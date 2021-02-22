Ай да Пригожин, ай да... молодец!

Помните, как у креаклов бомбило прошлым летом, когда их долги по иску комбината «Московский школьник» выкупил один известный предприниматель?
https://vk.com/video3485515_456241418
Так вот, навальнисты, которые так любят изображать из себя «юристов», пытались обжаловать то судебное решение. И дошли аж до Верховного суда нашей страны.
Который наконец-то поставил точку в их потугах.
«Верховный суд России оставил в силе взыскание 88 миллионов рублей с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесён Минюстом в реестр иноагентов), основателя организации Алексея Навального и Юриста ФБК Любови Соболь. ВС отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций по иску компании «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-79453%2F2019
«Ранее соответствующая позиция ответчиков была рассмотрена судом первой инстанции и впоследствии оценивалась судами апелляционной и кассационной инстанций,— говорится в определении суда.— Судебные акты соответствуют материалам дела и имеющимся в них доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права к установленным обстоятельствам». Решение датируется 1 февраля».
https://www.kommersant.ru/doc/4673162
За день до посадки Навального, да. Вот так и выглядит чёрная полоса, до которой дожили «борцы с Режимом», забывшие в угаре борьбы, что за свои слова надо отвечать.
Так что полученные Сисяном от спонсоров биткоины пойдут не на «шатание Кремля», а на уплату долгов – за иноагентский ФБК, за его отравившегося самогоном или чем там вождя, и за изображавшую из себя милфу Любу Соболь. У которой, кстати, Кровавый Режим вдобавок отнял несколько размеров груди.
«Путин, у тебя вообще хоть крохотулечка совести-то осталась?..»
Сочувствую вам, мамкины революционеры. Вы выходили на улицы, привлечённые созданным Любой образом сексуальной мамки, а он оказался «липой». И теперь Соболь вдобавок придётся ещё и 34 миллиона рублей уплатить, как я уже говорил ранее.
https://vk.com/video3485515_456241440
Натурой с неё при таком раскладе – с учётом фальшивого размера – вряд ли возьмут.
Евгений Пригожин, в отличие от навальнистов, слов на ветер не бросает. Сказал, что «разденет и разует» Навального и его миньонов – и вот, пожалуйста, идёт намеченным курсом.
https://vk.com/video3485515_456241406
Кстати, это не только иноагентов из ФБК касается. Есть и другие действия в рамках озвученного намерения.
«В Москве мировой судья оштрафовал российское юридическое лицо "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и его генерального директора на 2 миллиона 200 тысяч рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора. Такое решение вынесено, как указано в сообщении, "за отсутствие маркировки информации", распространяемой на сайтах Idel.Реалии, Сибирь.Реалии, Радио Свободная Европа/Радио Свобода и телеканале "Настоящее Время". По закону о средствах массовой информации материалы СМИ-"иноагентов" должны распространяться с маркировкой: «Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
https://vk.com/wall-177427428_435
Прекрасно же, разве нет? А поспособствовали тому, чтобы обнаглевших американских пропагандистов оштрафовали за нарушение российского закона, отличные ребята из РИА ФАН.
«Заявление в Роскомнадзор о том, что РСЕ/РС не выполняет приказ ведомства, подал гендиректор Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Евгений ЗУбарев. Публикуем комментарий Евгения Викторовича:
«Я поздравляю коллектив Федерального Агентства Новостей, по заявлению которого оштрафована на 2 миллиона 200 тысяч рублей «Радио Свобода». Так держать. Американские налогоплательщики заплатят за то, что рупор антироссийской пропаганды, принадлежащий Госдепартаменту США, пытался скрыть свое истинное лицо».
Вот так, потихонечку – где по миллиончику, где по десять миллиончиков, а там, глядишь – и по сотне – наше общество и приучит отвечать за слова и навальнистов, и их иностранных медиа-подпевал.
Так держать, Евгений Викторович. Ждём следующих эпизодов этого увлекательного сериала.
Руслан Осташко
https://cont.ws/@ruslanostashko/1909038
Ну и небольшая добавка.
Через биткоин-мошну Навального прошло средств на ₽2,492 млрд
Прислали справку из финуправления: всего на биткоиновый кошелек Навального поступило 658,637 биткоинов. По текущему курсу это 33,8 миллионов долларов или 2,492 миллиарда рублей. Все эти деньги посредством почти четырёх тысяч транзакций выведены1
Остаток на кошельке составляет всего 0,03 биткоина. Навальный, правда, сидит. Но Лёне то теперь какое дело?
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1см. https://www.blockchain.com/btc/address/3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E
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