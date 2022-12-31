Новосибирск — новогодняя столица России 2023

У Новосибирска в 2023 году особый статус — его выбрали новогодней столицей России. В декабре город преобразился: из-за гирлянд на главных улицах ночью светло, как днём, на улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья.
Организаторы украсили центр — особенно Первомайский сквер и улицу Ленина, которую на 2 месяца сделали пешеходной и уже установили «потолок» из гирлянд. В Первомайском сквере стоят огромные фигуры сказочных оленей и сани Деда Мороза. А с 24 декабря работает каток на набережной — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров. На украшение центральной Новогодней ёлки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. А рядом с новым Ледовым Дворцом спорта открыли новый парк «Арена», который начали украшать к Новому Году ещё в ноябре.
В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.
1. Новосибирск получил самый праздничный статус в своей истории – он стал новогодней столицей России. Это проект Министерства культуры России. Он задуман, как маркетинговая акция для привлечения туристов. До Новосибирска новогодний столичный статус получали 10 городов.
В рамках подготовки к празднику центр Новосибирска был ярко украшен.2. Главная ёлка города.3. Центральная новогодняя ёлка установлена в Театральном сквере, напротив здания оперного театра (НОВАТ).4. Гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей украшают главную ёлку в этом году. Её высота составляет 21 метр.5. Первомайский сквер – одна из самых нарядных площадок новогодней столицы.6.7. Более 200 световых элементов расположены на деревьях сквера.8. Олени с новогодними санями.9. За краеведческим музеем установлены огромные светодиодные олени, тут же — сани Деда Мороза.10. Стволы деревьев одеты в яркие гирлянды, а на ветки нанесён символ новогодней столицы — снежинки.11. Светящиеся световые арки.12. Площадь Ленина и Красный проспект.13. Улица Ленина впервые украшена световым потолком — плотными рядами гирлянд. Их развешали между временными столбами, под каждым обустроена скамейка.14. Входная зона - светящаяся арка повторяющая архитектурные формы оперного театра.15. Светодиодный потолок протянулся от площади Ленина до улицы Урицкого.16. Кафе и рестораны уже выставили новогодние пространства, в районе пешеходной улицы будут работать ярмарки сувениров.17. Гастродворик за гостиницей «Центральная» — популярная локация во все сезоны.18. Здесь обустроены фотозоны и есть горка для детей.19. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.20. Центральная площадь.21. Мэрия Новосибирска.22.23. Новосибирский Краеведческий музей.24. Часовня.25. Самый длинный каток в России.26. «Домик снежинки» – в нём любой желающий может создать собственную цифровую снежинку на touch-экранах.27. Ледяная дорога длиной 1300 метров протянулась по нижнему променаду Михайловской набережной от парка “Городское начало” до пристани Речного вокзала.28. На катке установлено три тёплых пункта проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками - бесплатный.29. На верхнем променаде установлены светодиодные деревья.30. Новый парк «Арена» возле ледовой арены на левом берегу Оби.31. Цифровая ёлка, которая переливается разными цветами и узорами.32. Площадь нового парка более 18 гектаров. Это огромная территория, где есть множество локаций для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта, а также детская площадка.33. Парк «Арена» станет одной из основных площадок в праздновании «Новогодней столицы России».34.35. Новосибирская государственная филармония.36. Театральный сквер и главная городская ёлка.37. Мэрия Новосибирска.38. Новосибирский Краеведческий музей.39.40.41. Светодиодный фонтанный комплекс в Первомайском сквере.42. Парк «Арена».
https://gelio.livejournal.com/280990.html
Предыдущие материалы:
Предновогодний Новосибирск — 2021
Зимний Новосибирск — 2021
Зимний Новосибирск — заснеженный мегаполис в Сибири
Зимний Новосибирск — 2019
Зимний Новосибирск — 2017
Фото зимнего Новосибирска. Зима 2016
Зима в Новосибирске. 2015
Свежие комментарии