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Новосибирск — новогодняя столица России 2023

Новосибирск — новогодняя столица России 2023У Новосибирска в 2023 году особый статус — его выбрали новогодней столицей России. В декабре город преобразился: из-за гирлянд на главных улицах ночью светло, как днём, на улицах появились сказочные фигуры, светятся дома, фонтаны, деревья.

Организаторы украсили центр — особенно Первомайский сквер и улицу Ленина, которую на 2 месяца сделали пешеходной и уже установили «потолок» из гирлянд. В Первомайском сквере стоят огромные фигуры сказочных оленей и сани Деда Мороза. А с 24 декабря работает каток на набережной — самый длинный в России. Его длина — 1300 метров. На украшение центральной Новогодней ёлки в Новосибирске ушло 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей. А рядом с новым Ледовым Дворцом спорта открыли новый парк «Арена», который начали украшать к Новому Году ещё в ноябре.

В Рождество состоится торжественная церемония передачи снежинки — переходящего символа столицы Нового Года. В следующем году главным новогодним городом будет Суздаль.

1. Новосибирск получил самый праздничный статус в своей истории – он стал новогодней столицей России. Это проект Министерства культуры России. Он задуман, как маркетинговая акция для привлечения туристов. До Новосибирска новогодний столичный статус получали 10 городов.

В рамках подготовки к празднику центр Новосибирска был ярко украшен.Новосибирск — новогодняя столица России 20232. Главная ёлка города.Новосибирск — новогодняя столица России 20233. Центральная новогодняя ёлка установлена в Театральном сквере, напротив здания оперного театра (НОВАТ).Новосибирск — новогодняя столица России 20234. Гирлянды, 2226 новогодних шаров, 150 снежинок и 75 фонарей украшают главную ёлку в этом году. Её высота составляет 21 метр.Новосибирск — новогодняя столица России 20235. Первомайский сквер – одна из самых нарядных площадок новогодней столицы.Новосибирск — новогодняя столица России 20236.Новосибирск — новогодняя столица России 20237. Более 200 световых элементов расположены на деревьях сквера.Новосибирск — новогодняя столица России 20238. Олени с новогодними санями.Новосибирск — новогодняя столица России 20239. За краеведческим музеем установлены огромные светодиодные олени, тут же — сани Деда Мороза.Новосибирск — новогодняя столица России 202310. Стволы деревьев одеты в яркие гирлянды, а на ветки нанесён символ новогодней столицы — снежинки.Новосибирск — новогодняя столица России 202311. Светящиеся световые арки.Новосибирск — новогодняя столица России 202312. Площадь Ленина и Красный проспект.Новосибирск — новогодняя столица России 202313. Улица Ленина впервые украшена световым потолком — плотными рядами гирлянд. Их развешали между временными столбами, под каждым обустроена скамейка.Новосибирск — новогодняя столица России 202314. Входная зона - светящаяся арка повторяющая архитектурные формы оперного театра.Новосибирск — новогодняя столица России 202315. Светодиодный потолок протянулся от площади Ленина до улицы Урицкого.Новосибирск — новогодняя столица России 202316. Кафе и рестораны уже выставили новогодние пространства, в районе пешеходной улицы будут работать ярмарки сувениров.Новосибирск — новогодняя столица России 202317. Гастродворик за гостиницей «Центральная» — популярная локация во все сезоны.Новосибирск — новогодняя столица России 202318. Здесь обустроены фотозоны и есть горка для детей.Новосибирск — новогодняя столица России 202319. Сквер S7 на улице Орджоникидзе.Новосибирск — новогодняя столица России 202320. Центральная площадь.Новосибирск — новогодняя столица России 202321. Мэрия Новосибирска.Новосибирск — новогодняя столица России 202322.Новосибирск — новогодняя столица России 202323. Новосибирский Краеведческий музей.Новосибирск — новогодняя столица России 202324. Часовня.Новосибирск — новогодняя столица России 202325. Самый длинный каток в России.Новосибирск — новогодняя столица России 202326. «Домик снежинки» – в нём любой желающий может создать собственную цифровую снежинку на touch-экранах.Новосибирск — новогодняя столица России 202327. Ледяная дорога длиной 1300 метров протянулась по нижнему променаду Михайловской набережной от парка “Городское начало” до пристани Речного вокзала.Новосибирск — новогодняя столица России 202328. На катке установлено три тёплых пункта проката коньков и оборудования. Вход со своими коньками - бесплатный.Новосибирск — новогодняя столица России 202329. На верхнем променаде установлены светодиодные деревья.Новосибирск — новогодняя столица России 202330. Новый парк «Арена» возле ледовой арены на левом берегу Оби.Новосибирск — новогодняя столица России 202331. Цифровая ёлка, которая переливается разными цветами и узорами.Новосибирск — новогодняя столица России 202332. Площадь нового парка более 18 гектаров. Это огромная территория, где есть множество локаций для активного отдыха, дорожки для прогулок и спорта, а также детская площадка.Новосибирск — новогодняя столица России 202333. Парк «Арена» станет одной из основных площадок в праздновании «Новогодней столицы России».Новосибирск — новогодняя столица России 202334.Новосибирск — новогодняя столица России 202335. Новосибирская государственная филармония.Новосибирск — новогодняя столица России 202336. Театральный сквер и главная городская ёлка.Новосибирск — новогодняя столица России 202337. Мэрия Новосибирска.Новосибирск — новогодняя столица России 202338. Новосибирский Краеведческий музей.Новосибирск — новогодняя столица России 202339.Новосибирск — новогодняя столица России 202340.Новосибирск — новогодняя столица России 202341. Светодиодный фонтанный комплекс в Первомайском сквере.Новосибирск — новогодняя столица России 202342. Парк «Арена».Новосибирск — новогодняя столица России 2023
https://gelio.livejournal.com/280990.html

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