Александр Роджерс - Кому не место в политике

Но…
Есть в иудаизме один принцип, который мне очень нравится. Насколько я знаю (возможно, не во всех течениях), раввином (то есть Учителем) может быть только человек семейный. Состоявшийся, с женой и детьми.
В этом есть житейская мудрость – какой ты нафиг танкист учитель, если до сих пор не сумел реализоваться в этом мире?
Чему ты можешь научить, если у тебя нет профессии, ты не сумел самореализоваться, сидишь у мамы на шее (к примеру) и/или тебя девушки не любят? Ты неуч, неумёха и неудачник, и научить можешь только как быть раком в DotA или оленем в танчиках. Суровая правда жизни, жиза.
Когда мне было двадцать пять, я уже имел два высших образования, возглавлял региональную молодёжку Соцпартии (самый младший на Украине), был помощником нардепа, стабильную работу на госслужбе и ещё умудрялся активно изучать психологию (мотивационную в первую очередь).
Начитался кучу умных книжек, поработал на телефоне доверия волонтёром и был очень доволен собой в плане знаний. А потом мой учитель психологии (один из) сказал «Понимаешь, Саша, в 25 я был такой же как ты – с кучей теоретических знаний и думал, что я уже психолог.Но настоящим психологом я стал в сорок, когда набрался жизненного опыта».
Чтобы быть хорошим психологом, нужно не просто изучить теорию. Но и пережить многое – боль расставания, радость обретения, предательство друзей, ненависть врагов, счастье отцовства. Заглянуть в пропасть безумия и удержаться от шага вперёд.
Я поэтизирую, но смысл именно такой. Познать не только мир, но и себя. Побывать в кризисных ситуациях, проверить на прочность свою волю и на искренность свои убеждения, почувствовать боль и проблемы других людей, прожить их.
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Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастpоф
до
И когда pядом pухнет изpаненный дpуг,
И над пеpвой потеpей ты взвоешь, скоpбя
Этот принцип применим не только к психологии. Лечить, учить, руководить, вдохновлять и вести за собой должны люди, имеющие большой жизненный опыт.
А тут…
Сорокалетние оранжерейные мальчики, корчившие из себя в соцсетях мамкиных казнил и призывавшие «резать всех», через три минуты общения с полицией плачут, глотают сопли и ноют «Попал под влияние толпы, был не прав, я больше не буду».
Родоначальник утопического социализма Томмазо Кампанелла четыре раза арестовывался инквизицией, несколько раз подвергался пытке лишением сна (это когда семь суток не дают спать, я несколько раз не спал по трое суток – и это уже было очень тяжело, а тут по семь!), но не отказался от своих убеждений. Провёл в тюрьмах в общей сложности 27 лет. Писал в тюрьмах трактаты. Их изымали, он по памяти их восстанавливал и записывал снова.
Эти же воют, ноют, плачут, просят прощения, обещают больше никогда (им, естественно, не верят), пишут с телефона в соцсети о страшной цензуре (внутреннее противоречие и маразм такого поведения их не смущает), а когда их сажают на 10 суток и/или штрафуют на 20 тысяч, визжат об ужасных политических репрессиях. Серьёзно?
«Я дикий зверь!» (в скобках: Mesocricetus auratus, хомяк домашний, грызун).
Они же всем скопом застряли на
Липли волосы нам на вспотевшие лбы
И сосало под ложечкой сладко от фраз
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.
И это не только навальнят касается. Другие мамкины борцуны от них практически ничем не отличаются.
Сорокалетний никогда нигде никем не работавший тунеядец рассуждает о построении лучшего общества.
– Забей гвоздь в стену.
– Мама!!!
Тридцатилетний офисный планктон рассуждает о необходимости гражданской войны. Отвезите его на Донбасс, посадите его в окоп. Ну, или хотя бы пусть недельку-другую поживёт в Горловке.
Ещё один «поставил эксперимент»: бросил учёбу и работу, и страдальчески выживает на донаты, выпрашиваемые в роликах на ютубе. При этом называет себя «пролетариат». Слишком много ошибок в слове «паразит».
Другой заявляет, что не нужно защищать неправильное Отечество. А ты был в горячих точках? Ах, да, был, корреспондентом. Нашёл посреди ровного поля какую-то яму, навернулся в неё, и в результате из-за него там офицер погиб, спасая такое убожество.
В кого из этих самозваных гуру не ткни: чего ты добился? Ничего! Но это не я убогий, это власть виновата!
Причём «малолетний (дальше сами знаете)» – это точно не про возраст. Один тут собирался строить «новый социализм». А что это? «Это как в США и Германии». Внезапно! А немцы с американцами в курсе, что у них социализм?
«Развелось идиотов, говорящих правильные слова»(с)Штирлиц
Поэтому я всегда говорю «Не обращайте внимания на слова, обращайте внимание на дела».
Приведу всего один пример – Ростислав Ищенко. Спокойный, как удав, и неторопливый, как два удава. Двадцать раз взвесит все варианты, прежде чем что-то предпринять. Горячку уж точно пороть не станет. И на госслужбе был успешен, и в бизнесе был успешен (и там, и там успешней меня, чего уж).
Вот в чью партию я бы вступил. Но он, нехороший человек, не хочет заниматься активной политикой, ему и так хорошо.
И именно таких и надо всячески уговаривать туда идти. Да, уговаривать.
А всех вот этих суетливых, для которых политика способ реализации своих амбиций и заработка, к ней на пушечный выстрел нельзя допускать.
Кто не добился успеха в обычной жизни, не достигнет его и в политике.
Dixi.
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