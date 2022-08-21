Курильская клятва Синдзо Абэ

Клянясь могилой отца вернуть Курилы, покойный экс-премьер Японии возможно забыл, что из шести его убитых предшественников, пятерых прикончили за недостаток патриотизма

Завалив из обреза экс-премьера Японии Синдзо Абэ, отставной военный моряк Тэцуя Ямагами не совершил ничего необычного. Его предшественники убили пятерых действующих и отставных глав кабинетов Страны Восходящего Солнца, а уж министров да прочих высших чиновников – не перечесть.

Четырежды возглавлявший правительство Ито Хиробуми затем стал генерал-резидентом Кореи и председателем Тайного Совета. Корейские патриоты считали его главным сторонником поглощения своей страны японцами. Один из них - Ан Чунгын - 26 апреля 1909 года застрелил Хиробуми, был казнён и впоследствии прославлен на родине. В честь него названа подводная лодка флота Южной Кореи, а памятники Ан Чунгыну стоят даже в Китае и России.

В действующих премьеров Хару Такаси и Осати Хамагути стреляли ультраправые террористы, требовавшие от властей более агрессивного империалистического курса. Такаси умер на месте 4 ноября 1921 года, а раненый 14 ноября 1930 года Хамагути скончался от заражения крови девять месяцев спустя. Затем заговоры и теракты пошли один за другим, и 15 мая 1932 года дошло до попытки военного переворота.

Его подняли офицеры, недовольные согласием правительства на сокращение программы строительства флота. Заговор провалился, но премьер-министра Инукаи Цуёси, алчущие новых линкоров и авианосцев, прикончить успели.

Следующий путч начался 25 февраля 1936 года. Заговорщики ворвались в дом премьера Кэйсукэ Окады, перебили охрану, но он успел спрятаться в чулан. Предназначенная ему пуля досталась зятю Окады, которого спутали с самим премьером. Тесть сидел в чулане три дня, а затем сбежал, выдав себя за одного из наёмных плакальщиков, прибывших на похороны зятя.

После подавления путча Окаде пришлось уйти в отставку. Император успел выразить соболезнование, которое напечатали в газетах. Было сочтено, что, оставшись в живых, мнимый «покойник» обманул монарха и оставлять у власти живой труп противоречит всем правилам приличия. Кэйсукэ-сан правилам приличия следовал строго и смиренно ушёл – он счёл, что отдыхать, получая солидную пенсию, тоже неплохо.

Куда меньше повезло бывшим главам правительства – министру финансов Такахаси Корэкиё и хранителю Тайной и Государственной печатей Сайто Макото. Оба погибли в своих резиденциях, а отставной командующий флотом Судзуки Кантаро носил в себе пулю до последних дней жизни. Рана оказалась неопасной, и Кантаро дожил до глубокой старости, а перед концом Второй Мировой войны на короткое время возглавил кабинет. Когда Япония решила капитулировать, самые отмороженные военные 14 августа 1945 года устроили последний в истории страны путч, но приговорённые ими Судзуки и экс-премьер Киитиро Хиранума смогли сбежать.

Разгром американскими, британскими и советскими войсками изрядно охладил боевой пыл потомков самураев, но неугодных политиков они продолжали истреблять, причём часто традиционным холодным оружием. Член националистической группировки «Великая Япония», 17-летний студент Отоя Ямагути 12 октября 1960 года зарезал лидера Социалистической партии Инэдзиро Асануму коротким самурайским мечом вакидзаси. Асанума выступал за дружбу с Китаем и разрыв с США, чем возмутил проамерикански настроенного вождя «Великой Японии» Сатоси Акао.

Преемники Асанумы намёк поняли и сбавили тон. Ямагути благовоспитанно покончил с собой в камере и уголовное дело против Акао развалилось. Запечатлевший убийство Ясуо Нагаси стал первым иностранным фотокором получившим престижнейшую американскую Пулитцеровскую премию и кадр того стоил (на фото вверху).

Убийца оппозиционного депутата Коки Исии – Ито Хакусуи - подобно Ямагути был радикальным националистом, а кроме того членом японской мафии якудза. Информация о коррупционных связях якудза и влиятельных членов правительства, которую накопал Исии, могла испортить не одну карьеру, и Хакусуи зарезал депутата. После ареста, в беседе с журналистами, он с издёвкой заявил, что не заглядывал в портфель, который нёс погибший, но портфель точно был пустой.

В покушении на Абэ такой мотив невероятен. Его правительство само погрязло в коррупции, а министр сельского хозяйства Тосикацу Мацуока даже повесился. Самоубийство случилось аккурат перед парламентскими слушаниями, на которых Мацуоку собирались заслушать насчёт пожертвований 28 млн иен от дружественных бизнесменов и списании этих денег под видом платы за аренду офиса. Его преемник Норихико Акаги продержался два месяца, попался точно на таком же жульничестве и со скандалом ушёл в отставку. Ходили слухи, что Абэ с трудом удалось воспрепятствовать возбуждению уголовного дела, а затем он и сам оказался в центре скандала. Тесно связанная с женой премьера сеть патриотических частных школ «Моритомо гакуэн» получила большой участок земли за 14% стоимости.

Зато националистические соображения покушения исключать нельзя. Ходили слухи, что Абэ обещал не только вернуть Южные Курилы, но и сделать себе харакири в случае неудачи. Насчёт харакири, может, и неправда, но премьер действительно клялся могилой отца поставить точку на Курильском вопросе и не ответил за свои слова. Что с точки зрения его друзей из того же «Моритомо гакуэн» могло стать совсем уже вопиющим оскорблением всех традиций. Которое можно смыть только кровью.