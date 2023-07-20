Владивосток — столица Дальнего Востока

Владивосток — это центр Дальневосточного федерального округа, конечный пункт Транссибирской магистрали и важный порт на побережье Тихого океана. Город занимает полуостров Муравьёва-Амурского и омывается заливами Японского моря. До Москвы отсюда 6400 км по прямой, разница во времени — 7 часов.

Город большой, почти 600 тысяч жителей — занимает второе место по численности населения на Дальнем Востоке (после Хабаровска) и 26 место по России. Владивосток основали как военный пост, который стал стратегически важной точкой для контроля региона. Даже название пошло от фразы «владеть Востоком» — пост был опорным пунктом русского флота на Дальнем Востоке.

В 2012 году перед саммитом АТЭС во Владивостоке появилось много новых зданий и три моста, а остров Русский превратился в студенческий городок. Один из новых вантовых мостов занимает второе место в мире по высоте пилона и первое — по длине пролета. В 2018 году Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа — а это около 40% площади всей России.

1. Владивосток основали в 1860 году как военный пост. В то время России был необходим опорный пункт на Дальнем Востоке — порт с удобной и защищённой гаванью рядом с торговыми путями. Территория на полуострове между Амурским и Уссурийским заливами идеально подходила для этой цели.

В 1871 году во Владивосток перевели морские ведомства из Николаевска-на-Амуре — главную морскую базу Сибирской флотилии, ставку военного губернатора. С 1879 года порт официально считается не только коммерческим, но и военным. В то время было обострение отношений с Китаем и постоянные угрозы нападения британского флота, поэтому Владивосток развивался как военно-морская база.

В 1880 году военный пост официально получил статус города. А когда закончили строить Уссурийскую ветку Транссибирской магистрали и Китайско-Восточную железную дорогу, Владивосток начал резко расти. В 1897 году в городе проживало почти 30 тысяч жителей, а через 10 лет население города утроилось. 2. После 1917 года Владивосток не сразу перешёл под управление новой власти. Когда на Дальнем Востоке попытались провозгласить советскую власть, последовала атака японских войск. Чтобы не вступать в открытое столкновение с Японией, решено было временно создать буферное государство — Дальневосточную республику. Официально в состав РСФСР регион вошёл в 1922 году. До этого здесь побывали чехословацкие, японские, американские, итальянские и канадские войска. Город напрямую не участвовал в Первой и Второй Мировых войнах, но через него союзники доставляли грузы, которые шли на фронт по Транссибирской магистрали.

В 1951 года Владивосток закрыли для посещения иностранцами. И только в 1992 году Ельцин подписал указ об открытии города. После распада СССР заказы на государственных оборонных предприятиях сократились, но работали рыболовецкие предприятия, которые импортировали продукцию в Японию.

Сейчас Владивосток оправился от кризиса — в городе появляются новые дома, мосты, музеи, театры. Население выросло почти до 600 тысяч человек — это всего на 40 тысяч меньше, чем в 1992 году. 3. Центр Владивостока — площадь Борцов Революции. Ещё это место называют площадь Борцов за власть Советов — по названию памятника в центре. 4. Считается, что климат во Владивостоке мягче, чем в других городах Дальнего Востока. Зимой здесь температура держится в районе -15 градусов, тридцатиградусные морозы — редкость. Летом в дневное время в среднем +20…+25 градусов. Календарное лето делится на два периода — первая половина прохладная и пасмурная, с дождями и туманами. А вторая — тёплая с юго-восточными ветрами. Летом здесь бывают тайфуны с ливнёвыми дождями и ветром до 35 м/с. 5. Пешеходная улица Адмирала Фокина — владивостокский Арбат.

Здесь можно полюбоваться ухоженными зданиями, построенными на рубеже XIX и XX веков, выпить кофе и пройтись по магазинам. Изначально улицу назвали Пекинской — в честь Пекинского договора 1860 года, по которому в состав России вошли спорные с Китаем территории Приморья и Приамурья. Своё нынешнее название она получила в 1964 году. 6. Во Владивостоке ежегодно проводится крупное международное мероприятие — Восточный экономический форум. 7. Золотой мост — один из трёх мостовых переходов, построенных в рамках подготовки к саммиту АТЭС–2012. Двумя другими стали мост на остров Русский, перекинутый через пролив Босфор Восточный, и низководный мост через Амурский залив. 8. Идея строительства моста через бухту Золотой Рог возникла ещё в конце XIX века, но её воплощению сначала мешали войны, а затем — перестройка. При Хрущёве, который мечтал сделать Владивосток русским Сан-Франциско, мост даже был внесён в Генплан, но в итоге его строительство началось только в XXI веке. 9. Постановление о возведении этого объекта было принято в конце 2005 года, в 2008-м начались строительные работы, а 11 августа 2012 года состоялось торжественное открытие. 10. Золотой мост, успевший стать одним из символов города, входит в пятёрку самых больших вантовых мостов в мире. Его длина составляет почти 1400 метров, ширина — 30 метров, а V-образные пилоны по высоте сравнимы с 70-этажными зданиями. 11. При строительстве моста были учтены сложные климатические и сейсмические условия, поэтому он способен выдержать порывы ветра до 47 метров в секунду и землетрясения до 8 баллов. 12. Порт Владивосток – единственный полностью универсальный порт на российском Дальнем Востоке — здесь можно переваливать все виды грузов — генеральные, навалочные, контейнерные, нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы.

Порт Владивостока сокращённо называют ВМТП — Владивостокский морской торговый порт. Это один из основных транспортных узлов Дальнего Востока России, ключевое звено в международных и внутрироссийских перевозках в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 13. Контейнерный терминал FESCO. 14. Судно заходит в бухту Золотой Рог. За год через порт проходят около 2000 судов. 15. Центр судоремонта «Дальзавод» занимается ремонтом надводных кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота России. 16. Танкер Роснефти «Катерина Великая». Это головное судно из серии, предназначенной для Роснефтефлота. Всего в серии 4 судна — «Катерина Великая», «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Святая Мария». Считается, что это первое судно в России и мире такого ледового класса — оно предназначено для перевозки грузов с морских буровых установок и платформ и может само выполнять ледокольные работы в арктических морях при толщине льда до 2 м. 17. Бухта Золотой Рог. Бухта названа в честь узкого изогнутого залива в центре Стамбула. 18. 19. В 2022 году во Владивостоке подняли флаг на головном железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев». Паром построили на Амурском судостроительном заводе. Всего таких паромов два, оба предназначены для линии «Ванино-Холмск», которая соединяет остров Сахалин с материком. 20. Расстояние от Владивостока до границы с Китаем — около 50 километров, с КНДР — чуть больше 100. Чтобы добраться до берегов Японии, нужно преодолеть по морю 650 километров — по российским меркам, это совсем близко. 21. Улица Светланская — первая и главная улица Владивостока.

До 1873 года улица называлась Американская, в честь парохода-корвета «Америка», на котором сюда прибыл в 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский. Именно он воскликнул «Великолепный порт! Отсюда и владеть Востоком» — что и дало название посту и городу.

Переименовали улицу тоже в честь корабля — фрегата «Светлана», на борту которого находился Великий князь Алексей Александрович. С 1924 года улицу называли Ленинской, но в 1992 году прежнее название вернулось. 22. Панорама Владивостока. 23. Русский мост — самый длинный вантовый мост в мире.

Он соединяет полуостров Назимова с островом Русский. Общая протяжённость конструкции вместе с эстакадами составляет 3100 метров. Также уникальное сооружение является рекордсменом по высоте пилонов (324 метра) и длине пролёта среди вантовых мостов (1104 метра). 24. О сооружении моста через пролив Босфор Восточный начали говорить ещё в первой половине XX века, однако подготовленные сначала в 1939-м, а потом в 1960 году проекты так и не были реализованы. К строительству моста приступили в 2008 году, а в 2012-м состоялось официальное открытие, его приурочили ко Дню города. 25. Высота пилона 324 м — это как 90-этажный дом. По высоте конструкция сопоставима с высотками в Москве-Сити. 26. В списке самых высоких мостов мира Русский мост занимает второе место, уступая лишь виадуку Мийо во Франции. 27. Мост Русский изображён на купюре номиналом 2000 рублей. 28. Самая длинная ванта на Русском мосте — 579 метров, самая короткая — 135 метров. 29. Пешком по мосту пройти невозможно, он используется только для автомобильного движения. 30. Ванты окрашены в цвета российского флага. 31. Высота дорожного полотна над уровнем воды – 70 метров. Это обеспечивает проход через пролив Босфор Восточный морских судов любого класса, включая многопалубные круизные лайнеры. 32. ДВФУ — Дальневосточный федеральный университет. По 200 образовательным программам здесь обучаются 23 тысячи студентов. 33. Университет образовался в 2011 году, когда объединили 4 ВУЗа Владивостока и Уссурийска. В 2013 году университет переехал с материка на остров Русский. К саммиту АТЭС здесь построили единый кампус ДВФУ. 34. На острове Русский образовался целый студенческий городок с кампусом, спортивными площадками, стадионом и большой университетской набережной, на которой есть озеро и искусственные водопады. 35. За Русским есть ещё несколько островов. Два из них жилые — острова Попова и Рейнеке. Мостов к ним нет, но можно добраться на пароме или катере. 36. 37. Современную городскую застройку Владивостока часто называют хаотичной — здесь есть и псевдоисторические стили вроде красной готики, и новое коммерческое барокко. В первое десятилетие после образования Владивостока застраивалась только северная часть бухты Золотой Рог от подножия сопки Тигровой до оврага. 38. Телебашня Владивостока на сопке Орлиное гнездо. 39. Маяк Токаревского — один из самых узнаваемых символов Владивостока. Маяк установлен на оконечности кошки Токаревского — каменистой косы, которая скрывается под водой при сильных штормах и приливах. Косу несколько раз пытались «нарастить», насыпать что-то вроде дамбы. Но море всё возвращает в исходное состояние. 40. 41. Транспортные суда на рейде. 42. Многие суда доставляют во владивосток автомобили. В порту для работы с ними предусмотрен специализированный автомобильный терминал, есть открытые площадки и две многоуровневые стоянки для хранения автомобилей. Одновременно здесь может находиться более 4000 машин. 43. Паромы с иномарками в основном идут из Японии, Южной Кореи и Китая. 44. Авторынок «Зелёный угол» во Владивостоке работает уже 30 лет. Сразу после того, как порт открылся для международных грузов, в городе появилось много праворульных японских иномарок. А через год начал работать «Зелёный угол» — рынок, который иногда называют символом праворульного движения. 45. Низководный мост через Амурский залив, который соединяет два полуострова — де-Фриз и Муравьёва-Амурского. Это третий мост, который построили в рамках подготовки к саммиту АТЭС 2012 года. Протяжённость моста более 4 км. 46. Патрульно-постовые суда береговой охраны. 47. 48. Владивосток от Москвы отделяют не только 7 суток езды на поезде, но и 7 часовых поясов. Когда в столице наступает полдень, жители Приморья уже возвращаются с работы домой.

https://gelio.livejournal.com/286053.html

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• Владивосток с высоты — русский Сан-Франциско

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