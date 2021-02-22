Ай да Пригожин, ай да... молодец!

Решение о взыскании 88 миллионов рублей с безработного блогера Навального, его ручной оппозиционерки Соболь, а также их ФБК-шайки оставил в силе Верховный суд России. А пойдут эти деньги бизнесмену Евгению Пригожину, которые ранее пообещал оставить «борцов с Режимом» голыми и босыми. Решение о взыскании 88 миллионов рублей с безработного блогера Навального, его ручной оппозиционерки Соболь, а также их ФБК-шайки оставил в силе Верховный суд России. А пойдут эти деньги бизнесмену Евгению Пригожину, которые ранее пообещал оставить «борцов с Режимом» голыми и босыми.

Помните, как у креаклов бомбило прошлым летом, когда их долги по иску комбината «Московский школьник» выкупил один известный предприниматель?

https://vk.com/video3485515_456241418

Так вот, навальнисты, которые так любят изображать из себя «юристов», пытались обжаловать то судебное решение. И дошли аж до Верховного суда нашей страны.

Который наконец-то поставил точку в их потугах.

«Верховный суд России оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесён Минюстом в реестр иноагентов), основателя организации Алексея Навального и Юриста ФБК Любови Соболь. ВС отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций по иску компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-79453%2F2019

«Ранее соответствующая позиция ответчиков была рассмотрена судом первой инстанции и впоследствии оценивалась судами апелляционной и кассационной инстанций,— говорится в определении суда.

— Судебные акты соответствуют материалам дела и имеющимся в них доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права к установленным обстоятельствам». Решение датируется 1 февраля».

https://www.kommersant.ru/doc/4673162

За день до посадки Навального, да. Вот так и выглядит чёрная полоса, до которой дожили «борцы с Режимом», забывшие в угаре борьбы, что за свои слова надо отвечать.

Так что полученные Сисяном от спонсоров биткоины пойдут не на «шатание Кремля», а на уплату долгов – за иноагентский ФБК, за его отравившегося самогоном или чем там вождя, и за изображавшую из себя милфу Любу Соболь. У которой, кстати, Кровавый Режим вдобавок отнял несколько размеров груди.

«Путин, у тебя вообще хоть крохотулечка совести-то осталась?..»

Сочувствую вам, мамкины революционеры. Вы выходили на улицы, привлечённые созданным Любой образом сексуальной мамки, а он оказался «липой». И теперь Соболь вдобавок придётся ещё и 34 миллиона рублей уплатить, как я уже говорил ранее.

https://vk.com/video3485515_456241440

Натурой с неё при таком раскладе – с учётом фальшивого размера – вряд ли возьмут.

Евгений Пригожин, в отличие от навальнистов, слов на ветер не бросает. Сказал, что «разденет и разует» Навального и его миньонов – и вот, пожалуйста, идёт намеченным курсом.

https://vk.com/video3485515_456241406

Кстати, это не только иноагентов из ФБК касается. Есть и другие действия в рамках озвученного намерения.

«В Москве мировой судья оштрафовал российское юридическое лицо "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его генерального директора на 2 миллиона 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора. Такое решение вынесено, как указано в сообщении, "за отсутствие маркировки информации", распространяемой на сайтах Idel.Реалии, Сибирь.Реалии, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и телеканале "Настоящее Время". По закону о средствах массовой информации материалы СМИ-"иноагентов" должны распространяться с маркировкой: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

https://vk.com/wall-177427428_435

Прекрасно же, разве нет? А поспособствовали тому, чтобы обнаглевших американских пропагандистов оштрафовали за нарушение российского закона, отличные ребята из РИА ФАН.

«Заявление в Роскомнадзор о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, подал гендиректор Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Евгений ЗУбарев. Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я поздравляю коллектив Федерального Агентства Новостей, по заявлению которого оштрафована на 2 миллиона 200 тысяч рублей «Радио Свобода». Так держать. Американские налогоплательщики заплатят за то, что рупор антироссийской пропаганды, принадлежащий Госдепартаменту США, пытался скрыть свое истинное лицо».

Вот так, потихонечку – где по миллиончику, где по десять миллиончиков, а там, глядишь – и по сотне – наше общество и приучит отвечать за слова и навальнистов, и их иностранных медиа-подпевал.

Так держать, Евгений Викторович. Ждём следующих эпизодов этого увлекательного сериала.

Руслан Осташко

https://cont.ws/@ruslanostashko/1909038

Ну и небольшая добавка.

Через биткоин-мошну Навального прошло средств на ₽2,492 млрд