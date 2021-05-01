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  • вячеслав харченко
    Научная советская база не только замалчивается, а просто бесстыже отрицается, что несут эти "обновленцы" не лезет ни...Давший имя сердюк...
  • Ritchie Blackmore
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История Москвы. Было-стало - 4

Первая часть   Вторая часть   Третья часть
Продолжаем путешествие...
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Зоологическая улица (1910 год и 15 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Покровка (1882 год и 17 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Большая Дмитровка (1988 год и 15 апреля 2021 года). Прежнее название - Пушкинская улица.
История Москвы. Было-стало - 4
Перекрёсток Большого Харитоньевского переулка и улицы Жуковского (1985 год и 16 апреля 2021 года). В XVII веке на месте переулка лежала дворцовая Огородная слобода. В этой крупнейшей московской слободе в 1679 насчитывалось 373 двора огородников, и десятки дворов прочего люда, включая «немецкого пономаря» (включенный в перепись 1638, позднее «немец» исчезает из поля зрения). Слободу обслуживали три прихода — Харитония Исповедника (центр слободы), Николы в Мясниках и Трёх Святителей.
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Спиридоновка, дом Бучумовых (1900 год и 12 апреля 2021 года). В конце XIX – начале XX вв. Москва из патриархальной, застроенной усадьбами старой столицы превращается в быстро растущий современный мегаполис. В это время город застраивается многочисленными доходными домами: сдача квартир внаем приносит большие доходы, чем профессиональная деятельность или наследственные капиталы.
Одним из таких доходных домов стал построенный в 1901-1903 г.
на Спиридоновке дом архитектора П.С. Бойцова — выдающегося московского зодчего эпохи модерна, известного своими городскими и усадебными постройками, стилизующими романтические образы готических замков.
История Москвы. Было-стало - 4
3-й Неглинный переулок (1980 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Проулок от 2-й Квесисской улицы, Савеловский район (1924 год и 15 апреля 2021 года). Ранее этот проулок назывался Сергиевским переулком.
История Москвы. Было-стало - 4
Печатников переулок (1982 год и 15 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Малый Кисловский переулок (1914 год и 16 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Неждановой (1986 год и 13 апреля 2021 года). В настоящий момент улица носит название Брюсов переулок.
История Москвы. Было-стало - 4
Малая Сухаревская площадь (1987 год и 14 апреля 2021 года). Прежнее название - Малая Колхозная площадь.
История Москвы. Было-стало - 4
У метро Щукинская (1995 год и 19 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Куусинена, м. Полежаевская (1981 год и 19 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Васильевская улица (1960 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Хорошевское шоссе 82 (1948 год и 19 апреля 2021 года). Ранее это был жилой дом, сейчас школа Хоккея.
История Москвы. Было-стало - 4
Потаповский переулок (1979 год и 17 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Дом Рябушинского, Малая Никитская улица (1903 год и 10 апреля 2021 года)
Павел Павлович Рябушинский — российский предприниматель, банкир, старообрядец, представитель династии Рябушинских.

П. П. Рябушинский был старшим из восьми сыновей хлопчатобумажного фабриканта и банкира Павла Михайловича Рябушинского, представителем третьего поколения известнейшей купеческой династии, основанной выходцем из крестьян Михаилом Яковлевичем Рябушинским (1787—1858). Мать П. П. Рябушинского, Александра Степановна, была дочерью известного миллионера, хлеботорговца С. Т. Овсянникова, получившего широкую известность после того как в 1874 году был приговорен к лишению свободы за поджог предприятия конкурента. Рябушинские были, подобно многим крупным московским предпринимателям, старообрядцами-поповцами (белокриницкая иерархия), П. М. Рябушинский занимал видное место в московской старообрядческой общине Рогожского кладбища.

История Москвы. Было-стало - 4
Метро Бауманская (1944 год и 20 апреля 2021 года). Проектное название: Спартаковская, Разгуляй.
История Москвы. Было-стало - 4
Рыбный переулок (1969 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Никольский переулок (1969 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Безымянный переулок (1972 год и 20 апреля 2021 года). На фото до кадр из фильма «Вера, Надежда, Любовь»
История Москвы. Было-стало - 4
Старая Басманная улица, мост через железнодорожные пути (1971 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Богоявленский переулок (1930 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Старопанский пер.4, стр.2, Храм Святых Великомучеников и Бессребреников Косьмы и Дамиана (1982 года и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Александра Лукьянова (1971 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Колокольня старообрядческой церкви св. великомученицы Екатерины (Карасёвской моленной) в бывшем Девкином переулке, Бауманская улица (1979 год и 20 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Дмитровский переулок (1980 год и 21 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
2-я Тверская- Ямская улица (1995 год и 21 апреля 2021 года). Название XVI века дано по Тверской ямской слободе, которая появилась здесь ещё при Иване Грозном и сохранялась почти до конца XIX века.
История Москвы. Было-стало - 4
Тверской проезд (2000 год и 21 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Делегатская улица (1968 год и 21 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Большая Дмитровка (1910 год и 21 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4

Ассирийский дом в 3-м Самотёчном переулке (2000 год и 21 апреля 2021 года). В Российской империи ассирийцы стали селиться в 1820-х годов, поначалу в Закавказье. Когда попали первые ассирийцы в Москву, точно не известно. Ассирийская диаспора сформировалась в начале 1920-х гг., когда после резни в Турции в Россию бежало несколько десятков тысяч ассирийцев-христиан.

Первые московские ассирийцы поселились во дворе быв. Дворянского собрания на Б.Дмитровке. Они происходили из областей Диз (дизная) и Гявар (гяварная). Со временем ассирийские группы расселились в другие районы города. Селились компактно, по племенному и односельному признаку. Жили в районах Арбата, Тверской, Патриарших прудов, Пресни и Тишинки, на Мещанской улице, Замоскворечье. К середине 1920-х гг. всего проживало три с половиной тыс. ассирийцев. Многие из них вскоре уехали в Иран.

Оказавшись в новой стране, не зная русского языка, не владея городскими специальностями были вынужденны заняться чисткой обуви.

История Москвы. Было-стало - 4
3-й Самотёчный переулок (1998 год и наше фот 21 апреля 2021 года). Все четыре Самотёчных переулка названы по соседней Самотёчной улице , современное название которой дано по ближнему Самотёчному пруду, через который протекала река Неглинная, в верховьях — Самотёка (правый исток Неглинной).
История Москвы. Было-стало - 4
Второй Самотёчный переулок (1992 год и 21 апреля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 4
Столешников переулок (1987 год и наше фото 21 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Дом Рокотова на Старой Басманной (1960-е и 20 апреля 2021 года). Фёдор Степанович Рокотов (1736- 24 декабря 1808) — русский художник, крупнейший московский портретист, работавший в период Русского Просвещения. Выходец из крепостных, получил вольную. Выучился на художника и вскоре стал одним из любимых мастеров российского дворянства.
История Москвы. Было-стало - 4
Малый Предтеченский переулок (1957 год и 22 апреля 2021 года). Название Большого, Верхнего и Малого Предтеченских переулков возникло в XIX веке по церкви Рождества Иоанна Предтечи «что за Пресненскими прудами». Существовавший также Нижний Предтеченский переулок сейчас — переулок Капранова.
История Москвы. Было-стало - 4
Новинский бульвар (1953 год и 22 апреля 2021 года). Ранее этот участок носил название - ул. Чайковского
История Москвы. Было-стало - 4
Площадь Никитские ворота (1975 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Богословский переулок (1979 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Особняк Соловьева С.У. в Малом Ржевском переулке (1985 год и 22 апреля 2021 года). Сергей Устинович Соловьёв (15 (27) августа 1859, Москва — 5 октября (22 сентября) 1912, Москва) — русский архитектор, реставратор и педагог, работавший в Москве. Действительный член Императорской Академии художеств (1902), статский советник (1905).
История Москвы. Было-стало - 4
Церковь Рождества Богородицы, Малая Дмитровка (1960 и 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Ярославский вокзал (1959 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Проспект Мира в сторону центра (1931 год и 22 апреля 2021 года). На фото до Сухарева башня. Снесена в 1934 году.
История Москвы. Было-стало - 4
Жилой дом на Садово- Самотёчной улице (1951 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Колокольня при церкви Вознесения Господня на Никитской улице (Большое Вознесение) (1881 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Октябрьская улица (1958 год и 23 апреля 2021 года). Бывшее название - Александровская улица.
История Москвы. Было-стало - 4
Чистопрудный бульвар (1983 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Белгородский проезд (1970 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Барашевский переулок (1959 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Октябрьский переулок, 9 (1983 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Олимпийский проспект (1980 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4

Большой Кисельный пер, 12 (1999 год и 23 апреля 2021 года). Здание построено в 1894 г., принадлежало семье Трындиных. Автор проекта и руководитель строительства архитектор С.Ф. Кулагин. Первый этаж сдавался под ресторан московского купца

С.М. Разумова. Весь второй этаж занимала одна квартира. С 1894 по 1902 г. ее занимал купец М.И. Мишин, а с 1902 по 1917 г. - семья П.Е. Трындина.

История Москвы. Было-стало - 4
Рождественка (1998 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Школа 607 (1975 год) и Школа Марьина Роща им В.Ф. Орлова (23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Ильинские ворота (1909 год и 24 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Политехнический музей (1967 год и 24 апреля 2021 года). Политехнический музей — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.
История Москвы. Было-стало - 4
Мясницкая улица (1924 год и 16 апреля 2021 года)История Москвы. Было-стало - 4Лефортовский переулок (1981 год и 17 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
ЖД мост у метро Дмитровская (1900 год и 25 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Церковь во 2-м Раушском переулке (1990 год и 25 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4

Вид на водоотводный канал (1975 год и 25 апреля 2021 года). Водоотводный канал проложен в 1783—1786 годах вдоль центральной излучины Москвы-реки вблизи Кремля. Вместе с Москвой-рекой образует остров Балчуг. Длина канала 4 км, ширина от 30 до 50 м, глубина около 2 м. Через канал переброшено 11 мостов, в том числе 5 пешеходных.

История Москвы. Было-стало - 4
Большой Овчинниковский переулок от Пятницкой улицы (1935 год и 25 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Вид на Коровий вал (1979 год и 25 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
5-й Монетчиков переулок (1920 год и 25 апреля 2021 года). На фото «было»- Барочная колокольня, на фото «стало» - Школа №1259
История Москвы. Было-стало - 4
Дом авиаторов (дом на ногах) в 1980е и наши дни. Улица Беговая, дом 34
История Москвы. Было-стало - 4
Кузбасская площадь у метро Новокузнецкая (1999 год и 25 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Марксистская (1971 год и 26 апреля 2021 года). Прежнее название - Пустая улица
История Москвы. Было-стало - 4
Вид с Высокояузского моста на Берниковскую и Серебряническую набережные (1930 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Церковь в Большом Харитоньевском переулке (1935 год и 26 апреля 2021 года). Впервые церковь была упомянута как деревянная в 1618 году. Уничтожена в 1930-е годы.
История Москвы. Было-стало - 4

Улица Петровка (1902 год и 26 апреля 2021 года). Вид от угла доходного дома действительной стат. советницы Н.Обидиной (дом 26) в сторону Центра города. В доме Обидиной были меблированные комнаты "Бель-Этаж" и "Эжен" и издательство В. Саблина. Напротив фрагмент усадьбы Кабановых (дом 23).

Двухэтажный дом 21 - построен в 1876 году архитектором П. Скоморорошенко для купца 2-й гильдии А.Соколова (его вывеска видна на доме). Дом занимала фабрика ламп и бронзовых изделий братьев Соколовых, основанная в 1848 году и Футлярная мастерская П. Иванчикова - Гринберга, созданная в 1865 году.

Многоэтажный дом №19 - И. Коровина, построенный к 1899 году архитектором И. Кондратенко. В доме было множество знаменитых заведений старой Москвы - Парикмахерская Андреева, кондитерский магазин Эйнема, цветочный магазин Рязанова и много других заведений. Жил в этом доме в последние свои годы и Антон Павлович Чехов.

Здание №15 (правая часть) - строили в 1901-1903 годах для страхового общества "Якорь".

История Москвы. Было-стало - 4
Улица Макаренко (1960 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Крапивенский переулок (1962 год и 26 апреля 2021 года). Этимология названия точно не установлена. По одной версии, оно происходит от слова Крапивники, как могли называть глухую местность, поросшую крапивой (документальных сведений о существовании в этом районе местности с таким названием нет). По другой, название переулка происходит от фамилии домовладельца XVIII века Алексея Крапивина.
История Москвы. Было-стало - 4
Таганская улица (1987 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Таганская площадь (1910 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Огородная Слобода, 9 (1970 год и 26 апреля 2021 года). Двухэтажный деревянный дом, построенный, предположительно, в 1870-1880-е гг. по проекту А.А. Мейнгарда. В 1876 г. он стал губернским инженером для казённых учреждений, а дом принадлежал Мясницкой городской больнице.
История Москвы. Было-стало - 4
Абельмановская улица (1970 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Площадь Абельмановской заставы (1983 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Погорельский переулок (1982 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Площадь Крестьянской заставы (1976 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Тетеринский переулок (1981 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Земляной вал (1963 года и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Ждановский парк на Таганской улице (1989 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Николоямская улица (1983 год и 26 апреля 2021 года). Прежнее название - Ульяновская улица
История Москвы. Было-стало - 4
Просвирин переулок (1934 год и 26 апреля 2021 года)История Москвы. Было-стало - 4Большой Харитоньевский переулок (1985 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Земляной вал, д. 7 (1987 год и 26 апреля 2021 года). Доходный дом И. Я. Фокина — здание в Москве на Садовом кольце. Доходный дом был построен в конце XIX — начале XX века по проекту архитектора Э.-Р. К. Нирнзее для купца И. Я. Фокина. Имеет статус заявленного объекта культурного наследия
История Москвы. Было-стало - 4
Большой Овчинниковский переулок, 7 (1981 год и 26 апреля 2021 года). Этот дом рекоструирован под контору в 1977 году, когда там и появились указанные на снимке рамы, и заделан бывший главный вход по центру. Ранее был жилой дом. А еще ранее, до 2-й мировой войны, дом был надстроен 4-м этажом. Так что снимок м.б. атрибутирован и ранее 1981. В доме бывал В.И.Ленин (видимо, отсюда и первоисточник снимка). Соответствующая мемориальная доска была убрана в 90-х годах.
История Москвы. Было-стало - 4
Сретенский Монастырь (1929 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
2-й Спасоналивковский переулок (1960 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Лубянская площадь (1930-е и 27 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Лещиков переулок (1970 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Большой Овчинниковский переулок (1908 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Бывший дом Кокорева на Старой Басманной улице (1934 год и 26 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Школа №600 (1969 год и 23 апреля 2021 года). В настоящее время в здании располагается Колледж №16 по подготовке социальных работников
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Советской армии (1970 год и 22 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Петропавловский переулок (1994 год и 15 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Посланников переулок (1980 год и 14 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Ладожская улица (1979 год и 24 апреля 2021 года). Название возникло в XVIII веке от фамилии домовладелицы Новоладожской (её предки, видимо, были выходцами из Новой Ладоги на Волхове), в доме которой находился кабак «Ладуга» (не исключено, что ассоциацией с Ладожским озером было обусловлено переименование соседнего переулка в Волховский.
История Москвы. Было-стало - 4
Бауманская улица (1988 год и 26 апреля 2021 года)История Москвы. Было-стало - 4
Дом Графини Мавры Шуваловой на Поварской улице (1901 год и 24 апреля 2021 года). Шувалова — ближайшая подруга Елизаветы Петровны и статс-дама её двора, жена Петра Ивановича Шувалова. Именно её влиянию обязаны своим возвышением Шуваловы.
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Покровка. Храм Успения на Покровке. Фото 1903 и 2005
История Москвы. Было-стало - 4
Сретенский Монастырь, ул. Большая Лубянка (1929 год и 23 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Бульвар Яна Райниса, м. Сходненская (1972 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Театр Россия (1961 год и 30 апреля 2021 года). Ранее в этом здании был Кинотеатр
История Москвы. Было-стало - 4
Пятницкая ул. 70/41 (1911 год и 30 апреля 2021 года). Ранее в этом здании была Женская Гимназия Приклонской
История Москвы. Было-стало - 4
Площадь Маяковского (1957 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
Улица Каретный ряд (1973 год и 30 апреля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 4
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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Куда сходить на майские праздники в Белгороде

Евгений Плющенко опубликовал видео, как собирает тюльпаны для супруги: «впереди нас ждёт много интересного»
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Евгений Плющенко опубликовал видео, как собирает тюльпаны для супруги: «впереди нас ждёт много интересного»

Парк «Федюхины высоты» открывает свой первый туристический сезон
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Парк «Федюхины высоты» открывает свой первый туристический сезон

Синоптики предупредили жителей Ленобласти о заморозках и дожде 2 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Синоптики предупредили жителей Ленобласти о заморозках и дожде 2 мая

История Москвы. Было-стало - 4
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы из Советского Союза

История Москвы. Было-стало - 4

Журналист Баженов высказался за восстановление доковидной занятости населения и повышение зарплат
Материал, выбранный редакторами МиртесенMetro новости

Журналист Баженов высказался за восстановление доковидной занятости населения и повышение зарплат

Зайцев считает, что не Трусова принимала решение о возвращении к Тутберидзе
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Зайцев считает, что не Трусова принимала решение о возвращении к Тутберидзе

Жителям Ленобласти пообещали ночные заморозки 2 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Жителям Ленобласти пообещали ночные заморозки 2 мая

А чего хотят жители? Нижегородцы могут повлиять на реконструкцию «Водника»
Материал, выбранный редакторами Миртесенnewsnn

А чего хотят жители? Нижегородцы могут повлиять на реконструкцию «Водника»

Ночные заморозки и снег с дождем придут в Ленобласть 2 мая
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Ночные заморозки и снег с дождем придут в Ленобласть 2 мая

Корейский турист развеял популярные мифы о России
Материал, выбранный редакторами МиртесенВиралайф

Корейский турист развеял популярные мифы о России

МЧС предупредило жителей Ленобласти о ночных заморозках
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

МЧС предупредило жителей Ленобласти о ночных заморозках

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