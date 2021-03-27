Почему Россия была и будет Империей



Давайте замахнёмся и поговорим о большом. Об имперскости.



По хорошему, тут нужно щедро насыпать фотографий, фильмов, музыки, картин, архитектуры, скульптур и кучу всего ещё. Чего, к сожалению, пока технически нельзя сделать. Потому что лично у меня идея этой статьи родилась из спора про одну песню, которую разные люди воспринимают кардинально противоположно – одни считают её критикой страны, а я считаю, что это прекрасно описание того, какой она и должна быть.



Имперскость. Что это вообще такое, как определяется, почему у одних есть, а у других нет.

Отец диалектики Георг Вильгельм Фридрих Гегель утверждал, что все народы делятся на «исторические» и «неисторические». Это, безусловно, спорное утверждение (как и любая идеалистическая метафизика).

Но возникают вопросы.



Например, почему китайцы, которых несколько раз завоёвывали кочевники, сумели поглотить и ассимилировать всех своих победителей? Не ханьцы становились монголами, а монголы и кыпчаки превращались в ханьцев.

Или почему сотни малых народов все стали русскими? И что это вообще такое, «русскость»?



Почему одни народы создают тысячелетние империи, а другие прозябают и исчезают (или «мерцают», как поляки)?

Ответ «лучше воюют» очевидно неправильный. Вышеприведённые китайцы проигрывали войны, но выигрывали ассимиляцию. Значит, у них был более сильный дух (Geist у Гегеля), более мощная (привлекательная?) культура и цивилизация.



Почему тысячи европейцев – итальянцев, греков, французов, шотландцев, немцев, испанцев – приезжали в Россию и здесь превращались в русских?



Да что там, даже отдельные негры (арапы) ассимилировались и давали потом нам Александров Сергеевичей Пушкиных, гениев русской словесности. Я бы сказал, что тут неоценим вклад няни, Арины Родионовны, но мы сегодня не будем это подробно развивать.



Один из ключевых тут вопросов: почему, когда столкнулись между собой римляне и германцы, то в какой-то момент не германцы стали одеваться в тоги (хотя попытки их встроить в Пакс Романус предпринимались достаточно системно на протяжении нескольких столетий), а римские воины набросили на плечи волчьи шкуры?



Или другой аналогичный вопрос: почему после Отечественной войны 1812 года в Пруссии была принята на вооружение доктрина «фольксштурма» (всеобщей партизанской войны), но реализовать её на практике пруссаки никогда не смогли? А русские сумели повторить во время Великой Отечественной войны. Кик-тик-то?!



Арфы нет, возьмите бубен! В том смысле, что пока нет рационального объяснения, используйте метафизическое. То самое, про «русский дух», который оказался сильнее и шведского, и османского, и французского, и прусского.



Кстати, меня всегда «умиляют» местечковые фашисты, угорающие по Гитлеру и Третьему Рейху. Это каким же нужно быть убогим дегенератом, чтобы поменять славу народа-победителя на нелепое преклонение перед проигравшим неудачником?!



Фашизм/нацизм – это паразитирование на чужих достижениях.

Итальянский фашизм – это попытки примазаться к славе Римской Империи. К которой безграмотные крестьяне юга Италии, составлявшие основу чернорубашечников Муссолини, имеют примерно такое же отношение, как бандар-логи у Киплинга к развалинам города, в котором они поселились.



«Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим – значит, это правда!»(с)Джозеф Редьярд Киплинг

Аналогично и германский нацизм – это попытки примазаться ко всему подряд, начиная со Старшей Эдды и Тевтонского Ордена и заканчивая прусским милитаризмом.

Может кому-то нравится эстетика Третьего Рейха? Ну так это эстетика прусского милитаризма, Пруссии и Австрии. Которую нацисты просто нещадно эксплуатировали.

При этом сами прусские аристократы и офицеры en masse презирали «выскочку-ефрейтора» и считали нацизм «диктатурой мелких лавочников» (я ведь правильно цитирую Юлиана Семёнова?).



Более того, «мелкие лавочники» из числа нацистов активно уничтожали великую (без сомнения) немецкую культуру, сжигая книги Гёте и Гейне.

Мало что в мировой литературе сильнее «Фауста» Гёте (и это не просто красивое клише).



А Гейне?! Когда я впервые тридцать лет назад прочитал в оригинале «Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme», я был поражён. Чёрт, я и сейчас в восхищении!

Я меч, я пламя.

Я осветил вас в темноте, и когда началась битва, я сражался впереди, в первом ряду.

Вокруг меня лежат трупы моих друзей, но мы победили. Мы победили, но вокруг меня лежат трупы моих друзей. Среди триумфальных песен ликованья звучат похоронные хоралы. Но у нас нет времени ни радоваться, ни скорбеть. Снова грохочут барабаны, предстоит новая битва…

Я меч, я пламя.

Что может быть более патетически-героическим, чем это?! Это воплощённая героика!

И это чудо мелкие лавочники радостно сжигали…



Опять же, мамкины любители Гитлера точно не читали, что Ницше писал про русский народ и его дух. Они такие же тупые и безграмотные, как и их кумиры из прошлого.



У меня чисто спортивный интерес: мои хейтеры и про этот текст скажут, что это пропаганда фашизма? С них станется. Извините, отвлёкся.



Так вот, фашизм/нацизм – это всегда паразитирование на уже существующей культуре. Они не создают величие духа, они к нему примазываются.

А что такое «Майн Кампф» без прусско-германской эстетики, без скандинавского эпоса и готики? Это всего лишь откровенно бредовая писанина глубоко больного истерика, доведшего приставаниями собственную племянницу до самоубийства.



И почему я думаю, что если бы это так подавали в масс-медиа, то фанатов дохлого Адика было бы существенно меньше?



В общем, в Германии что ни строй, а тысячу лет Священной Римской Империи Германского Народа (СРИГН) девать никуда не получится. И всегда, думая о них, нужно держать в уме не только вальсы Штраусов (а что, их два? три!), но и военные марши.



Аналогично и с Россией. Какой бы строй тут ни строили – монархический, коммунистический, демократический – всё равно получается Империя.

Что не собирай, а получается всё равно автомат Калашникова. Ручки-то помнят!



Лично я считаю, что иначе попросту невозможно. Сама география, геополитика, место пересечения различных культур и цивилизаций – всё это просто настаивает на имперском принципе организации пространства и народа.



Тут надо дать определение, что такое «империя» в моём понимании («империя второго рода» или «континентальная империя», если точнее).

Как говорили мои учителя, «Империя – это иерархическое управление гетерархиями».

Гетерархия – это система, образованная пересекающимися, разнообразными и одновременно сосуществующими структурами управления.

Гетеро – чужой. Архия – власть. Власть над разнородным.

Или, другими словами, империя – это одинаковое управление разностями.



То есть когда типичный европеец видит чужого, у него первая реакция «А! Чужак! Опасность! Как его убить, поработить или ограбить?!».

А когда русский видит чужака, он думает «О, иной! Прикольно! Чего умеешь? Куда тебя приспособить в хозяйстве?».



Америка пыталась у себя построить плавильный котёл народов, но у неё не получилось (потому что англосаксы, которые там рулили, не умеют думать нужным образом – просто не умеют). А Россия у себя такой плавильный котёл построила. И на выходе получаются русские.



При этом это не уничтожает разнообразия. То есть ты можешь быть сербом, болгарином, чехом, мордвином, тувинцем, чеченцем, армянином или кем угодно ещё – И русским одновременно.



Если американцы целенаправленно внедряли у себя формулу «американец *** происхождения» (безуспешно), то у русских это сложилось естественным образом.



При чём это формировалось ещё как минимум со времён Ивана Грозного, который в своих походах зачастую осуществлял (о ужас!) насильственное переселение населения соседних стран. Был казанским татарином или чухонцем – будешь русским. Если соседи угоняли в набегах в рабство, то русские переселяли к себе и давали землю и гражданство. Населения не хватало, чтобы противостоять врагам, поэтому в граждане записывали всех подряд. Сейчас, кстати, схожая проблема – пространства много, населения для освоения этого пространства не хватает. Поэтому несмотря на вопли отдельных альтернативно одарённых про «истинно ррррруских притесняют, дворниками работать не дают!», Россия и дальше будет с удовольствием принимать у себя жителей соседних (и не только) стран. Были ваши, стали наши.



Поэтому мне одинаково смешны и крики про «древнерусских чистых арийцев» и про «В России строится фашизм». В современном мире вообще рассказы про чью-то «расовую чистоту» воспринимаются исключительно ржачно. Потому что единственные относительно чистые типы – это какие-нибудь племена в глубинах Амазонии, и то, потому что до них фиг доберёшься.

Кстати, почему-то все лидеры и идеологи «гусского фашизма» – Поткин, Мелаш, Билецкий, Бялковский, Лавлинский и, конечно, Марк Израилевич Гальперин – все имеют исключительно польско-еврейские корни. Это, безусловно, какое-то странное совпадение и недоразумение.



Так вот, русские – это имперский народ. Но не потому, что «древнее всех, море копал и зима не будет» или ещё какой-то аналогичный бред.

А потому, что в ходе исторического процесса

- переживая множество трудностей (и закаляя в ходе этого свой дух),

- находясь на стыке различных культур и цивилизаций,

- впитывая во взаимодействии и противостоянии с ними всё самое лучшее от каждой из них,

- сформировал свою уникальную самобытность,

- и особый метод взаимодействия (кооптирования) с чужаками/соседями.



Недаром и во времена Ивана Грозного, и во времена Екатерины Великой, и в нынешние времена многие народы и территории входят в состав России добровольно, без войн и принуждения.



Если кто-то и построит планетарную цивилизацию, то это точно будут русские. Строго по методу зайца Бо – просто сделают весь мир Россией, и всё.



P.S. Видимо, придётся писать продолжение. Потому что вошла лишь малая часть того, что хотел сказать.

Александр Роджерс