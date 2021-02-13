Александр Роджерс - Кому не место в политике

Честно скажу, я, мягко говоря, не силён в иудаизме. Скажем даже так: про «Рамаяну» или «Старшую Эдду» я знаю намного больше, чем про «Тору».

Но…

Есть в иудаизме один принцип, который мне очень нравится. Насколько я знаю (возможно, не во всех течениях), раввином (то есть Учителем) может быть только человек семейный. Состоявшийся, с женой и детьми.

В этом есть житейская мудрость – какой ты нафиг танкист учитель, если до сих пор не сумел реализоваться в этом мире?

Чему ты можешь научить, если у тебя нет профессии, ты не сумел самореализоваться, сидишь у мамы на шее (к примеру) и/или тебя девушки не любят? Ты неуч, неумёха и неудачник, и научить можешь только как быть раком в DotA или оленем в танчиках. Суровая правда жизни, жиза.

Когда мне было двадцать пять, я уже имел два высших образования, возглавлял региональную молодёжку Соцпартии (самый младший на Украине), был помощником нардепа, стабильную работу на госслужбе и ещё умудрялся активно изучать психологию (мотивационную в первую очередь).

Начитался кучу умных книжек, поработал на телефоне доверия волонтёром и был очень доволен собой в плане знаний. А потом мой учитель психологии (один из) сказал «Понимаешь, Саша, в 25 я был такой же как ты – с кучей теоретических знаний и думал, что я уже психолог.

Но настоящим психологом я стал в сорок, когда набрался жизненного опыта».

Чтобы быть хорошим психологом, нужно не просто изучить теорию. Но и пережить многое – боль расставания, радость обретения, предательство друзей, ненависть врагов, счастье отцовства. Заглянуть в пропасть безумия и удержаться от шага вперёд.

Я поэтизирую, но смысл именно такой. Познать не только мир, но и себя. Побывать в кризисных ситуациях, проверить на прочность свою волю и на искренность свои убеждения, почувствовать боль и проблемы других людей, прожить их.

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Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастpоф

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И когда pядом pухнет изpаненный дpуг, И над пеpвой потеpей ты взвоешь, скоpбя

Этот принцип применим не только к психологии. Лечить, учить, руководить, вдохновлять и вести за собой должны люди, имеющие большой жизненный опыт.

А тут…

Сорокалетние оранжерейные мальчики, корчившие из себя в соцсетях мамкиных казнил и призывавшие «резать всех», через три минуты общения с полицией плачут, глотают сопли и ноют «Попал под влияние толпы, был не прав, я больше не буду».

Родоначальник утопического социализма Томмазо Кампанелла четыре раза арестовывался инквизицией, несколько раз подвергался пытке лишением сна (это когда семь суток не дают спать, я несколько раз не спал по трое суток – и это уже было очень тяжело, а тут по семь!), но не отказался от своих убеждений. Провёл в тюрьмах в общей сложности 27 лет. Писал в тюрьмах трактаты. Их изымали, он по памяти их восстанавливал и записывал снова.

Эти же воют, ноют, плачут, просят прощения, обещают больше никогда (им, естественно, не верят), пишут с телефона в соцсети о страшной цензуре (внутреннее противоречие и маразм такого поведения их не смущает), а когда их сажают на 10 суток и/или штрафуют на 20 тысяч, визжат об ужасных политических репрессиях. Серьёзно?

«Я дикий зверь!» (в скобках: Mesocricetus auratus, хомяк домашний, грызун).

Они же всем скопом застряли на

Липли волосы нам на вспотевшие лбы И сосало под ложечкой сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И это не только навальнят касается. Другие мамкины борцуны от них практически ничем не отличаются.

Сорокалетний никогда нигде никем не работавший тунеядец рассуждает о построении лучшего общества.

– Забей гвоздь в стену.

– Мама!!!

Тридцатилетний офисный планктон рассуждает о необходимости гражданской войны. Отвезите его на Донбасс, посадите его в окоп. Ну, или хотя бы пусть недельку-другую поживёт в Горловке.

Ещё один «поставил эксперимент»: бросил учёбу и работу, и страдальчески выживает на донаты, выпрашиваемые в роликах на ютубе. При этом называет себя «пролетариат». Слишком много ошибок в слове «паразит».

Другой заявляет, что не нужно защищать неправильное Отечество. А ты был в горячих точках? Ах, да, был, корреспондентом. Нашёл посреди ровного поля какую-то яму, навернулся в неё, и в результате из-за него там офицер погиб, спасая такое убожество.

В кого из этих самозваных гуру не ткни: чего ты добился? Ничего! Но это не я убогий, это власть виновата!

Причём «малолетний (дальше сами знаете)» – это точно не про возраст. Один тут собирался строить «новый социализм». А что это? «Это как в США и Германии». Внезапно! А немцы с американцами в курсе, что у них социализм?

«Развелось идиотов, говорящих правильные слова»(с)Штирлиц

Поэтому я всегда говорю «Не обращайте внимания на слова, обращайте внимание на дела».

Приведу всего один пример – Ростислав Ищенко. Спокойный, как удав, и неторопливый, как два удава. Двадцать раз взвесит все варианты, прежде чем что-то предпринять. Горячку уж точно пороть не станет. И на госслужбе был успешен, и в бизнесе был успешен (и там, и там успешней меня, чего уж).

Вот в чью партию я бы вступил. Но он, нехороший человек, не хочет заниматься активной политикой, ему и так хорошо.

И именно таких и надо всячески уговаривать туда идти. Да, уговаривать.

А всех вот этих суетливых, для которых политика способ реализации своих амбиций и заработка, к ней на пушечный выстрел нельзя допускать.

Кто не добился успеха в обычной жизни, не достигнет его и в политике.

Dixi.