Территория Героев...(196)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Лейтенант Хомушку Чингис Когда началась спецоперация, Чингис Хомушку добровольно отправился в военкомат и подписал контракт с Минобороны России.

Службу начал в мотострелковой бригаде, выполнял боевые задачи в Донецкой Народной Республике и прошел путь от рядового бойца до офицера.

В одном из боевых выходов Чингис был серьёзно ранен, осколок миномётной мины попал ему в руку. После сложной операции герой нашёл в себе силы, чтобы восстановиться, и вернулся в своё же подразделение. Уже там он узнал, что удостоен ордена Мужества.

«Честно говоря, вообще не ожидал этого, – признаётся лейтенант. – Осознал, когда вручили. Считаю, что эта награда не только моя – всего нашего подразделения».

Подробнее о боевом пути героя – в материале «Красной звезды»

Также можно посмотреть с ним видео ЗДЕСЬ

Майор Еремеев Александр Майор Александр Еремеев вместе со своими подчиненными выполнял боевую задачу по уничтожению противника на опорном пункте.

Штурмовые подразделения под грамотным командованием Еремеева в кратчайшее время выбили боевиков с занимаемых позиций. Во время закрепления на новых рубежах оператор БПЛА по команде Александра вел непрерывное наблюдение за местностью и обнаружил, что противник перегруппировывается с целью вернуть утраченные позиции.

Еремеев оперативно оценил обстановку и характер перемещения боевиков, после чего лично корректировал артиллерийский огонь по противнику. В результате этих действий живая сила и техника врага была полностью уничтожена.

Младший сержант Васенин Александр Младший сержант Александр Васенин в составе группы материально-технического обеспечения выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских войск в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Двигаясь к позициям наших подразделений, Васенин заметил в воздухе преследовавший его FPV-дрон. Оценив обстановку и понимая, что дрон стремительно приближается, Александр принял решение свернуть в лесополосу и продолжить движение по ней, не дав возможность дрону-камикадзе ударить по автомобилю.

Уехав в глубь леса, Александр спрятал автомобиль, взял личное оружие и принялся выслеживать дрон в воздухе. Обнаружив коптер противника, младший сержант Васенин меткими выстрелами уничтожил дрон противника, который взорвался в воздухе, не причинив вреда ему и технике. Убедившись в безопасности дальнейшего движения Александр, своевременно доставил боеприпасы в точку назначения.

Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта Александра Васенина удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами для успешного выполнения задач на передовой.

Лейтенант Гвоздецкий Роман Лейтенант Роман Гвоздецкий вместе со своим подразделением выполнял боевую задачу по закреплению на новых рубежах на одном из важных тактических направлений.

При занятии позиции вблизи линии боевого соприкосновения под плотным огнем артиллерии противника Гвоздецкий обнаружил вражеский разведывательный беспилотник.

Роман из личного стрелкового оружия уничтожил дрон врага, после чего приказал своему личному составу оперативно сменить позицию.

Вскоре по первоначальному расположению подразделения Романа был нанесен артиллерийский удар со стороны боевиков. После того, как вражеский артиллерийский обстрел закончился, Гвоздецкий организовал надежную оборону на новых рубежах, что позволило уничтожить врага, пытавшегося вернуть утраченные позиции.

Мужество и профессионализм лейтенанта Романа Гвоздецкого позволили выполнить боевую задачу без потерь среди личного состава.

Мы о нём писали в 107 выпуске, тогда он был старшим сержантом.

Младший сержант Фёдоров Виктор Младший сержант Виктор Фёдоров в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по поддержанию устойчивой связи между подразделениями, действующими вблизи линии боевого соприкосновения.

В ходе артиллерийского обстрела со стороны противника была повреждена линия связи между российскими подразделениями. Фёдоров получил задачу выдвинуться в район предполагаемого обрыва связного провода для его восстановления и обеспечения связи между подразделениями.

Дождавшись темноты, Виктор скрытно выдвинулся в указанный квадрат. При подходе к точке обрыва Виктор обнаружил вражескую разведывательно-диверсионную группу. Заняв скрытую позицию, младший сержант доложил командованию об обнаружении противника.

Дождавшись подкрепления, младший сержант Фёдоров распределил сектора обстрела и обозначил местоположение противника. Воспользовавшись внезапностью и действуя смело и решительно, Виктор вместе с товарищами открыли огонь по противнику. Украинские боевики, не сумев оказать действенного сопротивления, отступили, бросив на позициях раненых.

После скоротечного боя Виктор восстановил поврежденный кабель связи.

Благодаря смелости и профессионализму младшего сержанта Виктора Фёдорова удалось восстановить поврежденный провод и связь между подразделениями, а также предотвратить атаку диверсионной группы противника.

Младший сержант Киле Игнат На одном из тактических направлений младший сержант Игнат Киле выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

В ходе боя, невзирая на шквальный огонь и атаки ударных беспилотников, младший сержант Киле ворвался на позиции противника и уничтожил трех боевиков ВСУ огнем из стрелкового оружия.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Игната Киле опорный пункт противника был взят.

Капитан Фатькин Алексей Батарея реактивной артиллерии под командованием капитана Алексея Фатькина получила данные от разведывательных подразделений о концентрации украинских подразделений вблизи оборонительных рубежей российских войск. Оперативно выдвинувшись на огневые позиции Фатькин организовал оперативное развертывание батареи для нанесения удара. Уточнив координаты дислокации противника, батарея нанесла точный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков. В результате точного попадания противник понес значительные потери в живой силе.

Благодаря навыкам и грамотной организации артиллерийского огня капитаном Алексеем Фатькиным было предотвращено наступление противника, что позволило российским войскам закрепиться на оборонительных рубежах и не допустить прорыва противника в глубину обороны российских войск.

Рядовой Балаев Азамат Подразделение Азамата Балаева выполняло задачу по обороне позиций.

В ходе боя противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. При отражении контрнаступления противника, Азамат лично уничтожил трех боевиков ВСУ. В результате удалось удержать ключевую позицию до прихода основных сил.

Благодаря мужеству и профессионализму военнослужащего, подразделению рядового Азамата Балаева удалось в последующим развить продвижение на важном тактическом направлении.

Старший лейтенант Данковский Даниил Разведывательно-ударная батарея, под командованием старшего лейтенанта Даниила Данковского выполняла боевую задачу по выявлению позиций противника в глубине его обороны.

Расчет разведывательного беспилотного аппарата под командованием Данковского выявил движение противника в одном из районов действия дивизиона. Проследив маршрут движения техники с личным составом, им был обнаружен пункт временной дислокации украинских боевиков. Проведя доразведку Даниил выявил все замаскированные укрытия личного состава противника и настроил взаимодействие с артиллерийскими подразделениями.

По переданным Данковским координатам был нанесен артиллерийский удар, который он координировал по средствам радиосвязи. В результате артиллерийского налета весь личный состав противнка в пункте временной дислокации, а также склады материально-технических средств и боеприпасов уничтожены.

Получив подтверждение уничтожения, старший лейтенант увел летательный аппарат и продолжил выполнять разведывательные задачи.

Благодаря навыкам и опыту старшего лейтенанта Даниила Данковского противник понес значительные потери в живой силе и утратил значительные запасы боеприпасов на важно тактическом направлении.

Сержант Федоров Айаал Стрелок-помощник гранатометчика сержант Айаал Федоров в составе штурмовой группы получил задачу атаковать опорный пункт противника на одном из тактических направлений. Скрытно продвигаясь к позициям украинских боевиков, сержант Федоров занял удобную огневую позицию.

В момент начала огневого контакта штурмовой группы с противником Айаал определил местоположение огневых точек и скрытно выдвинулся во фланг позиции украинских боевиков. Незаметно добравшись до окопа противника, он ворвался на их позиции и точным огнем уничтожил двоих боевиков, что позволило штурмовой группе броском преодолеть расстояние и полностью захватить опорный пункт.

Мужественные и грамотные действия сержанта Айаала Федорова позволили с минимальными потерями захватить опорный пункт противника штурмовой группой, закрепиться и обеспечить дальнейшее продвижение российских войск в глубину обороны противника.

Младший сержант Бойцов Александр Младший сержант Александр Бойцов, действуя в составе расчета БПЛА, выполнял боевую задачу по разведке местности на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

В условиях интенсивного артиллерийского огня противника Бойцов обнаружил позиции вражеских минометных расчетов.

Организовав взаимодействие с нашими артиллерийскими подразделениями, Александр скорректировал огонь по орудиям и позициям противника.

Благодаря мужеству, профессионализму и грамотным действиям младшего сержанта Александра Бойцова, поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, а противник потерял два орудия и минометные расчёты.

Старший сержант Нигамаев Алмаз Старший сержант Алмаз Нигамаев выполнял боевую задачу в составе штурмового подразделения по овладению позиций противника.

Нигамаев одним из первых зашел в траншеи противника и вступил в бой с превосходящими силами врага.

В результате стрелкового боя Алмаз получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков.

В результате штурмовых действий Нигамаев уничтожил несколько вражеских боевиков, а также два беспилотника гексокоптерного типа противника.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего сержанта Алмаза Нигамаева российская штурмовая группа за кратчайшие сроки овладела новыми рубежами.

Сержант Абрамов Дмитрий На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции стрелок-санитар сержант Дмитрий Абрамов, действуя в составе такелажно-эвакуационной группы по эвакуации раненых, выполнял боевую задачу в условиях активного применения ударных БПЛА противника.

В ходе эвакуации раненых военнослужащих Абрамов своевременно обнаружил приближающиеся fpv-дроны противника и огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два беспилотника.

Благодаря мужеству и самоотверженности сержанта Дмитрия Абрамова выполнение боевой задачи было обеспечено без потерь личного состава, а раненные военнослужащие своевременно получили квалифицированную медицинскую помощь.

Матрос Бурулёв Сергей Матрос Сергей Бурулёв в составе штурмового подразделения выполнял боевую задачу по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укреплённых опорных пунктов, вооружения и военной техники.

В ходе штурма позиций ВСУ на важном тактическом направлении, несмотря на организованную круговую оборону боевиков, группе под командованием Бурулева удалось успешно провести штурм важного опорного пункта, с боем прорваться в глубину обороны противника и закрепиться на вражеских позициях.

Противник, пытаясь вернуть под свой контроль утраченные позиции, подверг группу Бурулёва минометному обстрелу.

Сергей грамотно распределил личный состав по укрытиям, затем, выявив направление минометного обстрела, передал командованию координаты местонахождения минометного расчета противника и корректировал огонь российских артиллерийских подразделений.

Благодаря профессионализму и смелости матроса Сергея Бурулёва удалось без потерь среди личного состава захватить и удержать опорный пункт противника, а также уничтожить его минометный расчет

Майор Магомедов Умар-Кади Майор Умар-Кади Магомедов, лично действуя с расчетами БПЛА, выполнял боевую задачу по прикрытию штурмовой группы на одном из тактических направлений проведения специальной военной операции.

В условиях интенсивного огневого воздействия противника Магомедов умело организовал работу и скрытное перемещение расчетов беспилотных систем, которые отразили три вражеские атаки БПЛА.

Благодаря профессионализму и боевому опыту майора Умар-Кади Магомедова, поставленная боевая задача была выполнена без потерь личного состава, наши мотострелковые подразделения заняли более выгодные рубежи, а противник не имел успеха на поле боя.

Младший рядовой Чалов Михаил На одном из тактических направлений младший рядовой Михаил Чалов выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.

В ходе выполнения боевой задачи, Михаил невзирая на шквальный огонь и атаки ударных БПЛА, ворвался на позиции противника и уничтожил огнем из стрелкового оружия шесть боевиков ВСУ. После чего удерживал опорный пункт до прибытия основных сил подразделения.

Благодаря мужеству и профессионализму рядового Михаила Чалова опорный пункт противника был захвачен.

Майор Сафронов Антон На одном из тактических направлений проведения специальной военной операции начальник службы майор Антон Сафронов, действуя в составе подразделения материального обеспечения, выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и имущества на оборонительные позиции нашего подразделения с помощью гексакоптера типа «Баба Яга».

В результате грамотных действий Сафронова и подчиненного подразделения БПЛА, оборонительные группы своевременно были обеспечены необходимым имуществом и боекомплектом, что способствовало удержанию занимаемых позиций и позволило избежать потерь среди личного состава.

Благодаря профессиональным действиям майора Антона Сафронова выполнение боевой задачи было осуществлено успешно.

Старший сержант Суховеев Алексей Старший сержант Алексей Суховеев выполнял задачи по координации и управлению группами закрепления на огневых позициях, с целью их дальнейшего удержания.

Во время движения по огневой позиции Алексей Суховеев обнаружил приближающийся к группе вражеский FPV-дрон. Алексей незамедлительно дал команду подчиненным спрятаться в укрытие, а сам принялся выслеживать коптер. Увидев, что FPV противника летит прямо на него, Суховеев открыл огонь из стрелкового оружия и уничтожил дрон в воздухе, который взорвался на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Оценив обстановку и убедившись в отсутствии повторной угрозы атаки, Алексей вывел группу в назначенную точку.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям старшего сержанта Алексея Суховеева удалось выполнить поставленную задачу по закреплению на новых позициях без потерь среди личного состава.

Сержант Колхиев Заур Сержант Заур Колхиев в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков.

Во время ротации, группа, в которой находился Колхиев, подверглась атаке вражеского ударного FPV-дрона. Быстро сориентировавшись в обстановке и заняв выгодную позицию, Заур открыл огонь по квадрокоптеру из стрелкового оружия. Ведя прицельный огонь Колхиев поразил вражеский дрон, который взорвался в воздухе на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу.

Благодаря смелым и действиям сержанта Заура Колхиева группа российских заняла выгодные позиции без потерь, что впоследствии позволило эффективно отражать атаки противника.

Рядовой Леонов Алексей Рядовой Алексей Леонов, в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по закреплению на позиции, освобожденной от украинских боевиков.

Во время боя Леонов обнаружил приближающийся к группе вражеский беспилотный летательный аппарат квадрокоптерного типа, проводящий разведку местности. Сохраняя хладнокровие, Алексей немедленно приказал личному составу занять укрытия. Заняв скрытную позицию за деревом, Алексей дождался, когда вражеский коптер залетит в сектор обстрела, и точными выстрелами из личного оружия сбил вражеский дрон.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям рядового Алексея Леонова удалось выполнить поставленную задачу по закреплению на новых позициях и сорвать планы противника по проведению разведки и определению местоположения позиций наших войск.

Младший сержант Савеженко Евгений Младший сержант Евгений Савеженко выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения в составе эвакуационной группы.

Савеженко под непрекращающимся вражеским минометным огнем добрался до нескольких раненых боевых товарищей. Евгений под огнем оперативно оказал первую медицинскую помощь раненным и вынес их в безопасное место, откуда они были доставлены в медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Благодаря мужеству и профессионализму младшего сержанта Евгения Савеженко были спасены жизни российских военнослужащих.

Сержант Гнатченко Игорь Сержант Игорь Гнатченко выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов, материального имущества на позиции российских подразделений, а также эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения.

Продвигаясь по маршруту, транспортное средство Гнатченко попало под интенсивный артиллерийский обстрел противника. Несмотря на угрозу жизни, сержант проявил высокое мастерство и хладнокровие, продолжил движение, маневрируя на груженном автомобиле. Вывел его из-под огня украинских боевиков, своевременно доставив груз.

При возвращении в пункт временной дислокации Игорь эвакуировал в полевой госпиталь подразделения двоих российских военнослужащих, получивших ранения.

Рядовой Журавлев Сергей Механик-водитель рядовой Сергей Журавлев выполнял боевую задачу по обеспечению наступления в составе экипажа БМП-2.

Штурмовая группа российских войск под прикрытием огня БМП успешно захватила опорный пункт противника. Журавлев получил задачу доставить группу закрепления и обеспечить огневую поддержку в случае контратаки противника.

Оперативно продвигаясь по маршруту, и умело используя рельеф местности, Журавлев вез группу закрепления. Боевая машина пехоты попала под атаку ударного дрона противника. Несмотря на попадание вблизи места механика-водителя ударного дрона Сергей продолжил движение и сумел доставить группу.

Оперативно выбрав удобную огневую позицию Журавлев завел машину и тщательно замаскировал её от обнаружения с воздуха. Противник начал контратаку на утраченные позиции. Благодаря грамотной маскировке боевая машина пехоты не была обнаружена и при приближении к позиции российских штурмовиков украинские боевики попали под точный огонь в результате чего понесли значительные потери в живой силе и отступили.

Рядовой Журавлев, понимая, что боевая машина будет обнаружена, оперативно вывел БМП на запасную позицию и продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря навыкам и мужеству рядового Сергея Журавлева российские штурмовики заняли и удержали важный опорный пункт противника и нанесли противнику значительные потери в живой силе.

Ефрейтор Аброткин Андрей Ефрейтор Андрей Аброткин выполнял задачу по оборудованию позиций и огневых точек в составе инженерной группы на вверенном ему направлении линии боевого соприкосновения.

При оборудовании позиции Аброткин заметил приближение диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков.

Доложив по средствам связи командиру об обнаружении противника, Андрей занял оборонительную позицию.

Дождавшись, когда противник зайдет в сектор обстрела Андрей открыл огонь по противнику. Действуя смело и решительно, Аброткин сковал действия украинских боевиков, заставив их вести бой на открытом участке местности до прибытия подкрепления. После прибытия основных сил противник был уничтожен.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Андрея Аброткина диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков была уничтожена без потерь среди личного состава.

Старший сержант Старченко Артём Подразделение старшего сержанта Артёма Старченко выполняло задачу по эвакуации раненных с линии боевого соприкосновения.

Противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем ВСУ Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Артема Старченко, удалась спасти жизни нашим военнослужащим.

Военнослужащий Александров Дмитрий Дмитрий Александров, уроженец Козловского района, с первых дней участвует в специальной военной операции на Украине. Дмитрий служит в ВДВ на должности командира отделения инженерной разведки, сапером. Он смог передать нашему журналисту пару слов и фотографии.

Военный рассказывает, что 24 февраля они заходили с киевского направления. Там они вели боевые действия в поселке Гостомель.

"Большего всего запомнилось то, что противник был готов и готовился хорошо и долгое время"

Флаг Чувашии ему передали через гуманитарную помощь от чувашских боксеров Моргаушского района. Нашивку подарили сотрудники чувашского ОМОНа. Сейчас Дмитрий он находится в России недалеко от границы. Дмитрий жив.

https://t.me/Gostomelpravda/1802 Сержант Яков Захаров — уроженец Ленинградской области. В зону СВО он прибыл в декабре 2023 года, имея за плечами опыт работы трактористом и строителем.

В Вооруженных Силах Яков освоил новую специальность оператора FPV-дронов и сейчас служит в подразделении войск беспилотных систем. Яков оказался среди первопроходцев этого направления в своей дивизии. Сегодня его расчет специализируется на работе по живой силе противника, легкой бронетехнике (БТРМ113, пикапы) и тяжелым БПЛА типа «Баба-Яга».

За свою работу Яков уже награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. А дома бойца ждут жена и девятилетний сын. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1904 Военнослужащие 10-го гвардейского полка РХБ на боевых машинах ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» наносят площадные огневые удары по скоплениям живой силы, техники и вражеским укреплениям. Многие из них удостоены государственных и ведомственных наград.

Сразу четыре награды — на груди младшего сержанта Ивана Штельмаха. Иван и его боевые товарищи ставят аэрозольные завесы, которые прикрывают пехоту во время штурмов. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1905 «Ланцет — оружие героев!» — уверен младший сержант Алексей Гаврильченко, командир отделения разведывательно-ударных и барражирующих боеприпасов. Весной 2022 года он зашел в зону СВО в составе штурмового подразделения. Тогда бойцы чаще смотрели себе под ноги, чтобы не наступить на мину и не сорвать растяжку, — вспоминает он. А сейчас все их внимание обращено в небо. Алексей теперь и сам «летает».

В этом сюжете Алексей рассказал о своей работе и о том, какие удивительные ситуации бывают на войне. См. видео по ссылке

Фельдшер Ирина Гусева ушла работать в зону СВО, чтобы изменить свою жизнь. Променяла работу медсестрой в гражданских медучреждениях на жизнь в блиндаже, риск, каждодневную опасность — и спасение людей. Ей много раз приходилось выезжать к ЛБС в составе группы эвакуации, забирать наших раненых парней.

Ирина дважды награждена медалью «За спасение погибавших». В этом видео она рассказывает о случае, когда боец, казавшийся безнадежным, боролся за жизнь так, что удивил даже медиков. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1914

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Константин Анатольевич Шляпников родился 24 июня 2001 года в городе Кунгур. Там же вырос и призван на военную срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Проходил её в Белгородской области. Далее заключил контракт.

С февраля по май 2022 года находился в служебной командировке на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

1 октября 2022 года вновь отбыл в зону специальной военной операции для проведения боевых действий. Служил в должности водителя.

Погиб 24 октября 2022 года в п. Сватово Луганской области при проведении боевых действий в ходе специальной военной операции.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Рядовой

Старший стрелок

Благодарный, Ставропольский край

Погиб: ДНР и ЛНР п. Озаряновка

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/geroisvorf/4566 Андрей Владимирович родился 20 декабря 1966 года в селе Елово Пермской области.

Юность и школьные годы Андрея прошли в селе Орда.

В 1985 году был призван в ряды Советской Армии, службу проходил на территории республики Афганистан. В ходе своей профессиональной деятельности прошёл путь от водителя до монтажника высшего разряда технологических установок, наружных трубопроводов в нефтегазовой промышленности, был высококвалифицированным специалистом, пользовался большим уважением и заслуженным авторитетом в трудовом коллективе.

Со школьных лет любил спорт, был в составе мужской футбольной и волейбольной команды Орды, выступал за честь района.

Андрей Владимирович был любящим мужем и сыном, прекрасным отцом, братом, верным другом и коллегой.

10 августа 2024 года Шутёмов Андрей Владимирович подписал контракт с Министерством обороны РФ и в должности заместителя командира взвода – командира боевой машины мотострелкового отделения, мотострелкового батальона войсковой части 93992 направлен для прохождения службы в зону специальной военной операции.

Ефрейтор Шутёмов Андрей Владимирович погиб 10 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции.

У Андрея Владимировича остались супруга Ольга и шестеро детей.

За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении воинского долга Указом Президента РФ Шутёмов Андрей Владимирович награждён Орденом Мужества, посмертно.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Фируз Рахматуллоев родился 11 мая 1997 года в селе Малый Ашап Ординского района.

Детство и юность провёл в родном селе.

В сентябре 2022 года заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер».

Погиб 26 декабря 2022 года при исполнении боевой задачи на Украине.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Эдуард Павлович Грязных родился 17 июня 1993 года в селе Орда.

Детство и юность провёл в родном селе.

В ноябре 2022 года заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер». После чего был отправлен воевать в зону СВО.

Погиб 3 февраля 2023 года при исполнении боевой задачи на Украине.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Павел Андреевич Кауров родился 22 марта 1994 года в городе Краснокамск.

В 2023 году заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер». После чего был отправлен воевать в зону СВО.

В зоне спецоперации служил в должности рядового.

Погиб при исполнении воинского долга 27 марта 2023 года.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Константин Сергеевич Попов родился 6 марта 1992 года в селе Орда. Учился в Ординской школе.

В 2023 году заключил контракт с частной военной компанией «Вагнер». После чего был отправлен воевать в зону СВО.

В зоне спецоперации служил в должности рядового.

Погиб при исполнении воинского долга 2 апреля 2023 года.

https://mcb-orda.kulturu.ru/item/2034581 Денис Вадимович Белоглазов родился 24 апреля 1998 года. Окончил Ординскую школу.

В 2021 году окончил смоленскую Военную академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ имени маршала Советского Союза А. М. Василевского. За отличные показатели в учёбе и личные качества курсант Денис Белоглазов дважды принимал участие в парадах Победы на Красной площади в Москве в 2015 и 2018 годах.

По окончании академии служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота командиром зенитно-ракетного комплекса «Оса» на Дальнем Востоке.

С 19 апреля 2022 года морские пехотинцы 155-й бригады несли службу в зоне СВО.

28 октября 2022 года указом президента Денис Белоглазов удостоен Ордена Мужества.

4 апреля 2023 года награждён медалью Суворова.26 февраля 2023 года Денису Белоглазову досрочно присвоено звание старшего лейтенанта.

25 мая 2023 года Белоглазов Денис Вадимович погиб.

Удостоен Ордена Мужества посмертно.

Доброволец Моисей Александр Оханск — небольшой город на берегу Камы, проводил в последний путь своего солдата. Не просто мужчину, а отца четверых детей, предпринимателя, соседа — Александра Ивановича Моисея.

Его путь защитника начался два десятилетия назад на Кавказе, где молодой солдат срочной службы получил боевое крещение и первую награду — медаль «За службу на Кавказе». Тогда он вернулся домой, в Пермский край, чтобы строить: строить семью, растить детей, создавать дело. Работал, как многие, в «электросетях», а потом решился на своё — открыл службу такси «Вояж».

Но в декабре 2023 года Александр Иванович снова надел форму. Не по призыву — по внутренней необходимости. Подписал контракт. И снова оказался на войне, теперь уже — разведчиком-гранатометчиком в штурмовой бригаде. Он смотрел в лицо опасности, и страна отметила его храбрость медалями Жукова и «За отвагу».

Он погиб, выполняя воинский долг.

Ему было 44 года.

https://t.me/geroirossii/8511 Ефрейтор

Сапер

посёлок Новостройка, Хабаровский край

07.09.1997 - 29.09.2023

Родился в Приморском крае. Учился в школе им. А. В. Суворова, п. Новостройка

После окончания поступил в «Энергетический колледж» по специальности «Компьютерные системы и комплексы». В 2018 окончил с красным дипломом.

В сентябре 2022 году подписал контракт для участия в СВО на территории Украины.

Награжден двумя орденами Мужества при жизни и одним посмертно

Гвардии лейтенант Горбань Евгений Горбань Евгений Сергеевич

Заместитель командира штурмовой роты

станица Егорлыкская, Ростовская область

11.09.1994 - 03.09.2025

Погиб при выполнении боевой задачи (Гродовка), ценой своей жизни спас своих сослуживцев, приняв осколки от взрыва мины на себя.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Военнослужащий Морозов Роман Морозов Роман Геннадьевич погиб при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации.

Керчь, Республика Крым

Роман родился в Керчи в 1969 году. Детство он провёл на Маяке, где начал свой путь в мир знаний.

Учился в школе № 17 имени В. Белик, затем служил в армии. После службы поступил в Государственное профессиональное техническое училище № 12 и получил профессию матрос‑моторист.

Трудовой путь Романа Геннадьевича был тесно связан с развитием родного города — он внёс вклад в работу паромной переправы, завода имени Войкова и Керченского торгового порта.

В 1991 году он создал семью и воспитал пятерых детей.

Доброволец Важинский Иван Командир группы

21-летний Иван Александрович Важинский, уроженец Ханты-Мансийска, погиб 11 сентября 2024 года в боях под Авдеевкой в ходе Специальной военной операции.

Молодой боец, известный своей спортивной карьерой в хоккейной команде «Северные волки», с детства увлекался спортом и принимал участие в городских турнирах.

Иван родился 3 октября 2002 года, окончил школу в Ханты-Мансийске, но вскоре после поступления в медицинский колледж осознал, что медицина не его призвание, и решил пройти срочную службу в армии. Он служил в танковых войсках и артиллерии, а после возвращения в 2023 году его жизнь резко изменилась.

После службы у Ивана начались проблемы с законом. Он был приговорен к лишению свободы. Однако Иван решил все исправить, подписав контракт с Министерством обороны и отправившись на фронт, чтобы искупить свою вину перед семьей.

В начале августа 2024 года он прибыл в Донецкую Народную Республику, где служил в мотострелковой бригаде в качестве командира группы. Свой позывной «Сумрак» Иван взял в память о брате Александре, который погиб в СВО в 2023 году. Иван Важинский был посмертно награжден орденом Мужества.

Гвардии ефрейтор Севрук Евгений Гвардии ефрейтор Евгений Севрук, позывной «Сева», разведчик 24-й гв. отдельной бригады армейского спецназа. В рядах спецназа с 2017 года, за это время выполнял задачи в зарубежных командировках, участник СВО с первых дней.

26 ноября 2025 года группа спецназа выполняла боевую задачу в Покровске, в тот день он шел первым в головном дозоре, в ходе продвижение Евгений первым обнаружил укрепрайон противника. Его дозор принял бой, в ходе которого «Сева» получил тяжелое ранение, несмотря на это продолжал вести бой. В тот день из четырех разведчиков, которые входили в состав дозора, выжил только один.

Благодаря дозору Севрука удалось вскрыть позиции ВСУ, которые в последующем были зачищены. По словам сослуживцев, Евгений был добрым, скромным, ответственным и очень профессиональным разведчиком.

За время службы гвардии ефрейтор Севрук был награжден:

орденом Мужества,

тремя медалями «За отвагу»,

медалью «За храбрость» II степени и

медалью Жукова.

Посмертно награжден вторым орденом Мужества.

На него также были подготовлены и отправлены документы на присвоение прапорщика, однако при жизни получить звание Евгений уже не успел.

Ефрейтор Кухарчук Игорь Кухарчук Игорь Иванович

Стрелок

Родился 23.01.1964 в городе Чуст (Узбекистан). В 80-е переехал в город Прокопьевск (Кемеровская область), работал 16 лет пожарным, воспитал и вырастил 6-х детей.

Проходил службу по контракту в 2003 году на Таджикско-Афганской границе, в 2022 году проходил службу на СВО по контракту 3 месяца. Заключил контракт на 1 год в августе 2024 года.

09.09.2024 погиб под Авдеевкой (ДНР,) подробности неизвестны.

Рядовой Патраков Денис Патраков Денис Игоревич

Штурмовик

рабочий посёлок Варгаши, Курганская область

07.09.1990 - 28.02.2023

Денис был необычайно смелым, сильным и бесстрашным парнем. Когда Родина сказала «Надо» — он ответил «Есть!!!» . Денис мужественно сражался в штурмовом отряде и героически отдал жизнь за Свободу и Независимость Луганской Народной Республики. Как написал в своем Благодарственном письме глава ЛНР он «Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу»

Денис был удостоен государственной награде Российской Федерации «Медаль за Отвагу»

Рядовой Раков Евгений Раков Евгений Владимирович

Стрелок-гранатомётчик

село Бессоновка, Пензенская область

10.09.1966 - 21.09.2023

Геройски погиб в г. Кременная ДНР.

Ушёл добровольцем.

За самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга награждён Орденом Мужества (посмертно).

Военнослужащий Рясной Ростислав Рясной Ростислав Владимирович

Деревня Ярки, Ханты-Мансийский автономный округ — Ростислав Рясной, родившийся 29 ноября 1992 года в городе Торезе Донецкой области, погиб в ходе специальной военной операции, защищая родную землю от нацистов. После окончания школы Ростислав получил профессию машиниста сельскохозяйственной техники. В августе 2014 года он и его семья покинули Донецкую область, переехав в деревню Ярки Югры. Ростислав прошел срочную службу в российской армии и работал на промышленных предприятиях автономного округа, завоевав уважение коллег за добросовестность и трудолюбие. В октябре 2022 года Ростислав вступил в ряды Вооруженных сил Российской Федерации по частичной мобилизации. По личной инициативе его зачислили в штурмовое подразделение, где он зарекомендовал себя как умелый и решительный боец и верный товарищ. Благодаря своим лидерским качествам Ростислав был назначен командиром взвода. Погиб 10.09.2024 За проявленное мужество и самоотверженность Ростислав был награжден медалью «За спасение погибавших». Посмертно он был представлен к награде «Орден Мужества» за свои героические поступки в ходе военных действий. Ростислав был любящим мужем и отцом, заботливым сыном, надежным братом и отзывчивым другом. https://герои-сво.рф/geroi/ryasnoj-rostislav-aleksandrovich/ Гвардии рядовой Гатицкий Александр

Гатицкий Александр Михайлович

Стрелок-помощник гранатометчика штурмового отделения

07.09.2001 - 21.12.2024

Родился в г. Новошахтинск, Ростовская область, там же окончил школу.

В 2024 году направлен на СВО.

Долг исполнял в штурмовой бригаде.

Погиб (Донецкая область, Курахово) при исполнении задания.

Сержант Жукович Сергей Жукович Сергей Валерьевич

Железногорск-Илимский, Иркутская область

10.09.1978 - 24.09.2023

Взвод АГС, гранатомётчик.

Позывной Жук.

Ветеран боевых действий.

Погиб на СВО под Кременной.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Младший сержант Лунёв Александр Лунёв Александр Викторович родился 24 мая 1987 года в посёлке Золотухино Курской области. Александр был очень активным и любознательным мальчиком.

В 1994 году семилетний Саша пошёл в Золотухинскую среднюю общеобразовательную школу.

В 2002 году поступил в Свободинский аграрно-технический техникум имени К.К. Рокоссовского, на механика. Эту профессию Александр выбрал не просто так. Ещё в школьные годы Саша очень интересовался техникой, а в особенности автомобилями, ещё очень молодой Александр мог перебрать двигатель Камаза за пол дня.

В 2005 году окончил техникум в этом же году был призван на службу в российскую армию.

Службу Александр проходил в Северной Осетии РСО Алания Кармадонское ущелье пограничные войска спец назначение. Там же за успехи в военной службе Александру было присвоено звание младшего сержанта. Саша очень любил животных, в армии у него была служебная собака. На службе научился готовить традиционный кавказский плов.

Придя из армии в 2007 году, нашёл свою любовь. В 2008 году родился сын. Работал в Банк Авангард с сельскохозяйственной техникой.

В начале июня 2023 года принял решение, подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Был назначен на должность старшего стрелка мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона, получил позывной “Шрам”.

7 сентября 2023 года его группа была высажена на остров Малый (Мелкий) в Херсонской области. Они приняли бой с превосходящими силами противника выполнив задачу ценой своих жизней.

За проявленный героизм был награждён Орденом Мужества посмертно.

Гвардии ефрейтор Бирюков Ян Бирюков Ян Сергеевич

Ян родился 12 сентября 1991 года в поселке Горки-2, Московская область.

Рос в поселке, учился в Горковской средней общеобразовательной школе, активно занимался спортом в Одинцовской спортивной школе Олимпийского резерва.

В период 2010-2011 годы проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации.

После объявления частичной мобилизации, верный военной присяге, одним из первых местных жителей в качестве мобилизованного принял участие в проведении специальной военной операции, проходил службу в должности гранатометчика в 423-ем гвардейском мотострелковом Ямпольском Краснознаменном, орденов Суворова и Кутузова полку в составе 4-ой гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Был награжден медалью Луганской Народной Республики «За боевые заслуги» за личное мужество, исключительную отвагу, смелые и решительные действия, проявленные при защите от вооруженной агрессии со стороны Украины.

При выполнении задач по защите мирного населения на территории Луганской Народной Республики 7 сентября 2024 года погиб под населенным пунктом Стельмаховка, Сватовского района.

За отвагу и самоотверженность, проявленные в бою, посмертно награжден орденом Мужества.

Рядовой Незнамов Евгений Рядовой Незнамов Евгений Валерьевич родился 02.03.1988.

В феврале 2025 года он подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции, исполнив свою давнюю мечту — служить в армии и защищать Родину.

Военнослужащий проявил себя в составе мотострелковых подразделений 9-го полка, принимая участие в освобождении населённого пункта Малая Локня, Курская область. Он действовал с отвагой и самоотверженностью, показывая пример товарищам.

31.07.2025, находясь на боевом задании, Евгений Валерьевич попал под обстрел вражеских дронов.

Рядовой Жердев Сергей Жердев Сергей Александрович

село Арзгир, Ставропольский край

18.05.1980 - 10.09.2023

Получил орден Мужества посмертно

Старший прапорщик Гусейнов Назир Гусейнов Назир Китабулла оглы

Техник роты

Подольск, Московская область

14.04.1971 - 11.09.2022

При выходе войск из города Изюм, Харьковской области, принимал не посредственное участие в обеспечении вывода войск.

Орден Мужества посмертно.

Рядовой Терещенко Тимур Терещенко Тимур Дмитриевич

Разведчик

посёлок Большевик, Московская область

30.06.2006 - 01.09.2025

Погиб в спец операции остаточным ранением (Волчанск)

Награды:

За боевые заслуги

За боевые отличия

За отвагу

Орден мужества

Военнослужащий Гонтарев Андрей

Гонтарев Андрей Иванович родился 23 марта 1966 года в городе Лесосибирске Красноярского края.

Его жизнь была связана с родным городом, где он вырос и жил.

Андрей Иванович погиб выполняя задачи в ходе специальной военной операции.

Старший прапорщик Жунтов Сергей Жунтов Сергей Викторович

Родился Сергей Викторович 20 апреля 1982 г. в Нижегородской области, городе Бор.

Ходил в Санаторный детский сад г. Бор.

С 1989 года по 1997 год учился в средней школе Nº 2 города Бор.

Далее обучался в ФГОУ СПО «Борский стекольный индустриально-экономический техникум».

Занимался боксом, ходил в тренажерный зал. Увлекался единоборствами, оружием и очень любил рыбалку. Был скромным, общительным, доброжелательным, справедливым, мужественным, всегда был готов прийти на помощь. С детства мечтал служить Родине.

29.06.2000 г. — 26.06.2002 г. срочная служба разведчиком-снайпером в 242 отдельном разведывательном батальоне на территории Чеченской республики, непосредственно принимая участие в проведении контртеррористических операций.

Далее пришел служить в органы внутренних дел города Бор на должность милиционера отдела вневедомственной охраны. В 2006 году был назначен на должность оперуполномоченного уголовного розыска Отдела внутренних дел города Бор, где дослужился до звания — капитан, был признан лучшим сотрудником криминальной полиции.

В сентябре 2015 года заключил контракт о прохождении военной службы в Министерстве обороны Российской Федерации на должность Командира автомобильного взвода автомобильной роты 69 отдельной бригады.

В течение службы принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. В феврале 2022 года отправился для выполнения специальных задач на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

7.09.2022 года, выполняя боевое задание, автомобильная колонна по перевозке военного имущества во главе с Сергеем Викторовичем попала в окружение Украинской армии в селе Гроза, Харьковской области.

Увидев перед собой впереди большое скопление военной техники вооруженных сил Украины, Сергей Викторович успел предупредить своих сослуживцев, чтобы те спасались. Благодаря выигранным минутам, некоторым военнослужащим из колонны удалось спастись.

Сам Сергей и его водитель, проявив мужество, самоотверженность и не щадя своей жизни, прямиком направились на врага, в результате чего были подбиты и расстреляны.

Жунтов Сергей Викторович получил многочисленные огнестрельные и осколочные ранения, несовместимые с жизнью и от полученных травм скончался на месте.

Награжден медалями:

Медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»

Нагрудный знак II степени «За службу на Кавказе»

Медаль «Ветеран боевых действий»

Медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»

Памятный знак в честь 95-летия образования Уголовного розыска России

Медаль МВД России «За отличие в службе» III степени

Медаль МО РФ «Участнику военной операции в Сирии»

Медаль ЦПВС «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике»

Медаль МО РФ «За воинскую доблесть» ІІ степени

Нагрудный знак «За заслуги»

Медаль МО РФ «За воинскую доблесть» І степени

Гос. награда «Орден Мужества» (посмертно)

Сержант Бердников Александр Старший стрелок

Добрянка, Пермский край

03.03.1971 - 11.09.2023

Александр Иванович родился в селе Перемское, окончил местную школу. В 1989-1991 годах проходил срочную службу во внутренних войсках, был старшим стрелком, служил в «горячих точках» в Таджикистане и в Закавказье.

Затем работал в Добрянском лесхозе, на предприятии «Пермьнефтегеофизика».

В октябре 2022 года Александр Бердников ушёл добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

4 января 2023 года получил ранение и был отправлен домой в отпуск.

11 сентября 2023 года Александр Бердников ушёл из жизни.

Гвардии младший сержант Казарян Артём Казарян Артём Андреевич

Армавир, Краснодарский край

11.02.2003 - 11.09.2023

Награжден Орденом Мужества посмертно

https://герои-сво.рф/geroi/kazaryan-artjom-andreevich/ Капитан Михайлов Валерий Александрович

Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)

10 сентября 2022 года погиб во время специальной военной операции на Украине, чей ход он понимал как исторически значимый и справедливый.

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

