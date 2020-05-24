О всемирно-историческом значении Великой Победы советского народа

1945-2020 9 мая 1945 года… Этот день скрыт от нас тремя четвертями века. На последние тысячи идёт уже счёт ныне живущих творцов важнейшего события ХХ века – Великой Победы над германским нацизмом. А ведь их было в нашей стране 34 с половиной миллиона, надевших шинели…

8,6 миллиона бойцов и командиров полегли на той войне, жизнь большинства остальных протекала в напряжённом труде по восстановлению страны и обеспечению её мощи, в преодолении фронтовых ран и рождённых войной драм. Новости СМИ2

Но они в большинстве своём не сетовали на судьбу. Они оказались на высоте всемирно-исторической задачи, которую им выпало решить, уничтожив нацистскую военную машину, политическую систему Германии и других стран гитлеровского блока. Олицетворявшим вселенское зло силам и их духовным наследникам был дан важнейший урок: на безнаказанность рассчитывать невозможно!

Советский Союз оказался единственной страной, способной остановить агрессора и создать условия для объединения всех антифашистских сил мира в борьбе с агрессией и победы над захватчиками. В победе 1945-го выразилось единство в решении советским народом вставших перед ним громадных задач. Защищая Родину, советские люди спасли от порабощения и физического истребления целые народы, предотвратили гибель многих государств, не позволили уничтожить цивилизацию. В войне, где противоборство велось не на жизнь, а на смерть, сполна раскрылось величие души нашего народа, его героизм, способность к выживанию и готовность к самопожертвованию во имя спасения Родины.

Значение Великой Победы заключается ещё и в том, что необходимость борьбы с силами агрессии подвигла различные общественно-политические силы к согласованным действиям, результатом чего стала уникальная политическая конструкция – антигитлеровская коалиция. На пути к победе над фашизмом стало вырабатываться новое понимание истории, новый образ взаимодействий государств, независимо от их общественного строя.

Важнейшим итогом войны стало возмездие, настигшее нацистских агрессоров, которые несли другим народам и государствам угрозу физического уничтожения. Историческое возмездие воплотилось в справедливое наказание главных военных преступников. Впервые в истории перед судом народов в Нюрнберге предстали инициаторы агрессивной войны, понесшие справедливое наказание. Неотвратимость расплаты за причинённое зло, подкреплённая международным правом, стала одним из важнейших воспитательных факторов глубокого международного значения.

Утвердившаяся по воле народов-победителей Ялтинско-Потсдамская система мироустройства оказалась настолько устойчивой и сбалансированной, что мировому сообществу до сих пор удаётся избегать мирового военного конфликта. При размерах оружейного арсенала, накопленного за послевоенные 75 лет, это явление уникальное.

Были предприняты гигантские усилия для того, чтобы военная сила была исключена из средств решения межгосударственных проблем. С точки зрения исторического развития закрепление победы над Германией и Японией как главными поджигателями Второй мировой войны получило выражение в заключении мирных договоров между государствами, воевавшими друг с другом, в решении проблемы денацификации Германии, в установлении справедливых межгосударственных границ.

Человечество обрело важный инструмент внеблокового миростроительства – Организацию Объединённых Наций. При всём несовершенстве этого механизма его роль в формировании миропорядка на основе всестороннего учёта интересов всех субъектов международных отношений и предотвращении новой мировой войны трудно переоценить.

После 1945 года сложился новый геополитический ландшафт планеты. Советский Союз благодаря своему решающему вкладу в победу Объединённых Наций над силами агрессии, опираясь на своё неизмеримо выросшее по сравнению с довоенными временами международное влияние, смог осуществить историческую задачу формирования геополитического континентального блока, ставшего на долгие годы гарантией стабильности в Европе и мире и обеспечившего безопасность нашей страны.

Главная надежда фронтового поколения заключалась в том, что та война станет последней. Что поверженный нацизм уже никогда не поднимет голову. Однако это воплощение вселенского зла оказалось живучим. Иммунитет к нацизму, приобретённый народами в схватке с государствами гитлеровской оси, после распада Советского Союза быстро ослабел. Память народов о войне стала объектом таких беззастенчивых замалчиваний, искажений, фальсификаций, что они превратились сегодня в тотальную информационно-психологическую войну Запада против России.

Установки западной идеологии в области исторической памяти носят в такой же степени антироссийский, как и антисоветский характер. Внедряемая в сознание доктрина «равенства тоталитаризмов», когда ответственность за развязывание мировой бойни «делят поровну» между нацистской Германией и разгромившим её Советским Союзом, уравнивание коммунизма с нацизмом имеют целью не только умалить решающий вклад Советского Союза в Великую Победу, но и лишить нашу страну определённой ей историей роли гаранта послевоенного миропорядка, поставить под сомнение право России выступать субъектом мировой политики.

Множатся попытки пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала. Цивилизованная Европа молчит, наблюдая, как уничтожаются или выносятся на задворки европейских городов памятники и мемориалы в честь бойцов Красной армии, спасших народы от рабства в нацистской системе. Беспрепятственно «увековечивается» на Украине, в Прибалтике, в некоторых других странах память убийц и преступников, служивших машине зла, которая пыталась установить господство «арийской расы».

В условиях надвигающейся вакханалии беспамятства призыв министра иностранных дел России, прозвучавший с трибуны 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 25 февраля 2020 года, актуален как никогда: «Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества».

https://www.fondsk.ru/news/2020/05/09/o-vsemirno-istorichesk...