Поворот сибирских рек

Фантастическая идея 1950-х, предполагавшая колоссальные гидротехнические работы, в 1952 году родилась в голове лично товарища Сталина. В своих мемуарах Иван Серов, ставший позже первым председателем КГБ СССР, рассказал увлекательную историю своего разговора с вождем. Тот решил, что для более интенсивной добычи нефти в Каспийском море его можно попробовать полностью осушить, и потребовал проанализировать идею.

Казалось бы, план «поворота рек» на этом историческом фоне выглядел просто логическим его продолжением, однако после десятилетий теоретических рассуждений и практических проработок, после бессчетного количества человеко-часов, потраченных на дискуссии и реальные инженерные проекты, от него в конечном счете было решено отказаться.

Как оказалось, теоретически она была выполнима (сток Волги перенаправлялся в Северный Казахстан, Терека — в Калмыкию, на Куре же строилась дамба и образовывалось озеро), однако практически реализация стала бы слишком затратной и по времени, и по финансам. К счастью для всех сторон, расчеты привели к тому, что Сталин счел эту идею неэффективной.Однако на фоне этих иллюзорных миражей было множество «водных» проектов, которые были реализованы и при Сталине, и при следующих советских вождях. Канал Москва — Волга, Беломорско-Балтийский, Волго-Донской, Каракумский и Северо-Крымский каналы связывали речные системы или доставляли жизненно важные ресурсы в прежде пустынные земли, вводя тем самым их в сельскохозяйственный оборот. Орошались неиспользуемые территории Средней Азии, Кубани, где зрели рисовые и хлопковые поля, осушались болота (в том числе и в нашей стране), сооружались грандиозные каскады ГЭС на Волге, Каме, сибирских реках, становясь ядром новых индустриальных кластеров, территории в миллионы квадратных километров затапливались водохранилищами, что приводило к изменению жизненного уклада, переселению сотен тысяч человек, живших там целыми поколениями.

Благие намерения

Когда речь заходит о «повороте сибирских рек», богатое воображение немедленно представляет себе, как какую-нибудь условную Обь в буквальном смысле разворачивают и вместо Северного Ледовитого океана направляют в сторону Индийского. На самом деле проект такого рода, вероятнее всего, физически невозможен на данном этапе развития человечества. В упомянутой программе речь шла о переброске лишь части стока северных рек в южные районы. Грубо говоря, признавалось, что водные ресурсы севера избыточны, поэтому неплохо было бы их перераспределить в сторону тех регионов, где их как раз не хватает.

Самым очевидным из таких регионов была Средняя Азия.

Уже в начале 1960-х годов после очередной волны интенсификации местного сельского хозяйства стало понятно, что локальных водных ресурсов южным советским республикам категорически недостаточно. Главные региональные источники живительной влаги — реки Сырдарья и Амударья — фактически полностью разбирались на орошение, ведь основные среднеазиатские сельскохозяйственные культуры (рис и хлопок) были чрезвычайно водоемки. За мгновенный в исторической перспективе срок это привело к гибели целого моря. Аральскому морю, в чьем бассейне и производились все эти миллионы тонн хлопка и риса, лишь на поддержание своего уровня требовалось до 35 кубических километров воды в год. Между тем к 1980-м годам в море поступало лишь 4—5 кубических километров, а в засушливые сезоны Сырдарья и Амударья и вовсе не добирались до своей цели. Результатом стала экологическая катастрофа, развитие которой было предрешено.

Эта трагедия заслуживает отдельного текста, пока же вкратце опишем последовательность происходивших в Средней Азии событий.

Активный разбор воды на ирригацию сначала привел к резкому росту урожаев, однако в ближайшей перспективе вызвал пересыхание Аральского моря и его катастрофическую деградацию. В итоге это закончилось масштабным выносом песка и соли с осушенных земель, загрязнением пресных вод пестицидами и прочими малополезными веществами, попадавшими туда десятилетиями. Вода и земля начинали засаливаться, еще не так давно ультраплодородные территории показывали все более низкие урожаи. Страдало и здоровье местного населения, которое к тому же постоянно росло. Ликвидация дефицита воды в Средней Азии, прежде всего в бассейне Аральского моря, было главной целью переброски части стока северных рек на юг. В теории все это приносило максимальную пользу. Например, Обь (с ее главным притоком Иртышом) ежегодно выносит в Карское море около 400 кубических километров прекрасной воды. Естественно, в 1970-е предполагалось, что малонаселенным районам Западно-Сибирской низменности такой объем вовсе не требуется. Более того, разливавшаяся в половодье Обь затапливала обширные территории, превращая их в болота. Их мелиорация после перераспределения излишков воды и последующее введение в сельскохозяйственный оборот также выглядели логично.

В Средней Азии даже 30—40 забранных на первом этапе у Оби кубических километров должны были стать спасением.

Прежде всего нормализовался бы режим в Аральском море, и постепенно исчезли бы возникшие из-за его пересыхания экологические проблемы. В дальнейшем при увлечении объема переброшенной воды можно было бы оросить дополнительные миллионы гектаров земель, прежде засушливых, но потенциально способных приносить несколько урожаев в год. Это бы значительно увеличило выпуск различной продукции, в том числе продовольственной. Так что же пошло не так?

На бумаге все выглядело замечательно, как ситуация win-win, когда в выигрыше остаются обе стороны — и Сибирь, и Средняя Азия. Вероятно, поэтому идея была зафиксирована уже в 1961-м в новой Программе КПСС, той самой, которая уверяла, что уже «нынешнее [на 1961 год] поколение советских людей будет жить при коммунизме». Однако конкретные разработки начались лишь в конце десятилетия, когда проблема Аральского моря стала становиться все более и более очевидной. В 1968 году Госплану СССР и советской Академии наук было поручено разработать план перераспределения стока рек, а в 1970-м в специальном постановления ЦК партии и союзного Совмина было обозначено, что к 1985 году в засушливые южные районы страны должно ежегодно перебрасываться 25 кубических километров воды.

Первоначально проект состоял из двух этапов.

На первом речь шла о переброске стока «северных» рек, под которыми подразумевались Северная Двина и Печора. Их планировалось направить в Волгу, чтобы обводнить будто бы мелевшее Каспийское море. В 1960-е его уровень действительно понижался, чему наверняка порадовался бы Сталин, однако в следующем десятилетии вода в Каспии вновь начала прибавляться и про Северную Двину с Печорой позабыли, сконцентрировавшись на проблеме Средней Азии. Около двух десятилетий без малого двести проектных институтов, НИИ, различных инженерно-технических организаций, ведомственных управлений бились над задачей, изведя тонны бумаги. Множество высококвалифицированных специалистов тратили на это свои силы и время в ущерб более реальным проектам. Схемы постоянно менялись, расширялись, дополнялись и вновь урезались, но в общих чертах программа «поворота сибирских рек» подразумевала строительство канала «Сибирь — Средняя Азия» общей протяженностью 2550 километров и шириной до 300 метров.

Канал предполагался судоходным с глубиной в 15 метров.

На самом деле, если говорить о конкретике, речь шла о целой системе каналов и водохранилищ, оборудованной еще и системой насосных станций, а также шлюзов, ведь Обь течет в Карское море не просто так, а потому, что ей так удобнее. В Аральское море ее требовалось поднимать. Естественно, столь масштабная задумка предполагала освоение миллиардов рублей в течение многих и многих лет. Стоило ли удивляться, что профильные министерства, ведомства и организации защищали идею до последнего вздоха. Однако практически сразу после того, как информация о разработке проекта просочилась в общественное пространство, возникла волна недовольства, со временем переросшая в цунами. Удивительное дело, но в борьбе против «поворота рек», особенно в 1980-е годы, объединились и те силы, которые (условно, конечно) можно было назвать либеральными, и консерваторы-почвенники. В кампанию за отмену строительства включились и инженеры, доказывавшие эффективность других вариантов решения проблемы Арала, и экологи, утверждавшие, что отбор части стока у Оби окажет непоправимое воздействие на сложившиеся экосистемы региона, и писатели разного толка, которых беспокоило потенциальное изменение уклада жизни затронутого объектом населения, и активные представители этого самого населения, чьи дома попадали в зону потенциального затопления. Наконец, решающее слово сказали экономисты.

Согласно нескольким заключениям специалистов Госплана и других ведомств, занимавшихся оценкой ТЭО проекта, затраченные на него средства не соответствовали бы полученному экономическому результату.

Более того, впоследствии оказалось, что куда дешевле провести мероприятия по коренной реконструкции уже существующих ирригационных систем. Дело в том, что в те годы более половины всей забираемой на орошение среднеазиатских полей воды до них не доходило, испаряясь и уходя в почву через земляные стенки каналов — по сути больших прокопанных канав. В свою очередь, отсутствие бетонирования дна и стенок таких объектов приводит к засаливанию окружающей территории и образованию болот, что негативно сказывается на экологии. В 1986 году в Политбюро ЦК КПСС было принято специальное решение, в соответствии с которым работы по «переброске части стока северных рек в южные районы Советского Союза» было решено окончательно остановить. Основным доводом был даже не экономический. После чернобыльской катастрофы экология стала занимать умы не только представителей интеллигенции, но и политиков, и, что самое главное, обычных граждан СССР. Горбачев и его соратники посчитали, что при реализации такого проекта экологии многих регионов может быть нанесен непоправимый ущерб.

Этого предположения оказалось достаточно, чтобы похоронить идею.

Впрочем, периодически к ней возвращаются и сейчас. В начале нулевых воскресил задумку тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, предложив продавать среднеазиатским странам излишки сибирской воды. Идеи такого рода продолжают появляться, особенно на фоне реализуемого прямо сейчас аналогичного китайского проекта. Однако, по мнению большинства специалистов, он остается слишком дорогим. Куда логичнее заняться более эффективным использованием имеющейся воды через реконструкцию оросительных систем, систем полива, изменение баланса выращиваемой сельхозпродукции в пользу менее водоемкой и так далее.

Похоже, «поворот сибирских рек» так и останется последним советским суперпроектом — скорее всего, мертворожденным изначально, но в любом случае появившимся слишком поздно, чтобы быть реализованным.

23 октября 1984 года предпоследний генсек Константин Черненко на Пленуме ЦК КПСС настоял на принятии постановления, которое дало старт самому масштабному проекту советской империи — повороту сибирских рек вспять. С Севера на Юг - в республики Советской Средней Азии. Цель была благая — дать воду казахским хлеборобам и узбекским хлопководам. Чтобы воды Оби и Иртыша дали больше зерна и хлопка.

Почему гигантский проект не воплотился? И что случилось, если б он состоялся?

«КП» обратилась с этими вопросами к экологу и историку.

ГОСПЛАН СКАЗАЛ — 27 КУБИЧЕСКИХ КМ

Бывший министр экологии и природных ресурсов РФ, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян был одним из первых критиков проекта.

- Что случилось бы с сибирскими реками при переброске их вод на юг?

- С Тоболом и Ишимом - ничего особого. Вода забиралась из Оби ниже впадения Иртыша. Недалеко от Ханты-Мансийска должен был быть исток главного канала. Речь шла о 6% стока Оби. Это 27.2 кубических километра в год. Их перебрасывали в Казахскую ССР и Узбекскую ССР. Шли еще разговоры о 100 кубических километров.

- Был документ, где все расписали от и до?

- Проект был на 27.2 кубокилометра. Он поступил на госэкспертизу в Госплан СССР еще в 1982 году. Детальное технико- экономическое обоснование.

НИКАКОГО АРАЛА

- Зачем нужен был поворот рек?

- Если бы проект состоялся — этого хватило бы на удовлетворение первых потребностей по мелиорации Узбекистана, Казахстана, и Оренбуржской и Курганской областей. Плюс Челябинская область была под вопросом. Маршрут переброски Оби в Среднюю Азию. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

- Поворот спас бы Аральское море — умиравшее в конце 20 века?

- Разговоры о том, что переброска северных рек спасла бы Арал — некомпетентны. Воды хватило бы только на орошение и немного на хозяйственно-питьевые нужды Казахстана. А чтобы Арал восстанавливался — в него нужно было подавать 40 кубических километров в год.

- Какие были риски? Что могли угробить?

- Речь шла о затоплении пахотных земель. О том, что водохранилища изменят флору, фауну, микроклимат. Уйдет рыба. Появятся проблемы в устье Оби. Но все это осталось непроверенным. Главное — людей в 80-е пугала история с уходящим Аральским морем. Оно умирало — и в обществе боялись, что переброска рек изменит что-то и в других экосистемах.

- Что именно?

- Вдоль каналов в Казахстане и Узбекистане могли бы образоваться солончаки со всеми вытекающими. Мы плохо умеем предсказывать экологические последствия подобных вмешательств человека в экосистемы. Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

ПРОТЕСТ АКАДЕМИКОВ

- Группа академиков отправила Горбачеву письмо «О катастрофических последствиях переброски северных рек». Пугали экологическим взрывом?

- Слово «катастрофические» было использовано предположительно. Экологические последствия исследовались недостаточно. Но поскольку работы по переброске рек были в 1986-м прекращены постановлением ЦК КПСС и Совмина, то дальнейшие исследования не проводились.

- Почему тогда свернули работы?

- Для Советского Союза поворот рек был просто неподъемным делом. Для советской экономики 1980-х — точно.

- Сколько стоил проект поворота рек?

- На 1982 год по данным Госплана - 16 млрд долларов США. Экспертная подкомиссия постановила, что цифра была занижена в 2,5 раза. То есть, стоимость проекта уже тогда оценивалась в 40 млрд долларов.

- Гигантская сумма...

- Когда прикинули, сколько нужно, чтобы построить канал — мобилизационные, технические ресурсы, откуда технику взять и специалистов — поняли, что не потянем. Кризис в СССР уже был очевиден. Так что отмена поворота рек была продиктована экономическими причинами, а не экологическими.

- А сколько это стоило бы сегодня?

- Не менее 500 млрд долларов. А затраты на проект в целом в два раз больше, чем на сам канал — то есть триллион. Ну и кто это потянет? Кому сколько воды пришло бы. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

- Проект был рассчитан на сколько времени?

- По моим данным, на три пятилетки — для строительства системы каналов. И все понимали ,что и это срок не окончательный. Предполагалось еще и строительство АЭС. То есть, одни многомиллиардные затраты на много лет - это непомерное дело.

МЭР ПРОТИВ МЕР

- Мнение членкора РАН Алексея Яблокова и директора Института водных и экологических проблем Юрия Винокурова, требовавших остановить проект, Горбачев принял к сведению, но опирался на экономику?

- Кроме академиков и известный писатель Сергей Залыгин к этому подключился. А первая публикация с сомнениями в экологической безопасности будущего канала — это была моя работа, в 1984-м году, в Институте системных исследований. Михаил Горбачев в 1984 г. Фото: Будан Виктор/Фотохроника ТАСС

- Вам старшие товарищи не сказали, что не надо идти поперек поворота рек?

- Старшие товарищи тогда понимали всю политическую обстановку, и что дело это экономически не ясное. В моей публикации были сомнения в том, что все так просто. А компания, которая позже поднялась против этого проекта, была использована властью, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре. Нельзя же было сказать, что не станем строить канал потому, что экономика не вытянет. Проще было заявить: мы послушали ученых и согласились - это экологически опасно.

- Кто был последним защитником проекта?

- Мэр Москвы Юрий Лужков начал отстаивать этот проект на рубеже тысячелетий. Лужков не знал всей критики проекта - ему не докладывали. И с пеной у рта доказывал, что проект нужен, а я - что не нужен. За два месяца до смерти Лужкова мы встретились с ним в итальянском ресторане в Москве. Мы полтора часа поговорили, и я понял, что он не знает ничего про мои расчеты — никто из помощников ему не доложил. Он говорит: это же дешево. А я — это очень дорого! В ценах начала 2000-х — более 393 млрд долларов.

ЛОББИ АЗИИ

- Кто еще лоббировал поворот рек?

- Первый секретарь Компартии Узбекистана Шараф Рашидов. Есть точка зрения, что проект долго проталкивался именно узбекским лобби - и наибольшие преференции могла получить именно Узбекская ССР. А также Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР и его многолетний глава Николай Федорович Васильев. Он было категорически «за», изо всех сил стоял за этот проект. Каждое советское министерство хотело получить в свои руки проекты подороже, чтоб было больше денег в их распоряжении.

СТАЛИНА ОБРУЧЕВ НЕ УБЕДИЛ

Кандидат исторических наук, глава «Независимого исторического общества» Ярослав Листов рассказал «КП» об отношении лидеров страны к повороту рек.

- Говорят, идею поворота рек предлагали еще Сталину?

- Да, грандиозный проект «поворота рек» предложил в 1948-м академик Обручев. Но после войны требовались огромные средства на восстановление. И такое гигантское строительство СССР тогда просто не осилил бы.

- Но были другие экологические проекты, на которые Сталин дал добро?

- Да, от Волго-Донского канала и до системы лесопосадок. Но они были лучше проработаны и давали более быстрый эффект. А идею Обручева Сталин положил в долгий ящик - до момента, когда страна потянет такие масштабы. А в это время. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

ХРУЩЕВУ НУЖЕН БЫЛ ШТУРМ

- Отчего Хрущев, фанат поднятия Целины в Казахстане, не вцепился обеими руками в проект поворота рек?

- Надо учитывать специфику подходов Хрущева — штурмовщина, быстрый результат. Ему тоже предлагали проект поворота рек - но он показался лидеру СССР слишком дорогим. Это, кстати, всегда было первой причиной, почему его отклоняли. Плюс проект был рассчитан на долгий срок. А Хрущев хотел все быстро и сейчас. Целине тоже нужна была бы мелиорация, прежде чем начать ее распахивать. Но Никита Сергеевич не собирался ждать.

БРЕЖНЕВ ОСТОРОЖНИЧАЛ

- Почему Брежнев, руководивший прежде Казахстаном и знавший все проблемы с водой, не запустил «поворот рек»?

- К вопросу поворота рек вернулись не столько благодаря Брежневу, сколько благодаря Рашидову, главе компартии Узбекистана и Кунаеву — главе компартии Казахстана. Они особо остро понимали проблему нехватки воды на этих территориях. К продвижению идеи присоединились первые секретари обкомов Оренбургской, Курганской и Челябинской областей РСФСР. Они тоже должны были получить воду по этой программе.

- В чем была суть идеи поворота воды с севера на юг?

- Остро стоял вопрос продовольственной безопасности СССР. И независимости от иностранных закупок, в первую очередь зерна. Потому Кунаев с тремя первыми секретарями российских областей вышли на Брежнева в 1970-е — мол, можно не только помочь сразу трем республикам СССР, но и решить вопрос нехватки зерна, ну и хлопка тоже...

- Почему же тогда только при Черненко Пленум ЦК принял историческое постановление - повороту рек быть?

- Ранее Брежнев привлек максимум экспертов. Они в 1970-е годы подготовили 4 проекта на выбор. Один из них предусматривал даже создание Сибирского моря! Его отвергли геологи — зачем нам затопление в самом нефтеносном районе - Тюменском? Но Брежнев в свои последние годы был осторожен к дорогостоящим проектам, потому при нем и не запустили. Он просто не рискнул. Казахская ССР, середина 1980-х. Система орошения на полях совхоза. Фото: Мамбетов М., Медведев Владимир/Фотохроника ТАСС

- По цене проекта — данные разноречивы.

- Первоначально был рассчет на вложение 38 млрд золотых рублей. Суммарные вложения - 60 млрд рублей за две пятилетки. Когда рассчитывали расходы, генплан рассчитывал и то, какую отдачу ожидать. И был расчет, что в последующие 25 лет государство получит прибыль в размере одного триллиона рублей.

- За какое время реально было построить всю эту систему каналов, шлюзов?

- Вряд ли за 15, тем боле за 10. Как показывала практика строительства таких каналов, вроде Волго-Балтийского и Волго-Донского, расчеты не всегда соответствовали реалиям.

СЛЕД ЧЕРНЕНКО

- Андропов проектом не занимался?

- Андропову было уже не до переброски рек.

- А Черненко зачем взялся?

- Он хотел оставить серьезный след в истории. У него была идея срочного прорыва в экономике страны.

- И для этого нужны новые масштабные проекты?

- Да, ведь в последние 10 лет правления Брежнева таких крупных проектов, кроме БАМа, не было. Потому для Черненко поворот рек стал таким глобальным проектом, даже не союзного, а мирового уровня. Но ни его здоровье, ни возможности страны не позволили его реально запустить.

КРЕСТ ГОРБАЧЕВА

- Горбачев все свернул?

- Несмотря на постановление октябрьского Пленума 1984-го года, масштабные работы не успели начаться. И при Горбачеве были свернуты. Компания в СМИ о «неэкологичности» проекта, я полагаю, была санкционирована Горбачевым и Яковлевым - без их разрешения никаких критических публикаций в центральной советской прессе тогда быть не могло. Скорее всего, Горбачев сразу от поворота рек хотел отказаться. Но ему нужны были аргументы для отмены решения предыдущего генсека. Напоминанием об Аральском море остались только проржавевшие корабли у былых берегов и публикации о том, что Арал спасли бы сибирские реки. Нет, не спасли бы... Фото: Shutterstock.

ЭНТУЗИАЗМ ЛУЖКОВА

- Позже проект поддержал мэр Москвы Лужков?

- Лужков мыслил глобально. Активно взаимодействовал с республиками Средней Азии. И среди проектов, которые соединяли бы этот регион и Россию и не позволили бы азиатским республикам дрейфовать от нас — как раз и мог стать проект поворота рек. И он бы решил не только ряд важных экономических вопросов, но и главный политический — возможное воссоздание Союза. Открыто Лужков такого не говорил. Но в его книге «Вода и мир» есть фраза — вода объединяет и смывает границы.

- Ельцин поворот не поддержал?

- При Ельцине страна была не в том экономическом состоянии, чтобы тратить огромные деньги с заделом на 20-30 лет.

- Кто из лидеров в поддержку этого проекта высказывался в 21 веке?

- Назарбаев, но он понимал, что без России его не осуществить. А в российском обществе еще жили перестроечные идеи: поворот рек — это не для нас, а для республик Средней Азии. Ну и главы независимых Казахстана и Узбекистана не готовы в это были вписаться экономически по полной программе. И даже в большей степени политически - и Назарбаев, и Керимов понимали, что единственный способ проект запустить — пожертвовать долей политической независимости, создать некий единый союз — и потому не настаивали на этом проекте.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЭКОЛОГИ

- Снижение притока пресных вод соленость Северного Ледовитого океана выросла бы - это могло погубить часть животных и растений и сказалось на режим таяния льдов

- Могла измениться плотность ледового покрова в Обской Губе, в Карском море, состояние вечной мерзлоты за Северным Уралом

- Цепь новых водохранилищ затопила бы сотни тысяч гектаров лесных и сельхозугодий

- На всем протяжении каналов могли подняться грунтовые воды с подтоплением поселков и дорог

- В Оби под угрозой оказались бы ценные породы рыб, а вдоль каналов мог нарушиться состав флоры и фауны

- Вдоль каналов в Казахстане и Узбекистане было веротяно образование солончаков и болот.

(Из письма группы академиков РАН генсеку М.Горбачеву летом 1986-го)

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

