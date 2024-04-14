Фотографии времен Советского Союза

Площадь механизации на ВДНХ Так выглядела площадь до установления здесь ракеты «Восток». 1954 г.
Первый автомобильный тоннель в Москве.1959 г
В 1950-х стало понятно, что плотность движения транспорта и машин в Москве через пару лет сильно увеличится. Поэтому было решено строить тоннели.Первый автомобильный тоннель в Москве появился на месте слияния Большой Дорогомиловской ул. и Кутузовского проспекта.
Общая длина составляла 400 м. Если брать в расчёт лишь подземный участок - 70 м.
Тоннель до сих пор функционирует. Сергей Юрский на сцене БДТ им. Горького, 1957 год, Ленинград
Стоянка такси на Исаакиевской площадиВыражение «поймать мотор», то есть «остановить такси», оборот не сегодняшнего дня. Век назад такси так и называли - «таксомотор». Затем - таксо, и только после этого привычным для нас словом «такси».
После революции таксомоторы считались «излишней роскошью», а при Сталине пользование ими называли «буржуазными замашками». Да и в конце 60-х такси было доступно не для всех.
Поэтому выражение из кинокомедии «Бриллиантовая рука»: «Наши люди в булочную на такси не ездят» - и стало крылатым.Асфальтоукладчица, СССР, 1965 годАктриса Анна Самохина, 1990-е годыИнкубатор в Южно-Сахалинске, 1950-е годыДомик няни А. С. Пушкина в Михайловском, 1954 годАнна Семенович со своим третьим партнером, Владимиром Федоровым. 1999г.Дети играют в шахматы на пляже в Евпатории, СССР, 1979 год.Женщина в традиционном народном костюме. Русские. Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское. 1925 г.Занятия технического кружка, Ясная Поляна ,1953 годЗимняя рыбалка. Журнал Рыболов, 1989 годCoветские зацепepы.1959Артист Василий Качалов играет в пинг-понг с женой Ниной Литовцевой, 1928 годБелуга 500 кг. Азовское море. 1956 год.Вид на эпицентр ядерного взрыва с отметки 5 км 2 секунды после взрыва. Казахстан, 29 августа 1949 года.Вокзал Ярославль - Главный, 70-начало 80-х годов.Горожане в подмосковном лесу после удачной «грибной охоты», 1967 годГражина Байкштите. Пущино. СССР, 1977 год.Магазин Северянка, Норильск, 1973Кинотеатр. Михаил Прехнер, 1934 - 1935 годЖенщина подкармливает белого медведя. СССР, 1959 год.Кишинев, начало 80-хГрузовой морской порт в Таллине, 1973 годМаяковский со Скотиком, Пушкино, 1924 год.Красивый кадр рейсового Ту-144, 1977 годИгра в снежки. Пермь, первая половина 80-хМолдаванка, 60-е годыИспытания грузовика ГАЗ-52, Московская область, 1970-еЛьвов, УССР, узкие исторические центральные улицы, 1980-е годыЛатвийская СССР, Юрмала, улица Йомас, 1985Костюмы из коллекции Ленинградского дома моделей, 1968Истина идущая через десятилетия!На целине, 1965Калининградский зоопарк. Медведица Снежинка. 1978 годМодная мама на пешеходном переходе в Волгограде. СССР, 1982 годМорской вокзал, Одесса, 1983 год. Туристы из Риги и др. городов Союза.Кафетерий Дворца Культуры, Алма-Ата, 1972 годМосковский Дом игрушки, 1975Олимпийская чемпионка по лыжному спорту 1972 года Галина КулаковаНеожиданный подарок, 1984.Методы повышения рабочей сознательности. 1930 год. Фото Семена Магазинера.Мастер гончарных дел, Кавказ, 1980-еМарт 1920 года, город Новороссийск, эшелон белых с английскими танками, ставший боевым трофеем РККА.На лавочке, Рига, 1981 годНа съёмках фильма «Вокзал для двоих». 1982Отец и сын Богдановы на комбайне, Урал, 21 августа 1956Отцы, Петропавловск, 1964Около причала Рублёво, кон 1960-х – нач 1970-х, Моск обл, сельское поселение Барвихинское.Парад на Красной площади. Велосипедисты, 1924 годОтдых в Крыму. Андрей Новиков, 1946 год, КрымОтец и сын.65Первая трактористка Узбекистана. Коканд, 1923 г.Павильоном Машиностроение на ВДНХ , 1958Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Подарки близнецам. Магадан, 1980 годПроверка влажности и загрязненности в метро, Москва, СССР, 1955 год.
И на сегодня все.
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