Территория Героев...(139)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Рядовой Корнилов Александр Корнилов Александр Сергеевич - Герой России,

рядовой, механик-водитель танка.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в СВО.

Проявил мужество и находчивость в ходе боёв на Донецком направлении.

При выполнении одного из заданий, умело скрываясь за рельефом местности, на максимальной скорости вышел во фланг бронегруппы противника и, пользуясь эффектом неожиданности, внезапно атаковал подразделение ВСУ. В ходе противостояния танк рядового Корнилова был подбит, тем не менее он продолжил наступление, уничтожил три украинских танка, два бронетранспортёра и два пикапа. Благодаря решительным действиям Александра Корнилова были также спасены раненые товарищи: военнослужащий эвакуировал их из подбитой техники и вывез с поля боя в безопасный район. В тот день мотострелковые подразделения ВС РФ с помощью Александра Корнилова заняли важный стратегический рубеж, вооружённые формирования Украины понесли значительные потери и отступили, бросив собственные укреплённые позиции.

Вручение Александру Корнилову «Золотой Звезды» Героя России проходило в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 8 декабря 2023 года — накануне Дня героев Отечества.

Награды:

Золотая Звезда Героя Российской Федерации (2023);

Георгиевский крест II степени;

медаль «За храбрость» I степени — за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых операций по защите Отечества;

медаль «За боевые отличия» — за инициативные и решительные действия, которые способствовали успешному выполнению боевых задач;

медаль «За воинскую доблесть» II степени — за отвагу, проявленную при выполнении воинского долга.

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Гвардии сержант Мизерный Юрий Юрий Сергеевич Мизерный - Герой России

— военнослужащий Вооружённых Сил Российской Федерации, гвардии сержант, оператор БПЛА 42-я гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознамённой дивизии. Атаман Павлово-Посадского Хуторского казачьего общества имени Дмитрия Донского, член Общественной палаты Московской области. Герой Российской Федерации (2023).

С ноября 2022 года участвует в специальной военной операции. Позывной на фронте — «Ермак».

Родился 24 ноября 1988 года в Кишинёве (Молдавская ССР). Впоследствии семья переехала в Московскую область. Окончил Гуманитарный техникум экономики и права (Москва), а также Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

В 2009 году призван на срочную службу в ВДВ ВС РФ. Остался служить по контракту. С 2011 по по 2014 год — старший технический специалист ПАО «Ростелеком».

В 2014 году отправился добровольцем в Донбасс, участвовал в боях по защите ЛНР.

С 2016 по 2018 год — старший воспитатель Павлово-Посадского техникума. С 2018 по 2022 — директор профессионального образовательного учреждения «Павлово-Посадская школа ДОСААФ России Московской области». С февраля 2022 года занимался сбором гуманитарной помощи для бойцов, воюющих в зоне СВО.

В ноябре 2022 года добровольцем отправился в зоне проведения СВО, оператор БПЛА. По данным из соцсетей, является одним из рекордсменов по уничтожению техники НАТО.

8 ноября 2023 года награждён «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации, также имеет три ордена Мужества.

Является многодетным отцом.

Наряду со старшим сержантом Максимом Поташевым стал одним из первых операторов БПЛА, награждённых званием Героя Российской Федерации.

Проявил мужество и находчивость в ходе боёв на Запорожском направлении: мастерски управляя БПЛА, корректировал огонь артиллерии, в результате чего было уничтожено десять танков, одиннадцать бронемашин, ликвидировано около двухсот боевиков вооруженных формирований Украины.

Неоднократно выносил с передовой раненых сослуживцев. Благодаря хладнокровным и грамотным действиям не допустил потерь личного состава, когда расположение его подразделения было выявлено противником и подверглось артобстрелу.

Вручение Юрию Мизерному «Золотой Звезды» Героя России проходило в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца 8 декабря 2023 года — накануне Дня героев Отечества.

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Гвардии сержант Мухамедеев Ильяс 8 декабря гвардии сержант Ильяс Мухамедеев получил золотую звезду Героя России.

Ильяс Мухамедеев действовал в составе десантно-штурмового батальона на территории Запорожской области. Своевременно обнаружил выдвижение штурмовых групп противника к позициям своего батальона. Точный выстрел из гранатомета в исполнении Мухамедеева уничтожил боевую машину пехоты Bradley. Меткий пулеметный огонь Мухамедеева ликвидировал и ее экипаж, а также украинскую штурмовую группу. Остальные боевики спасовали перед огневым воздействием и отступили.

Также Мухамедеев участвовал в атаке на опорный пункт ВСУ в составе штурмовой группы. Он сумел проникнуть на позиции противника и выдать себя за военнослужащего ВСУ. Получив информацию о расположении ближайших подразделений врага, десантник кинул гранату в блиндаж и был таков. Кроме этого, он на захваченных позициях обнаружил карту со схемой расположения подразделений ВСУ и иностранных наемников. Позже по этим координатам были нанесены артиллерийские удары.

https://vk.com/wall-216826395_523 В Кремле Президент России вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России участнику Программы «Время героев», кавалеру трех орденов Мужества

капитану Николаю Соколову.

Николай Соколов, выступая на церемонии награждения в Кремле, поблагодарил Верховного главнокомандующего за высокую награду: «От лица каждого гвардейца я хотел бы еще раз Вас уверить в том, что все поставленные задачи будут выполнены, враг будет разбит, победа будет за нами», – сказал Герой России.

https://t.me/vremyageroev2024/253?single

Гвардии рядовой Комлев Владислав Гвардии рядовой Владислав Комлев, находясь на боевом дежурстве, выполнял задачи по охране и обороне позиций и мест размещения российских войск.

Патрулируя местность, Владислав обнаружил подозрительный автомобиль без регистрационных номеров вблизи дислокации подразделения. Ведя наблюдение с замаскированной позиции, Владислав Комлев заметил оружие у сидящих в машине. Оценив силы, Владислав вместе с группой скрытно подобрались к автомобилю, после чего приступили к задержанию. Застигнутые врасплох боевики, не смогли оказать сопротивление и сдались.

В ходе досмотра у находящихся в автомобиле лиц помимо стрелкового вооружения были обнаружены взрывчатые вещества и технические средства разведки. Благодаря решительным действиям гвардии рядового Владислава Комлева была пресечена деятельность вражеских диверсантов.

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Гвардии старший лейтенант Гущин Павел Подразделение под командованием гвардии старшего лейтенанта Павла Гущина вело штурм укрепленного опорного пункта противника.

Используя рельеф местности, вооруженные украинские формирования оказывали сопротивление и активное огневое воздействие на продвижение штурмовых групп. Оценив обстановку, Гущин принял решение совершить маневр, обойдя высоту, на которой закрепился враг. Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям российские военнослужащие вышли в тыл обороняющимся боевикам.

В ходе скоротечного боя противник, застигнутый врасплох, понес большие потери после чего сдался.

Продолжив штурм, подчиненные Гущина вышли на окраину, занимаемого противником населенного пункта. Возглавив штурмовую группу, Гущин уничтожил наблюдателей на посту, а затем, заняв выгодную позицию, корректировал огонь артиллерии, что позволило выйти взаимодействующим штурмовым подразделениям на рубеж атаки и выбить подразделения противника с подготовленных огневых позиций без потерь из числа российских военнослужащих.

Грамотные и мужественные действия российских военнослужащих под руководством Павла Гущина обеспечили успешный штурм позиций противника.

https://t.me/rabotaembrat/8310

Гвардии майор Кокорев Сергей Гвардии майор Сергей Кокорев выполнял задачи по огневой поддержке подразделений российских войск ходе освобождения одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

Находясь под непрерывным огнём со стороны противника, Сергей лично организовывал корректировку огня артиллерии своих подразделений по скоплениям техники и живой силы врага, в результате чего было уничтожено две боевые бронированные машины и более 30 боевиков, удерживающих оборону на подступах к поселку.

Благодаря героизму и личному мужеству гвардии майора Сергея Кокорева были созданы условия для стремительного продвижения российских войск и последующего освобождения населенного пункта.

https://t.me/rabotaembrat/8343

Сержант Гарин Владимир Сержант Владимир Гарин обеспечивал прикрытие российских подразделений от вражеских беспилотников.

В районе одного из населенных пунктов, неся службу на боевом дежурстве, Владимир обнаружил приближающуюся группу беспилотных летательных аппаратов противника.

Мгновенно оценив ситуацию, Владимир доложил командиру об обнаруженных в небе вражеских воздушных объектах, после чего открыл прицельный огонь из штатного оружия по дронам.

Точным огнем вражеские беспилотники были поражены и сдетонировали в воздухе.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям сержанта Владимира Гарина удалось предотвратить нанесение противником удара по позициям наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/8344

Гвардии ефрейтор Качурин Павел Находясь на наблюдательном посту, гвардии ефрейтор Павел Качурин обнаружил дрон, приближающийся к позициям российских войск. После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Павел получил задачу уничтожить беспилотник противника. Гвардии ефрейтор Качурин открыл точный огонь из стрелкового вооружения по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству Павла Качурина вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и сдетонировал в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/8314

Гвардии рядовой Баженов Дмитрий Продвигаясь по маршруту в составе головного дозора, водитель минометной батареи гвардии рядовой Дмитрий Баженов обнаружил диверсионную группу украинских боевиков, готовящих засаду на пути следования наших войск.

Российские военнослужащие, несмотря на численное превосходство противника, вступили в неравный бой.

В ходе завязавшегося боя Дмитрий скрытно обошел с фланга противника, бросившего основные силы на отражение атаки, и прицельным огнем уничтожил оборудованную огневую точку вместе с находящимся там пулеметным расчетом.

Лишившись пулеметной поддержки, противник, неся потери, был вынужден спешно покинуть позиции и отступить.

В результате проявленных гвардии рядовым Дмитрием Баженовым самоотверженности, мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие своевременно прибыть колонне в заданный район, избежав потерь.

https://t.me/rabotaembrat/8315

Лейтенант Павлюкевич Владимир Лейтенант Владимир Павлюкевич выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе наступательных действий Владимир обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника. Грамотно используя рельеф местности, Владимир скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага ворвался на опорный пункт. Воспользовавшись эффектом неожиданности, лейтенант Павлюкевич уничтожил боевиков, удерживающих оборону опорного пункта с фланга.

Воспользовавшись брешью в обороне вражеского опорного пункта, группа российских военнослужащих выбила врага с занимаемых позиций и закрепилась там.

Лейтенант Павлюкевич грамотно выстроил оборону и в течение нескольких часов, действуя на самом сложном участке, удерживал опорный пункт, отражая атаки противника, пытавшегося вернуть утраченные позиции.

После того, как со стороны ВС РФ на опорный пункт прибыло усиление, противник окончательно отступил. Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Владимира Павлюкевича опорный пункт противника был взят под контроль наших войск.

https://t.me/rabotaembrat/8319

Гвардии сержант Таханов Батор Командир танка гвардии сержант Батор Таханов в ходе проведения специальной военной операции осуществлял поддержку штурмовых подразделений российских войск при ведении наступательных действий на одном из тактических направлений.

В ходе выполнения очередной выполнении очередной боевой задачи, продвигаясь по местности, Батор обнаружил группу боевиков, укрывшихся в заброшенном здании.

Прицельным выстрелом из танка укрытие противника вместе с находившимися там боевиками было уничтожено.

Решительные действия гвардии сержанта Бахора Таханова, а также профессионализм и слаженность его экипажа способствовали успешному продвижению российских подразделений и закреплению на новых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8326

Старший лейтенант Борвинченко Дмитрий Инженер-оператор расчета беспилотника старший лейтенант Дмитрий Борвинченко в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировки огня артиллерии с применением беспилотного летательного аппарата.

Находясь на позиции в темное время суток в условиях повышенной облачности и применения противником средств радиоэлектронной борьбы, старший лейтенант Борвинченко вскрыл хорошо оборудованную позицию украинских боевиков.

Дмитрий оперативно определил и передал на позицию артиллерии координаты цели для поражения.

Передав координаты, старший лейтенант Дмитрий Борвинченко провел корректировку огня российской артиллерии по противнику, в результате чего позиция врага была уничтожена вместе с находящимися там боевиками и техникой.

https://t.me/rabotaembrat/8327

Гвардии младший сержант Трубин Максим В ходе выполнения задачи по доставке материальных средств обороняющимся на переднем крае подразделениям водитель бригады морской пехоты гвардии младший сержант Максим Трубин прибыл в назначенный район. После выгрузки гвардии младший сержант Трубин обнаружил беспилотник, стремительно приближающийся к позициям подразделения.

Максим используя противодроновое ружье подавил каналы навигации БПЛА, что привело его к падению и детонации на безопасном для российских военнослужащих расстоянии.

Благодаря мужественным и решительным действиям гвардии младшего сержанта Максима Трубина не было допущено потерь среди российских военнослужащих и уничтожения полевого склада боеприпасов.

https://t.me/rabotaembrat/8329

Гвардии подполковник Комаров Иван Подразделения морской пехоты под руководством заместителя командира бригады гвардии подполковника Ивана Комарова получили задачу произвести высадку десанта на острова на Днепре с целью создания наблюдательных постов.

В кратчайшие сроки гвардии подполковник Комаров оценил обстановку и провел разведку местности. Десант действовал скрытно в условиях низкой видимости. При высадке на берег был обнаружен наблюдательный пункт противника. Оперативно определив Комаров поставил задачу уничтожить противника и возглавил штурмовую группу. Незаметно приблизившись к позициям украинских боевиков, российские морские пехотинцы открыли огонь. В ходе скоротечного боя противник был уничтожен.

В результате грамотных и решительных действий гвардии подполковника Ивана Комарова были уничтожены наблюдательные посты противника без потерь среди личного состава российских морских пехотинцев и выполнена боевая задача по развертыванию наблюдательных постов.

https://t.me/rabotaembrat/8330

Гвардии младший сержант Орлов Илья Действуя в составе расчета гаубицы «МСТА-С», наводчик гвардии младший сержант Илья Орлов выполнял задачи по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств противника в глубине его обороны.

Благодаря оперативному взаимодействию с подразделениями воздушной разведки находясь на подготовленной огневой позиции, расчет гаубицы Орлова в течение короткого времени уничтожил пункт временной дислокации противника, два буксируемых артиллерийских оружия, а также нанес значительные потери в живой силе. Точный артиллерийский огонь позволил не допустить скопление резервов и перехода противника в наступление. Постоянно меняя позицию расчет, в составе которого находился Илья, получил задачу нанести удар по выявленным танкам противника. Грамотно осуществив подготовку высокоточных боеприпасов к стрельбе, наводчик гвардии младший сержант Илья Орлов навел орудие и двумя точными выстрелами поразил два танка.

Благодаря слаженным и оперативным действиям расчета противник лишился двух единиц бронированной техники, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых рубежах.

https://t.me/rabotaembrat/8334

Сержант Стручалин Иван Находясь в одном из позиционных районов, в ходе наступательных действий подразделений российских войск командир отделения сержант Иван Стручалин обнаружил два беспилотных летательных аппарата, движущихся в направлении позиций российский войск. Оперативно оценив ситуацию, Иван в кратчайшие сроки, применив противодронное ружье, осуществил подавление каналов управления и навигации, в результате чего дроны противника упали, не долетев до российских подразделений, после чего сдетонировали.

Благодаря умелым и эффективным действиям Ивана Стручалина удалось избежать поражения противником личного состава и военной техники, что способствовало успешному наступлению российских военнослужащих и закреплению на новых позициях.

https://t.me/rabotaembrat/8335

Рядовой Слукин Евгений В ходе активных наступательных действий российских войск на одном из тактических направлений подразделение гвардии рядового Евгения Слукина обеспечивало огневую поддержку мотострелков и вело огонь по выявленным огневым средствам противника.

В попытке лишить российские штурмовые группы поддержки артиллерии, противник применил по позициям артиллерийской батареи реактивную систему залпового огня чешского производства «Vampire» со снарядами дистанционного минирования.

Работа артиллерийского расчета Евгения Слукина была скована из-за плотного минирования местности минами иностранного производства.

Оценив сложившуюся обстановку, гвардии рядовой Слукин незамедлительно приступил к разминированию позиций. За короткий период времени военнослужащий лично обнаружил и обезвредил 26 мин, что позволило обеспечить возможности подноса боеприпасов и смену позиции орудия.

Благодаря личному мужеству и решительности гвардии рядового Евгения Слукина расчет орудия, подавив огневые средства противника, сменил позицию продолжил поддерживать наступление, что привело к отступлению противника.

https://t.me/rabotaembrat/8339

Гвардии лейтенант Балаганский Павел Командир артиллерийского подразделения гвардии лейтенант Павел Балаганский, находясь на огневой позиции, вел бой с противником, предпринявшим попытку прорыва обороны на одном из важных участков фронта.

В результате очередного вражеского залпа артиллерийское орудие, расчетом которого непосредственно руководил Павел, подверглось обстрелу, получило повреждения и загорелось.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, гвардии лейтенант Павел Балаганский, несмотря на угрозу собственной жизни, локализовал возгорание вверенного ему вооружения, не допустив детонации боеприпасов, оказал первую помощь военнослужащему, получившему ранение, после чего переместил орудие на запасную позицию и продолжил вести бой.

Смелые и решительные действия гвардии лейтенанта Павла Балаганского позволили сохранить жизни российских военнослужащих не допустить потери артиллерийского орудия и выбить противника с занимаемых рубежей.

https://t.me/rabotaembrat/8340

Младший сержант Филатов Сергей Младшему сержанту Сергею Филатову глава Тахтамукайского района вручили орден Мужества.

Сергей Филатов участвовал в специальной операции.

Младший сержант решил защищать свою Родину добровольно.

Сергей Филатов с детства мечтал стать военным, он окончил кадетское училище. Герой не смог остаться в стороне от происходящих событий. Сергея Филатова отметили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне СВО.

Он с детства мечтал стать военным, окончил кадетское училище, поэтому не смог остаться в стороне от происходящих событий.

https://vk.com/wall-48144384_711404

Младший сержант Мамедов Эльшан Профессиональные действия Эльшана Мамедова помогли предотвратить попытку захвата российской тактической группы, в составе которой он действовал на рубеже соприкосновения с противником.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, указом президента РФ Эльшан Мамедов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Доброволец Сабиров Амир Ему только 20, а за плечами целая жизнь. Несмотря на возраст, омич Амир Сабиров попробовал себя во многих сферах. Актёрское мастерство, режиссура, поэзия, филфак педагогического университета. Родители и друзья пророчили ему большое творческое будущее, а он... тайком от всех в 18 лет бросил вуз и отправился «за ленточку».

Ещё в 2014 году, когда начался конфликт на Донбассе, 11-летний Амир говорил отцу: если бы возраст позволял, он пошёл бы защищать мирных жителей. Мальчик успеет подрасти и оказаться там, где, как считает, должен быть.

В детстве он занимался в театре «Островок», потом служил в Лицейском драматическом театре. Но он категорически отказался посвятить этой профессии свою жизнь. Когда начал снимать фильмы, казалось - будет режиссёром. Его фильм «Какое солнце, какое море» был отмечен на фестивале. Но он однажды сказал, что всю жизнь посвятил бы поэзии.

Отучился в вузе недолго, весёлой студенческой жизни предпочёл армию. Пришёл в военкомат и попросился на срочную службу. Это был единственный путь в 18 лет попасть на СВО. Пройдя положенную «учебку», сразу подписал контракт для участия в специальной военной операции. Так Амир оказался на передовой. Кстати, «за ленточку» он попал в день своего рождения. Сегодня ему 20, и он продолжает защищать рубежи Родины.

«Я чувствовал, что мне надо быть «за ленточкой». Я гражданин России, а это значит, если моя страна находится в сложной политической ситуации, я обязан встать на её защиту, жертвуя какими-то своими благами, - считает Амир Сабиров. - В моём решении уйти добровольцем на СВО самую большую роль сыграла совесть, которая не позволяла сидеть дома, и воспитание, конечно».

Боец с позывным «Саба» начинал службу в разведывательном батальоне танковой дивизии, затем перевёлся в Росгвардию, в полк особого назначения «Оплот», и боевое имя сменил на «Ноябрь». Смена места службы произошла после того, как Амир подружился с известным писателем Захаром Прилепиным, по инициативе которого был сформирован этот полк. А вместе этих людей свела поэзия.

Сибиряк начал писать стихи ещё в юности. На 16-летие родители в качестве подарка издали авторский сборник стихов. Но серьёзное творчество, как признаётся сам поэт, родилось именно в военно-полевых условиях.

Амир Сабиров имеет успехи не только в творчестве, но и на военной службе.

Стихотворения омича были опубликованы в книге «Жизнь за други своя», изданной фондом «Защитники Отечества» под редактурой писателя Захара Прилепина. Сборник включает в себя произведения, основанные на личных историях героев спецоперации и их родных. А ещё Амир выпустил авторскую книгу «Рай осиновый».

На СВО Амир нашёл не только писательскую славу, но и будущую супругу Светлану, с которой расписался в апреле 2024 года. Познакомились они в Москве на авторском поэтическом вечере Амира, как выяснилось при знакомстве, девушка оказалась родом из Горловки. Вот такое интересное стечение обстоятельств.

https://dzen.ru/a/ZmLs2RgmbQup0jpb Командующий группировкой войск «Север» вручил госнаграды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации

Среди награжденных и командир медицинской роты Геворг Блиджанс. До СВО он более 20 лет работал кардиохирургом, сейчас – спасает жизни на передовой. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39852 Командующий группировкой войск «Север» вручил госнаграды военным медикам, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации

Уроженка Белгорода, лейтенант медицинской службы Елена Павленко на передовой почти с самого начала специальной военной операции, на фронт пошла добровольцем.

«Приходилось эвакуировать не только наших раненых, но и раненных военнослужащих ВСУ, мирное население, которое было просто брошено украинскими военными. Оказывали помощь и обеспечивали медицинскими препаратами, – вспоминает Елена. – Клятва Гиппократа – она для всех. Нет разницы – боец противника, мирный житель, наш боец. Мы оказываем помощь всем». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/39852 Гвардии ефрейтор Юрий Распопов в декабре 2022 года оставил бизнес в Москве и ушел на спецоперацию добровольцем. Теперь он служит механиком-водителем самоходного миномета особой мощности «Тюльпан». Его задача — вывозить боевых товарищей из разных передряг.

В нашем сюжете Юрий рассказывает об одной из таких задач, когда не всё шло по плану. Как это было, вы увидите своими глазами. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1004 «Быстро, весело и страшно!» — таким запомнил свой первый бой младший сержант Алексей Шанцын.

В этом видео он рассказывает, какие качества нужны на передовой, почему лень — главный враг на войне, и что может растрогать даже суровых штурмовиков. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1009 Участник освобождения Авдеевки гвардии лейтенант Андрей Ставничий рассказал нам о тех суровых днях, когда российская армия выбивала ВСУ из города-укрепа. Тогда наши бойцы заходили в город буквально всевозможными путями, а одна из штурмовых групп проникла в тыл противнику по подземной трубе. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1010 Старший сержант Антон Платошкин — сапер. Но в зоне СВО даже саперы участвуют в боях и штурмах. В одном из боев Антон заменил собой раненого командира. Тот бой, который длился свыше трех часов, пролетел, как одна минута, — вспоминает он. В самые жаркие дни на фронте забываешь даже о еде... См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1011

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Руслан Александрович Иванов из Любытино Новгородской области погиб 4 сентября 2022 года, выполняя воинский долг в ходе проведения специальной военной операции на территории Херсонской области.

Сержант-артиллерист посмертно награждён орденом Мужества. В День Героев Отечества, в Любытинской школе, где учился Руслан Иванов, установили мемориальную доску в память о нем. https://novvedomosti.ru/news/region/85453/ Доброволец Бикмурзин Андрей Андрей Викторович Бикмурзин

(27.09.1971-30.04.2022)

до начала специальной военной операции проживал в городе Курске. Храбрый офицер с юности связал свою жизнь с ратным делом. До 2013 года служил в артиллерийских частях РФ. Демобилизован в звании подполковника из соединения, дислоцированного в городе Белогорске Амурской области. Житель Курска принял участие в ходе СВО добровольно, в должности командира минометный батареи добровольческого отряда «БАРС-4». Подполковник Бикмурзин погиб 30 апреля 2022 года в боях на территории Херсонской области. Герой награжден орденом Мужества и курским знаком «За верность долгу и мужество». https://ok.ru/zhirovskie/topic/155947383807402 Военнослужащий Непокрытых Александр 18 февраля 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Непокрытых Александр Витальевич. Непокрытых Александр Витальевич родился в многодетной семье, 4 марта 1973 года в с. Майск Осинского района Иркутской области. Обучался в Майской средней школе с 1980г. по 1990г. и принимал активное участие в общественной и спортивной жизни школы и района. После окончания школы поступил в Иркутский техникум физической культуры. После срочной службы в г. Чита Забайкальского края окончил учёбу в техникуме и работал в Майской средней школе учителем физической культуры. В 1995 году поступил на службу отдела полиции N1 (дислокация с. Оса) МО МВД России «Боханский» ГУ МВД России по Иркутской области, где проработал почти 30 лет. В период прохождения службы выполнял задачи по охране общественного порядка при чрезвычайном положении, связанные с массовыми антиобщественными проявлениями на территории Северо-Кавказского региона. Принимал участие в боевых действиях, является ветераном боевых действий. За период службы награжден: медалью МВД России «За отличие в службе» II степени, нагрудным знаком «За верность долгу», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» II степени, нагрудным знаком «20 лет ВОГОиП МВД России», медалью «За службу на Кавказе», медалью «За отличие в службе» I, II, III степени. В январе 2023 году ушёл добровольцем на СВО и был зачислен в воинскую часть 90600 15 отдельной мотострелковой бригады. https://vk.com/id654881625?w=wall654881625_227 Военнослужащий Хренов Иван При выполнении задач в ходе специальной военной операции после тяжелого ранения ушел из жизни Хренов Иван Владимирович. г. Кириши, Ленинградской области https://vk.com/wall-52515674_5769 Военнослужащий Мартыненко Виктор 15.02.2023 в ходе СВО трагически погиб Мартыненко Виктор Викторович. https://vk.com/wall-64981014_683130 Военнослужащий Соболев Сергей Сергей Соболев из села Таремской, в Нижегородской области. Сергей - участник специальной военной операции на Украине, погиб при исполнении воинского долга. Источник Военнослужащий Бичурин Александр Александр Бичурин из Бологого, в Тверской области. Участник спецоперации погиб. Источник Военнослужащий Харисов Ринат Ринат Харисов из Куединского района, в Пермском крае. Ринат был участников спецоперации 6 марта Ринат Харисов погиб из-за получения осколочного ранения в ходе СВО. Участник специальной военной операции на Украине представлен к награде. Источник Военнослужащий Сергеев Роман Роман Сергеев из Мценска, в Орловской области. Участник специальной военной операции на территории Украины погиб при выполнении боевого задания. Источник Военнослужащий Подюк Кирилл В ходе СВО погиб Подюк Кирилл Владимирович 1996 года рождения. Кирилл вырос в с. Александровское. Ушел добровольцем для участия в СВО. Погиб в г. Артемовск , Донецкой области. https://m.ok.ru/group/60510942920816/topic/155820202998640?__dp=y Военнослужащий Вострецов Евгений 18 июня 2024 года родным погибшего военнослужащего передали орден Мужества. Евгений погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, отправившись на специальную военную операцию, он выбрал для себя путь защитника Отечества. https://glagol38.ru/text/19-06-2024/006 Прощание с тремя выксунцами, погибшими при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, прошли 3 апреля в Выксе Нижегородской области. Мобилизованный Алексей Александрович Баландин родился 30 июня 1981 г., окончил школу №11, учился в ПТУ №2, ранее трудился на ВМЗ. Погиб 19 марта 2023 г., При выполнении боевых задач на СВО. Представлен к Ордену Мужества. У мужчины остались 19-летний сын и 9-летняя дочь. Николай Сергеевич Шаров родился 23 апреля 1995 г. Окончил школу №8, увлекался футболом и хоккеем. Добровольцем вступил в ряды ЧВК «Вагнер».

"Кто, если не мы?" - так он объяснил свое решение брату. Погиб 6 марта 2023 г. в боях за Бахмут (Артемовск). Награжден Черным крестом «Вагнера» и медалью «За отвагу». Роман Александрович Шиков родился 22 апреля 1994 г. Окончил школу №8, увлекался хоккеем. Добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер». Погиб 27 февраля 2023 г. В боях за Бахмут (Артемовск). https://vk.com/wall-201190697_603382 Доброволец Кубатин Сергей Кубатин Сергей Владимирович

родился 28 сентября 1983 года в п. Локоть. Он был вторым ребенком в многодетной семье. В 1998 году окончил 9 классов Брасовской средней общеобразовательной школы имени В.А. Алексютина. При достижении совершеннолетия был призван в ряды Вооруженных сил России для прохождения срочной службы.

После демобилизации из рядов Вооруженных сил создал семью. Сергей был добрым и отзывчивым парнем, готовым всегда прийти на помощь друзьям и знакомым. Но злой рок повел его по тернистой дороге жизни. Незадолго до отправки на территорию Украины Сергей мечтал начать жизнь с чистого листа, он был уверен, что его помощь нужна ребятам, которые отстаивают независимость и интересы России, принимая участие в специальной военной операции. Сергей Владимирович принял решение и 25 ноября 2022 года он отправился на территорию Украины в составе ЧВК Вагнер. В ходе выполнения боевой задачи в городе Артемовск Донецкой Народной Республики, он погиб 26 февраля 2023 года, отстаивая безопасность нашего многонационального народа. Ценой собственной жизни он искупил свой проступок. Награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу» ЧВК Вагнер. https://vk.com/wall-41634226_31064 Доброволец Евстюничев Дмитрий В ходе проведения специальной военной операции погиб Дмитрий Евстюничев. Дмитрий Алексеевич родился в марте 1987 года в Кирилловском районе, в деревне Коротецкой. Добровольцем отправился служить в ЧВК «Вагнер». Погиб 19 февраля в боях за Артемовск, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. https://vk.com/wall-172215497_59121 Доброволец Грошев Антон Ангарчанин Антон Грошев погиб во время спецоперации в Украине Антон родился 13 февраля 1994 года в Ангарске, учился в средней школе №9. Активно участвовал в общественной деятельности, занимался греко-римской борьбой и завоевывал призовые места в региональных соревнованиях. Служил в рядах ворруженных сил РФ, затем пописал контракт и до 2018 года служил в войсках противовоздушной обороны. С 2018 года был самозанятым. В 2022 году в составе ЧВК «Вагнер» ушел на специальную военную операцию. Погиб 13 марта 2023 года в районе города Артемовска. Награжден медалью «За отвагу» посмертно. https://glagol38.ru/text/07-04-2023/017 Доброволец Иванов Григорий Григорий Иванов из деревни Перегино, в Новгородской области. Родился россиянин 15 августа 1998 года. Григорий Иванов стал бойцом ЧВК «Вагнер». Доброволец погиб в ходе специальной военной операции. Источник Доброволец Соболев Михаил Михаил Соболев из Омутнинска, в Кировской области. Родился 19 мая в 1993-м году. Михаил Соболев стал бойцом ЧВК «Вагнер». Погиб 13 августа в 2022 году. Источник Доброволец Петров Владимир Владимир Петров из Лоухского района, Республики Карелия. Владимир стал добровольцем ЧВК «Вагнер». Погиб в ходе специальной военной операции. Источник Военнослужащий Сухоногов Евгений Простились с Сухоноговым Евгением Когда объявили о мобилизации, он сразу сказал, что учитывая его боевой опыт, будет призван. И готовился. Готовился, как обычно, оптимистично и с боевым настроем. Вообще, друзья и близкие отмечают парня как человека, постоянно улыбающегося, открытого и доброго. Попав на передовую, Евгений постоянно поддерживал менее обученных ребят, вселяя им уверенность в себе.У самого Жени за плечами служба по контракту, годы которой пришлись на военный конфликт в Грузии. Там и был получен первый боевой опыт. В последний день своей жизни Сухоногов Евгений попал под жесточайший артобстрел. Награжден Орденом Мужества посмертно. https://vk.com/wall-3467489_727146 Рядовой Куштанок Азамат В ходе специальной военной операции погиб уроженец аула Афипсип Азамат Казбекович Куштанок. Азамат, младший из трех братьев, с детства был самым шустрым - не мог усидеть на одном месте, вечно куда-то бежал, встревал в приключения и по первому зову бросался на выручку любому, кто нуждался в помощи. Родные вспоминают, что Азамата всегда тянуло к старшим ребятам. Те, посмеиваясь над бойким малышом, потерявшим первые молочные зубы, прозвали его «цако» - беззубый. Мальчишка не отставал от старших и даже был заводилой во многих играх и ребячьих проказах. А прозвище прилепилось к нему на всю жизнь. «Цако» женился, родились дочь и сын. Азамат был особенным отцом, в детях души не чаял: чтобы сделать их счастливыми, он был готов на все. О том, что решил принять участие в специальной военной операции, Азамат родным не сказал. Матери сообщил, что поедет в командировку – водителем на стройке поработать. А когда стали приходить фото, на которых Азамат был в форме и с оружием, все поняла. Азамат Куштанок и его «старики» сражались на донецком направлении. 19 октября они приняли неравный бой и пали смертью храбрых. Азамат погиб как герой, до последнего вдоха защищая тех, кто рядом, защищая наше будущее. Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Азамат Казбекович Куштанок посмертно награжден Орденом Мужества. https://dzen.ru/a/ZArZdJDTsBHslZnP Доброволец Надеин Георгий В зоне СВО погиб восемнадцатилетний Георгий Александрович Надеин, учащийся Пермского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. 18 июня он должен был отправиться в отпуск, но за два дня до этого, 16 июня, у Георгия был последний бой, с которого он не вернулся и героически погиб. 6 февраля 2024 года ему исполнилось 18, тогда он сразу же написал заявление на академ и подписал контракт с Минобороны https://t.me/genshtab24/61213 Старший прапорщик Ромащенко Андрей Владимирович, 24.03.1976 г.р., погиб 20.06.2022 Пгт.Энем, Республика Адыгея https://vk.com/wall-120027872_661357 Лейтенант Чашкин Артём Лейтенант Чашкин Артём Анатольевич, родился в деревне Малые Арабузи Чувашской республики. Артём с детства мечтал стать офицером. В 2015 году решил поступить в Рязанское гвардейское воздушно-десантное командной училище, но из-за высокого конкурса прошёл только на среднее профессиональное образование. Окончив с отличием, по распределению продолжил службу в 102-й ордена Александра Невского базе в Армении. Но, свою мечту стать офицером так и не оставил! В 2019 году принял для себя решение повторно поступить в РВВДКУ на факультет «Применение подразделений специального назначения». В декабре 2023 года окончил училище с отличием, и был назначен в ОБрСпН на должность командира разведывательной группы. Весной 2024 года приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО.

Погиб 12 июня 2024 года во время минометного обстрела, в ходе выполнения специальных мероприятий. Выполнил свой долг до конца. https://t.me/okspn/31466 Телеоператор Кожин Валерий Погиб оператор НТВ Валерий Кожин, раненый в Горловке. Врачи пытались его спасти в течение нескольких часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью. Валерию было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 году — сначала в должности звукооператора-техника, затем — телеоператора. Неоднократно работал в горячих точках: в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Проводил в командировках по несколько месяцев в году. Награжден медалью «За Отвагу» (2014 г.), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» (2018 г.). https://t.me/rabotaembrat/8312 Военный фотокорреспондент Цицаги Никита Военный фотокорреспондент News. ru Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром при атаке дронов ВСУ.

Это случилось в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда Никита планировал сделать репортаж. https://t.me/rabotaembrat/8325 Военнослужащий Микужис Антон Военнослужащий Антон Микужис, сопровождавший попавшую под обстрел в Горловке (ДНР) съемочную группу телеканала НТВ, скончался от ран в больнице. Об этом сообщило информационное агентство ЛНР «Луганскинформцентр» со ссылкой на сослуживца Микужиса. Ранее 33-летний Микужис служил в пресс-службе Народной милиции ЛНР. «Регулярно бывал на передовой, в самом пекле. Надежный, никогда не унывающий, заражающий окружающих оптимизмом и уверенностью», — говорится в сообщении. 13 июня съемочная группа НТВ попала под обстрел ВСУ в Горловке. В результате атаки двое сотрудников канала и сопровождавший их военнослужащий получили тяжелейшие ранения. В МИД РФ заявили, что удар по журналистам был целенаправленным. Уполномоченный по правам человека в РФ обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов. https://t.me/specnazAlpha/26369 Выбор профессии Юрием Александровичем Борисовым не случаен. Он достойный наследник офицерской династии. Последняя занимаемая должность его деда, Разметаева Владимира Васильевича - начальник службы ГСМ дивизии в звании гвардии майора. Он служил в Польше, Литве, Германии и Молдавии. Отец, Борисов Александр Гаврилович, дослужился до начальника Лазовского военкомата в звании подполковника. Мать Юрия, Борисова Светлана Владимировна, была надежным тылом Александру Гавриловичу. Тяготы армейской службы не помешали им стать счастливой семьей. Светлана Владимировна родила троих сыновей: Евгения, Романа и Юрия. Все братья закончили Суворовское училище в Уссурийске. Юрий выпускался оттуда в составе 5 роты 4 взвода в 2005 году. Затем продолжил учебу в Дальневосточном высшем общевойсковом командном ордена Жукова училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенске. Семейная жизнь обернулась частыми служебными командировками Юрия, в которых он неукоснительно выполнял все необходимые распоряжения и приказы командования. 155 Отдельная бригада морской пехоты с первых дней участвовала в спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. В батальоне морской пехоты на должности заместителя командира батальона выполнял задачи майор Борисов. 7 марта при бое за населённый пункт, в результате плотного огня артиллерии и проводимой контратаки противника, рота бригады морской пехоты была прижата к реке Ирпень. В боевых порядках было много раненых, у артиллерии - на исходе боеприпасы. Майор Борисов командовал бронегруппой на противоположном берегу. Чтобы обеспечить роте эвакуацию, он приказал затопить боевую машину, которая стала «мостом» для военнослужащих. Сам офицер вызвал огонь на себя, отвлекая противника от переправы товарищей. Во время вражеского обстрела майор Борисов получил осколочное ранение в ногу. Юрий Александрович был эвакуирован в один из госпиталей Москвы. Врачи долго боролись за жизнь офицера, но, к сожалению, от полученных ранений Юрий скончался. Это произошло 26 апреля 2022 года. За самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, майор Борисов Юрий Александрович награжден орденом Мужества (посмертно). https://kontingent.press/post/geroi-z-yurij-borisov Ананичев Александр Михайлович родился 25 мая 1991 года в селе Новая Безгинка Новооскольского района Белгородской области. С раннего детства Саша мечтал защищать Родину, поэтому после успешного окончания суворовского училища Александр поступил в Московское высшее военное командное училище, которое в 2012 году окончил с отличием. Дальнейшая воинская служба Ананичева проходила в 1-ом гвардейском Севастопольском мотострелковом полку Таманской дивизии. С первых дней Александр Ананичев принимал участие в специальной операции на Украине. 11 июля 2022 года при выполнении боевых задач в Харьковской области Александр героически погиб.

За мужество, самоотверженность и доблесть, проявленные при выполнении воинского долга Ананичеву Александру Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Память о Герое навсегда останется в сердцах односельчан, а имя майора Ананичева теперь носит школа в его родном селе. https://kontingent.press/post/geroi-z-aleksandr-ananichev

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !