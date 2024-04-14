Фотографии времен Советского Союза

Площадь механизации на ВДНХ Так выглядела площадь до установления здесь ракеты «Восток». 1954 г.

Первый автомобильный тоннель в Москве. 1959 г

В 1950-х стало понятно, что плотность движения транспорта и машин в Москве через пару лет сильно увеличится. Поэтому было решено строить тоннели. Первый автомобильный тоннель в Москве появился на месте слияния Большой Дорогомиловской ул. и Кутузовского проспекта.

Общая длина составляла 400 м. Если брать в расчёт лишь подземный участок - 70 м.

Тоннель до сих пор функционирует. Сергей Юрский на сцене БДТ им. Горького, 1957 год, Ленинград

Стоянка такси на Исаакиевской площади Выражение «‎поймать мотор»‎, то есть «‎остановить такси»‎, оборот не сегодняшнего дня. Век назад такси так и называли - «‎таксомотор»‎. Затем - таксо, и только после этого привычным для нас словом «‎такси»‎.

После революции таксомоторы считались «‎излишней роскошью»‎, а при Сталине пользование ими называли «‎буржуазными замашками»‎. Да и в конце 60-х такси было доступно не для всех.

Поэтому выражение из кинокомедии «‎Бриллиантовая рука»‎: «‎Наши люди в булочную на такси не ездят»‎ - и стало крылатым. Асфальтоукладчица, СССР, 1965 год Актриса Анна Самохина, 1990-е годы Инкубатор в Южно-Сахалинске, 1950-е годы Домик няни А. С. Пушкина в Михайловском, 1954 год Анна Семенович со своим третьим партнером, Владимиром Федоровым. 1999г. Дети играют в шахматы на пляже в Евпатории, СССР, 1979 год. Женщина в традиционном народном костюме. Русские. Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское. 1925 г. Занятия технического кружка, Ясная Поляна ,1953 год Зимняя рыбалка. Журнал Рыболов, 1989 год Coветские зацепepы.1959 Артист Василий Качалов играет в пинг-понг с женой Ниной Литовцевой, 1928 год Белуга 500 кг. Азовское море. 1956 год. Вид на эпицентр ядерного взрыва с отметки 5 км 2 секунды после взрыва. Казахстан, 29 августа 1949 года. Вокзал Ярославль - Главный, 70-начало 80-х годов. Горожане в подмосковном лесу после удачной «грибной охоты», 1967 год Гражина Байкштите. Пущино. СССР, 1977 год. Магазин Северянка, Норильск, 1973 Кинотеатр. Михаил Прехнер, 1934 - 1935 год Женщина подкармливает белого медведя. СССР, 1959 год. Кишинев, начало 80-х Грузовой морской порт в Таллине, 1973 год Маяковский со Скотиком, Пушкино, 1924 год. Красивый кадр рейсового Ту-144, 1977 год Игра в снежки. Пермь, первая половина 80-х Молдаванка, 60-е годы Испытания грузовика ГАЗ-52, Московская область, 1970-е Львов, УССР, узкие исторические центральные улицы, 1980-е годы Латвийская СССР, Юрмала, улица Йомас, 1985 Костюмы из коллекции Ленинградского дома моделей, 1968 Истина идущая через десятилетия! На целине, 1965 Калининградский зоопарк. Медведица Снежинка. 1978 год Модная мама на пешеходном переходе в Волгограде. СССР, 1982 год Морской вокзал, Одесса, 1983 год. Туристы из Риги и др. городов Союза. Кафетерий Дворца Культуры, Алма-Ата, 1972 год Московский Дом игрушки, 1975 Олимпийская чемпионка по лыжному спорту 1972 года Галина Кулакова Неожиданный подарок, 1984. Методы повышения рабочей сознательности. 1930 год. Фото Семена Магазинера. Мастер гончарных дел, Кавказ, 1980-е Март 1920 года, город Новороссийск, эшелон белых с английскими танками, ставший боевым трофеем РККА. На лавочке, Рига, 1981 год На съёмках фильма «Вокзал для двоих». 1982 Отец и сын Богдановы на комбайне, Урал, 21 августа 1956 Отцы, Петропавловск, 1964 Около причала Рублёво, кон 1960-х – нач 1970-х, Моск обл, сельское поселение Барвихинское. Парад на Красной площади. Велосипедисты, 1924 год Отдых в Крыму. Андрей Новиков, 1946 год, Крым Отец и сын.65 Первая трактористка Узбекистана. Коканд, 1923 г. Павильоном Машиностроение на ВДНХ , 1958 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988 Подарки близнецам. Магадан, 1980 год Проверка влажности и загрязненности в метро, Москва, СССР, 1955 год.

И на сегодня все.