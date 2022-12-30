Ответы и комментарии Пригожина Евгения Викторовича

Ещё ночью Петербург утонул в снегу, а утром дороги уже сковали девятибалльные пробки, которые к вечеру стали десятибалльными.

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Александр Дмитриевич, город опять завалило снегом. Объясните петербуржцам почему. Я же вас учил, что людям нужны объяснения».

https://t.me/concordgroup_official/129

Запрос от редакции ИА «Ридус» и ответ:

Добрый день, меня зовут Валентина Родионова, редактор информагенства Ридус. Просим прокомментировать вступление Виктора Бута в партию ЛДПР, учитывая, что недавно Евгению Пригожину предлагали возглавить ее.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Читайте ответ (https://vk.com/wall-177427428_1483). Я не собираюсь возглавлять или организовывать никакие политические партии. Я всегда держу свое слово.

Что касается Виктора Бута, лично с ним не знаком. Виктор Бут – это не человек, это идеал непоколебимости. Шугалей в квадрате. Поэтому Бут, безусловно, будет хорош во главе любой существующей партии и любого движения. И его в любом случае будут уважать люди».

https://t.me/concordgroup_official/126

Запрос от редакции издания «Вестник СЗФО» и ответ:

Здравствуйте, коллеги! Вопрос для Евгения Викторовича Пригожина от «Вестника СЗФО»:

Евгений Викторович своих комментариях говорили об Алексее Барабанщикове. Сейчас в СМИ появилась информация, что после того, как петербургский суд его оправдал, экс-главу Управления соцпитания отправился в Донбасс. Можете ли Вы пояснить, чем он занимается сейчас на Донбассе? Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Алексей Барабанщиков – редкий честный чиновник, который упорно вкалывал как папа Карло и выполнял все поручения на своем месте. За это Беглов со своими дружками из неких структур, как многие считают, его и посадил. Позже суд полностью оправдал Барабанщикова и в первый же день, когда он получил документы, он тут же отправился на фронт. Теперь занимается тем, чем никогда не занимался и чем бы не хотел заниматься никто. Не зеки вытаскивают раненых и занимаются их эвакуацией, вопреки комментариям оппозиции. Это делает Барабанщиков».

https://t.me/concordgroup_official/130

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Появилась информация о боестолкновениях с «Коалицией патриотов за перемены» в Центральноафриканской Республике, в которых убиты и ранены несколько десятков человек, в том числе российские инструкторы.

Можете ли Вы прокомментировать это?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения.

Так вот эти бандиты-разбойники походили по деревне и вступили в стычку с дежурными солдатами FACA, которые патрулировали поселок. Солдаты FACA сообщили об этом на ближайшую базу русских инструкторов и потом в бранной перепалке с разбойниками сказали: «Сейчас приедут русские». От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их простыл. Поэтому не верьте всякой чуши. Ни один из солдат FACA не только не был убит, но даже мозоль себе не натер во время конфликта.

Кстати, хочу обратить внимание, что министр обороны ЦАР также не заявлял ни о каких потерях».

https://t.me/concordgroup_official/131

Запрос от редакции издания «Петербург Ньюс» и ответ:

Здравствуйте!

Меня зовут Василий Фишер, я корреспондент издания «Петербург Ньюс». Просим Евгения Викторовича прокомментировать следующую информацию:

На днях действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что те, кто критикует его реформы – «жулики», а также заявил о неких информационных атаках, которые мешают ему осуществлять реформы и грамотно управлять городом. Заранее благодарим!



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«В этом надо разобраться подробно, поэтому направляю Александру Дмитриевичу следующие вопросы: «Во время прямой линии вы заявили о неких «жуликах» и «информационных атаках», которые мешают вам навести порядок в Петербурге.

Александр Дмитриевич, если у вас есть возможность, прокомментируйте, кто этот «жулик» или кто эти «жулики»? И что за информационные атаки идут на вас, если город завален снегом, метро не строят и далее по списку?»

Запрос от редакции издания Reuters и ответ:

Добрый день! Reuters публикует статью, основанную на замечаниях президента Ганы Наны Акуфо-Аддо. Он ссылается на присутствие сил Вагнера в соседней Буркина-Фасо, поэтому мы были бы признательны за Ваш ответ на приведенные ниже вопросы в интересах сбалансированности и справедливости.

1. Правда ли, что Вагнер договорился с Буркина-Фасо о развертывании там своих сил, и уже ли они находятся на местах?

2. Что Вы скажете на дальнейшее утверждение президента о том, что, по его мнению, Вагнеру выделили шахту на юге Буркина-Фасо в качестве формы оплаты его услуг?

3. Почему Гана должна беспокоиться о присутствии сил Вагнера в соседней стране?

4. Можете ли Вы изложить стратегию Вагнера в регионе Западной Африки?

5. Планирует ли Вагнер дальнейшее расширение и ограничивает ли конфликт в Украине эти амбиции?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мы присутствуем в 80% стран Африки. Мы владеем большинством полезных ископаемых на континенте. Мы имеем огромное количество нелегальных шахт. Мы незаконно добываем 50% золота и алмазов Африке в целом. Мы ежегодно устраиваем военные перевороты. Мы готовим целые подразделения боевиков ИГ, Аль-Каиды и Боко Харам, чтобы африканский народ не мог спать спокойно. Мы стремимся к тому, чтобы этот народ стал ещё беднее и массово умирал от голода и болезней. А мы, за счёт этого, продолжали продавать через Организацию Объединённых Наций и другие подконтрольные нам структуры дорогостоящие вакцины.

Мы – это американский Госдеп, это правительство Франции, это страны Запада и их спецслужбы, во главе которых стоит ЦРУ. Мы - это вооруженные подразделения ООН, которые некоторые называют миротворцами.

Теперь что касается «Вагнера». «Вагнер» сам разберется, где ему находиться, а где нет. Одно могу сказать с уверенностью: «Вагнер» не разрабатывает шахты, не добывает золото и не занимается другими экономическими проектами, для того, чтобы не было необходимости сопротивляться санкциям и другим финансовым ограничениям. Чтобы наши руки были свободны, а помыслы чисты. «Вагнер» должен быть неуязвим, чтобы защитить тех, кого пытаются унизить, ограбить или уничтожить западные ястребы, которых как раз я и назвал словом «Мы».

https://t.me/concordgroup_official/136



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я не мог ответить в течение предыдущего дня, так как честно пытался всеми возможными способами связаться с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым, в том числе и через приемную губернатора Евгения Куйвашева. Оставил десятки сообщений, но обратной связи так и не получил. Каждый раз говорил: «Сообщите, что его ищет Пригожин, герой России, глава ЧВК «Вагнер»». Видимо, надо было сказать, что его ищет Навальный.

Поэтому как быть с Пушкаревым пока не знаю. У меня, конечно, есть свои методы, но пока воздержимся. Может быть, Алексей Валерьевич все-таки найдется и проверит информацию касательно своего назначенца».

*Новый директор оскандалился после публикации фейковой информации о ЧВК «Вагнер». В тексте приводились заявления, что «музыканты» якобы пытали и убили двух своих бойцов — Игоря Швецова и Николая Хитёва. Позже «убитые» записали видеообращение, в котором высмеяли Пушкарёва.

https://t.me/concordgroup_official/137

Публикуем заявление Евгения Викторов https://t.me/concordgroup_official/149

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«В Центральноафриканской Республике, которая сотнями лет была угнетаема французами, уничтожавшими население и разворовывавшими богатство ЦАР, 1 февраля 2022 года был открыт «Русский дом». Его возглавил патриот России и ЦАР Дмитрий Сытый.

11 ноября Дмитрию Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов». Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв.

В настоящий момент жизнь Дмитрия Сытого находится под большим вопросом. Российские врачи делают все возможное в госпитале Банги, чтобы спасти его. Прежде чем потерять сознание, Дмитрий Сытый успел сказать: «Я видел записку: «Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки».

Я уже обратился в Министерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством – спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников – США и других.

Если Дмитрий Сытый останется жив, он продолжит борьбу и увидит своими глазами, как в пламени истории сгорят те, кто покушался на его жизнь. Если он погибнет, то навсегда останется символом этой борьбы. Никогда ни один русский не отступит с африканского континента, пока все колонизаторы не уберутся за границы своих стран».

https://t.me/concordgroup_official/139

Запрос от редакции издания Financial Times и ответ:

Уважаемый господин Бурлеев,

Я репортер для Financial Times. Мы готовим статью о российском бизнесмене Евгении Пригожине.

Часть нашей статьи будет посвящена изучению российских компаний, которые, как было известно, контролировались г-ном Пригожиным, но не имели с ним явной юридической связи. Часть этой работы, мы предлагаем сообщить, способствовала как уклонению г-на Пригожина от западных санкций, так и его незаконной иностранной наемнической деятельности с участием так называемой группы Вагнер.

Мы намерены сообщить, что вы работали генеральным менеджером в Concord Group г-на Пригожина. Мы также намерены сообщить, что вы также участвовали в работе в этой роли, чтобы способствовать деятельности г-на Пригожина в Африке, которая была санкционирована Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Вы признаете, что работали на компании, контролируемые г-ном Пригожиным?

Согласны ли вы с тем, что работа, которую вы выполняли для этих компаний, контролируемых г-ном Пригожиным, была нарушением санкций США и ЕС против него?

Пожалуйста, не могли бы вы отправить ответ на эти вопросы и любые другие комментарии, которые вы хотели бы сделать, до 12 часов дня по Лондону в понедельник.

С наилучшими пожеланиями, Майлз Джонсон.

ОТВЕТ:

Данное письмо было перенаправлено Евгению Викторовичу.

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«И смешно и грустно. Неужели до такого маразма дошли даже уважаемые в прошлом издания, раз они думают, что мой сотрудник будет отвечать на это бесконечное пережевывание говна во рту, В свою очередь хотел бы ответить Financial Times. Уважаемые журналисты, у вашего руководства тяжелая сексуальная зависимость под названием копрофилия. Выплюньте это дерьмо, вдохните свежий воздух. Мир так прекрасен.

Обращайтесь, я расскажу вам сотни историй о великих русских, которые спасают оскорбленных и обездоленных, о подлых американцах и западноевропейцах. Я думаю и своим читателям вы уже наскучили. Или приезжайте на Донбасс и посмотрите на мир глазами простого русского солдата. Безопасность не гарантирую.

Что касается Бурлеева и запросов к нему, признаюсь, когда он зашел и отдал мне ваше письмо, то плакал от смеха и говорил: «Смотрите, что мне прислали эти дегенераты».

https://t.me/concordgroup_official/141



Публикуем заявление Евгения Викторовича:

"Пресс-служба «Конкорд» сообщила мне о том, что есть негативные комментарии в социальных сетях по поводу сына Дмитрия Сытого во Франции. Хочу пояснить, Дмитрий Сытый работал переводчиком с французского. И в рамках своей деятельности, насколько мне известно, некоторое время пребывал во Франции. Его жена - гражданка Франции, работает в полицейских структурах. У них есть совместный ребенок, который родился во Франции.

Примерно с 2010 по 2016 год Дмитрий Сытый вёл в России различные совместные проекты с Францией. А с 2016 года стал активно развивать российско-центральноафриканские отношения в ЦАР. Его сын продолжает проживать во Франции с матерью. Поэтому никаких поездок, учебы или жизни "золотой молодежи", как у многих российских олигархов, у Дмитрия Сытого нет. Скорее это трагедия, при которой отец, женившись на иностранке, не может видеть своего сына".

https://t.me/concordgroup_official/142



Запрос от редакции ИА Dixi News и ответ:

Добрый день!

В СМИ активно обсуждают отказ города в захоронения погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Вы говорили, что будете добиваться от петербургских властей изменения решения.

Евгений Викторович, расскажите, поменялась ли ситуация? Предоставили ли вам место на кладбище?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Мне пока не предоставили. Дмитрию Меньшикову также. Попросту говоря, нас пытались обмануть. Петербургская администрация имеет на кладбищах так называемые «места для захоронения военных, участников СВО». В других городах это называется «Аллея Славы», где и захоронены бойцы ЧВК «Вагнер».

Хитровыдуманная администрация Смольного придумала новый термин - «Аллея Доблести», где решили хоронить всякую нечисть, по их мнению, в том числе бойцов ЧВК «Вагнер».

Согласимся мы с этим решением или нет, пока я не знаю. С одной стороны, это попытка унизить погибших бойцов. С другой стороны, Дмитрий Меньшиков погиб уже ровно месяц назад и до сих пор не захоронен. А идти на сделку с совестью и хоронить его в другом регионе, который с удовольствием предоставит место, не хотелось бы. Мы уже обратились к генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову с просьбой повлиять на прозападную тусовку из Смольного. А также я намерен спросить всех командиров для принятия решения».

https://t.me/concordgroup_official/144



*Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Депутату Государственной думы Федерального собрания РФ, Председателю комитета по обороне Картаполову Андрею Валериевичу

Евгений Пригожин, руководитель ЧВК "Вагнер", обратился к председателю комитета Госдумы по обороне с инициативой о приравнивании сотрудников "Оркестра", принимающих участие в СВО, к военнослужащим РФ и наделении их статусом "Ветерана боевых действий".

"Полагаю, что эту чудовищную несправедливость [речь об отказе Смольного в захоронении "музыканта" на "Аллее Славы" в Петербурге] можно устранить только путем принятия закона, который уравняет в правах бойцов ЧВК "Вагнер", эффективно и мужественно защищающих интересы Родины на передовых рубежах, с военнослужащими РФ.

Считаю необходимым рассмотреть присвоение статуса "Ветерана боевых действий" сотрудникам ЧВК "Вагнер", принимавшим участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции.

Эти герои заслужили воинские почести при погребении, достойны орденского знака за военные подвиги, отмеченного скрещенными мечами. Они должны иметь право на льготы и выплаты, положенные их товарищам из числа военнослужащих, сражающихся с ними плечом к плечу".

https://t.me/concordgroup_official/145

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«В городе происходит беспредел, и на сегодняшний день у меня нет решения по данному вопросу. Еще вчера я убедил Дмитрия Меньшикова, что нужно пойти и погибнуть за Родину. Что он и сделал с достоинством. Однако сегодня в Петербурге ему не нашли места даже на кладбище. Ситуация вопиющая.

Насколько мне известно, Герой России Андрей Трошев уже обратился по этому поводу к Президенту РФ с закрытым письмом. Тем не менее, для скорейшего решения данного вопроса я, в свою очередь, направил Председателю Государственной думы РФ Володину Вячеславу Викторовичу открытое обращение В нем выразил просьбу прислать в Петербург специальную чрезвычайную комиссию, чтобы она разобралась в сложившейся антигосударственной и антироссийской ситуации».

https://t.me/concordgroup_official/146

*Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Председателю Государственной думы Федерального собрания РФ Володину Вячеславу Викторовичу Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«Я благодарю Председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина от имени всех бойцов ЧВК «Вагнер» за поддержку в деле захоронения на Аллее Героев героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова».

https://t.me/concordgroup_official/150

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко Валентине Ивановне с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

https://t.me/concordgroup_official/166

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Первому заместителю Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрею Анатольевичу Турчаку с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

https://t.me/concordgroup_official/168

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Депутату Государственной думы Федерального собрания РФ, Председателю Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Миронову Сергею Михайловичу с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

https://t.me/concordgroup_official/170

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Депутату Государственной думы Федерального собрания РФ, Председателю партии «Новые люди» Нечаеву Алексею Геннадьевичу с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

https://t.me/concordgroup_official/172

Публикуем открытое письмо Евгения Викторовича Депутату Государственной думы Федерального собрания РФ, Председателю ЦК КПРФ Зюганову Геннадию Андреевичу с просьбой помочь в вопросе захоронения в Санкт-Петербурге героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова.

https://t.me/concordgroup_official/174

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

"Похоже, губернатор Беглов примерил на себя обязанности Господа Бога и теперь он распоряжается, чьи тела могут быть преданы земле, а чьи нет. Моё мнение, второго Бога быть не может, Бог один. Таких как Беглов, не сегодня-завтра общество раздавит, как клопов.

У Дмитрия Меньшикова нет каких-то выдающихся заслуг. Погиб он во время боя, как и многие бойцы. Он не сбивал самолеты, не уходил на таран. Он не командовал дивизией или армией. Он был обычным русским парнем с простой русской фамилией Меньшиков. Он многое пережил в жизни. Его долго не понимали, но когда Родина оказалась в опасности, он взял автомат в руки и пошел убивать врага. Тяжело раненный, он не ушел с поля боя, отказался от эвакуации и погиб от потери крови. Так же как наши деды и прадеды в 1941-1945 годы, когда гнали фашистов. Спасибо Дмитрию. Мы добьемся того, чтобы он не канул в Лету, а чтобы о нем и таких как он, память была на века".

https://t.me/concordgroup_official/175

Все дополнительные темы об ответах Пригожина, о вагнеровцах и не только, можно посмотреть вот тут в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок