граждан рост национальной экономики замедляется.

Действительно, к 1984 году, согласно официальной статистике, потребление спиртных напитков достигло 10,5 литра на человека в год, а если учитывать самогоноварение, то все 14. Для сравнения: во времена царской России или правления Иосифа Сталина один гражданин употреблял не более 5 литров алкоголя в год. Идею проведения антиалкогольной кампании поддержали члены Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачёв и Михаил Соломенцев.

7 мая 1985 года было принято постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения». Документ предусматривал усиление борьбы с «зелёным змием», а также сокращение производства алкоголя, времени его продажи и закрытие ряда магазинов, реализующих спиртные напитки.А 16 мая того же года вступил в силу Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения». Этот документ уже вводил административные и уголовные наказания за несоблюдение сухого закона.

«В 85-м году, через месяц после введения запрета, у меня была свадьба. Сегодня нашу свадьбу вспоминают с искренним умилением и смехом, родственники — нормальные советские люди, они любят это дело. Но поскольку пить было нельзя, они сделали так: убрали все бутылки, поставили чайники, налили в них коньяк. И пили все гости чай, запивая его лимонадом. Почему приходилось прятаться? А потому что все были членами партии, могли выгнать просто на раз, если бы увидели на столах коньяк», — вспоминает исполнительный директор НИИ истории, экономики и права Игорь Суздальцев.

Путь к самогону

Как известно, значительную долю бюджетных доходов составляют доходы от алкоголя. Похоже, советские власти искренне хотели «вылечить» граждан от пьянства, раз закрыли глаза на доходы казны от спиртного. В рамках выполнения сухого закона в СССР было закрыто множество магазинов, продающих алкогольные напитки. Оставшиеся торговые точки могли продавать алкоголь только с 14:00 до 19:00 часов. Помимо этого, самая дешёвая бутылка водки в 1986 году подорожала до 9,1 рубля (средняя зарплата тогда составляла 196 рублей). Любителям выпить запрещалось употреблять алкоголь на бульварах и в парках, в поездах дальнего следования. Если гражданин попадался на распитии спиртных напитков в неположенном месте, его могли уволить с работы, а партийных исключали из партии.

Между тем жители СССР не думали отказываться от потребления спиртных напитков, просто вместо «официального» алкоголя они перешли на самогон. Помимо самогонки, на столах советских граждан всё чаще появлялись спиртосодержащие суррогаты.

Непоправимый удар антиалкогольная кампания нанесла по виноделию и виноградарству — эту структуру планировали переориентировать на производство столовых сортов ягод. Государство сократило программу по финансированию закладок новых виноградников и уходу за уже имеющимися насаждениями. Кроме того, на территории советских республик широко практиковалась вырубка виноградников. Например, из расположенных в Молдавии 210 тысяч гектаров виноградников было уничтожено 80 тысяч. На Украине вырубили 60 тысяч гектаров виноградников. По словам экс-секретаря ЦК Компартии республики Якова Погребняка, доходы от виноградников составляли пятую часть бюджета Украины.

В России за пять лет (с 1985 по 1990 гг.) площади виноградников снизились с 200 до 168 Га, а среднегодовой сбор ягод сократился почти в два раза — с 850 тысяч тонн до 430 тысяч тонн.

Егор Лигачёв и Михаил Горбачёв отрицали причастность высшего руководства СССР к вырубке виноградников.

Алкоголь «отомстил» бюджету

Сухой закон в результате вылился в бюджетные дыры — если до начала антиалкогольной кампании около четверти поступлений в госказну от розничной торговли приходилось на алкоголь, то в 1986 году доходы госказны от пищевой промышленности составили лишь 38 млрд рублей, а в 1987 году — и вовсе 35 млрд рублей вместо прежних 60 млрд. Падение бюджетных доходов от спиртного совпало с начавшимся в 1987 году экономическим кризисом, и советскому правительству пришлось отказаться от борьбы с пьянством.

Антиалкогольную кампанию 80-х называют самой серьёзной ошибкой перестроечного периода. Ошибочность этой идеи признал даже её инициатор Егор Лигачёв. «Я был самым активным организатором и проводником той антиалкогольной кампании. <…> Мы хотели быстро избавить народ от пьянства. Но мы заблуждались! Чтобы справиться с пьянством, нужны долгие годы активной, умной антиалкогольной политики», — цитирует Лигачёва Евгений Додолев в книге «Красная дюжина. Крах СССР».

Однако эффект от сухого закона всё-таки неоднозначен. Во-первых, с таким комплексом мер продажи алкоголя на душу населения сократились в 2,5 раза, свидетельствуют данные Госстата. Вместе с этим увеличилась продолжительность жизни, выросла рождаемость и уменьшилась смертность. Согласно статистике, в период антиалкогольной кампании родилось на 500 тысяч детей больше, чем за последние десятилетия, ослабленных новорождённых было на 8% меньше. Более того, в период действия сухого закона продолжительность жизни среди мужчин увеличилась на 2,6 года, что стало максимумом за всю историю России.