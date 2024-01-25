Богатыри Земли Русской, ч.5

«ГОРДИЛАСЬ И БУДУ ГОРДИТЬСЯ ИМ ВСЮ ЖИЗНЬ»

В один из последних дней декабря в Неклиновском райвоенкомате состоялась торжественная церемония вручения Ордена Мужества вдове сержанта Вооруженных сил России Александра Губа, погибшего в зоне СВО.

Принимая орден своего героически погибшего мужа, награжденного посмертно, Аделина Губа, не сдерживая слез, сказала, что она гордилась и будет всю жизнь гордиться своим любимым Сашей – героем специальной военной операции.

Их супружеская жизнь была очень короткой. Всего 13 дней, не полных две недели они были мужем и женой. 5 июля 2023 года житель Таганрога Александр Губа и покровчанка Аделина Паляница зарегистрировали свой брак в городе Донецке. Она приехала к своему любимому всего на два дня по его просьбе. Свадьбы не было. Они ее запланировали на потом, когда закончится нашей победой специальная военная операция. Но 11 июля командир отделения артиллеристов Александр Губа был тяжело ранен. 18 июля в 4.30 его сердце остановилось. Он умер, не приходя в сознание.

- Мне позвонили сослуживцы Саши, что он в «трехсотых» (то есть ранен). Мы с Сашиными родителями стали разыскивать его. Нам сообщили, что его транспортировали сначала в Ростов, затем в Москву. Мы поехали в Москву. И нашли его в морге одного из военных госпиталей… Все его тело было изрешечено осколками, один из них – в голове стал смертельным для Саши, — рассказывает Аделина, вытирая слезы.

– Медики оказались бессильны.

Аделина познакомилась с Александром в начале 2023 года в одном из ресторанов Таганрога. Она отмечала там с подружками-однокурсницами какое-то событие, а Саша был в ресторане в компании с друзьями.

В Таганрог Александр переехал с мамой и отчимом, воспитавшим его как своего родного сына, из Магадана в 2010 году. Закончив школу и авиационный колледж, он ушел служить в армию и вскоре подписал контракт с министерством обороны РФ. Служил в Буденновске. Их часть одной из первых была направлена на защиту Донбасса в связи с объявленной специальной военной операцией.

В одном из боев в их бронетранспортер «мотолыгу» попал вражеский снаряд. Тяжело раненый механик-водитель Александр Губа сумел сманеврировать боевой машиной и уберечь экипаж от гибели. Ранены были все. Кто-то тяжело, кто-то слегка. Но все остались живы.

- После ранения, после лечения в госпитале он сильно прихрамывал. Он мог бы уже не подписывать новый контракт на службу в Вооруженных силах РФ, — рассказывает юная вдова (ей всего 21 год).

– Но Саша сказал тогда: «Там остались мои ребята, братья-сослуживцы. Я с ними служил на Кавказе и с первых дней СВО – на линии боевого соприкосновения. Я не могу их бросить и жить здесь спокойно».

Он принял решение – служить Родине в трудное для страны время. 6 февраля 2023 года он подписал новый контракт с минобороны РФ. Ему должны были присвоить звание младшего лейтенанта. Саша ждал этого, хотел стать офицером Российской армии.

«Я дослужусь до генерала! – говорил он мне и в шутку, и всерьез».

За боевые заслуги, за отвагу и героизм сержант Александр Губа был награжден Георгиевским Крестом четвертой степени, Крестом «За службу на Кавказе» и Орденом Мужества (посмертно).

Вечная слава нашим героям.

https://t.me/specnazAlpha/19888

https://t.me/specnazAlpha/19891

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, БРАТИШКА!

В зоне СВО не вышел из боя житель Петровского района Саратовской области Алексей Плеханов. Об этом сообщила районная администрация.

Алексей родился в 1985 году в селе Бадровка Пензенской области. Учился в школе в соседнем селе Майское. С 2007 года работал животноводом в сельхозкооперативе «Надежда» в селе Ионычевка Петровского района.

В зону СВО ушел добровольцем в 2022 году. Служил стрелком-зенитчиком в звании рядовой. Погиб при исполнении боевой задачи 5 декабря 2023 года.

https://t.me/specnazAlpha/20361

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ТРОЕГУБОВА. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Александр Троегубов родился 9 января 1993 года в Кыштовке. После окончания Кыштовской средней школы №1 проходил срочную службу в рядах Воздушно-десантных войск в Иваново (98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская Краснознаменная, ордена Кутузова дивизия имени 70-летия Великого Октября). После этого заключил контракт и стал служить в одной из частей специального назначения в Новосибирске. Затем работал охранником в Новосибирске. Принимал участие в общественном движении воинов-десантников.

В конце октября 2022 года Александр Троегубов ушел добровольцем в зону СВО. «Почему всех призвали а меня нет? Я должен быть там», – говорил Александр.

20 декабря 2022 года пулеметчик Александр Троегубов с позывным «кормилец» погиб при выполнении задач на артемовском направлении.

Посмертно награжден орденом Мужества.

У него остались двое детей, дочь и сын.

8 января 2023 года похоронен со всеми воинскими почестями на сельском кладбище в селе Агачаулово. Ему было 29 лет.

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5958

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ.

Погибли 1 января 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, при обстреле Макеевки

Потапов Александр

Виталий Синтяев

Бурмистров Дмитрий

Иван Горшков

Козлов Олег

Анатолий Константинов

Юрий Симонов

Мешков Евгений

Вечная память, Героям!

https://t.me/geroirossii/5959

Военнослужащие подразделения глубинной разведки во время эвакуации тяжелораненого бойца пехоты из полуокруженного дома, который находился под танковым обстрелом. Прибыв на место, бойцы быстро загружают своего товарища, все это также сопровождается обстрелом со стороны ВСУ. На одном из фото также присутствует командир роты с позывным Кизляр, на следующий день он погибнет возле этого самого дома. Посмертно он будет удостоен звания Героя России.

Командир взвода одного из соединений 6-й общевойсковой армии ЗВО старший лейтенант Шамиль «Кизляр» Магомедов. 24 февраля 2022 года также участвовал в бою под Циркунами, там же получил ранение, после чего в течение недели находился в госпитале. Подразделение «Кизляра» находилось на переднем крае в момент наступления ВСУ в Харьковской области. В период с 5 по 7 сентября взвод Магомедова находился в практически полном окружение. На кадрах выше эпизод который случился 6 сентября. На следующий день, 7 сентября дом возле которого держали обороны бойцы мотострелковой бригады подвергся минометному обстрелу, одна из мин разорвалась в нескольких метрах от «Кизляра». В результате полученных ранений он погиб. Указом президента от 23 марта 2023 года старший лейтенант Шамиль Магомедов удостоен звания Героя России посмертно. Также был награжден медалью «За отвагу».

https://t.me/ok_spn/28725

https://t.me/ok_spn/28736