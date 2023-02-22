Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ КАЛЕНДАРИ

На фасаде школы №24 в Новосибирске открыли мемориальную доску в память о ефрейторе Камиле Хабибназарове, погибшем весной в спецоперации на Украине. Ранее мэр города Анатолий Локоть извинился перед матерью военнослужащего за отказ чиновников в установке объекта. Церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем в спецоперации новосибирском военнослужащем Камиле Хабибназарове на фасаде школы №24 прошла 6 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Камиль Хабибназаров обучался в учреждении с 2007 по 2016 годы, параллельно занимаясь в патриотическом центре «Витязь». После девятого класса Камиль поступил в Новосибирский колледж геодезии и картографии, а позже отслужил в ВС РФ и остался в армии по контракту.

Во время спецоперации новосибирец командовал отделением снайперов разведвзвода стрелкового батальона.

«6 марта батальон попал в засаду. Группа разведчиков Камиля пошла с флангов обходить расчёты врага, а сам он остался, демаскировав свою позицию серией выстрелов. Враг вынужден был отвлечься на подавление новой огневой точки. Эта дуэль позволила колонне продвинуться и выйти из-под прицельных выстрелов ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.

Камиля Хабибназарова похоронили 11 апреля на военном кладбище с почестями. Указом президента РФ он посмертно удостоился Ордена Мужества.

https://ksonline.ru/462181/v-novosibirske-ustanovili-memoria...

В Дороничах открыли мемориальную доску выпускнику местной школы, старшему сержанту Росгвардии Михаилу Пестову. Он погиб в ходе специальной военной операции, ценою жизни исполнив воинский долг.

Михаил Пестов родился и вырос в поселке Дороничи. Окончил школу, колледж. И ушел служить по призыву, а в 2007 году заключил контракт. Боец Росгвардии с самого первого дня принимал участие в специальной военной операции. Служил разведчиком в спецназе, был командиром разведывательного отделения. 22 апреля Михаил Пестов участвовал в разведывательно-поисковых мероприятиях, одним из первых обнаружил засаду противника и вступил в бой, чтобы прикрыть товарищей. Во время боестолкновения он получил ранение и погиб, но вверенный ему личный состав остался жив.

https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/80452-v-doronichah-...



В день ВДВ, в Менделеевске состоялось открытие мемориальной доски в честь десантника Дениса Субханкулова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев. Денис Субханкулов вырос в Менделеевске, учился в школе №3. Свою жизнь он решил посвятить службе Родине. 7 июня в украинском поселке Дружба ефрейтор попал под обстрел кассетными боеприпасами и погиб в возрасте 29 лет.

«Вечная память герою», — написал Беляев.

https://www.tatar-inform.ru/news/v-den-vdv-v-mendeleevske-ot...

5 июля в селе Деревянное Прионежского района открыли памятную доску в честь 21-летнего Никиты Ерошкина, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Мемориальную табличку установили на стене его родной школы, сообщает пресс-служба Заксобрания Карелии. Ефрейтор войск Национальной гвардии, командир отделения инженерно-саперного взвода Никита Ерошкин 27 февраля погиб от пули снайпера в Киевской области.

«Никита — наш земляк, житель села Деревянное — был в числе первых ребят, кто погиб, защищая жителей Донбасса. Память о Никите будет жить в Деревянном, Прионежье, Республике Карелия и России. Светлая память нашему герою!» — сказала депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.

https://rk.karelia.ru/social/memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-p...

В средней школе №2 г. Цивильска Чувашской Республики состоялось мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции Алексеева Дмитрия Владиславовича. Алексеев Дмитрий Владиславович родился 10 июня 1997 года. С детства занимался боксом, выполнил норматив кандидата мастера спорта России по боксу, мечтал стать офицером-десантником. После завершения в 2015 году Цивильской СОШ №2 Дмитрий поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Он был патриотом своей страны и малой Родины, именно поэтому принял решение служить в войсках Российской армии на постоянной основе. Погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.

https://zivil.cap.ru/news/2022/11/04/memorialjnuyu-dosku-pog...

Относительно правильно поднятого https://t.me/zastavnyii вопроса о необходимости увековечивания героев Донбасса и СВО можно безусловно согласиться. После завершения отката ситуации с названиями к состоянию весна-2014, необходимо проработать вопрос увековечивания как героев СВО, так и защитников Донбасса 2014-2021 года. В Волновахе уже есть улица Владимира Жоги. Уверен, появятся и другие улицы посвященные новым героям, которые погибли в борьбе с украинским нацизмом.

Борис Рожин https://t.me/boris_rozhin/76976

Одну из новых улиц в Магнитогорске (Челябинская область) назвали в честь народного артиста России Сергея Пускепалиса.

https://t.me/c/1524001401/5807

На надгробном камне у могилы актера Лиепиньша в Латвии нашли запрещенный символ "Z". Муниципалитет несколько часов пытался оттереть букву, а управляющий кладбища обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.

Но "запрещенную" латинскую литеру стереть не удалось.

Позже выяснили, что это не злой умысел вандалов, а естественный узор, проступивший на камне, сообщает @BALTNEWS.

https://t.me/sputniklive/54485

РИСУНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Автор @bamovcomics Автор @hudojnikZ Автор @morjanamara Автор @sestrazatochka Автор @pozivnoiZ Автор Выход Автор: Елена Бегма И позывной Струна летит над миром. автор: vindemiatrix_art из @crew_russia Как нейросеть видит Путина

Шевроны

Немного юмора Ну вот, обещайте теперь поставить Украине звездные корабли из межгалактического флота, телепорты , роботов-терминаторов, машину времени, звезду смерти.

Мы допускаем возможность поставки всего этого в знак солидарности! Правда, ничего этого у нас нет! Пшек в одной картинке Боюсь, что это не совсем юмор!

И на сегодня все.

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