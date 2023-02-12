Территория Героев...(70)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23757 https://t.me/mod_russia/23768 https://t.me/mod_russia/23791

Гвардии старший лейтенант Шахбанов Амир Группа под командованием гвардии старшего лейтенанта Амира Шахбанова получила боевую задачу по фортификационному оборудованию позиций российских войск около одной из водных преград с целью предотвращения высадки ДРГ противника в заданном районе.

Оценив обстановку, Амир скрытно, в сложных метеоусловиях несмотря на регулярные обстрелы со стороны националистов, силами подчиненных оперативно организовал оборудование позиций инженерными средствами. Боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку десантирования на берег, подконтрольный нашим войскам.

Установленные инженерные сооружения гвардии старшим лейтенантом Шахбановым и его подчиненными не позволили боевикам закрепиться на берегу и стремительно продвинуться к нашим рубежам. Снизив темп продвижения, националисты оказались в зоне поражения средств нашей артиллерии и были уничтожены.

https://zpobeda.ru/amir-shahbanov/

Ефрейтор Орлов Матвей Колонна реактивного артиллерийского взвода, в составе которого действовал ефрейтор Матвей Орлов, находилась на марше в назначенный район.

Продвигаясь по маршруту, колонна взвода попала под огонь минометных орудий и стрелкового оружия диверсионных сил противника. Быстро сориентировавшись в обстановке, Орлов определил направление, откуда велся стрелковый огонь противника, и, отдав приказ подчиненному личному составу на занятие выгодных огневых позиций, приступил к отражению атаки. Также расчету БЛА была поставлена задача на ведение разведки местности с целью определения позиций минометов противника.

В ходе стрелкового боя Матвей совместно с подчиненным ему личным составом отбил атаку ДРГ противника, уничтожив пять националистов и пикап. В то же самое время расчет БЛА определил местоположение минометного расчета противника, которое незамедлительно передал ефрейтору Орлову. Матвей вместе с подчиненными в кратчайшие сроки перевел боевую машину из походного положения в боевое.

https://zpobeda.ru/matvej-orlov/

Военнослужащий Быков Олег Военного из Бурятии Олега Быкова наградили орденом Мужества. Он участвовал в спецоперации на Украине с самого начала.

Олег родился и вырос в селе Поселье Иволгинского района Бурятии. Учился в местной школе. После окончания школы поступил в авиационный техникум.

Служил по контракту в Воздушно-десантных войсках. В ходе боя он был ранен в обе ноги, однако продолжил вести бой со своим подразделением. Быков по рации наводил авиацию и артиллерию на колонны техники ВСУ.

Когда появилась возможность, его эвакуировали в госпиталь. После лечения военный находился в отпуске, а затем вернулся в строй.

Сейчас Олег находится в зоне боевых действий.

https://zpobeda.ru/oleg-bykov/

Маша из Моспино Осенью в «Российской газете» вышло интервью с хрупкой девушкой Машей из Моспино, которая из кондитеров переквалифицировалась в снайперы. Маша рассказала о первых обстрелах родного дома, решении пойти в ополчение, о снайперских дуэлях и специфике «работы» и спасении жизни сослуживцам в полевых условиях, об отличии бандеровцев от украинцев и, конечно, о ходе и перспективах СВО. Осенью в «Российской газете»с хрупкой девушкой Машей из Моспино, которая из кондитеров переквалифицировалась в снайперы. Маша рассказала о первых обстрелах родного дома, решении пойти в ополчение, о снайперских дуэлях и специфике «работы» и спасении жизни сослуживцам в полевых условиях, об отличии бандеровцев от украинцев и, конечно, о ходе и перспективах СВО.

Марии пришлось оставить службу по причине здоровья и она пошла волонтерить, а во время предновогоднего развоза подарков детишкам была Снегурочкой.

https://t.me/montyan2/4073 Экипаж танка под командованием лейтенанта Мусы Хамова вступил в бой с превосходящими силами противника и уничтожил десять вражеских боевых машин. Оставшиеся в живых боевики бросили технику и попытались убежать, но были захвачены в плен.

Муса рассказывает о том, как удалось их поймать, и с гордостью показывает медаль Суворова, которой был удостоен за мужество и профессионализм! См. видео по ссылке. Экипаж танка под командованием лейтенанта Мусы Хамова вступил в бой с превосходящими силами противника и уничтожил десять вражеских боевых машин. Оставшиеся в живых боевики бросили технику и попытались убежать, но были захвачены в плен.Муса рассказывает о том, как удалось их поймать, и с гордостью показывает медаль Суворова, которой был удостоен за мужество и профессионализм!См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23811 Танковый экипаж старшего сержанта Магомедали Акаева обнаружил группу украинских боевиков на бронетехнике, пытавшихся прорваться в тыл российских войск. Магомедали грамотно выстроил систему ведения огня и, несмотря на численное превосходство противника, навязал ему бой. Шквальным огнем танкисты уничтожили более 10 боевых машин противника и удержали свои позиции до прибытия основных сил.

Магомедали награждён медалью «За отвагу». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23782 «Это было лучшее время в моей жизни. Потому что ты понимаешь, что здесь ты действительно нужен людям, как никогда». Всего лишь несколько километров отделяли от линии боевого соприкосновения госпиталь, где этой осенью работал врачом-хирургом медбата депутат Госдумы Дмитрий Хубезов.

В этом видео — откровенный рассказ хирургов о том, что самое сложное при работе в полевом госпитале, и о настоящих чудесах, очевидцами которых становились наши врачи. "Сын с самого начала был в первой группе, которая заезжала в ЛНР, он поехал туда от Центра медицины катастроф, и я уважаю это решение"

"Я всегда говорю, что мы, наверное, больше всех хотим мира и всегда желаем мира. Но мира, достойного нашей страны, наших ребят павших и тех, которые сейчас воюют". См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/332

В Херсоне, у Антоновского моста, действовала «Дорога жизни» — так журналисты назвали понтонную переправу, которую организовали наши военные в первую очередь для нужд местных жителей. Несколько месяцев подряд понтонеры отважно трудились на «паромах», невзирая на постоянные обстрелы ВСУ. Перевезли множество людей, гражданских машин, а также в решающий момент организовали переброску войск и техники. И за это получили заслуженные награды. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23766 Лейтенант Леонид Каграмян выполнял задачи по защите группировки ВС РФ от ударов с воздуха. Противник, стремясь уничтожить российские средства противовоздушной обороны, а также поразить объекты военной инфраструктуры, поднял в небо ударную беспилотную авиацию и открыл огонь из реактивных систем залпового огня.

Леонид Каграмян, находясь на боевом дежурстве, своевременно отреагировал на возникшую угрозу. В ходе противовоздушного боя он умело руководил подчиненными, грамотно распределял цели по их значимости и своевременно выдавал целеуказания на их поражение.

Благодаря профессиональным действиям Леонида Каграмяна и его личного состава воздушные цели были уничтожены, в том числе два реактивных снаряда установки HIMARS, а также ударный беспилотный летательный аппарат противника.

Всего в ходе специальной военной операции зенитный ракетный расчет лейтенанта Каграмяна уничтожил более 30 воздушных объектов различных классов.

https://t.me/mod_russia/23764 Зенитный ракетный расчет под руководством старшего лейтенанта Владислава Маслянского, находясь на тщательно замаскированной позиции, уничтожал средства воздушного нападения противника.

При смене позиции Владислав Маслянский обнаружил миномётную позицию националистов.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, лейтенант Маслянский принял решение и произвёл пуск зенитной управляемой ракеты комплекса по наземной цели.

Ракета успешно поразила противника, что позволило сохранить жизни личного состава расчета и не допустить вывода из строя вооружения и военной техники.

В ходе боевых действий на данном направлении зенитным ракетным расчетом старшего лейтенанта Владислава Маслянского было сбито пять беспилотников противника.

https://t.me/mod_russia/23779

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

В зоне СВО погиб пограничник Каплин Василий Николаевич, который служил в Даурском пограничном отряде в/ч 2092 с 2005 по 2015 г.

Василий был активистом этой организаций, участвовал на Параде Победы, был знаменосцем.

Заключил контракт МО 2019 г, служил в Дагестане в мотострелковой бригаде.

https://vk.com/wall-175689801_3463

Военнослужащий Савин Михаил В Еравнинском районе Бурятии проводили в последний путь героически погибшего в ходе спецоперации Михаила Савина.

Михаил родился 16 июля 2001 года в бурятском селе Комсомольское.

Одноклассники и учителя школы запомнили Михаила добрым, жизнерадостным, целеустремленным, отзывчивым человеком.

Он был хорошим сыном, братом, внуком, другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку.

В 2019 году был призван в Вооружённые силы РФ. Срочную службу проходил в г. Улан-Удэ. После службы работал в ООО «Эгитинский ГОК».

В сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации, принимал участие в специальной военной операции. Погиб при исполнении служебного долга.

Ему был 21 год…

https://zpobeda.ru/mihail-savin/

Доброволец Макаров Евгений В Чулымском районе Новосибирской области прошло прощание с 26-летним уроженцем поселка Кузнецкий, добровольцем Евгением Макаровым, который погиб в зоне СВО. В октябре 2022 года он поступил на службу в ЧВК «Вагнер». В зону боевых действий его подразделение прибыло 20 ноября. Погиб доброволец 4 декабря.

У Евгения Макарова осталось двое детей.

Младший брат Евгения сейчас проходит военную службу по контракту и также находится в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/evgenij-makarov/

Военнослужащий Мухин Александр 7 января 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции в Донецкой Народной Республике погиб житель с. Туринская Слобода Мухин Александр Юрьевич.

https://zpobeda.ru/aleksandr-muhin/

Военнослужащий Копейко Максим Жители Пестравки Самарской области проводили в последний путь Максима Михайловича Копейко.

Погиб при обстреле в Макеевке в новогоднюю ночь.

Бойцу были оказаны все воинские почести.

Указом президента Российской Федерации Максим Копейко посмертно представлен к государственной награде – ордену Мужества.

Погибшему было 33 года, у бойца остались жена и двое малолетних детей.

https://vk.com/wall-168129014_23568

Доброволец Колесников Алексей Алексей Колесников был участником СВО в составе штурмовых групп, погиб 28 декабря 2022 в городе Артемовск (Бахмут).

В селе Чермошное прошли похороны Колесникова Алексея Александровича бойца ЧВК «Вагнер». Алексей Александрович родился в с. Чермошное, Медвенского района 21 февраля 1981 г., там же и закончил школу.

Он не был кадровым военным, но принял для себя решение добровольно пойти защищать интересы своей страны.

Алексей представлен к Государственным наградам.

https://zpobeda.ru/aleksej-kolesnikov/

Гвардии капитан Владимиров Александр Владимиров Александр Геннадьевич-участник СВО на Украине.

Родился 03.04.1981 года в городе Бийске Алтайского края.

После окончания военного училища служил в 76-й дивизии ПВО (войсковая часть № 28042; н.п.Новый Буян, Самарская область).

В 2008 году уволен в запас. Проживал в городе Фурманов Ивановской области.

В октябре 2022 года был мобилизован из запаса.

Служил командиром взвода в составе 252-го гвардейского мотострелкового орденов Суворова и Александра Невского полка (войсковая часть 91711; город Богучар, Воронежская область).

В составе подразделения выполнял задачи специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при исполнении воинского долга 18.01.2023 года, в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики.

https://zpobeda.ru/aleksandr-vladimirov/

Подполковник Кривов Павел «Батя» Погиб Герой десантник 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка.

Подполковник, командир батальона Кривов Павел Викторович погиб смертью храбрых 9 сентября в ходе наступательных действий нацистов на Харьковском направлении под Балаклеей, защищая свои рубежи со своими подчиненными до конца.

Павел Викторович дважды возвращался на фронт после ранений.

У него осталось четверо детей.

Орден Мужества, который был присвоен посмертно, он должен был получить еще при жизни за свои действия как при мирной жизни так и на фронте.

Комбат, а проще «Батя», как его всегда считали все поколения солдат, которые с ним проходили службу. Для него все были как дети, за которых он нёс ответственность, многие поколения годами поддерживали с ним связь, большинство приезжало в полк из разных уголков России, чтобы повидаться именно с гвардии подполковником.

Он отдавал службе всего себя, никогда не выслуживался перед руководством. Был порядочным и настоящим офицером.

https://vk.com/wall-106160452_386069 Власти Железногорска сообщили о гибели в ходе проведения СВО курянина Александра Пучкова

В составе ЧВК «Вагнер» он мужественно защищал нашу страну в борьбе за справедливость и представлен к государственным наградам: Орден Мужества и медаль «За отвагу».

Александр погиб при выполнении боевых задач на территории ДНР.

https://vk.com/wall-84923713_127718

Военнослужащий Воробьев Роман Воробьев Роман Владимирович

03.02.1986-16.07.2022

https://zpobeda.ru/vorobev-roman/

Военнослужащий Земцов Александр Земцов Александр Сергеевич,

18.03.1993 - 06.07.2022

https://zpobeda.ru/aleksandr-zemcov/

Военнослужащий Иcaчeнкo Иван Β зoнe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции в ceлe Чepвoнoпoпoвкa Лугaнcкoй Ηapoднoй Рecпублики пoгиб 28-лeтний житeль Лиcкинcкoгo paйoнa Βopoнeжcкoй oблacти ИΒАΗ Иcaчeнкo.

Ивaн Сepгeeвич cлужил в дoлжнocти вoдитeля бoeвoй мaшины мoтocтpeлкoвoгo бaтaльoнa.

Ηeoднoкpaтнo учacтвoвaл в бoeвых oпepaциях, гдe пpoявлял ceбя cмeлым и пpoфeccиoнaльным вoинoм.

https://zpobeda.ru/ivan-icachenko/

Военнослужащий Ермолаев Алексей Ермолаев Алексей Геннадьевич

09.08.1987 г.р.

г.Санкт-Петербург

https://zpobeda.ru/aleksej-ermolaev/

Военнослужащий Хатанзей Сергей, "Рёрик, Хан" Не стало Сергея Хатанзея (Рёрика, Хана), боевого товарища, сына, отца четверых детей, мужа, брата.

Целых 9 месяцев он принимал участие в СВО на Украине. Попал в госпиталь с сильной контузией. После лечения приехал в отпуск домой к семье, и сообщили, что его не стало.

Самодостаточный, скромный, человек с большим сердцем, отличный наставник, верный друг, любящий отец и сын и брат!

Золотого парня потеряли!

https://zpobeda.ru/sergej-hatanzej/

Военнослужащий Пырков Андрей Β хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции в Κpeмeнcкoм paйoнe ЛΗР пoгиб 29-лeтний житeль Βopoнeжcкoй oблacти.

Андрей Πыpкoв cлужил в дoлжнocти paзвeдчикa-гpaнaтoмeтчикa.

Ηaхoдяcь нa cтpaжe pубeжeй Рoдины, oн зaщищaл миpных житeлeй Дoнбacca oт нaциcтcких бoeвикoв и инocтpaнных нaeмникoв киeвcкoгo peжимa.

Дpузья и cocлуживцы нaвceгдa зaпoмнили Андpeя cмeлым и caмooтвepжeнным бoйцoм, вceгдa пpoявлявшим мужecтвo и oтвaгу нa пoлe бoя.

https://zpobeda.ru/andrej-pyrkov/

Военнослужащий Савкин Иван Иван Савкин, ЧВК Вагнер, погиб в ходе СВО.

Боец проявил себя в боях в Бахмуте, ликвидировал нескольких боевиков, тем самым позволив отряду продвинуться дальше.

Погиб в январе, попал под артиллерийский обстрел.

https://zpobeda.ru/ivan-savkin/

Военнослужащий Черников Александр Черников Александр Юрьевич

28.10.1988-13.11.2022

Погиб в Горловке.

Пос. Зайцево

https://zpobeda.ru/aleksandr-chernikov/

Военнослужащий Миниахметов Сергей,

военнослужащий Лосев Вячеслав Друзья, одноклассники Сергей Миниахметов и Вячеслав Лосев погибли в ходе СВО на Украине.

Двое друзей, которые в школе учились в одном классе, были вместе мобилизованы 29 сентября 2022 года. Вячеслав Лосев и Сергей Миниахметов - давние приятели, вместе учились в 20 школе Артемовского, а жили - в соседних домах. Погибли жители Свердловской области в один день.

У Сергея Миниахметова остались супруга и ребенок.

Сначала Сергей и Вячеслав были в пункте сбора, потом уже - в учебной части. Оттуда друзей направили в ЛНР.

За время, когда Вячеслав и Сергей были мобилизированы, их семьи сблизились для помощи друг другу. Когда пришла информация о гибели солдат, родственники мобилизованных парней решили устроить для них общее прощание.

У Вячеслава Лосева остался ребенок от первого брака и ребенок супруги.

Прощание с мобилизованными прошло в сопровождении почетного караула.

https://dzen.ru/a/Y8Wca7K0MBI55CyC

Военнослужащий Блинов Юрий Осужденный из Новосибирской области Юрий Блинов, который участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», погиб в специальной военной операции.

Юрий Блинов был жителем деревни Веселая. Мужчина отбывал наказание, а несколько месяцев назад решил участвовать в спецоперации.

Юрий погиб в боях за город Артемовск.

https://zpobeda.ru/jurij-blinov/

Ефрейтор Пиюков Денис В ходе СВО после миномётного обстрела в районе Макеевки погиб ефрейтор Пиюков Денис Антонович

Ему был 21 год.

Прощание и похороны прошли с воинскими почестями.

https://vk.com/wall-210095549_6854

Военнослужащий Негриенко Руслан 24.12.1992- 30.06.2022

Негриенко Руслан Александрович (Ночной)

Трагически погиб выполняя служебное задание.

https://zpobeda.ru/3436-2/

Военнослужащий Головинский Антон 37-летний Головинский Антон Валерьевич из города Самары погиб 1 января 2023 года.

https://vk.com/wall-201190697_532444

Военнослужащий Остаев Сослан Житель Северной Осетии Остаев Сослан Черменович погиб 18 января в ходе СВО на Украине

У 42-летнего бойца осталось двое детей.

https://zpobeda.ru/soslan-ostaev/ Курянин Марат Добрынин погиб в ходе специальной военной операции

Он родился в деревне Шумаково Курского района. В сентябре 2022 года, за несколько дней до начала мобилизации, Марат Алексеевич ушёл добровольцем в ЧВК «Вагнер».

30 декабря он погиб.

У него остались двое сыновей.

Марат Добрынин погиб в Артёмовске на территории ДНР.

Ему было 30 лет.

https://t.me/kursk_now/4449

Военнослужащий Белявский Дмитрий Пpocтилиcь c Бeлявcким Дмитрием Анaтoльeвичeм.

Πoгиб в пepвыe дни СΒО, зaщищaя миpных житeлeй Дoнбacca.

Дмитpий Анaтoльeвич пoгиб пpи иcпoлнeнии cвoeгo вoинcкoгo дoлгa. Он пoкaзaл пpимep вepнoгo тoвapищa, хpaбpoгo вoeннocлужaщeгo и нacтoящeгo пaтpиoтa.

Дмитpий был хopoшим oтцoм и нacтoящим дpугoм.

https://zpobeda.ru/dmitrij-belyavskij/

Доброволец Наушикенов Канаткали В Верхней Подстепновке Самарской области простились с Наушикеновым Канаткали Халеловичем.

В августе 2022 года он уехал добровольцем на выполнение боевых задач специальной военной операции. К сожалению, погиб в бою.

Все близкие, сослуживцы, друзья и соседи подчёркивают стойкий характер, жизненную позицию, основанную на семейных ценностях, уважении к истории и труду. Эти ценности передавал своим уже взрослым четвертым детям и внуку.

https://zpobeda.ru/kanatkali-naushikenov/

Военнослужащий Мельников Денис Денис родился 11.06.2003 года, в городе Кировске Мурманской области.

После срочной службы принял решение продолжить службу по контракту. Героически погиб 07.07.2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в битве за Дементьевку под Харьковом. Ему было 19 лет. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Мельников Денис Сергеевич награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/denis-melnikov/ Военнослужащий Чернявский Иван Погиб Чернявский Иван Георгевич позывной (Чёрный) 20.01.2023 https://zpobeda.ru/ivan-chernyavskij/ Военнослужащий Чалов Денис При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель г.Моздок Северной Осетии Денис Чалов. Денису было 30 лет. https://zpobeda.ru/denis-chalov/ Иеромонах Волин Денис Вытаскивая раненых бойцов с поля боя, погиб иеромонах Дамаскин (Денис Александрович Волин) Он был командиром поискового отряда «Православная дружина в честь Святого благоверного князя Александра Невского». В Ивановской области иеромонах Дамаскин возглавлял отдел по взаимодействию с казачеством Шуйской епархии. https://zpobeda.ru/denis-volin/ Военнослужащий Исмагулов Геннадий Проводили в последний путь выпускника Масленниковской средней школы Исмагулова Геннадия Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга за пределами Отечества, освобождавшего мирных жителей Донбасса от нацистской Украины. По окончании школы Геннадий поступил в Сызранское высшее военное училище летчиков. После распределения попал в воинскую часть Усть-Камчатского района Камчатского края. Именно там он встретил любимую женщину и создал с ней семью. Супруги воспитывали двоих детей: дочь и сына. За проявленный героизм капитан Исмагулов Геннадий Николаевич награжден Орденом мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/gennadij-ismagulov/ Гвардии старший лейтенант Овчинников Лев В ходе спецоперации на Укрaине погиб гвардии старший лейтенант Лeв Овчинников Лев Александрович Овчинников родился 18 августа 1995 года в поселке Кильмезь. В 2012 году окончил Кильмезскую школу. Лев хорошо учился, всегда с заинтересованностью принимал активное участие в спортивных соревнованиях различного уровня и патриотических мероприятиях, занимался армейским рукопашный боем. После окончания школы Лев поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Окончив его, выпускник, не раздумывая, связал свою жизнь с воинской службой. В 2017 году курсант РВВДКУ стал командиром взвода 331 парашютно-десантного ударного Костромского полка 98 гвардейской Ивановской воздушно-десантной дивизии. Являлся примером для подчиненного личного состава, пользовался уважением у сослуживцев и командования полка. За отличие в военной службе планировался к назначению на вышестоящую должность помощника начальника разведки дивизии. Лев Овчинников героически погиб при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины 11 марта. До последнего вдоха, не жалея себя и своей жизни, под огнем противника, он командовал подразделением. https://vk.com/wall-15326149_4768302 Военнослужащий Палёный Андрей 23.10.1992 - 11.12.2022 Палёный Андрей Игоревич. Погиб под Артемовском. https://vk.com/wall-120027872_693025 В Волжском районе простились с военнослужащими, погибшими в ходе СВО: Александр Анатольевич Караулов - доброволец на СВО. Принял решение и ушел на Донбасс. Он и в Выползово всегда был активистом. На День Победы приходил с детьми и портретами дедов. Отзывчивый был, простой. 22 декабря он погиб под миномётным огнём. Илья Валерьевич Никишкин. "У меня хорошая новость! - так он сказал родителям в своём любимом Черноречье, когда ему вручили повестку, - Я снова еду служить России. Мам, никто, кроме нас". Человек - вечный двигатель, приверженец трезвого и здорового образа жизни, настоящий эрудит, знающий полководцев России и СССР от А до Я. Илья погиб в новогоднюю ночь в Maкeeвкe. В городском поселении Смышляевка скорбят о земляке - Еськином Юрии Николаевиче, погибшем при обстреле на Донбассе. 22 ноября он ушел в зону СВО добровольцем. Жизнь героя продолжается в тех, кто помнит о нем, в маленьком внуке, в воспоминаниях о добрых делах и высоких человеческих качествах. Указом президента РФ Юрий Николаевич награжден орденом Мужества посмертно. https://smartik.ru/tolyatti/post/181829848

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Да, я Москаль, я тот что не скакал

На шабаше безумного Майдана,

Я с Беркутом на площади стоял,

Последним против дьявольского плана.

Да, я стоял на крайнем рубеже,

Когда прошли мы точку невозврата,

Пылал тот Мир в последнем кураже,

И уходили в Небеса ребята.

Да, я вернул своей Отчизне Крым,

И спас его от новой мясорубки,

Я русский и Мой Дух непобедим,

Я не пойду подонкам на уступки.

Да, я прошел Славянск и Краматорск,

Под Иловайском дрался и в Донецке,

Я защищал в боях аэропорт,

И умирал, сраженный пулей в Сердце.

Да, я сгорал в Одессе, как мой дед,

Что пал под Курском летом в сорок третьем,

Я остаюсь наследником Побед,

И за своих потомков я в ответе.

Да, я в ответе за свою страну,

За Русский Мир, который мы построим,

Мы приближаем Русскую Весну,

И будем Славы пращуров достойны.

Я все прошел, и я еще пройду

От стен Кремля до западных украин,

Я Новый Мир народам принесу,

И будет Совесть в этом Мире править.

Взойдет Рассвет над Русскою Землёй,

Уйдут болезни, мороки и войны,

Наступит Мир, который есть Любовь,

И будут люди той Любви достойны.

Да, Русич я, я — сын своей Земли,

Я тот, последний, ведающий Бога,

Мои Пути сквозь Вечность пролегли,

И в Новый Мир ведет моя Дорога.

Автор: Сергей Коробченко.

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