Новосибирск — новогодняя столица России 2023

У Новосибирска в 2023 году особый статус — его выбрали новогодней столицей России. В декабре город преобразился: из-за гирлянд на главных улицах ночью светло, как днём, на улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья.

Организаторы украсили центр — особенно Первомайский сквер и улицу Ленина, которую на 2 месяца сделали пешеходной и уже установили «потолок» из гирлянд. В Первомайском сквере стоят огромные фигуры сказочных оленей и сани Деда Мороза. А с 24 декабря работает каток на набережной — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров. На украшение центральной Новогодней ёлки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. А рядом с новым Ледовым Дворцом спорта открыли новый парк «Арена», который начали украшать к Новому Году ещё в ноябре.

В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.

1. Новосибирск получил самый праздничный статус в своей истории – он стал новогодней столицей России. Это проект Министерства культуры России. Он задуман, как маркетинговая акция для привлечения туристов. До Новосибирска новогодний столичный статус получали 10 городов.

В рамках подготовки к празднику центр Новосибирска был ярко украшен. 2. Главная ёлка города. 3. Центральная новогодняя ёлка установлена в Театральном сквере, напротив здания оперного театра (НОВАТ). 4. Гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей украшают главную ёлку в этом году. Её высота составляет 21 метр. 5. Первомайский сквер – одна из самых нарядных площадок новогодней столицы. 6. 7. Более 200 световых элементов расположены на деревьях сквера. 8. Олени с новогодними санями. 9. За краеведческим музеем установлены огромные светодиодные олени, тут же — сани Деда Мороза. 10. Стволы деревьев одеты в яркие гирлянды, а на ветки нанесён символ новогодней столицы — снежинки. 11. Светящиеся световые арки. 12. Площадь Ленина и Красный проспект. 13. Улица Ленина впервые украшена световым потолком — плотными рядами гирлянд. Их развешали между временными столбами, под каждым обустроена скамейка. 14. Входная зона - светящаяся арка повторяющая архитектурные формы оперного театра. 15. Светодиодный потолок протянулся от площади Ленина до улицы Урицкого. 16. Кафе и рестораны уже выставили новогодние пространства, в районе пешеходной улицы будут работать ярмарки сувениров. 17. Гастродворик за гостиницей «Центральная» — популярная локация во все сезоны. 18. Здесь обустроены фотозоны и есть горка для детей. 19. Сквер S7 на улице Орджоникидзе. 20. Центральная площадь. 21. Мэрия Новосибирска. 22. 23. Новосибирский Краеведческий музей. 24. Часовня. 25. Самый длинный каток в России. 26. «Домик снежинки» – в нём любой желающий может создать собственную цифровую снежинку на touch-экранах. 27. Ледяная дорога длиной 1300 метров протянулась по нижнему променаду Михайловской набережной от парка “Городское начало” до пристани Речного вокзала. 28. На катке установлено три тёплых пункта проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками - бесплатный. 29. На верхнем променаде установлены светодиодные деревья. 30. Новый парк «Арена» возле ледовой арены на левом берегу Оби. 31. Цифровая ёлка, которая переливается разными цветами и узорами. 32. Площадь нового парка более 18 гектаров. Это огромная территория, где есть множество локаций для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта, а также детская площадка. 33. Парк «Арена» станет одной из основных площадок в праздновании «Новогодней столицы России». 34. 35. Новосибирская государственная филармония. 36. Театральный сквер и главная городская ёлка. 37. Мэрия Новосибирска. 38. Новосибирский Краеведческий музей. 39. 40. 41. Светодиодный фонтанный комплекс в Первомайском сквере. 42. Парк «Арена».

https://gelio.livejournal.com/280990.html

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Предновогодний Новосибирск — 2021

Зимний Новосибирск — 2021

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Фото зимнего Новосибирска. Зима 2016

Зима в Новосибирске. 2015