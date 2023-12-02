День Неизвестного Солдата отмечается каждую зиму. Дата 3 декабря фиксирована. В 2023 году чествовать доблесть героев, сражавшихся за Родину, но оставшихся безымянными, будут в этот же день.

История

Памятная дата была учреждена в 2014 году. Предложение увековечить великий подвиг советских и российских бойцов, не вернувшихся с мест боевых действий, выдвинули участники общественных движений. Занимаясь поисками останков военнослужащих, погибших в боях, они задумались о том, как важен вклад таких людей в мирное существование нашего общества.

Президент России поддержал инициативу. Он постановил посвятить определенный день воинской отваге погибших защитников Родины, оставшихся неизвестными. Свое решение он подтвердил федеральным законом. 3 декабря 1966 года погребение в Александровском саду останков Неизвестного солдата.

Число выбрали не просто так. 3 декабря в 1966 году торжественно захоронили прах неизвестного солдата у кремлевской стены Александровского сада. Мероприятие состоялось в честь 25 годовщины победы над немецкими войсками. Останки были перемещены из братской могилы, находящейся под Москвой. Именно здесь, рядом с Зеленоградом в 1941 году воинские части вели активные бои, защищая столицу.

На новом месте захоронения был создан мемориал. Главный элемент композиции – гранитная надгробная площадка. Ее украшают военная каска, веточка лавра и знамя полка, сделанные из бронзы. Рядом находится звезда, из центра которой появляется пламя Вечного огня, посвященного героям, не получившим именного признания. На памятнике можно заметить фразу: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Она является неофициальным лозунгом знаменательного дня.

Справа от комплекса располагается аллея славы. Тринадцать гранитных блоков рассказывают современникам о городах-героях. На каждом элементе указано название населенного пункта и изображена медаль в виде золотой звезды, символизирующая заслуги перед Отечеством. Внутри каждого блока находится капсула с землей, собранной на месте, хранящем память о важных событиях войны.

Известно, что захороненный у кремлевской стены боец был рядовым. Это установили по форменной одежде. Но документов при мужчине не было, и определить, кем он был, не удалось. Так же не смогли опознать и миллионы других людей, отдавших жизнь за свою страну. Поэтому, хотя мемориал и называется Могилой неизвестного солдата, он посвящен не одному, а всем доблестным героям.

На территории бывшего СССР немало захоронений неизвестных погибших воинов. Но московский мемориал остается главным местом поклонения. Именно сюда приходят люди, потерявшие связь с близкими, отправившимися в зону военных действий и не вернувшимися домой.

В первую очередь в этот день вспоминают период Великой Отечественной войны, забравший множество жизней. Однако дата касается и тех, кто пропал без вести, отправившись сражаться в последующие годы. По статистике на 2023 год из военных конфликтов не вернулись более 2 миллионов россиян и граждан бывшего СССР. Всех этих людей мы вспоминаем в декабре, выражаем им свое почтение и благодарность.

Традиции

Первые мероприятия в честь Дня неизвестного солдата прошли в 2014 году. Событие отмечали в Александровском саду и на Федеральном военном кладбище в Мытищах. С этого момента торжественные акции стали проходить по всей стране ежегодно.

Россияне возлагают венки и букеты к московскому мемориалу и братским могилам, расположенным в других городах. В Москве памятное место посещают президент РФ и члены правительства, ветераны боевых действий, участники специальных операций, активисты общественных патриотических организаций, родственники пропавших и погибших бойцов, а также все неравнодушные граждане. После возложения венков выдерживается минута молчания. Затем исполняется государственный гимн. Завершает программу торжественный марш почетного караула под звуки оркестра.

В школах проводятся классные уроки, рассказывающие о возникновении праздника и важных исторических моментах. Целью является просвещение юного поколения, воспитание патриотизма и чувства ответственности за будущее своей страны.

Общественные организации устраивают исторические и культурные мероприятия, связанные с темой дня. Также регулярно проходят «вахты памяти» – всероссийские акции, призванные почтить память погибших в ВОВ. Участие в них принимают добровольцы.

Поисковые группы, созданные в рамках акций, отправляются в места бывших военных действий. Добровольцы разыскивают останки бойцов, погибших в сражениях. Затем их торжественно перемещают в официальные места захоронения.

Поисковое движение в России

Поиск мужчин, находящихся на военной службе и пропавших без следа, ведется не только во время акций, приуроченных к значимым датам. Государственные и частные организации действуют в течение всего года. Иногда получается идентифицировать личности по жетонам, документам, каким-то личным признакам.

Зародилось движение в СССР после окончания войны. Это были 60-е годы. Пионеры и комсомолы проводили экспедиции, стараясь найти бойцов, с которыми была потеряна связь. К тому времени пропавшими считались более 4 миллионов человек. Со временем к благородной деятельности юношей и девушек присоединились взрослые добровольцы. В 80-е годы произошло образование Всесоюзного координационного Совета поисковых отрядов. Центр объединял все существующие организации такого направления и координировал их действия для максимальной эффективности. Участникам движения выдавали памятные знаки и медали.

Сегодня самым крупным проектом является «Поисковое движение России». Это общероссийская организация, существующая при поддержке Минобороны РФ. Появилась она в 2013 году, но уже успела обнаружить останки не одной сотни тысяч бойцов. Многие были опознаны.

В рамках государственной программы был создан сайт «Обобщенный банк данных Мемориал». На нем представлены результаты работы поисковых отрядов, архивные документы и другая важная информация. Благодаря ресурсу многие граждане нашли данные о своих близких, связь с которыми была потеряна в военные годы.

Деятельность по изучению архивов, исследованию мест боевых действий и перезахоронению неизвестных героев, а также опознанных военнослужащих будет продолжаться и в будущем. Что касается печальной памятной даты 3 декабря, она всегда будет напоминать народу о том, как важна роль каждого солдата в защите страны и обеспечении безопасности граждан.

https://prazdnikivgodu.ru/den-neizvestnogo-soldata

История Дня Неизвестного солдата в документах Главархива Москвы Траурная процессия с прахом Неизвестного солдата на лафете движется с Манежной площади к Александровскому саду. 3 декабря 1966 г. Фото Л.Е. Бергольцева. Главархив Москвы.

В Главархиве Москвы хранятся документы о создании памятника «Могила неизвестного солдата». Это письма 1965-1966 годов Московского городского комитета в ЦК КПСС с предложениями о сооружении у Кремлевской стены памятника, о проработке вариантов этого монумента и порядке захоронения; решения Исполнительного комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся об утверждении проектного задания на строительство обелиска, о работах по сооружению надгробия могилы и другие материалы. Письмо первого секретаря МГК КПСС Н.Г. Егорычева в ЦК КПСС с предложением о сооружении у Кремлёвской стены памятника «Могила неизвестного солдата». Июнь 1965 года. Главархив Москвы.

Наибольший интерес представляет редкая фонозапись 1994 года с воспоминаниями первого секретаря Московского горкома КПСС Николая Григорьевича Егорычева о создании проекта мемориала. Именно он выступил с идеей создания в Москве мемориального памятника в честь Неизвестного солдата. В письме, адресованном в ЦК КПСС, которое хранится в архивном ведомстве, Егорычев писал: «Памятник явится местом поклонения и воздания почестей советским воинам, геройски павшим при защите нашей Родины». Идея нашла поддержку в сердцах миллионов жителей страны.

2 декабря 1966 года из братского захоронения в окрестностях строящегося города Зеленограда (в дни Битвы под Москвой – места кровопролитных боёв) извлечен прах неизвестного рядового воина для его последующего погребения в Александровском саду, у стен Кремля.

На снимках Леонида Бергольцева и Михаила Трахмана, хранящихся в архивном ведомстве, запечатлены траурная процессия и церемония торжественного захоронения. Почётный караул у гроба с прахом Неизвестного солдата у обелиска на станции Крюково. 2 декабря 1966 года. Фото Н.Акимова. Главархив Москвы Почётный караул у могилы Неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года. Фото М.Трахмана. Главархив Москвы Церемония зажжения Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, с факелом - Герой Советского Союза, лётчик А.П.Маресьев. Фото В.Б.Соболева. Москва. 8 мая 1967 г. Главархив Москвы. Митинг на Манежной площади в день захоронения праха Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены. 3 декабря 1966 г. Главархив Москвы.

3 декабря в 11 часов 45 минут торжественная процессия двинулась по Ленинградскому шоссе к Москве. У въезда на улицу Горького (Тверская улица) гроб с останками перенесли на артиллерийский лафет. В сопровождении почетного караула процессия двинулась дальше. На всем пути ее следования стояли люди, отдавая дань уважения павшему воину. Неизвестного воина похоронили в Александровском саду под залпы артиллерийского салюта, а на могиле установили временную памятную плиту из красного гранита с надписью: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941–1945».

Накануне 22-й годовщины Великой Победы, 8 мая 1967 года, состоялось торжественное открытие мемориала «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь. На снимке фотокорреспондента Валентина Соболева, хранящегося в Главархиве Москвы, запечатлён Герой Советского союза, лётчик А.П. Маресьев во время церемонии зажжения Вечного огня. С 12 декабря 1997 года возле него установлен постоянный пост Почетного караула № 1. Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 2009 года мемориалу «Могила Неизвестного Солдата» присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы. Церемония торжественного захоронения праха Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Александровском саду. Справа у саркофага – дважды Герой Советского Союза, маршал К.К. Рокоссовский. 3 декабря 1966 г. Фото Л.Е. Бергольцева. Главархив Москвы.

https://www.mos.ru/news/item/66265073/ Интересные факты Первый Вечный огонь в СССР зажегся в 1956 году – в Военно-мемориальном некрополе Преображенского кладбища в Москве. На месте братской могилы, откуда были взяты останки неизвестного солдата сейчас находится мемориальный комплекс "Штыки". Информация о событиях, происходивших в этом районе зимой 1941-го, оставалась засекреченной вплоть до 2018 года. В настоящее время в Москве горят четыре Вечных огня: в Александровском саду на могиле Неизвестного солдата,

на Преображенском кладбище,

на территории МГУ им. Ломоносова и

на Поклонной горе.

https://radiosputnik.ru/20221203/neizvestnyy-soldat-1834206465.html?in=t

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