Роднина забыла, как живут на Родине и покусилась на святое

С августа и октября некоторые категории пенсионеров получат прибавки к выплатам. Этой позитивной новостью уже воспользовался ряд депутатов Госдумы, чтобы привлечь к себе внимание.Но Ирина Роднина сумела переплюнуть всех своих коллег.

«Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы всё время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», – сказала в беседе с журналистом бывшая фигуристка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина.

Интервью спортсменки-парламентария разошлось на цитаты. Вот ещё она: «Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости». «В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше», – предложила Роднина.

Пробный шар?

Весной она высказывалась по теме ещё более конкретно: «Возможно ли прожить на 20 тыс. пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Хочу как можно дольше оставаться активным человеком. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить.

Тогда в ответ посыпались гневные комментарии пользователей. Родниной припомнили 13 лет работы в США, где она развивала спорт чужой страны, и американское гражданство дочери, до сих пор живущей в Штатах. Также россияне удивились невежеству депутатши в вопросах пенсионного законодательства. Ей напомнили, что все работающие граждане в обязательном порядке делают взносы в пенсионный (а ныне социальный) фонд и потом будут получать пенсию соразмерно сделанным взносам.

И действительно, нестыковка слов Родниной с буквой, а вернее, с духом закона обращает на себя внимание (о букве говорить сложнее, поскольку фигуристка прямо упоминала исключительно государственные пенсии, а это лишь малая часть пенсионной системы). Потому возникли предположения: не готовится ли почва для каких-то изменений? Ведь многие помнят, как важные поправки в Конституцию были проведены с подачи другой звезды советской эпохи – Валентины Терешковой. А ну как высказывания Родниной – это некий пробный шар? Попытка отследить реакцию общества на идею ещё как-то реформировать пенсионную систему?

Горький опыт

Рассуждая в таком ключе, придётся задаться вопросом: в какую сторону можно реформировать пенсионную систему?

Процесс увеличения пенсионного возраста ещё не завершён, он будет продолжаться до 2028 года. И ещё какое-то время понадобится, чтобы отследить его эффекты для экономики. К тому же насчёт возраста Роднина не заикалась. Так что в этом направлении вряд ли стоит ждать изменений.

Депутат Государственной думы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв выступил с инициативой введения «налога на достойную старость» для граждан, не имеющих детей.

Неясность существует в плане формирования накопительной части пенсии. С 2014 года пенсионные взносы граждан не направляются на эти цели. То есть деньги не идут частным УК и НПФ для инвестиций и преумножения, как было изначально предусмотрено архитектурой пенсионной системы. Вместо этого они направляются в Социальный фонд. Таким образом, сейчас пенсии выплачиваются в основном за счёт взносов работающих граждан. Такая схема по сути мало чем отличается от финансовой пирамиды. Пузырь не лопается, а «пирамида» эта не рушится только благодаря тому, что в пенсионную систему направляются вливания из госбюджета. К примеру, в этом году расходы Соцфонда на выплату пенсий равны 11,138 трлн руб­лей, а трансфер из федерального бюджета составит около 4 трлн рублей. И чем меньше число легально работающих и чем больше пенсионеров, тем больше дыра в бюджете фонда, которую приходится затыкать трансферами из государственного бюджета.

Наверное, ситуация выглядела бы более здоровой, если бы персональные пенсионные счета граждан заметно пополнялись за счёт доходов от инвестиций. Только во что инвестировать такие огромные средства, дабы получить опережающую инфляцию доходность? Наверное, какие-то единичные проекты можно найти, но тогда ведь придётся подвинуть от них нынешних акул экономики – банкиров и миллиардеров. Учитывая лоббистские возможности последних, сделать это будет непросто. Хотя здесь, наверное, возможен и компромисс. Представьте, что пенсионными инвестициями будет рулить не Соцфонд и не госбанки и созданные ими УК, а частные пенсионные фонды, подконтрольные тем же миллиардерам. Будто бы в таком случае и волки (олигархи) сыты, и овцы (пенсионные накопления) целы. Только вот целы ли?

Здесь надо вспомнить, что по этой дороге российская пенсионная система уже шла. Однако привела она к череде уголовных дел, возбуждённых по фактам вывода денег из частных фондов в офшоры. Те, кто подозревается или обвиняется в махинациях, сейчас либо спрятались за границей, либо оказались на скамье подсудимых. Возможно, теперь на их место пришли новые интересанты и пытаются прощупать почву. Что им может быть нужно? Основную часть пенсионной системы замкнуть внутри негосударственных пенсионных фондов, а Соцфонду оставить те самые «государственные» пенсии, которые упоминала Роднина. Но как это увязывается с интересами государства?

Горький опыт говорит о том, что пенсионные накопления станут пиршеством для жуликоватых менеджеров. Риск, что деньги будут разворовываться со счетов, сбрасывать не стоит. А расхлёбывать эту кашу снова придётся власти.

Опасные слова

Ещё важно, как именно будет лоббироваться идея подпустить к управлению пенсионными накоплениями частников. С одной стороны, можно положить на стол начальства детально проработанную финансовую схему. А с другой – начать информационную кампанию в стиле Родниной. И последний вариант явно не идёт на пользу власти.

Ведь что такое государственные пенсии, которые упомянула Роднина? Это пенсии чиновникам, военным, «чернобыльцам», детям погибших военных… В последние годы появился перечень пенсий, связанных с участием граждан в СВО. И депутат вроде бы не призывает прямо всё это отменить, но смысл задаётся такой, будто получатели этих выплат на достойную жизнь рассчитывать не должны. А ведь цель учреждения подобных пенсий совсем иная. Они предназначены людям, которые как раз непосредственно в интересах государства работали в трудных условиях, рисковали здоровьем и жизнью. Такие пенсии должны мотивировать людей отдавать силы служению государству. Понятно, что Роднина вряд ли имела целью подрывать авторитет государства как гаранта финансовой защищённости верно послуживших ему граждан. Но в итоге по касательной зацепила именно эту струну. А уместно ли это сейчас?

Что касается трудовых пенсий, то тезис «нужно позаботиться о себе самостоятельно» тоже звучит неконструктивно. Нет у большинства граждан доверия к негосударственным пенсионным фондам. И Роднина прямо не призывает деньги в эти фонды нести. И сама за честность и профессионализм их основателей не поручается. Как в итоге граждане поймут речи депутата? Как призыв выходить из пенсионной системы? Соглашаться на зарплату в конверте, увиливать от платежей в Соцфонд? А дальше что?

Сейчас реальная альтернатива пенсии – это рента. То есть граждан направляют на рынок недвижимости за покупкой инвестиционных квартир. Последствия таких шагов очевидны: цены на жильё и аренду вечно растут, молодые семьи из-за бытовой неустроенности не хотят рожать, население сокращается и вскоре инвестиционные квартиры сдавать станет просто некому. Или, может быть, мы не всё понимаем и Ирина Роднина предложит массам россиян какой-то другой способ обеспечить себе достойную старость?

Тем временем

Депутат Алексей Говырин поделился с коллегами и гражданами пенсионной статистикой. По его словам, средняя пенсия в России сейчас составляет 23 448 рублей. «Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год работы может принести до 10 баллов, а стоимость одного балла в 2025 году равна 145,69 рублей», – пояснил депутат. Как пояснил он, сумма баллов умножается на этот показатель и к ней прибавляют фиксированную выплату в размере 8907,70 рубля.

При этом ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин подсчитал: чтобы получать пенсию в 53 тысячи рублей, нужно получать зарплату не меньше 230 тысяч в месяц.

Дмитрий Игонин. Газета «Наша версия» №32 от 25.08.2025