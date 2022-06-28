Засуха и пожары в Европе создают дефицит электроэнергии

И дело не только в том, что увеличивается расход э/э на кондиционеры, вентелирование производств и т.п.

Дело ещё и в нанесении ущерба инфраструктуре, горят сети, горят подстанции, а гидроэлектростанциям не хватает воды

Гидроэлектростанции поставляют мало электроэнергии. В Италии, Франции, Испании засуха значительно сократила выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях, и засуха также угрожает сельскому хозяйству. В Ломбардии объявлено чрезвычайное положение, и вода нормируется во многих муниципалитетах.

С января по май этого года производство электроэнергии от гидроэлектростанций в Италии упало на 40 процентов в годовом исчислении, В Испани на 19%, во Франции на 23% - сообщила AFP.

Ассоциация фермеров Италии заявила, что 30 процентов сельскохозяйственного производства по всей стране находится под угрозой. Это сказывается на урожае ячменя и кукурузы, а выращивание томатов и фруктов, таких как арбузы, находится под угрозой.

Гидроэлектростанции в основном находятся в горах на севере страны. Они обычно поставляют почти пятую часть электроэнергии, необходимой в Италии. Однако с прошлого лета производство уже снижается, сказал представитель Utilitalia. В настоящее время это особая проблема, потому что Италия также пытается значительно сократить поставки газа и нефти из России.

С ноября 2021 года в северной Италии не было сильных дождей.

Засуха в дельте реки По

В Пьяченце, к юго-востоку от Милана, небольшая гидроэлектростанция должна была быть полностью закрыта на этой неделе, потому что река По несет слишком мало воды, как объявила энергетическая компания Enel. Сельское хозяйство также интенсивно использует воду реки. Для рисоводов в дельте реки По ситуация особенно драматична, так как соленая морская вода проникает на многие мили в русло реки и делает невозможным посев.

Засуха в дельте реки По является самой сильной за последние 70 лет. В некоторых местах дождь не шел в течение четырех месяцев. В то же время ощущается нехватка талой воды с гор, зима была слишком мягкой. Озера, такие как озеро Маджоре, недостаточно заполнены.

Во многих общинах вода нормируется

Во многих общинах вода нормируется, людям разрешается использовать ее только для питья или других жизненно важных целей, иногда воду отключают на ночь. Автоцистерны также находятся в пути. Уровень воды в озере Маджоре и озере Гарда намного ниже, чем обычно для этого времени года, а Тибр, протекающий через Рим, также приводит к низкой воде.

Спор вспыхнул из-за крупнейшего озера Италии, озера Гарда. Он должен выделять воду, но ответственные на земле опасаются за его запасы, он тоже может стать больным озером.

Чрезвычайное положение в Ломбардии

Северная итальянская Ломбардия объявила вчера чрезвычайное положение из-за засухи. Региональное правительство попросило всех потребителей использовать меньше воды. Муниципалитетам было поручено ограничить потребление воды для принятия несущественных мер, таких как уборка улиц и орошение парков и спортивных площадок. В регионе Пьемонт на северо-западе Италии вода уже нормируется в более чем 200 муниципалитетах, сообщает информационное агентство Ansa.

Гражданская оборона Италии опасается, что засуха может продолжаться неделями. Дефицит воды распространяется из северных районов на юг. Призыв к чрезвычайному положению в стране становится все громче.

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