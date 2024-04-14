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Мы из Советского Союза

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Фотографии времен Советского Союза

Площадь механизации на ВДНХ Так выглядела площадь до установления здесь ракеты «Восток».  1954 г.

Первый автомобильный тоннель в Москве.1959 г
В 1950-х стало понятно, что плотность движения транспорта и машин в Москве через пару лет сильно увеличится. Поэтому было решено строить тоннели.Первый автомобильный тоннель в Москве появился на месте слияния Большой Дорогомиловской ул. и Кутузовского проспекта.
Общая длина составляла 400 м. Если брать в расчёт лишь подземный участок - 70 м.
Тоннель до сих пор функционирует. Сергей Юрский на сцене БДТ им. Горького, 1957 год, Ленинград

Стоянка такси на Исаакиевской площадиВыражение «‎поймать мотор»‎, то есть «‎остановить такси»‎, оборот не сегодняшнего дня. Век назад такси так и называли - «‎таксомотор»‎. Затем - таксо, и только после этого привычным для нас словом «‎такси»‎.
После революции таксомоторы считались «‎излишней роскошью»‎, а при Сталине пользование ими называли «‎буржуазными замашками»‎. Да и в конце 60-х такси было доступно не для всех. 
Поэтому выражение из кинокомедии «‎Бриллиантовая рука»‎: «‎Наши люди в булочную на такси не ездят»‎ - и стало крылатым.Асфальтоукладчица, СССР, 1965 годАктриса Анна Самохина, 1990-е годыИнкубатор в Южно-Сахалинске, 1950-е годыДомик няни А. С. Пушкина в Михайловском, 1954 годАнна Семенович со своим третьим партнером, Владимиром Федоровым. 1999г.Дети играют в шахматы на пляже в Евпатории, СССР, 1979 год.Женщина в традиционном народном костюме. Русские. Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское. 1925 г.Занятия технического кружка, Ясная Поляна ,1953 годЗимняя рыбалка. Журнал Рыболов, 1989 годCoветские зацепepы.1959Артист Василий Качалов играет в пинг-понг с женой Ниной Литовцевой, 1928 годБелуга 500 кг. Азовское море. 1956 год.Вид на эпицентр ядерного взрыва с отметки 5 км 2 секунды после взрыва. Казахстан, 29 августа 1949 года.Вокзал Ярославль - Главный, 70-начало 80-х годов.Горожане в подмосковном лесу после удачной «грибной охоты», 1967 годГражина Байкштите. Пущино. СССР, 1977 год.Магазин Северянка, Норильск, 1973Кинотеатр. Михаил Прехнер, 1934 - 1935 годЖенщина подкармливает белого медведя. СССР, 1959 год.Кишинев, начало 80-хГрузовой морской порт в Таллине, 1973 годМаяковский со Скотиком, Пушкино, 1924 год.Красивый кадр рейсового Ту-144, 1977 годИгра в снежки. Пермь, первая половина 80-хМолдаванка, 60-е годыИспытания грузовика ГАЗ-52, Московская область, 1970-еЛьвов, УССР, узкие исторические центральные улицы, 1980-е годыЛатвийская СССР, Юрмала, улица Йомас, 1985Костюмы из коллекции Ленинградского дома моделей, 1968Истина идущая через десятилетия!На целине, 1965Калининградский зоопарк. Медведица Снежинка. 1978 годМодная мама на пешеходном переходе в Волгограде. СССР, 1982 годМорской вокзал, Одесса, 1983 год.  Туристы из Риги и др. городов Союза.Кафетерий Дворца Культуры, Алма-Ата, 1972 годМосковский Дом игрушки, 1975Олимпийская чемпионка по лыжному спорту 1972 года Галина КулаковаНеожиданный подарок, 1984.Методы повышения рабочей сознательности. 1930 год. Фото Семена Магазинера.Мастер гончарных дел, Кавказ, 1980-еМарт 1920 года, город Новороссийск, эшелон белых с английскими танками, ставший боевым трофеем РККА.На лавочке, Рига, 1981 годНа съёмках фильма «Вокзал для двоих». 1982Отец и сын Богдановы на комбайне, Урал, 21 августа 1956Отцы, Петропавловск, 1964Около причала Рублёво, кон 1960-х – нач 1970-х, Моск обл, сельское поселение Барвихинское.Парад на Красной площади. Велосипедисты, 1924 годОтдых в Крыму. Андрей Новиков, 1946 год, КрымОтец и сын.65Первая трактористка Узбекистана. Коканд, 1923 г.Павильоном Машиностроение на ВДНХ , 1958Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Пляжный отдых в главном курорте СССР, Сочи, 1988Подарки близнецам. Магадан, 1980 годПроверка влажности и загрязненности в метро, Москва, СССР, 1955 год.
И на сегодня все.

Светлана Митленкофотоностальгия

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