Они лезут во власть.

«Ассаламу алейкум, дорогие братья. Очень рассчитываю на вашу поддержку» Ничего особенного, просто в Новосибирске гайнутдиновский муфтий Рафаил Сулейманов привёл в мечете кандидата в депутаты Згурина для предвыборной агитации, представив его перед прихожанами «наш человек»

Самой историей делится русский политик из Новосибирска Ростислав Антонов.

Что тут хочется сказать. Во-первых, гайнутдиновцы в очередной раз показали, что им плевать на законы России, которые они отлично знают, но не соблюдают.

Напоминаем, что в ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» прямо говорится:«В соответствии с конституционным принципом отделения религиозных объединений от государства религиозное объединение:Не участвует в выборах в органы государственной власти и в органы местного самоуправления;Не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь».Кроме того Сулейманову не впервой преступать законы РФ. В 2023 году он был осужден условно по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ну и с «политиком» Згуриным тоже всё понятно. Как лично он относится к российскому избирательному законодательству и кто его «братья». Надеемся, что его руководство посмотрит на это сделает кадровые выводы.

Вот еще один нарисовался. Едросы в Ивановской области выдвинули на муниципальные выбора своего кандидата - главаря азерботской ОПГ-диаспоры.

Мамедов Асиф Абильфат Оглы - приезжий воротила, занимающийся традиционным для азерботов делом - фруктово-овощной торговлей.

Помимо владения различными бизнесами Мамедов Асиф Абильфат Оглы является еще и главарём двух НКО:

— РОО НКА (национально-культурная автономия) Азербайджанцев Ивановской области.

— Общественная Организация «Национально-Культурная Автономия Азербайджанцев Города Иваново».

На выборах планирует участвовать по спискам - ну то есть, выборы без выбора. Партия сказала надо - парламент ответить "есть!". Обычно те, кто проходит по спискам, гарантированно получают мандат, так как это по сути назначенцы сверху. И всё это на фоне бесконечной череды откровенно враждебных выпадов со стороны арбузной державы.

Асиф уже много лет живёт и орудует в России, но еле говорит по-русски. При этом Асифу хватает наглости баллотироваться в депутаты в Иваново, где 90% населения — русские.

Напоминаем, что все азербайджанские ОПГ-диаспоры в России и не только, контролируют азербайджанские спецслужбы через «государственный комитет по работе с диаспорой», (https://t.me/mnogonazi/26393) с целью лоббирования интересов ОПГ-государства Азербайджан.

Придёт к успеху Асиф или нет узнаем уже скоро.

О попытке участия в выборах лидера азербайджанской диаспоры сообщает Рыбарь

Последние два в российской региональной политике основной темой обсуждения стало выдвижение в депутаты Ивановской области Асифа Мамедова. Он попытался избраться в депутаты по списку «Единой России». Но при этом он возглавляет две национально-культурные автономии азербайджанцев в регионе и владеет несколькими бизнесами.

Что вызвало негодование общественности?

▪️Первое, на что обратили внимание сограждане, – это то, что, несмотря на наличие российского гражданства, Мамедов говорил с заметными трудностями на русском языке, хотя проживает в России уже достаточно долго.

▪️Семья Мамедовых контролирует крупный бизнес в Ивановской области. Один из родственников — Сарраф Мамедов, известен тем , что в 2014 году добился осуждения председателя гордумы за взятку, сам избежав наказания. Этот факт уже явно намекает на то, что потенциальный кандидат обладает широкими связями в местных силовых структурах.

▪️Более того, он публично демонстрирует публично демонстрирует лояльность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, размещая восторженные поздравления в соцсетях, назвав в одном из таких обращений Азербайджан «нашей страной». Они настолько запредельно тупые и наглые, что даже не пытаются ничего скрывать. Письмо опубликовано, на сайте президента Азербайджана.

▪️И вишенка на торте в том, что у него есть брат Руслан Мамедов, который является действующим депутатом Ивановской городской думы. Асиф, судя по всему, на этих выборах должен был заменить брата, который не стал заново избираться.

Однако после широкого общественного резонанса в Сети, вызванного ситуацией, несостоявшийся депутат снялся с выборов. Забавно, что с утра Мамедова некоторые каналы и СМИ активно пиарили в российском сегменте, называв его «патриотом своей страны», а развернувшуюся кампанию прозвали «пропагандой».

В последнее время становится все больше казусов с кандидатам/депутатами азербайджанского происхождения. Ранее парламентарий в ХМАО назвал регион исторической родиной узбеков (за это поплатился), а в Коми заявку на участие в выборах отправил человек, еле говоривший на русском.

И Андрей Медведев верно подметил, что именно в Иваново произошло то резонансное дело с Анатолием Грудистовым. Он тогда защитил девушку от азербайджанского мигранта, но случайно убил его при обороне. Его сначала оправдали, но впоследствии, после вмешательства диаспоры, его приговорили к заключению.

В сложившейся ситуации, где азербайджанские власти идут на конфликт с Россией, а силовики ловят азербайджанских шпионов одного за другим, такие кандидаты с «двойной лояльностью» представляют угрозу для национальной безопасности России.

Ведь вклиниваясь в региональную политическую систему они способны не только покровительствовать этнокриминальным структурам, но и в случае «призыва извне» мобилизовать силы в интересах недружественного нам государства.

Снять-то свою кандидатуру он снял, да рано радоваться.

Со снятием кандидатуры Мамедова история засилья азерботов в ивановской гордумы совсем не закончилась - ранее туда уже пробрался двоюродный брат Мамедова - Руслан Мамедов (фото снизу). История всё ровно та же - "избрание" по партийным спискам (выборы без выборов) от Единой России. Начинал свою деятельность в "дружбанародной отрасли" - как видный представитель азерботской диаспоры занимал пост руководителя регионального отделения "Мы россияне", поставленный туда первым вице-спикером регионального парламента Анатолием Буровым. Организация полностью государственная, со слов Бурова была создана для "вовлечения активной части молодого поколения в межнациональную работу". Ну вы поняли, пловные фестивали и вот это всё. Мощный финансовый поток на несколько десятков миллионов в год, слишком лакомый, чтобы азерботы прошли мимо такого. Помимо Мамедова Асифа в гордуму от едросов избирается ещё один азербот - Везиров Эдгар Джаванширович (фото справа), а ещё парочка-другая армян. У едросов слабость к многонационалам, не русскую же фашню к управлению допускать, этих только на фронт гибнуть или там налоги содрать, а во властных кабинетах должны заседать уважаемые люди.

https://t.me/migranty_RUS/11444

У нас уже появилась первая «мигрантская» школа России. В Екатеринбурге.

Региональные СМИ обнаружили, что в школе № 149 минимум 95% класса состоит из детей мигрантов. На деле же, по сведениям журналистов, вся эта школа целиком состоит из мигрантов или новых граждан.

В Гордуме Екатеринбурга никакой проблемы в этом не видят:

«Школа работает в штатном режиме, исходя из законодательства Российской Федерации. Поэтому, если ученики учатся в школе, значит, они имеют на это все законные права. [Детям мигрантов учиться в российских школах] законом не запрещено, никакого прецедента большого мы здесь не видим»

Журналисты раскопали, что детей россиян из школы № 149 добровольно-принудительно отправили в соседнюю школу № 148, тем самым намеренно разделив коренное население и иностранцев. По закону действительно проблемы тут никакой нет. Но если так задуматься, эта новость шокирует. У нас есть уже мигрантские районы, мигрантские школы... Дальше что, появятся мигрантские больницы и мигрантские органы власти внутри России?

Гордуму Екатеринбурга больше заботят не мигранты, а маленькие зарплаты учителей и обшарпанные здания школ:

«Средняя зарплата по Свердловской области – это практически 36 тысяч рублей, медианная – 50 тысяч, хотя половина бюджета городского годового – это порядка 50 миллиардов рублей. При этом в области большое количество школ недофинансировано, они нуждаются в ремонте капитальном, в городе мы испытываем голод кадров школьных учителей. Количество школьников, которое преобладает над количеством доступных и хороших мест, – вопрос намного серьезнее»

На детей мигрантов в школах Екатеринбурга нет мест. И нет средств, чтобы платить нашим учителям достойные деньги за их нелёгкий труд. При этом нам говорят, что вводить платное обучение детей мигрантов в школах – нарушение базовых прав человека. Но не нарушаются ли права российских учителей, когда им недоплачивают? И не нарушаются ли права местных детей, когда они вынуждены учиться в плохих условиях и переполненных классах? - спрашивает Вика Цыганова

И в тоже время русские дети не сдали тест на знание русского языка... И нет, это не новость с «Панорамы», а суровая российская действительность. Детям репатриантов — носителям русского языка, которые никакой другой и не знают, отказали в зачислении в российские школы с формулировкой «недостаточный уровень владения русским языком».

Россия — страна кривых зеркал и противоречий. То ли кто-то намеренно отказал русским детям с целью дискредитации всей системы, то ли в школах просто нашли удобный повод для отказа, когда нет свободных мест. По задумке, тест должен проверять понимание русской речи у детей-иностранцев, так как дома они зачастую пользуются родным языком. Формулировка «носители русского языка не понимают русский язык» — просто абсурд.

Этнически русские из стран Средней Азии не могут получить паспорт России даже после участия в СВО. Русских детей не принимают в российские учебные заведения, хотя некоторые школы уже на 95% состоят из одних иностранцев.

Может, это всё проделки внутренних врагов, которые пробрались в систему управления и разваливают государство изнутри? Таких вот депутатов, как описано выше? Вика Цыганова

И правильно говорит Роман Алехин: Мне кажется, что надо проверить все учреждения, где русских детей, для которых русский язык - родной, прогоняли через процедуру экзамена для мигрантов, и привлечь к уголовной ответственности всех, кто не зачислил русских детей в наши русские школы. Это саботаж, диверсия, превышение полномочий и предательство русского народа. И никак иначе.

Спасибо активисту и блогеру Алии Толстой, которая сама переехала из Казахстана в Россию и занимается проблемами русских детей, вернувшихся домой из других стран. Домой, где чиновники и другие люди, считающие, что у них есть власть вершить судьбы вернувшихся домой русских детей, их не ждут и где они многим чиновникам на местах не нужны.

Вообще - какая-то дичь, просто в голове не укладывается, что кто-то в здравом уме может принять решение не принять русского ребенка в русскую школу за знание единственного их родного русского языка. Хотя, может это в Москве происходит? Так там много школ уже отдали детям мигрантов. И вот вроде орду выгнали давно, а такое ощущение, что дань продолжаем платить, уже в ущерб нашим детям и будущему.

В предыдущем посте даже чуть порадовался, что вот Володин о демографии заговорил. Да не будут у нас в стране русские рожать и возвращаться домой, потому что русские многим чиновникам тут не нужны, раз уж они позволяют себе так относиться к русским детям.

Этих детей с их родителями должны были встречать на вокзале и курировать/поддерживать пока они не адаптируются дома. А если русский язык где-то у кого-то не на отлично, то бесплатно выделить учителя, который подтянет его параллельно со школой.

Вот тогда этот ребенок, когда вырастит, будет благодарен власти и станет патриотом, как и захочет рожать именно здесь русских детей.

Вот здесь надо и Вячеславу Володину вмешаться, и конечно же, Александру Ивановичу посмотреть на действия этих предателей русского народа через призму уголовного права.