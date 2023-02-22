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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41КАЛЕНДАРИНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

На фасаде школы №24 в Новосибирске открыли мемориальную доску в память о ефрейторе Камиле Хабибназарове, погибшем весной в спецоперации на Украине. Ранее мэр города Анатолий Локоть извинился перед матерью военнослужащего за отказ чиновников в установке объекта.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Церемония открытия мемориальной доски в память о погибшем в спецоперации новосибирском военнослужащем Камиле Хабибназарове на фасаде школы №24 прошла 6 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
Камиль Хабибназаров обучался в учреждении с 2007 по 2016 годы, параллельно занимаясь в патриотическом центре «Витязь».  После девятого класса Камиль поступил в Новосибирский колледж геодезии и картографии, а позже отслужил в ВС РФ и остался в армии по контракту.
Во время спецоперации новосибирец командовал отделением снайперов разведвзвода стрелкового батальона.
«6 марта батальон попал в засаду. Группа разведчиков Камиля пошла с флангов обходить расчёты врага, а сам он остался, демаскировав свою позицию серией выстрелов. Враг вынужден был отвлечься на подавление новой огневой точки. Эта дуэль позволила колонне продвинуться и выйти из-под прицельных выстрелов ВСУ», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска.
Камиля Хабибназарова похоронили 11 апреля на военном кладбище с почестями. Указом президента РФ он посмертно удостоился Ордена Мужества.
https://ksonline.ru/462181/v-novosibirske-ustanovili-memoria...

В Дороничах открыли мемориальную доску выпускнику местной школы, старшему сержанту Росгвардии Михаилу Пестову. Он погиб в ходе специальной военной операции, ценою жизни исполнив воинский долг. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41
Михаил Пестов родился и вырос в поселке Дороничи. Окончил школу, колледж. И ушел служить по призыву, а в 2007 году заключил контракт. Боец Росгвардии с самого первого дня принимал участие в специальной военной операции. Служил разведчиком в спецназе, был командиром разведывательного отделения. 22 апреля Михаил Пестов участвовал в разведывательно-поисковых мероприятиях, одним из первых обнаружил засаду противника и вступил в бой, чтобы прикрыть товарищей. Во время боестолкновения он получил ранение и погиб, но вверенный ему личный состав остался жив.
https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/society/80452-v-doronichah-...

В день ВДВ, в Менделеевске состоялось открытие мемориальной доски в честь десантника Дениса Субханкулова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Денис Субханкулов вырос в Менделеевске, учился в школе №3. Свою жизнь он решил посвятить службе Родине. 7 июня в украинском поселке Дружба ефрейтор попал под обстрел кассетными боеприпасами и погиб в возрасте 29 лет.
«Вечная память герою», — написал Беляев.
https://www.tatar-inform.ru/news/v-den-vdv-v-mendeleevske-ot...

5 июля в селе Деревянное Прионежского района открыли памятную доску в честь 21-летнего Никиты Ерошкина, который погиб во время специальной военной операции на Украине. Мемориальную табличку установили на стене его родной школы, сообщает пресс-служба Заксобрания Карелии.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Ефрейтор войск Национальной гвардии, командир отделения инженерно-саперного взвода Никита Ерошкин 27 февраля погиб от пули снайпера в Киевской области.
«Никита — наш земляк, житель села Деревянное — был в числе первых ребят, кто погиб, защищая жителей Донбасса. Память о Никите будет жить в Деревянном, Прионежье, Республике Карелия и России. Светлая память нашему герою!» — сказала депутат Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник.
https://rk.karelia.ru/social/memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-p...

В средней школе №2 г. Цивильска Чувашской Республики состоялось мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски памяти погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции Алексеева Дмитрия Владиславовича.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Алексеев Дмитрий Владиславович родился 10 июня 1997 года. С детства занимался боксом, выполнил норматив кандидата мастера спорта России по боксу, мечтал стать офицером-десантником. После завершения в 2015 году Цивильской СОШ №2 Дмитрий поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное училище. Он был патриотом своей страны и малой Родины, именно поэтому принял решение служить в войсках Российской армии на постоянной основе. Погиб при исполнении служебного долга в ходе спецоперации на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Указом президента РФ посмертно награжден орденом Мужества.
https://zivil.cap.ru/news/2022/11/04/memorialjnuyu-dosku-pog...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Относительно правильно поднятого https://t.me/zastavnyii вопроса о необходимости увековечивания героев Донбасса и СВО можно безусловно согласиться. После завершения отката ситуации с названиями к состоянию весна-2014, необходимо проработать вопрос увековечивания как героев СВО, так и защитников Донбасса 2014-2021 года. В Волновахе уже есть улица Владимира Жоги. Уверен, появятся и другие улицы посвященные новым героям, которые погибли в борьбе с украинским нацизмом.
Борис Рожин https://t.me/boris_rozhin/76976
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Одну из новых улиц в Магнитогорске (Челябинская область) назвали в честь народного артиста России Сергея Пускепалиса.
https://t.me/c/1524001401/5807

На надгробном камне у могилы актера Лиепиньша в Латвии нашли запрещенный символ "Z".Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Муниципалитет несколько часов пытался оттереть букву, а управляющий кладбища обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело.
Но "запрещенную" латинскую литеру стереть не удалось.
Позже выяснили, что это не злой умысел вандалов, а естественный узор, проступивший на камне, сообщает @BALTNEWS.
https://t.me/sputniklive/54485Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

РИСУНКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор @bamovcomicsНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор @hudojnikZНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор @morjanamaraНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор @sestrazatochkaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор @pozivnoiZНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор ВыходНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Автор: Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41И позывной Струна летит над миром. автор: vindemiatrix_artНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41из @crew_russiaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Как нейросеть видит Путина
ШевроныНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

Немного юмораНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Ну вот, обещайте теперь поставить Украине звездные корабли из межгалактического флота, телепорты , роботов-терминаторов, машину времени, звезду смерти. 
Мы допускаем возможность поставки всего этого в знак солидарности! Правда, ничего этого у нас нет!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Пшек в одной картинкеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41Боюсь, что это не совсем юмор!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 41

И на сегодня все.
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