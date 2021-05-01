История Москвы. Было-стало - 4

Большая Дмитровка (1988 год и 15 апреля 2021 года). Прежнее название - Пушкинская улица.

Перекрёсток Большого Харитоньевского переулка и улицы Жуковского (1985 год и 16 апреля 2021 года). В XVII веке на месте переулка лежала дворцовая Огородная слобода. В этой крупнейшей московской слободе в 1679 насчитывалось 373 двора огородников, и десятки дворов прочего люда, включая «немецкого пономаря» (включенный в перепись 1638, позднее «немец» исчезает из поля зрения). Слободу обслуживали три прихода — Харитония Исповедника (центр слободы), Николы в Мясниках и Трёх Святителей.

Улица Спиридоновка, дом Бучумовых (1900 год и 12 апреля 2021 года). В конце XIX – начале XX вв. Москва из патриархальной, застроенной усадьбами старой столицы превращается в быстро растущий современный мегаполис. В это время город застраивается многочисленными доходными домами: сдача квартир внаем приносит большие доходы, чем профессиональная деятельность или наследственные капиталы. на Спиридоновке дом архитектора П.С. Бойцова — выдающегося московского зодчего эпохи модерна, известного своими городскими и усадебными постройками, стилизующими романтические образы готических замков. Одним из таких доходных домов стал построенный в 1901-1903 г.на Спиридоновке дом архитектора П.С. Бойцова — выдающегося московского зодчего эпохи модерна, известного своими городскими и усадебными постройками, стилизующими романтические образы готических замков. 3-й Неглинный переулок (1980 год и 14 апреля 2021 года) Проулок от 2-й Квесисской улицы, Савеловский район (1924 год и 15 апреля 2021 года). Ранее этот проулок назывался Сергиевским переулком. Печатников переулок (1982 год и 15 апреля 2021 года)

Улица Неждановой (1986 год и 13 апреля 2021 года). В настоящий момент улица носит название Брюсов переулок.

Малая Сухаревская площадь (1987 год и 14 апреля 2021 года). Прежнее название - Малая Колхозная площадь.

Улица Куусинена, м. Полежаевская (1981 год и 19 апреля 2021 года)

Васильевская улица (1960 год и 14 апреля 2021 года)

Хорошевское шоссе 82 (1948 год и 19 апреля 2021 года). Ранее это был жилой дом, сейчас школа Хоккея. Потаповский переулок (1979 год и 17 апреля 2021 года) Дом Рябушинского, Малая Никитская улица (1903 год и 10 апреля 2021 года) Павел Павлович Рябушинский — российский предприниматель, банкир, старообрядец, представитель династии Рябушинских. П. П. Рябушинский был старшим из восьми сыновей хлопчатобумажного фабриканта и банкира Павла Михайловича Рябушинского, представителем третьего поколения известнейшей купеческой династии, основанной выходцем из крестьян Михаилом Яковлевичем Рябушинским (1787—1858). Мать П. П. Рябушинского, Александра Степановна, была дочерью известного миллионера, хлеботорговца С. Т. Овсянникова, получившего широкую известность после того как в 1874 году был приговорен к лишению свободы за поджог предприятия конкурента. Рябушинские были, подобно многим крупным московским предпринимателям, старообрядцами-поповцами (белокриницкая иерархия), П. М. Рябушинский занимал видное место в московской старообрядческой общине Рогожского кладбища. Метро Бауманская (1944 год и 20 апреля 2021 года). Проектное название: Спартаковская, Разгуляй. Безымянный переулок (1972 год и 20 апреля 2021 года). На фото до кадр из фильма «Вера, Надежда, Любовь» Рыбный переулок (1969 год и 20 апреля 2021 года)Никольский переулок (1969 год и 20 апреля 2021 года)Старая Басманная улица, мост через железнодорожные пути (1971 год и 20 апреля 2021 года)Богоявленский переулок (1930 год и 20 апреля 2021 года)

2-я Тверская- Ямская улица (1995 год и 21 апреля 2021 года). Название XVI века дано по Тверской ямской слободе, которая появилась здесь ещё при Иване Грозном и сохранялась почти до конца XIX века.

Зоологическая улица (1910 год и 15 апреля 2021 года)Улица Покровка (1882 год и 17 апреля 2021 года)Малый Кисловский переулок (1914 год и 16 апреля 2021 года)У метро Щукинская (1995 год и 19 апреля 2021 года)Старопанский пер.4, стр.2, Храм Святых Великомучеников и Бессребреников Косьмы и Дамиана (1982 года и 20 апреля 2021 года)Улица Александра Лукьянова (1971 год и 20 апреля 2021 года)Колокольня старообрядческой церкви св. великомученицы Екатерины (Карасёвской моленной) в бывшем Девкином переулке, Бауманская улица (1979 год и 20 апреля 2021 года)Дмитровский переулок (1980 год и 21 апреля 2021 года)Тверской проезд (2000 год и 21 апреля 2021 года)Делегатская улица (1968 год и 21 апреля 2021 года)Большая Дмитровка (1910 год и 21 апреля 2021 года)

Ассирийский дом в 3-м Самотёчном переулке (2000 год и 21 апреля 2021 года). В Российской империи ассирийцы стали селиться в 1820-х годов, поначалу в Закавказье. Когда попали первые ассирийцы в Москву, точно не известно. Ассирийская диаспора сформировалась в начале 1920-х гг., когда после резни в Турции в Россию бежало несколько десятков тысяч ассирийцев-христиан.

Первые московские ассирийцы поселились во дворе быв. Дворянского собрания на Б.Дмитровке. Они происходили из областей Диз (дизная) и Гявар (гяварная). Со временем ассирийские группы расселились в другие районы города. Селились компактно, по племенному и односельному признаку. Жили в районах Арбата, Тверской, Патриарших прудов, Пресни и Тишинки, на Мещанской улице, Замоскворечье. К середине 1920-х гг. всего проживало три с половиной тыс. ассирийцев. Многие из них вскоре уехали в Иран.

Оказавшись в новой стране, не зная русского языка, не владея городскими специальностями были вынужденны заняться чисткой обуви.

3-й Самотёчный переулок (1998 год и наше фот 21 апреля 2021 года). Все четыре Самотёчных переулка названы по соседней Самотёчной улице , современное название которой дано по ближнему Самотёчному пруду, через который протекала река Неглинная, в верховьях — Самотёка (правый исток Неглинной).





Дом Рокотова на Старой Басманной (1960-е и 20 апреля 2021 года). Фёдор Степанович Рокотов (1736- 24 декабря 1808) — русский художник, крупнейший московский портретист, работавший в период Русского Просвещения. Выходец из крепостных, получил вольную. Выучился на художника и вскоре стал одним из любимых мастеров российского дворянства.

Малый Предтеченский переулок (1957 год и 22 апреля 2021 года). Название Большого, Верхнего и Малого Предтеченских переулков возникло в XIX веке по церкви Рождества Иоанна Предтечи «что за Пресненскими прудами». Существовавший также Нижний Предтеченский переулок сейчас — переулок Капранова. Новинский бульвар (1953 год и 22 апреля 2021 года). Ранее этот участок носил название - ул. Чайковского Площадь Никитские ворота (1975 год и 22 апреля 2021 года)

Особняк Соловьева С.У. в Малом Ржевском переулке (1985 год и 22 апреля 2021 года). Сергей Устинович Соловьёв (15 (27) августа 1859, Москва — 5 октября (22 сентября) 1912, Москва) — русский архитектор, реставратор и педагог, работавший в Москве. Действительный член Императорской Академии художеств (1902), статский советник (1905).

Проспект Мира в сторону центра (1931 год и 22 апреля 2021 года). На фото до Сухарева башня. Снесена в 1934 году.

Октябрьская улица (1958 год и 23 апреля 2021 года). Бывшее название - Александровская улица.

Второй Самотёчный переулок (1992 год и 21 апреля 2021 года)Столешников переулок (1987 год и наше фото 21 апреля 2021 года)Богословский переулок (1979 год и 22 апреля 2021 года)Церковь Рождества Богородицы, Малая Дмитровка (1960 и 2021 года)Ярославский вокзал (1959 год и 22 апреля 2021 года)Жилой дом на Садово- Самотёчной улице (1951 год и 22 апреля 2021 года)Колокольня при церкви Вознесения Господня на Никитской улице (Большое Вознесение) (1881 год и 22 апреля 2021 года)Чистопрудный бульвар (1983 год и 23 апреля 2021 года)Белгородский проезд (1970 год и 23 апреля 2021 года)Барашевский переулок (1959 год и 23 апреля 2021 года)Октябрьский переулок, 9 (1983 год и 23 апреля 2021 года)Олимпийский проспект (1980 год и 23 апреля 2021 года)

Большой Кисельный пер, 12 (1999 год и 23 апреля 2021 года). Здание построено в 1894 г., принадлежало семье Трындиных. Автор проекта и руководитель строительства архитектор С.Ф. Кулагин. Первый этаж сдавался под ресторан московского купца

С.М. Разумова. Весь второй этаж занимала одна квартира. С 1894 по 1902 г. ее занимал купец М.И. Мишин, а с 1902 по 1917 г. - семья П.Е. Трындина.

Рождественка (1998 год и 23 апреля 2021 года)

Школа 607 (1975 год) и Школа Марьина Роща им В.Ф. Орлова (23 апреля 2021 года)

Ильинские ворота (1909 год и 24 апреля 2021 года)

Политехнический музей (1967 год и 24 апреля 2021 года). Политехнический музей — один из крупнейших научно-технических музеев мира. Он был создан на основе фондов Политехнической выставки 1872 года по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. Лефортовский переулок (1981 год и 17 апреля 2021 года) Мясницкая улица (1924 год и 16 апреля 2021 года)Лефортовский переулок (1981 год и 17 апреля 2021 года)ЖД мост у метро Дмитровская (1900 год и 25 апреля 2021 года)

Церковь во 2-м Раушском переулке (1990 год и 25 апреля 2021 года)

Вид на водоотводный канал (1975 год и 25 апреля 2021 года). Водоотводный канал проложен в 1783—1786 годах вдоль центральной излучины Москвы-реки вблизи Кремля. Вместе с Москвой-рекой образует остров Балчуг. Длина канала 4 км, ширина от 30 до 50 м, глубина около 2 м. Через канал переброшено 11 мостов, в том числе 5 пешеходных.

5-й Монетчиков переулок (1920 год и 25 апреля 2021 года). На фото «было»- Барочная колокольня, на фото «стало» - Школа №1259

Дом авиаторов (дом на ногах) в 1980е и наши дни. Улица Беговая, дом 34

Улица Марксистская (1971 год и 26 апреля 2021 года). Прежнее название - Пустая улица

Церковь в Большом Харитоньевском переулке (1935 год и 26 апреля 2021 года). Впервые церковь была упомянута как деревянная в 1618 году. Уничтожена в 1930-е годы.

Большой Овчинниковский переулок от Пятницкой улицы (1935 год и 25 апреля 2021 года)Вид на Коровий вал (1979 год и 25 апреля 2021 года)Кузбасская площадь у метро Новокузнецкая (1999 год и 25 апреля 2021 года)Вид с Высокояузского моста на Берниковскую и Серебряническую набережные (1930 год и 26 апреля 2021 года)

Улица Петровка (1902 год и 26 апреля 2021 года). Вид от угла доходного дома действительной стат. советницы Н.Обидиной (дом 26) в сторону Центра города. В доме Обидиной были меблированные комнаты "Бель-Этаж" и "Эжен" и издательство В. Саблина. Напротив фрагмент усадьбы Кабановых (дом 23).

Двухэтажный дом 21 - построен в 1876 году архитектором П. Скоморорошенко для купца 2-й гильдии А.Соколова (его вывеска видна на доме). Дом занимала фабрика ламп и бронзовых изделий братьев Соколовых, основанная в 1848 году и Футлярная мастерская П. Иванчикова - Гринберга, созданная в 1865 году.

Многоэтажный дом №19 - И. Коровина, построенный к 1899 году архитектором И. Кондратенко. В доме было множество знаменитых заведений старой Москвы - Парикмахерская Андреева, кондитерский магазин Эйнема, цветочный магазин Рязанова и много других заведений. Жил в этом доме в последние свои годы и Антон Павлович Чехов.

Здание №15 (правая часть) - строили в 1901-1903 годах для страхового общества "Якорь".

Улица Макаренко (1960 год и 26 апреля 2021 года)

Крапивенский переулок (1962 год и 26 апреля 2021 года). Этимология названия точно не установлена. По одной версии, оно происходит от слова Крапивники, как могли называть глухую местность, поросшую крапивой (документальных сведений о существовании в этом районе местности с таким названием нет). По другой, название переулка происходит от фамилии домовладельца XVIII века Алексея Крапивина.

Огородная Слобода, 9 (1970 год и 26 апреля 2021 года). Двухэтажный деревянный дом, построенный, предположительно, в 1870-1880-е гг. по проекту А.А. Мейнгарда. В 1876 г. он стал губернским инженером для казённых учреждений, а дом принадлежал Мясницкой городской больнице.

Абельмановская улица (1970 год и 26 апреля 2021 года)

Площадь Абельмановской заставы (1983 год и 26 апреля 2021 года)

Николоямская улица (1983 год и 26 апреля 2021 года). Прежнее название - Ульяновская улица

Земляной вал, д. 7 (1987 год и 26 апреля 2021 года). Доходный дом И. Я. Фокина — здание в Москве на Садовом кольце. Доходный дом был построен в конце XIX — начале XX века по проекту архитектора Э.-Р. К. Нирнзее для купца И. Я. Фокина. Имеет статус заявленного объекта культурного наследия

Большой Овчинниковский переулок, 7 (1981 год и 26 апреля 2021 года). Этот дом рекоструирован под контору в 1977 году, когда там и появились указанные на снимке рамы, и заделан бывший главный вход по центру. Ранее был жилой дом. А еще ранее, до 2-й мировой войны, дом был надстроен 4-м этажом. Так что снимок м.б. атрибутирован и ранее 1981. В доме бывал В.И.Ленин (видимо, отсюда и первоисточник снимка). Соответствующая мемориальная доска была убрана в 90-х годах.

Сретенский Монастырь (1929 год и 26 апреля 2021 года)

2-й Спасоналивковский переулок (1960 год и 26 апреля 2021 года)

Школа №600 (1969 год и 23 апреля 2021 года). В настоящее время в здании располагается Колледж №16 по подготовке социальных работников

Ладожская улица (1979 год и 24 апреля 2021 года). Название возникло в XVIII веке от фамилии домовладелицы Новоладожской (её предки, видимо, были выходцами из Новой Ладоги на Волхове), в доме которой находился кабак «Ладуга» (не исключено, что ассоциацией с Ладожским озером было обусловлено переименование соседнего переулка в Волховский.

Дом Графини Мавры Шуваловой на Поварской улице (1901 год и 24 апреля 2021 года). Шувалова — ближайшая подруга Елизаветы Петровны и статс-дама её двора, жена Петра Ивановича Шувалова. Именно её влиянию обязаны своим возвышением Шуваловы.

Улица Покровка. Храм Успения на Покровке. Фото 1903 и 2005

Театр Россия (1961 год и 30 апреля 2021 года). Ранее в этом здании был Кинотеатр

Пятницкая ул. 70/41 (1911 год и 30 апреля 2021 года). Ранее в этом здании была Женская Гимназия Приклонской

Площадь Маяковского (1957 год и 30 апреля 2021 года)

Улица Каретный ряд (1973 год и 30 апреля 2021 года)

Таганская улица (1987 год и 26 апреля 2021 года)Таганская площадь (1910 год и 26 апреля 2021 года)Погорельский переулок (1982 год и 26 апреля 2021 года)Площадь Крестьянской заставы (1976 год и 26 апреля 2021 года)Тетеринский переулок (1981 год и 26 апреля 2021 года)Земляной вал (1963 года и 26 апреля 2021 года)Ждановский парк на Таганской улице (1989 год и 26 апреля 2021 года)Просвирин переулок (1934 год и 26 апреля 2021 года)Большой Харитоньевский переулок (1985 год и 26 апреля 2021 года)Лубянская площадь (1930-е и 27 апреля 2021 года)Лещиков переулок (1970 год и 26 апреля 2021 года)Большой Овчинниковский переулок (1908 год и 26 апреля 2021 года)Бывший дом Кокорева на Старой Басманной улице (1934 год и 26 апреля 2021 года)Улица Советской армии (1970 год и 22 апреля 2021 года)Петропавловский переулок (1994 год и 15 апреля 2021 года)Посланников переулок (1980 год и 14 апреля 2021 года)Бауманская улица (1988 год и 26 апреля 2021 года)Сретенский Монастырь, ул. Большая Лубянка (1929 год и 23 апреля 2021 года)Бульвар Яна Райниса, м. Сходненская (1972 год и 30 апреля 2021 года)_________